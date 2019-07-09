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 Політика України, Події
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Все про:Саакашвілі Міхеіл (1289) Труханов (172) тітушки (136)

 "Гена, виходь, негіднику, виходь боягузе", - охоронці-тітушки Труханова не пропустили до одеського мера Саакашвілі. ВIДЕО

Лідера партії "Рух Нових сил", ексглаву Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі охоронці не допустили до мера Одеси Геннадія Труханова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Ось так нам перегородили дорогу бандити з приватної армії Труханова, яких він фінансує з бюджету міста, а в кінці можете побачити, як їм активно допомагає "деполітизована" одеська поліція.

Якщо комусь цікаво, в Одесі українська влада вже не функціонує взагалі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136618
 
   
 Топ коментарі
 
Порохоботы, вы сделали это вместе "Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушка Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили - Цензор.НЕТ 5355
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Взагалі то , його за 5 років соєва влада так і не змогла засудити ... чи просто не схотіла ?
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А про Беню и Авакова неожиданно Карлсон совсем забыл в последнее время...помнится очень грозился... "Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушка Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили - Цензор.НЕТ 802
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Вообще-то его выбрали одесситы!!! Мэр должность выборная!
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Взагалі то , його за 5 років соєва влада так і не змогла засудити ... чи просто не схотіла ?
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На самом деле осудить и снять мэра совсем не просто.
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снять - почти нереально, но решительно реформированный суд не заинтересован в посадке таких аферистов, как труха и гепа. ведь они основа всей системы, которую так берегли последние 5 лет.
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Он сейчас красиво подмахнет и еще 5 лет рулить будет.))))
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"його за 5 років соєва влада так і не змогла засудити ... чи просто не схотіла ?"
ЗЕлебобики, вы и дальше собираетесь вешать всех собак на пАпередников? Может, уже пора самим отвечать за то, в чем других обвиняли?
Суд виправдав Труханова у справі заводу "Краян"

09.07.2019 - 17:23
Дату хорошо видите? А теперь внимательно читайте текст:

"Повідомляється, що гучний процес у Малиновському районному суді завершився виправдовувальним вироком. При оголошенні вироку суддя перерахував фігурантів справи і зазначив, що суд не бачить в їх діях складу злочину."

Упс)))
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Так вроде Януковоща тоже выбрала вся Украина "Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушки Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили - Цензор.НЕТ 1772
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В Україні більшість вибирає президента, але меншість вирішує, буде він в Києві, чи в Ростові.
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Е-е-е...вибрали Труханова мером ? Чи Карлсона в Україну повернули ?
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У ЗЄнаркомана є всі шанси його посадити - вперед і з шаурмою! Здєлайтє ето вмєстє, зєлюкі!
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Кого посадил зеленский? Зебилы вы сделали это вместе
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А про Беню и Авакова неожиданно Карлсон совсем забыл в последнее время...помнится очень грозился... "Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушка Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили - Цензор.НЕТ 802
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а чого аваков не займається тітушками ?
наплодив цього добра стільки, що і янік би заздрив.
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Порохоботы вы почему Труханова незащищаете, он же друг Порошенко.
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Так они его уже защитили с помощью Петиного суда.
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Если кому-то интересно, в Одессе украинская власть уже не функционирует вообще"....Источник: https://censor.net.ua/v3136618 - а коли , за 27 років , вона ПО СПРАВЖНЬОМУ функціонувала ?
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Поки давали справно красти. Як тільки стає і цього мало, а центр також тоне у воровстві, то починається сепаратизм
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Це добре, що це лайно б'ється між собою.
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По идее, Карлсон должен сейчас биться на баррикадах в Грузии, но...что-то пошло не так.. "Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушки Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили - Цензор.НЕТ 4651
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Там він ніхто, а в Україні повно хворих на голову, які його можуть обрати😏
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Або ж нагодували Карлсона неякісним варенням.
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Ето уже не титушня мелкая. Ето уже бандиты. Спасибо скажим Пете за то что пригрел Росийских бандосов.
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а где петя, порохоботы?? где ваш "реформатор"???
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фейк і флуд малюнками не по темі - просто в спам соєвого бота !
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юнкеру не жить в "отреформированной" петей Украине - может нести любую пургу
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vad - "Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушки Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили - Цензор.НЕТ 319

там же где ваш....
Что порошенко, что зеленая сопля слили Одессу этому вору с российским паспортом..
За бабло и поддержку я понимаю...



"Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушки Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили - Цензор.НЕТ 6851
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вот только не надо мешать компот с винегретом!
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Это последствия безхребетного Майдана!!! не тех **** поубивали... люди полижили жизни за изменения к лучшему в нашей стране, а нас и дальше те же гниды продажные кормят говном из ложки... Петя-барыга мог все это поменять, но не стал он решил хапнуть, станцевать под реформатора и оставить все как было...
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Не Савченко попрошу, авось второго фальстарта у нее не случиться
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Михо лажается! Есть его заява, что он посадит 25 тысяч коррупционеров, правда, если ему дадут власть. Итак, с властью возникла заминка. С первой посадкой тоже. Ладно, потерпим. Подождем посадок 24.999 негодяев.
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Пороженко, боров мальдивско-оффшорный ненавидит Саакашвили, )(уйло тоже. Вывод? ))
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Да? Ну и пусть ненавидят. Я его не ненавижу. Я просто не пойму- на кой хрен он тут сдался??? Вот на кой? То, что он водичку мутить умеет- это все знают. Так у нас тут таких- своих валом. Вона, жена его даже протесты грузинские возглавить пыталась. А он тут сидит. Зачем? Экстремал? Не нравится мне, что он тут. У нас и так напряженка, без этого мутного.
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Труханов Капитан,Аксёнов Гоблин две сущности одного целого."Гена, виходь, негіднику, виходь боягузе", - охоронці-тітушки Труханова не пропустили до одеського мера Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3306
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В меру воспитанный, в меру упитанный, мужчина в полном расцвете сил и с чувством полёта - хочет пошалить. Наконец-то, Карлсон в своей стихии, сейчас будут провокации, акции, возможны жертвы, а закончится это всё, когда Миху вытолкают из Украины. Но пока он здесь, то сидеть без дела не будет.
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Габунии на вас нет-нечисть путопедровская.Посадки будут уже осенью.Пока повизжите,а там Михо своих из Грузии на помощь вьізовет-лезгинку еще станцуете на киче.
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все голоса Саакашвили, последняя надежда Неньки.
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Как же я скучал по Карлсону и его шоу. Теперь в Украине будет еще веселее, но не лучше.
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ПЕтюшки ПЕСа фекалиями заняты денно и ночно -Зелю забрасывают.Их отличительная черта-на ПЕрсоналии ПЕреходить и на народ кидаться.Что с них взять,кроме кала?А караван Михо идёт уверенно-на фоне событий в Грузии даже рекламы Саакашвили не нужно.Так держать!
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Я не зрозумів ті хто тут обсірають Міхо - фани Трухана ?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Гена, виходь, негіднику, виходь боягузе", - охоронці-тітушки Труханова не пропустили до одеського мера Саакашвілі. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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