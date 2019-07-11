 "Я вражений рівнем підготовки українських офіцерів", - звільнення населеного пункту від терористів відпрацювали десантники 95-ї бригади під керівництвом інструкторів зі США і Канади. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, навчання відбувалися під керівництвом інструкторів 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США і канадських військових.

"Українські військові відпрацювали добре. Все, що тут відбувалося, було професійно підготовлено й організовано", - говорить американський військовослужбовець Натан Барлоу.

"Я вражений рівнем підготовки українських офіцерів. Ми із задоволенням з ними працюємо", - розповідає його колега з Канади Метью Вікс.

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