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 Політика України, Суспільство
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Все про:окупація (2087) Севастополь (195) безвізовий режим (776)

 "В Україну мені не можна. До кордону - і більше мене не знайдуть. Я командир роти самооборони", - мешканці окупованого Севастополя про поїздки за кордон. ВIДЕО

Опитування жителів окупованого Севастополя засвідчило, що більшість з них вважає за краще не виїжджати за кордон або обмежені в такій можливості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, більшість опитаних заявили, що не були за кордоном жодного разу за останні п'ять років. Ті, хто був, користувалися українськими документами, які значно спрощують процедуру перетину кордонів.

За даними державної міграційної служби України, понад 166 тисяч кримчан отримали українські закордонні паспорти вже після російської анексії півострова. Більшість документів були видані неподалік адмінмежі - у Херсонській області.

Серед тих, хто обмежений у виїзді, - російські військові з окупаційного контингенту та колаборанти, які співпрацювали з окупантами під час анексії півострова.

"В Україну мені не можна. До кордону - і більше мене не знайдуть. Я командир роти самооборони і я вже в списках СБУ давним-давно", - каже один зі зрадників.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136691
 
   
 Топ коментарі
 
Отстреливать, как бешеных собак.
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Самая первая тетка популярно все объяснила. Какие еще могут быть вопросы?
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Спасибо Парашенку что выдал крымским сепарам сотни тысяч украинских биопаспортов.
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Старая истина: "За все нужно платить", которую не знает этот крымский дед "В Украину мне нельзя. До границы и больше меня не найдут. Я командир роты самообороны", - жители оккупированного Севастополя о поездках за границу - Цензор.НЕТ 438
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Опрос не представляет особого интереса. Если есть деньги и желание - едь. Хоть с укр.паспортом, хоть с рос. паспортом. У Украины безвиз со 128 странами, У РФ безвиз со 118. Кто-то вообще не имеет желания выезжать. Что касаемо УБД, или к ним приравненным, то, ясен пень, ни те в Украину, ни эти в РФ.
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Да у вас в свинособакии вообще ничего не представляет интерес, ***** твоё про червячков чешет с экрана, идиот, какая там заграница, сидите уже у себя в замкадье, не засирайте мир
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давно так не ржав, а ти порівнював переліки цих країн?
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У РФ безвиз с 77 странами. В основном это всякие вануаты и таджикистаны.
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Расплата за содеяное всегда настигает, только к сожалению не все доживают до неё.
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Таким чучалам дозволили,і цьому з часом дозволять
"В Україну мені не можна. До кордону - і більше мене не знайдуть. Я командир роти самооборони", - мешканці окупованого Севастополя про поїздки за кордон - Цензор.НЕТ 4405
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жизнь в Рессурсной ********* это уже само по себе отбытие пожизненного наказания..
а люди, которые в течении жизни крепко нагрешили, в следующей жизни родятся в России..
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Уже научился говорить "в Украину", а не "на Украину".
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..интересней было бы услышать появилось ли у этих ушлёпков понимание всей глубины трагедии последствий запущеной их русскоязычными жопами?
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кроты слепые, таких называют. оно с другой стороны и хорошо ... они не осознают в каком гавне живут... крысяне ...
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Сонячний Магадан - найкаще місце відпочинку для любителів руського миру.
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дурня...хто мав бабло той купив і вїзд і виїзд.
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Не то что, ездят не ездят, эту заразу выпускать просто нельзя, чтобы не распространялась.
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І дійсно ,що цим парно копитним робить за кордоном,це ж худоба.
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ой ***...командир роты..уже б ****** что полка p.s от кого самоооборонились мудачье?
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от злых и кровожадных биндэр, каторые ехали есть маленьких рузьких дытэй
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Ватное быдло, опора моржового ***** с дыркой😁
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"В Україну мені не можна. До кордону - і більше мене не знайдуть. Я командир роти самооборони", - мешканці окупованого Севастополя про поїздки за кордон. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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