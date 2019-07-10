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 Політика України, Суспільство
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Все про:Бориспіль (248) Зеленський (2009) Баканов Іван (31)

 "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленський звернеться до СБУ з приводу секретаря міськради Борисполя Годунка. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернеться до т.в.о голови СБУ Івана Баканова з приводу діяльності секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив після засідання під час свого візиту до Борисполя.

"Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - сказав Зеленський після завершення засідання.

Відео Еспресо

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вийди звідси, розбійнику. Погано чуєш мене?" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136713
 
 
 Топ коментарі
 
проявив себе Зе в чергове, як НЕ президент, а гопнік з Кривого Рогу,Чергове "дякуємо" зебіли за це "чудо" без пір`я "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленский обратится в СБУ по поводу секретаря горсовета Борисполя Годунка - Цензор.НЕТ 8687
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Кого ВІ БЛ...Я...ДЬ избрали???? 73% ЛАЙНА!!! 73% быдлячей биомассы!!!
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мндя чувака можно в президенты но кривой рог не вытряхнешь с него "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленский обратится в СБУ по поводу секретаря горсовета Борисполя Годунка - Цензор.НЕТ 1495
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Таки я вірно визначив його суть: кривляка і хам.
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Да - а, паренек дозвезделся. Дятел натуральный. Хотел пописять против ветра.
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Знавіснілим хрюкотанням 🐷ботиків задооОООволений!!
Так чого ви форофку захищаєте??
Щось в мэтодухе змінилося???!🤔
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Да уж, лексика определяет статус... Или статус - лексику?
"Так, слушай сюда, чертило. С тобой стрелку забьет мой кореш, за базар ответишь..." (с)
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Круто чувак "Тызнаишхойа-а?!! Щапацановпазаву, уминясвязиворганах!!!" стал Президентом. Теперь точно заживем.

P.S. Знаете, а Янык был лучше. Да, у него была куча недостатков, но дешевкой он не был.
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Ну да, Яник саму ЮВТ закрив, а цей виганяє її підлабузників.
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Правильно, нужно выяснить как люди с судимостью пролезают во власть.
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Ви взагалі розумієте що таке секретар, це навіть не депутат.
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ты 2 раза голосовал за Януковича, вот так и пролезают. и вафля точно так, 73% недоумков.
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Треба було спочатку дзвонити Баканову, а не робити висновик по інтернету, косяк спецслужб.
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- у меня брат боксер.
- а у меня брат полицейский.
- зато у меня друг СБУшник щас я ему позвоню
- Напугал! У меня начальница ведьма, она на тебя порчу наведет и импичмент!
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все правильно сделал ..вы еще повякайте .свидетели свыинарчуковские .в реале кто бандита посадил в это кресло как вы думаете кто давал согласие ? или тупо слепой траст и все ?
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В это кресло его посадил народ, он секретарь рай.рады, так же как и твоего клована. Та шо ты тупой, как валянок, хотя для зебила - это не удивительно.
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Кого посадив? Секретар це технічна посада, яка узгоджується тільки депутатами ради.
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Мальчик побежал жаловаться Баканову, обидели малыша....

Гадкое чувство. Это не президент, это шпана уличная с ограниченным интеллектом.
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Бггг))) зебеленок так рьяно будет на всех нападать у кого в сауне плясал?
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Зеля,мать твою,а на счет коломойского не хочешь позвонить,его личный охранник замешан в Убийстве конкурента бени,чекисты тебе подтвердят что беня организатор убийства человека,это не считая мошенничества воровства и грабежей бюджета страны !!!!!!!
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И судебное решение на то есть или бабка у подьезда тебе о том достоверно сказала?
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Читаю коментарі і бачу, що навіть про янука такого не писали🧐
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"Читаю коментарі і бачу", що більшість ніків вилізли лише в останні пару місяців і активно серуть проти Зе. Чи будеш сперичатися?
Ти ж сам це прекрасно бачиш.
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Да ну! Особливо нульово-номерних зебіків. "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленський звернеться до СБУ з приводу секретаря міськради Борисполя Годунка - Цензор.НЕТ 7194
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От і пиши тим нікам, бо я тут давно. А так давай пиши по суті цієї статті.
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Давай клован, звони, пусть вызывает спецназ,
что бы наваляли этому бандиту из БЮТ.
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Зе!Люди - Зе!Боти. Ви бачите їх тут за оботою!
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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его избрали в горсовет украинцы - какие вопросы?, как и кернеса с трухановым.... впрочем и януковича)))
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парадокс - эти же украинцы избрали и зеленского )))))
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленський звернеться до СБУ з приводу секретаря міськради Борисполя Годунка. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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