 "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленський звернеться до СБУ з приводу секретаря міськради Борисполя Годунка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив після засідання під час свого візиту до Борисполя.

"Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - сказав Зеленський після завершення засідання.

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