 На новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві з'явилася тріщина та ослабли троси. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор, пошкодження були помічені біля основи одного з огороджень. Крім того, на запису також видно ослаблені троси огородження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж