 Четверо бійців ЗСУ дістали поранення, один - бойове травмування в результаті ворожих обстрілів на Донбасі, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював українські позиції поблизу Широкиного (з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї), Ломакиного (з артилерійської системи калібру 122 мм), Водяного (з артилерійських систем калібру 122 мм і автоматичних гранатометів відповідно), Новомихайлівки (з протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї), Пісків (з протитанкового ракетного комплексу).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі - в районі Травневого (з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), двічі - Новолуганське (з мінометів калібру 82 мм), Зайцеве (з міномета калібру 82 мм).

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Уточнюється, що внаслідок ворожих обстрілів 4 військовослужбовців дістали поранення і 1 - бойове травмування.

"На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 липня збройні формування РФ 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 7 разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Також противник відкривав вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат немає.