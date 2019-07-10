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 Політика України, Суспільство
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Все про:Бориспіль (248) Зеленський (2009) мер (174)

 "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій. ВIДЕО

Мер Борисполя Анатолій Федорчук та президент України Володимир Зеленський разом спробували з'ясувати, чому жителі міста поскаржилися на високий рівень забруднення одного з міських озер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський прочитав скаргу жителів, у якій йдеться про те, що рівень осаду у вигляді фекалій на одній з міських водойм не менш одного метра. Мер заявив, що не знає такого озера, але розповів про деякі проблеми.

"Вся справа в тому, що, на жаль, культура наших людей низька. Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - поскаржився на жителів Борисполя мер.

"Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?", - відреагував на скаргу мера Зеленський.

Відео 112

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленський звернеться до СБУ з приводу секретаря міськради Борисполя Годунка. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136721
 
   
 Топ коментарі
 
зем он вообще занимается... это какой-то лукашенко стайл, где тот за надои печеться
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Все смеялись с Луки, который увольнял председателя за худую корову, а теперь аналогичные ситуации наблюдаем у себя... "Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...", - "Они метр нагадили? Вы что издеваетесь?" - мэр Борисполя Федорчук и президент Зеленский обговорили очистку водоемов города - Цензор.НЕТ 4479
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Все, запустили такую же машину пропаганды как в педерашке, честный вождь публично раздает пиздюлины зарвавшимся боярам. Это транслируется во всех медиа, новостях, газетах... рейтинги вождя летят до небес. Он то хороший, это бояре плохие. Но на деле ничего не меняется, а тоталитарные гайки закручиваются...
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Прикоьно! Мочи этих ублюдков! Только начинается........И Не надо потом ОРАТЬ о полоитсескиз преследоваеиях. ВОРОВААТЬ НЕ НАДО!
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Если воруют, то заводят дела, доказывают и сажают, а не устраивают шоу для быдлопублики.
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#Зеленський прилетів в Ужгород на Airbus A319, для того, щоб він зміг вийти з літака, йому пригнали трап з аеропорта Львів. Українці ми заплатили 500.000 гривен, щоб Зєлєнскій спустив свою дупу на землю? Ці гроші можна було віддати лікарям, вчителям, пенсіонерам! А він ПРОСТО спустився з літака за півмільйона гривен!!!Оце боротьба з корупцією?!
Ми не за це голосували, щоб наші грощі продовжували розкрадати!
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Если народ хорошо какает значит хорошо кушает
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Как надоели ети прохоботы. Сколько можно уже лизать. Вам не стыдно. Танул ваш ******* руководитель в лета. Жадная барыга котороя такую курупцыю розвела что ищо розгреьать лет так 10
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Не треба було так щільно забудовувати Бориспіль. Коли надто багато людей на малій території, все засмічується та плюндрується. Відповідальність за це лежить на мерові, котрий ще й має зухвальство перекладати відповідальність "з хворої голови на здорову".
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Можно говорить всё что угодно, но то, что Зеленский баллов набрал, после этого "разбойника"- сомнений никаких. И можно изголяться, но следует признать главное: кто-то здорово подсуетился, в его бригаде, кто-то весьма толковый! Верно выбрана кандидатура, место и время. А Зеленский был в своей среде! Он- играл! А с его талантом- это легко.
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почему не зайдешь, одевай лапти, котомку за плечи, посох в одну руку, шаурму в другую и к телу ЗЕ и к телу в опен эйру в Горках допустят "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 7405

шутка "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 4112
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Ну у дураков у него и так баллов было полно..
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да, несколько сумбурно, поясню - своей выходкой он баллы только в глазах дураков мог набрать, у людей же умственно развитых ничего, кроме брезгливости и возмущения это вызвать не может.
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А яка йому різниця, голос дурня на виборах такий самий.
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Так я ж и говорю, что свой лимит по дуракам он уже исчерпал. Хотя жизнь не перестает удивлять...
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Utes Geleznjak

Ну у дураков у него и так баллов было полно..

=============
у людей же умственно развитых

=====%========
У каких людей?😂
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Я же им говорил оно быдло упоротое, а они мне - порохобот-порохобот... "Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...", - "Они метр нагадили? Вы что издеваетесь?" - мэр Борисполя Федорчук и Зеленский обговорили очистку водоемов от фекалий - Цензор.НЕТ 621
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сразу видно, два успешных по жизни индивидума держат плакат ...
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как ты определил их успешность или не успешность?имеют право
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Буду всеми силамы агитировать за кого угодно лижбы не за барыгу пороха. Кому не говору все аж пеной срота ненавилят ево. Етое гнуснуе существо.
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Ты еще расскажи всем, что ты говно жрешь.
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Гриневч в архив.....Неудачная тётя.
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10 лет...и всё было нормально..11..................12..........................Гриневич вообше охрпенела, алгебра, геометрия. химия ....НЕ НАДО!!!! Порохосраки фы вооюще думаете? Только МОВА! На передовой посмотрите кто тна какомязыке гшовроит.......падлы.
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На розміши коміка треба дядьку відправити.
1 МЕТР насрали. браво, поржав
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Картинка для быдла.
Прав был Лермонтов 200 лет назад:
"Зачем стадам дары свободы?
Их дОлжно резать или стричь.
Игрушки их из рода в роды -
ярмо с гремушками да бич".
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А УКРАЇНА Ж НЕ фєдєрастія і ці клоунади в УКРАЇНІ зеленій шмарклі БОКОМ ВИЛІЗУТЬ "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 8373
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Все то же самое. Бацька тоже перед телекамерами на совещаниях учил бульбу перебирать.
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Мне вот интересно, если умственно отсталая пенсионерка напишет что в парке Нивки в озере насрано на 15 метров, Зе этого будет достаточно чтобы Кличко обматюкать? Или он все-таки сначала проверит?
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Та схоже у мера рило у пір'ячку. Йому достатньо було відповісти - так, у минулому році робили і в цьому зробимо. Бо 17 мільйонів десь поділись.
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у всех мэров рыло в пушку, но тут вопрос в другом - Зе верит письму в интернете что в каком-то озере 1 м фекалий, без пруфов и без проверки. Т.е. ему любую шнягу можно написать и он всему будет верить?
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Не знаю, що ти собі нафантазував.
1. Це засідання - презентація нового голови РДА.
2. Папірець йому якось всучили перед засіданням.
3. Заціпила його цифра в 17 мільйонів.
4. Запитав він зовсім навмання - і не почув адекватної відповіді.
Тепер меру гаплик - він на гачку, буде забезпечувати потрібний результат на виборах.
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Это все второстепенно. С какого Президент берет на веру писульку от анонимного писаки в интернете как неопровержимый источник информации?
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С такого что зебилопрезик по уровню интеллекта недалеко от своего лохтората ушел.
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Раз есть люди--- значит они гадят, а раз гадят---- значит есть гавно, раз есть гавно---значит его куда-то сливают, раз сливают--значит есть озеро. Видишь---тут и к бабке ходить не надо, шняги нет. Надо заставить мера нырнуть в это озеро с рулеткой и замерить толщину гавна, а потом принимать уже меры.
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ну раз Зе уверен что есть 1 м гавна, то пусть сам и доказывает - ныряет с рулеткой.
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Мне вообще-то интересно узнать, кто именно выяснил, что в озере ровно 1м, и что именно говна? Еще лучше посмотреть на сам процесс измерения.
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ну так отож. Сдается мне нет никакого озера, просто Зе нужно было устроить скандал на камеру чтобы показать быдлу что он ого-го, всех поимеет и переимеет.
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Он специалист по обливанию говном, может на глаз проверить.
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Один Урод-Мародёр бегал с ножницами по автобусным остановкам и дорогам, а этот гавном занимается, следующий траншеи рыть начнёт вручную. М-ля, я офигеваю от наших керманычей. Дуркой воняет, как и гавном за километр. "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 3916 "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 8040
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ты кацап? на вопросик по украинскому языку ответишь?
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Вот это уровень президента! Фекалиями заниматься. Он что где в дерьмо влез возле Борисполь? Дегенерат и есть дегенерат.
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этого мера воришку из соевой банды надо было окунуть в гивняче озеро и другим мерам злодюжкам в назидание
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Можно и так, только это уровень Главы Администрации города, так ск-ть смотрящего от президента.Но ни как не САМОГО преза. Это видео всё популизм и лохотрон.
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Ваш уровень, это кота Ваську (у Крылова) воспитывать.
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Кто же всех этих воришек-то в мэры выбирает? "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 6084
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для начала неплохо бы удостовериться что такое озеро действительно существует.
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"Дерьмометр

Все было пасмурно и серо,
И лес стоял, как неживой,
И только гиря говномера
Слегка качала головой.

Не все напрасно в этом мире,
(Хотя и грош ему цена),
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!"

А. Галич
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Ми - скромні аспіранти. Наше діло - кал. (с)
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Зеля, що ти нюхаєш? ... Ти вже не на сцені... Поясніть йому хтось
...
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Ты это чего там.....может человек давно мечтал туда приехать и гавнеца свежего нюхнуть. "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 7822
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В стране ползучая аннексия происходит, а оно там в бориспольском дерьме ковыряется...Эти 73% нагадили не метр, они просто слили страну в унитаз.
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Бггг) зебоба, опять не смог вернуть зебобиков, которые, после видео с его ломкой, убежали куда глаза глядят
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Заставить всех чиновников в том числе мусоров и судей Бориспольского раена целый день в том озере поплавать не вылезая. Уверен что на следующий же день нашлись бы те кто срет и сливает в озеро говно
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в каком озере? Пруфы будут что это озеро вообще есть?
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В УКРАЇНІ МЕРІВ НЕМА!! Просто Н Е І С Н У Ю Т Ь. у вас що проблеми з ГОЛОВОЮ?
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Какие блть водоемы в Борисполе?4 лужи в черте города?
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Надо было дать команду найти такой вид рыбы или раков, кот. нравится питаться человеческим гавном. Уверен, что если хорошо поискать, то можно найти. И проблемы самой уже не будет. Да и рыбу наверное можно такую жрать...будет...местным. "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 3111
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Порохоботьі и два метра бьістро нагадят. А с них в жизни больше взять нечего
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Вопрос вполне адекватный куда потратили 17 лямов если все засрано, что не нравиться коментаторам?
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Дожились, Президент Украины фекалии меряет.....

Может линеечку дать или ведро?
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и Зеленский обговорили очистку водоемов от фекалий..

А мы ржали с лукашенко, который коровники проверял...
Клоун не далеко ушел... Делами государства заниматься некогда ему... очистка озер.. надписи в подъездах.. короче управдом.. В лучшем случае - начальник жэка.
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Зебилы не только метр могут нагадить , а гораздо больше)особенно после шаурмы )
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Не, ну мне просто интересно:
1. Мне вообще-то интересно узнать, кто именно выяснил, что в озере ровно 1м, и что именно говна? Еще лучше посмотреть на сам процесс измерения.

2. Почему преЗЕ!дент сразу этому поверил?
3. Почему мало кому из комментаторов пришла в голову мысль: "А был ли мальчик?"
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Мер ніби натякав, що автоцистерни-асінізатори злили вночі гівно в те озеро. Але ж така ситуація схожа на правопорушення, запобігати якому і виправляти наслідки якого має поліція та інші правозахисні органи. Однак мер мав би, хоча би, подати скаргу до цих органів про даний факт (якщо це не брехня, а факт). Відповідно, порушники мали би відшкодувати завдані ними збитки, а саме - ВИПРАВИТИ РЕЗУЛЬТАТ, тобто, врешті ОЧИСТИТИ ОЗЕРО (від свого гівна).
МІСЦЕВА ВЛАДА мала би ПРОКОНТРОЛЮВАТИ ВЕСЬ ЦЕЙ ПРОЦЕС, ЩОБ У ПІДСУМКУ ДОСЯГТИ ПОСТАВЛЕНОЇ ЦІЛІ (на яку, нібито, потратили громадські гроші).
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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