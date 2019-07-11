 На новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві з'явилася тріщина та ослабли троси. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор, пошкодження були помічені біля основи одного з огороджень. Крім того, на запису також видно ослаблені троси огородження.
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+23
Я тебя удивлю - туда поливочной машине разрешено заезжать, а значит, те 2 случайных авто на мосту не сделали ему вреда. Не сворачивай на "вандалов" косяки строителей от Кличка.
+15
Больше пусть тачек заезжает.
+12
у 2018 на порохоботів витратили у 10 разів більше бюджетних коштів. ніж на захист прав людини
Мост - это не монолит и делают его из секций, чтобы он мог свободно "играть" при изменении температуры, колебаниях и усадки. Т.н. деформационные швы.
Скорее всего неправильно выполнены закладные элементы под стойки. Трещин в конструкции моста не видно, треснула только в "замазке" которая нанесена на болты которыми прикручена стойка. Т.е. очевидно вырвало стойку!
С учетом того, что наблюдается сдвиг стойки и на другой стороне, есть подозрение, что мост просел!!! А вот это уже может быть огромной проблемой! Это означает, что неправильно проведены скрытые работы (т.е. имеем проблемы с фундаментом)
И речь на про мосты, а про тросы. Они производят их довольно много и для разных целей (для военных, для себя .....для продажи) и по разной цене в т.ч. и такие которые принято именовать термином "китайское..."
просто интересно
мне и те и эти противны
Выводы делать рано.
/ Иван Петрович Сидоров уверен : завершить войну с РФ можно только военной победой.А как по твоему нужно завершить войну-сказать честно , без отговорок , сможешь?
Пора демонтировать!))))
А-а-а-а!!!! Мост рушытся, зрада!
А тут только декоративные элементы.... Хотя и это непорядок.
"Тросы" это перильные ограждения ...