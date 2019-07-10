 "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський прочитав скаргу жителів, у якій йдеться про те, що рівень осаду у вигляді фекалій на одній з міських водойм не менш одного метра. Мер заявив, що не знає такого озера, але розповів про деякі проблеми.
"Вся справа в тому, що, на жаль, культура наших людей низька. Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - поскаржився на жителів Борисполя мер.
"Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?", - відреагував на скаргу мера Зеленський.
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Ми не за це голосували, щоб наші грощі продовжували розкрадати!
шутка
Ну у дураков у него и так баллов было полно..
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у людей же умственно развитых
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У каких людей?😂
1 МЕТР насрали. браво, поржав
Прав был Лермонтов 200 лет назад:
"Зачем стадам дары свободы?
Их дОлжно резать или стричь.
Игрушки их из рода в роды -
ярмо с гремушками да бич".
1. Це засідання - презентація нового голови РДА.
2. Папірець йому якось всучили перед засіданням.
3. Заціпила його цифра в 17 мільйонів.
4. Запитав він зовсім навмання - і не почув адекватної відповіді.
Тепер меру гаплик - він на гачку, буде забезпечувати потрібний результат на виборах.
Все было пасмурно и серо,
И лес стоял, как неживой,
И только гиря говномера
Слегка качала головой.
Не все напрасно в этом мире,
(Хотя и грош ему цена),
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!"
А. Галич
...
Может линеечку дать или ведро?
А мы ржали с лукашенко, который коровники проверял...
Клоун не далеко ушел... Делами государства заниматься некогда ему... очистка озер.. надписи в подъездах.. короче управдом.. В лучшем случае - начальник жэка.
1. Мне вообще-то интересно узнать, кто именно выяснил, что в озере ровно 1м, и что именно говна? Еще лучше посмотреть на сам процесс измерения.
2. Почему преЗЕ!дент сразу этому поверил?
3. Почему мало кому из комментаторов пришла в голову мысль: "А был ли мальчик?"
МІСЦЕВА ВЛАДА мала би ПРОКОНТРОЛЮВАТИ ВЕСЬ ЦЕЙ ПРОЦЕС, ЩОБ У ПІДСУМКУ ДОСЯГТИ ПОСТАВЛЕНОЇ ЦІЛІ (на яку, нібито, потратили громадські гроші).