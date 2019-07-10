 У канцлера ФРН Меркель втретє за місяць стався напад тремтіння під час публічного заходу. ВIДЕО

Цього разу Меркель почала тремтіти під час виконання національних гімнів Фінляндії і Німеччини. Сьогодні в Берліні вона приймає з військовими почестями фінського прем'єр-міністра Антті Рінне, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт на запит агентства dpa відповів, що "федеральний канцлер почувається добре, і переговори з фінським прем'єр-міністром ідуть, як заплановано".

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Сама Ангела Меркель так прокоментувала те, що трапилося: "Я почуваюся добре, не треба турбуватися. Я все ще переробляю аналогічний випадок, що стався на початку червня під час прийому президента України Володимира Зеленського. Цей процес, очевидно, ще не завершено, але прогрес є".

Це вже третій такий випадок за майже три тижні. Через 9 днів після прийому Зеленського, у Меркель стався напад тремтіння на прийомі у президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра з нагоди призначення нового міністра юстиції Христини Ламбрехт.

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Напад під час візиту Зеленського Меркель пояснила сильною спекою і зневодненням. Після рецидиву через 9 днів вона лише сказала: "Я впевнена, що як ця реакція відбулася, так вона і піде". Канцлер не відповіла на запитання про те, чим викликаний її стан і чи консультувалася вона у лікаря. Розмовляючи з журналістами під час саміту G20 в Осаці, Меркель сказала, що розуміє причину таких запитань, проте підкреслила, що "їй особливо нічого приховувати", і почувається вона добре.

Наступного тижня Ангелі Меркель виповниться 65 років.