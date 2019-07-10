 "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський прочитав скаргу жителів, у якій йдеться про те, що рівень осаду у вигляді фекалій на одній з міських водойм не менш одного метра. Мер заявив, що не знає такого озера, але розповів про деякі проблеми.

"Вся справа в тому, що, на жаль, культура наших людей низька. Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - поскаржився на жителів Борисполя мер.

"Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?", - відреагував на скаргу мера Зеленський.

Відео 112

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленський звернеться до СБУ з приводу секретаря міськради Борисполя Годунка. ВIДЕО