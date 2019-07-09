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 Четверо бійців ЗСУ дістали поранення, один - бойове травмування в результаті ворожих обстрілів на Донбасі, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Від початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню. Позиції Об'єднаних сил (ОС) обстрілювали із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм, а також іншої зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював українські позиції поблизу Широкиного (з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї), Ломакиного (з артилерійської системи калібру 122 мм), Водяного (з артилерійських систем калібру 122 мм і автоматичних гранатометів відповідно), Новомихайлівки (з протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї), Пісків (з протитанкового ракетного комплексу).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі - в районі Травневого (з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), двічі - Новолуганське (з мінометів калібру 82 мм), Зайцеве (з міномета калібру 82 мм).

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Уточнюється, що внаслідок ворожих обстрілів 4 військовослужбовців дістали поранення і 1 - бойове травмування.

"На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 липня збройні формування РФ 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 7 разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Також противник відкривав вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136597
 
 
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Так що ж такі стереотипні коментарі? Чому день у день одне і те ж ?! Де щирість, душевність?
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Не можу зрозуміти чого рашисти запропонували педіку Малахову провести мост.... Треба було Поречнікову, він вже міст з нами проводив ..разом з Гіві та НСВ
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Хтось ще звернув увагу на дивний термін, що з'явився зовсім недавно: « боєвоє травмированіє» ?
Вимивання військових термінів ? З якою метою?
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Что бы на бюджет не вешать в будущем!
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Травма, викликана впливом факторів бойової обстановки - бойова травма. Звідси і бойове трамвіровання.
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Хлопцям одужання. Це просто піпець. Що відбувається?
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А одно чмошное создание призивает торговать с ними где логика у крокодила гени
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А Вован,якийу нас тіпа президентом працює,сказав: - "Просто треба перестати стріляти"...
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Цензор.НЕТВідеоПодіїЧетверо бійців ЗСУ дістали поранення, один - бойове травмування в результаті ворожих обстрілів на Донбасі, - прес-центр ОС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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