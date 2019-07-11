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 Київські новини, Суспільство
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Все про:міст (224) пошкодження (93)

 На новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві з'явилася тріщина та ослабли троси. ВIДЕО

У Києві на пішохідно-велосипедному мосту, який у народі називають "мостом Кличка", утворилася тріщина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор, пошкодження були помічені біля основи одного з огороджень. Крім того, на запису також видно ослаблені троси огородження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136909
 
 
 Топ коментарі
 
Я тебя удивлю - туда поливочной машине разрешено заезжать, а значит, те 2 случайных авто на мосту не сделали ему вреда. Не сворачивай на "вандалов" косяки строителей от Кличка.
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Больше пусть тачек заезжает.
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у 2018 на порохоботів витратили у 10 разів більше бюджетних коштів. ніж на захист прав людини

На новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве появилась трещина и ослабли тросы - Цензор.НЕТ 5019
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Я тебя удивлю - туда поливочной машине разрешено заезжать, а значит, те 2 случайных авто на мосту не сделали ему вреда. Не сворачивай на "вандалов" косяки строителей от Кличка.
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это мост-самоубийца ... сам себя убивает. )))
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... и тросы явно китайские. )))
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пардон. но мне кажется, что спецы это должны были предвидеть при постройке!
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Потом будет усушка, утруска, уварка... Четыре любимых У для казнокрада.
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Усадка тут непричем!
Мост - это не монолит и делают его из секций, чтобы он мог свободно "играть" при изменении температуры, колебаниях и усадки. Т.н. деформационные швы.
Скорее всего неправильно выполнены закладные элементы под стойки. Трещин в конструкции моста не видно, треснула только в "замазке" которая нанесена на болты которыми прикручена стойка. Т.е. очевидно вырвало стойку!
С учетом того, что наблюдается сдвиг стойки и на другой стороне, есть подозрение, что мост просел!!! А вот это уже может быть огромной проблемой! Это означает, что неправильно проведены скрытые работы (т.е. имеем проблемы с фундаментом)
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На фото видно, что прогнулись перила, поэтому провис трос. Трещина указыват не причину - усадка. Или от болшой нагрузкки или от плхого фундамента. Скоре всего от того и другого.
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При усадке конечно могут появляться трещины, но в данном случае характер повреждений (с учетом самой конструкции) можно с уверенностью сказать, что усадка тут НЕПРИЧЕМ!
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PS Усадку конечно конечно могли дать опоры, но тяжелый бетон дает усадку примерно 0,2-0,4мм/м (в течении нескольких лет после набора прочности). Т.е. при высоте колонн 22м он мог просесть через годик относительно крайних опор на 9мм., что при той длине пролетов могло раскрыть шов на опоре на 0,1-0,01 мм, что в разы меньше температурных деформаций в течении дня
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Смешно это слышать поскольку Китай строит лучшие в мире мосты
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Не делает он лучшие мосты! Большие и охренеть быстро - это да, но не лучшие!
И речь на про мосты, а про тросы. Они производят их довольно много и для разных целей (для военных, для себя .....для продажи) и по разной цене в т.ч. и такие которые принято именовать термином "китайское..."
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Китай сейчас выпускает качественную продукцию . Вся некачественная , делается , как раньше говорили -"в Одессе на Малой Арнаутской" ( в подвале тоесть .. подделка , только на неё клеится китайская -" лейба" ) .. На новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві з'явилася тріщина та ослабли троси - Цензор.НЕТ 9131 .
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Так все мосты просаживаются, для этого швы делают технологические... это косяк архитекторов.
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а 40-тонной фурой заезжать не пробовали?
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Лучше бы эти строители Крымский мост построили!
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у 2018 на порохоботів витратили у 10 разів більше бюджетних коштів. ніж на захист прав людини

На новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве появилась трещина и ослабли тросы - Цензор.НЕТ 5019
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а сколько Беня потратил на зелеботов ?
просто интересно
мне и те и эти противны
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бюджетных? ноль. у него нет доступа к бюджету
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За два місяці н6а зелеботів було витрачено в 80 разів більше ніж на армію за всі 28 років.
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все как обычно через жопу, седня точно семьяю скабеевых нам про это расскажет, перед завтрешним телемостом мертветчука.
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Не знаю... Я в підтримку зелі жодного коментаря не написав а пишу тільКи проти бариги - так глисти шоколадні і мене зелєботом вважають)))
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Я этому абсолютно не удивлен и даже нет чувства гнева....ибо при соевых ушлепках это в порядке вещей. Педалик с Петей стали давно посмешищем, а через 10 дней бумеранг вернется и треснет соевых по иплу мама не горюй!
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Чувствуешь стыд за отечественных "строителей", в то время когда в мире строятся чудеса вроде "бурдж халифа", эти рукожопы пешеходный мост построить не в состоянии, вначале треснувшие стекла, теперь это...
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Кроме строителей должна быть и документация на строительство оформлена, и материалы должны соответствовать тому, что заложено в проекте...
Выводы делать рано.
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Зато в воровстве бюджетных денег мы чемпионы мира! Спасибо мальдивскому гуру!
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А сколько вы украли из бюджета .? В цифриях мона ? .
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Немо, в Києві теж є в високотехнологічні будови... Але їх будує не чиновницьке бидло а бізнес!!! Але факт - хороші специ у нас є...
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А мост так частично и перекрыт, якобы после действий "вандалов" - которые стреляли, прыгали, били молотками (правда, этого никто не видел). Кличко дал 1 сутки на ремонт, а воз и ныне там. Может дело в строителях-архитекторах-Кличко, а не в прохожих, якобы испортивших мост?
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Кажется, совсем не тот мост развалится, которому это постоянно пророчат...
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у 95 квартала Кличко вызывает лютую ненависть.Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе,в мире найдётся мало мужиков его не знающих. Похабят пианисты Кличко по чёрному как никого другого.Как личного врага.
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Точно. Это 95й квартал трещины в мосту сделал.
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ба, лихвар опять объявился. Лови должок с процентами, лихвар.: Фукс предлагает сдаться? По-твоему у народа Украины есть запрос на самоуничтожение Украины? А не пойти ли тебе, "АНАЛитег" в пешее эротическое путешествие в теплые края? 01.11.2018 13:51
 / Иван Петрович Сидоров уверен : завершить войну с РФ можно только военной победой.А как по твоему нужно завершить войну-сказать честно , без отговорок , сможешь?
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мужыки, знающие кличко.. чемпион мира.. и шо - из за этого ему позволительно застраивать -грабить Киев?
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грабить Киев?/ кричат Все воруют отогнанные от корыта милицейские, прокурорские, судейские. Три года уже есть возможность воров сажать. Министр юстиции Украины анонсировал "Институт информаторов". - Это возможность для человека, у которого есть данные о коррупции среди чиновников, подать их в агентство. При этом человеку гарантируют, что его не привлекут к ответственности а виновный сядет в тюрьму.- Петренко объявил о создании нового антикоррупционного органа .28 апреля 2016./ А уж сейчас , при новой власти, супер-супер честной, сажай воров-не хочу.
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Швейцарці кажуть, що проєкт у них вкрали, і що їх кошторис був у кілька разів дешевший. Чомусь вірю без перевірки ГБР
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Делайте экспертизу и подавайте иск на дятлов, что на машинах туда въезжали.
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смещение титанических плит , это нормально вам Виталик все расскажет.
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)))) значит зимой будет есчо хуже. если щас трещины пошли, когда тепло и натяг должен быть меньше, то когда начнёт холодать и металлические конструкции начнут усаживаться по теплу, то на него будет лучше не выходить )))) начнут ремонт скорее всего, а сегодня любой ремонт, это процентов 80 от стоимости нового )))) тут уже мотопила нужна для распила))
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Педалю нужно привязать к этому чудо мосту!))))и его корешей строителей
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А там, как всегда, фирма-прокладка тендер выиграла, а строили какие-то шабашники. Потом ищи-свищи что первых, что вторых, что саму Клячу.
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Ще більше деб*лів на машинах хай пускають на нього.
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Дебіли це какаоботи... Злочинні дії кличка і його бидла списувати на авто)))
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Я вас удивлю, но от похолодания мост сжался в размерах. Вот и трещины появились у основания. Ничего там критичного нет. Просто примыкание ограды нужно было делать плавающим, чтобы компенсировалась термическая деформация.
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Проблема в том, что архитекторы и строители этого моста об этом не знали, что свидетельствует об их низкой квалификации...
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Теперь нужны деньги на ремонт вновь введенного моста. И так до бесконечности. Круговорот денег получается.
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Все хочу спросить у этих нытиков спецов ,ценителей? Было лучше без этого красивого сооружения? Построены и восстановлены парки,тротуары ,дроги !! Город преображается впервые за десятилетия!!! Жили в го-не ,грязи с нечищеными улицами и дворами ,вас это больше устраивало?
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Слишком много наворовали и мост не выдерживает? На новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві з'явилася тріщина та ослабли троси - Цензор.НЕТ 4168
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Как мучительно хочется зачерпнуть гавна полной пригоршней!
А-а-а-а!!!! Мост рушытся, зрада!
А тут только декоративные элементы.... Хотя и это непорядок.
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Это НЕ "несущие" конструкции ... Т.е. точно не просчёт проектировщиков .
"Тросы" это перильные ограждения ...
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Бідолашний "Удар". Як раз перед виборами - новина взагалі не в масть.
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Тріснув декоративний бетон і ослабли троси перил, а купа "спеціалістів" вже прогнозує катастрофу. Вийдіть на будь-який міст - там такого повно, це - робота конструкції у межах норми.
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Халтура строителей. Наши не умеют на совесть делать мелкие детали.
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Стяжками надо, стяжками. И подпорку обязательно. Два месяца простоял, и еще сто лет простоит.
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Цензор.НЕТВідеоКиївські новиниНа новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві з'явилася тріщина та ослабли троси. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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