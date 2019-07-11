 Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це Годунок розповів у спеціальному відеозверненні.
"Я хотів би, щоб всі зрозуміли, що я один з тих, хто закликав голосувати за нашого президента. Те, що сьогодні, хтось із його оточення подав неправдиву інформацію і спровокував цей конфлікт - це маленьке непорозуміння, яке сьогодні-завтра мине ... я не йду в СБУ, я планую звернутися в спецслужбу із запитом про те, чи є на мене якась компрометуюча інформація. Президент розбереться в цій прикрій ситуації, в яку ми обидва втрапили, і відповідно зреагує і покаже, що ніякий я не бандит", - сказав Годунок.
Бандюку объяснили, чего делать не следует.
Поросятники, вам кабздец ))))
Хоча... Таким, як ти, "всьо равно, какой там флаг, лішь би хавка і півас дєшьовиє билі, і свати по тєлєку".
интересно, кому баканов сообщит
а дело идёт к этому.
соснул и сосать будет дальше. Вот такой у Зели электорат - хоть ссы в глаза, хоть сри в очи - божья моча.
Писати коментарі і думати з якої причини тебе заблокують - це занадто складне завдання.
Мій коментар з цього приводу є тут.
Посадили бакановы-зебени все-таки черта.
видать о телефонном
а говорил что в суды не звонит. таки баклану звонит, ну а тот решает с судьями.
вот и весь сказ.. о праве... по понятиям
камуняка кравчук яво бы похвалил
вообще
"я планирую обратиться в спецслужбу с запросом о том, есть ли на меня какая-то компрометирующая информация." Без слов!!!