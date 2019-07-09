 "Гена, виходь, негіднику, виходь боягузе", - охоронці-тітушки Труханова не пропустили до одеського мера Саакашвілі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Ось так нам перегородили дорогу бандити з приватної армії Труханова, яких він фінансує з бюджету міста, а в кінці можете побачити, як їм активно допомагає "деполітизована" одеська поліція.
Якщо комусь цікаво, в Одесі українська влада вже не функціонує взагалі".
ЗЕлебобики, вы и дальше собираетесь вешать всех собак на пАпередников? Может, уже пора самим отвечать за то, в чем других обвиняли?
Суд виправдав Труханова у справі заводу "Краян"
09.07.2019 - 17:23
Дату хорошо видите? А теперь внимательно читайте текст:
"Повідомляється, що гучний процес у Малиновському районному суді завершився виправдовувальним вироком. При оголошенні вироку суддя перерахував фігурантів справи і зазначив, що суд не бачить в їх діях складу злочину."
Упс)))
наплодив цього добра стільки, що і янік би заздрив.
кричал Карлсон голубым...
там же где ваш....
Что порошенко, что зеленая сопля слили Одессу этому вору с российским паспортом..
За бабло и поддержку я понимаю...