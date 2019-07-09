 "Гена, виходь, негіднику, виходь боягузе", - охоронці-тітушки Труханова не пропустили до одеського мера Саакашвілі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Ось так нам перегородили дорогу бандити з приватної армії Труханова, яких він фінансує з бюджету міста, а в кінці можете побачити, як їм активно допомагає "деполітизована" одеська поліція.

Якщо комусь цікаво, в Одесі українська влада вже не функціонує взагалі".