 "Я вражений рівнем підготовки українських офіцерів", - звільнення населеного пункту від терористів відпрацювали десантники 95-ї бригади під керівництвом інструкторів зі США і Канади. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, навчання відбувалися під керівництвом інструкторів 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США і канадських військових.
"Українські військові відпрацювали добре. Все, що тут відбувалося, було професійно підготовлено й організовано", - говорить американський військовослужбовець Натан Барлоу.
"Я вражений рівнем підготовки українських офіцерів. Ми із задоволенням з ними працюємо", - розповідає його колега з Канади Метью Вікс.
пять лет боевого опыта... когда из ничего появилась Армия и если б не то что помогали а просто не мешали паркетные, карьеристы и воры...кто знает.. где бы уже были наши козаки!!!
Маємо навчитись знищувати ворога без зайвих рухів та за будь-якої можливості.