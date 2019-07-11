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Все про:Бориспіль (254) Зеленський (2029)

 Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться". ВIДЕО

Секретар міськради Борисполя Ярослав Годунок відмовився від наміру подавати до суду на президента України Володимира Зеленського і назвав непорозумінням вчорашню ситуацію, коли Зеленський вигнав його із зали, назвавши розбійником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це Годунок розповів у спеціальному відеозверненні.

"Я хотів би, щоб всі зрозуміли, що я один з тих, хто закликав голосувати за нашого президента. Те, що сьогодні, хтось із його оточення подав неправдиву інформацію і спровокував цей конфлікт - це маленьке непорозуміння, яке сьогодні-завтра мине ... я не йду в СБУ, я планую звернутися в спецслужбу із запитом про те, чи є на мене якась компрометуюча інформація. Президент розбереться в цій прикрій ситуації, в яку ми обидва втрапили, і відповідно зреагує і покаже, що ніякий я не бандит", - сказав Годунок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй", - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136926
 
 
 Топ коментарі
 
Баканов уже разобрался с чертом! Годунок передумал подавать в суд на Зеленского: "Это маленькое недоразумение, его окружение подало ему неправдивую информацию, президент разберется" - Цензор.НЕТ 248
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А шож. Там токо в декларации портсигаров серебряных три штуки.
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Нєдорозумєніє, це те що в керівництві міської ради, працює розбійник. Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться" - Цензор.НЕТ 4821
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Видимо ЗЕ всетаки переговорил с Бакановым. Позорище, люди без совести и чести, шо одно шо второе!
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Значит, будет коалиция Слуга народа + Батькивщина.
Бандюку объяснили, чего делать не следует.

Поросятники, вам кабздец ))))
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Диви, щоб коаліції з Моржовою Хмиздою та "єдім росісю" не було.
Хоча... Таким, як ти, "всьо равно, какой там флаг, лішь би хавка і півас дєшьовиє билі, і свати по тєлєку".
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Я пока вижу, что вам, порохосвиноте, эта самая моржовая хмизда приходит. ))
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Сліпою кишкою ти бачиш? Так то в тебе метеоризм.
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А ты значит, не видишь краха вашего свиномордого вождя? Тебе хоть ссы в глаза?
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а быдлу нравится, когда насрать на право во имя революционной целесообразности.
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То ли дело при твоем любимом свиномордом вожде - прямо-таки торжество верховенства права было.
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так а зачем было менять на такого же, только тупого и наркомана ?
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Примерно затем же, зачем нужно было менять Яныка на такого же, только более мразотного и циничного алкаша-барыгу.
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Та да, две пророссийские консервы - жаба и гадюка
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Пиши правильно - бандиты бандиту объяснили...
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он позвонит баканову Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться" - Цензор.НЕТ 9757
интересно, кому баканов сообщит
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Там за ним такой шлейф уголовки тянется , а он ещё угрожало в суд идти . Избил и ограбил инвалида , будучи ментом , а строит из себя Божего одуванчика
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он за это отбыл наказание и сейчас Закон на его стороне а не Зе.
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Ха-ха-ха , царь хороший ? Лизать , так лизать царю сраку .
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Явно кто то этому зебилу посоветовал заткнуться... И так будет с каждым...
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не могу согласиться!!(что с каждым) как статистика показала скорее всего это коснётся 73% Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться" - Цензор.НЕТ 2522 Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться" - Цензор.НЕТ 2239
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шо-то я не припомню, чтобы при Сталине страдало исключительно быдло.

а дело идёт к этому.
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певно все ж таки "позвонив Баканову по поводу черта")))
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аха!!забавно так!!чёрт звонит чёрту!! чтоб чёрт черта!! отчертячил!!! Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться" - Цензор.НЕТ 8365 Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться" - Цензор.НЕТ 9156
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ссыкун, такой же как и Зеля.

соснул и сосать будет дальше. Вот такой у Зели электорат - хоть ссы в глаза, хоть сри в очи - божья моча.
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максик ну ё-маё... тот самый случай когда хотел быть остроумным но показал только свою тупость. учисть школяр дальше. через год приходи уморист
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Ты так и не ответил.. советы начал раздавать.. На улице прохожим тоже советы раздаешь - в рыло за это не получал еще?
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будешь продолжать в таком духе в реальной жизни - получишь в морду довольно скоро.
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Дык оно мент Причем потомственный Оно знает когда можно раздавать советы а кого десятой стороной обойти Ему папа придя с фингалами ломой усе расказывал и поучал Эт оно от мсентовской противности на форуме поучает Причем за бабло офшорного диабетика
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Ну вот еще один человек стал ближе к президенту.Не сказал ведь-"Президент мне нахамил,фактически насрал на голову и я буду защищать свою честь и доброе имя в суде.Вместо этого ходунок утерся и проблеял:-"Мы(мы с моим другом Володей) с президентом попали в неловкую ситуацию".Ну и слизняк.Хотя...Именно такие слуги зекоманде и нужны.))Валидацию прошел.Годен.)))
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а вчера он что то про яйца и рояль говорил, а теперь успокоился )) Бери с него пример Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться" - Цензор.НЕТ 6572
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"в одном полку у одного офицера был такой же послушный денщик. Он делал всё, что ни пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего офицера сожрать ложку его кала, он ответил: «Если господин лейтенант прикажет - я сожру, только чтобы в нём не попался волос. Я страшно брезглив, и меня тут же стошнит". Ярослав Гашек "Похождения бравого солдата Швейка"
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Мені на три дні був заблокований доступ на цей сайт.
Писати коментарі і думати з якої причини тебе заблокують - це занадто складне завдання.
Мій коментар з цього приводу є тут.
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Зеленский наконец то дозвонился до СБУ, по поводу чёрта)))
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Этот кукарек уже на бутылке сидит Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться" - Цензор.НЕТ 8680
Посадили бакановы-зебени все-таки черта.
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баканов объяснил этому черту что может произойти с его бизнесом))) а порох за 5 лет до такого не ддодумался. зеля переплюнет овоща, только овощ сам лупил неугодных чиновников, а зеля в силу своей физичекой нечтожности будет звонить баканову
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А зеля сказал , что усе будет чики токи. Позвонит своему дружбану из СБУ, тот назначит стрелку кому надо и разрулит. Но распальцовка на сходке в борисполе была наглая. За базар надо отвечать, такое по серьезу не катит.Но терпила сдулся. На хате таким место возле параши.
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гопота базарит с гопотой)))пацаны разошлись на цырлах,но потом всё перетёрли и порешали)
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кстати мы все президенты и у нас у всех должен быть номер баканова))))) а вообще интересно смотреть когда президент выгоняет другого президента, не знающего номера баканова, а если бы знал то тоже позвонил бы главе справедливости баканову))))
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поэтому за него и голосовали, что бы он таких чертей давил. Скоро и до ПЕСиков доберется. Так что сидите в своей будке тихесенько - тихесенько и не скиглити.
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смотри что бы тебя под шконку не загнали))) кто решил что он черт? твой недоумок зеля , который тре слов связать не может? он король быдла)))
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Скиглити будеш ти, як цей Годунок: "Я за Вас галасавал".
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Бориспільська історія типічне хохлобидляцтво.
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бидло лишається бидлм! а царь то нєвіноват,всьо боярє
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Это маленькое недоразумение...... Это он о ком? Так сидел или нет за разбой?
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какой то зеленый клоун любил рассуждать о праве

видать о телефонном
а говорил что в суды не звонит. таки баклану звонит, ну а тот решает с судьями.
вот и весь сказ.. о праве... по понятиям
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Я не буду подавать на это маленькое недорозумение...
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"Это маленькое недоразумение" - а я уже было подумал, что он это про зе так высказался😄
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Мусор он как был мусором так на всю жизнь и останется
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История с Гудковым один в один совпадает с историей поца из Кемерово, потерявшим детей, жену и сестру в пожаре. Разница лишь в том, что Гудков продал свое достоинство, другой память близких.
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Надеюсь во фразу,,это маленькое недоразумение,, он вкладывает такой же смысл как и я?
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проти Зелі/коломойського з ручним СБУ побоявся рипатися... https://www.youtube.com/watch?v=X8F1NPZCcBY&t=3s
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Погавкав трошки з будки і успокоівся . Дай Боже кісточку кинуть .
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https://www.youtube.com/watch?v=SJ7HVx7jdSc Це про Годунка Ярослава, тоді ще просто депутат міськради (він в зелено-салатовій футболці). Відбувалося 5 років тому в с.Сошників Бориспільського району, а це близько 40 км від Борисполя. Він приїхав зі своєю самообороною (це ті, які в камуфляжі) з метою захоплення лісгоспу (окремі люди розповідали про наявність зброї в їх бусі, але я про те не можу стверджувати) . Ображав висловами накшталт "повія" працівницю лісгоспу, яку він вперше бачить і яка йому матір'ю могла би бути, кидався з кулаками на директора підприємства. Це інформація для пана Президента, ДБР, та інших відомств...
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а шо годунок уже тебя догодували? рассказали шо и по чем? не хочешь бывший мент на черную зону?
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Инстинкт самосохранения сработал! Видно с вечера махнул крепко, а утром сработала внутренняя "сигнализация".
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а беркутовец то оказался гибким и скользким, шо жаба

камуняка кравчук яво бы похвалил
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І справді, воно - малєнькоє нєдоразумєнієГодунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться" - Цензор.НЕТ 7355.
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черт с чертом всегда друг друга поймут и по чертятски все перетрут...
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свои пацанчики.. ещё и забухают вместе.. или покурят..)
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Вовремя сдулся! А-то взяли привычку на неСцаря батон крошить... А у него Баканов, который с чертями на раз-два разбирается. Всем строптивым наука!
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Вот он, пример настоящего, породистого зебила! Прям для учебников!) Таким ссы в глаза - хоть залей, будут с умилением доказывать - божья роса)
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Я не поняв, а де ізвінєнія перед його світлістю Зелена Шмаркля за той ганебний наклеп на його слабкі музичні здібності?
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А то можуть же ж і від корита відлучити... а ано нам нада?
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Годунок перечитал свою декларацию, в которой 5 квартир, АЗС, тысяч так 200 долларов по счетам в банках(за 16-й год декларация с кучей фирм ещё интересней), и подумал, какой добродушный у нас президент!
"я планирую обратиться в спецслужбу с запросом о том, есть ли на меня какая-то компрометирующая информация." Без слов!!!
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Дело сделано, видео "мощной битвы" выложено в ютюб, пару процентов от ЗЕпоклонников перед выборами не помешают...
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Всякое может быть. Вот известный как Нарик человек тоже говорит, что не бандит, да еще и в судах выигрывает, если его называют Нариком и бандитом.
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недоразумение назвало недоразумением ...
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И таких сталинцев 73 процента ,подхалимы зеленорыговские
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Виявилось, що царь хороший, просто боярє плохіє, подсунулі подлеци неправдівую інформацию. Десь я вже таке бачив.....
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниГодунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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