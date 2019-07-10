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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Кучма (340) Міноборони (2650) НАТО (2032) Росія (18643) Смешко (21) Ющенко (2002) стратегія (58)

 Навіть за часів Ющенка Міноборони мало плани війни проти НАТО, а схід України весь був "голий", - Смешко. ВIДЕО

Лідер партії "Сила і честь", кандидат у народні депутати Ігор Смешко на прикладі свого досвіду розповів, як навіть "досвідчені президенти" робили помилки, сліпо довіряючи своєму оточенню та кадрам, ігноруючи різні джерела інформації від розвідки.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У 1999 році, початок моїх проблем на посаді керівника військової розвідки, було, коли на колегії Міноборони президент Кучма зачитав, що військова розвідка стала самостійним органом держави, яка дає альтернативну, часто значно ефективнішу інформацію, ніж СБУ. Після цього друга проблема виникла, 2000 рік, нарада в присутності президента, міністра оборони (генерал Олександр Кузьмук. - Ред.), начальника Генерального штабу (Володимир Шкідченко. - Ред.), секретаря РНБО щодо стратегічного плану застосування Збройних сил України. Я виступив проти міністра оборони, начальника Генерального штабу, сказавши, як можна думати про два локальні конфлікти на Заході, проти двох держав, наших сусідів - членів НАТО. Перший постріл прикордонника - це 5 стаття НАТО і ми воюємо. У нас же оборонна доктрина, у нас же повністю Схід весь голий", - розповів політик.

"Якщо оборонна доктрина - це периметр, це передислокація всіх військ. Міністр оборони, начальник Генерального штабу стають ворогами... Вони були незадоволені такою позицією. Навіть міністр оборони за президента Ющенка мав точно такі ж плани. Які постійно виступали і зараз себе євроатлантистами (називають), тільки ці міністри забувають, що завжди є в офіцера та у державного діяча, якщо він не згоден, подати у відставку. Я був не згоден з цим, я не поставив підпис під цим планом. А крім того, після "касетного скандалу " був здивований, що керівництво СБУ тих часів підтримує контакти з лідерами організованої міжнародної злочинної групи, проти яких ми з дозволу президента Кучми працювали із західними спецслужбами", - наголосив Смешко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "За життя"? Життя є й у рабів, але яке життя? - Смешко про політичну діяльність Медведчука. ВIДЕО

Повну версію інтерв'ю з Ігорем Смешком "Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати" дивіться ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136554
 
   
 Топ коментарі
 
Що Ющ, що Барига - 2 розчарування українців після вдалих Майданів. Вміємо перемагати і одночасно лайно в керівництво вибирати. ЕКс президентам - тюрьми!!!!!
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Еслиет сильной экономкики, то не важно какая военная доктирина. В Раше тоже ее нет.
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Та не може такого бути,адже при ющенко секретарем РНБО був найпалкіший прихильник НАТО, в якого нині це коронна фішка,курс в НАТО та ЄС.
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Сущность предвыборной кампании- можно услышать очень много, а потом пухнут мозги- где фейк и выдумки , а где правда
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Що Ющ, що Барига - 2 розчарування українців після вдалих Майданів. Вміємо перемагати і одночасно лайно в керівництво вибирати. ЕКс президентам - тюрьми!!!!!
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Василь Довганенко 7230397a, велике розчарування, це велика кількість таких зрадо"опів, як ти. Якщо усіх екс-президентів у тюрьми, то Зєля стовідсотково підпадає під таку статтю, а з ним саджати тих, хто його обирав. Ющенко давній ворог Смєшка, бо він його труїв діоксином на дачі Сацюка, коли він запросив туди Віктора Андрійовича на вечерю і був , думаю, що і зараз остається, підозрюваним по цій справі. Але він стоїть на тому, що він до цього не причетний і, як він сказав у Гордона, що якби він взявся отруїти Ющенка, то він довів би цю справу до кінця. Після цих слів він для мене не існує, як політіик. Але жє фішка в тому, що не було мети смертельного отруєння, треба було Ющенка вивести, як кажуть з ладу і зняти тим самим його з передвиборчої кампанії, труїти на смерть, то був би наявний злочин, а їм це не потрібно було. Просто Смєшко з Сацюком трошки "перебрали" з дозою. Для Ющенка Смєшко злочинець і він і до цього часу вважає його своїм отруйником, а я цьому вірю.
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ніхто ту наволоч не травив ! навіщо брехню розпоасюджувати?
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Наличие стада таких как ты самое большое горе Украины
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Саша Соколенко, стадо це такі, як Василь Довганенко 7230397a? Ти уточнюй, кого ти маєш на увазі, бо я можу так думати відносно і твоєї персони.
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Естественно речь идёт о Васелях которые тыпые злобные ущербные по жизни ЛУЗЕРЫ
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Дякули продажні! Нате вам по гривні і більше не просіть. Мародерам більше на даєм Навіть за часів Ющенка Міноборони мало плани війни проти НАТО, а схід України весь був "голий", - Смешко - Цензор.НЕТ 4461
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А ще Смішко був першою мавпою яка взяла до лап палицю і таким чином поклав початок перетворенню мавп на людей... Даже при Ющенко Минобороны имело планы войны против НАТО, а восток Украины весь был "голый", - Смешко - Цензор.НЕТ 7830
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Яких ще мавп?? Кожна притомна людина знає, що Адама зробив Б-г, а першу бабу вегетативним шляхом
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А що не так?! Навіть за часів Ющенка Міноборони мало плани війни проти НАТО, а схід України весь був "голий", - Смешко - Цензор.НЕТ 3453 Тут же мова і йде про "палку" яка буває то висячою то стоячою, то м'якою то твердою... Навіть за часів Ющенка Міноборони мало плани війни проти НАТО, а схід України весь був "голий", - Смешко - Цензор.НЕТ 2782 Тобто про чисто "вегетативну" річ, за допомогою якої і робляться баби, і не тільки Вони... Навіть за часів Ющенка Міноборони мало плани війни проти НАТО, а схід України весь був "голий", - Смешко - Цензор.НЕТ 4050
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Еслиет сильной экономкики, то не важно какая военная доктирина. В Раше тоже ее нет.
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На случай войны планы обороны нужны против всех (даже чисто гипотетически против марсиан) и не важно кто на сегодняшний день союзник, Нужно учитывать все варианты.
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Потрібна повна мілітаризація українського суспільства по зразку Ізраїлю. Де розписано навіть завдання для старичків - сидіти в бомбосховищі і не створювати проблеми для оборони Ізраїлю.
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Мы опоздали лет на двадцать, как минимум. А лить грязь на Смешко - могут или полные идиоты, или заказные подкожные скоты, включая и прорашистких *******. Благодаря им, Украина оказалась голой, босой, и безоружной, имея в друзьях такую погань, как раша, а не Запад. За 28 лет так и не иметь никакой стратегии развития ни в чём, включая и военную.Удивительно, что мы, вообще, ещё существуем. Хотя и то, что имеем, трудно назвать государством, на фоне других государств мира. Смешко - всем сволочам, доведшим страну до такого ужасающего состояния, как кость в горле, а учитывая его осведомлённость, профессионализм и патриотичность, и то, чем каждый из них занимался все эти годы, просто лютым врагом. Неудивительно, что по их заказу, распространяется масса заказухи, откровенной грязной брехни и манипуляций. Именно, Смешко поможет президенту очистить страну от той погани, которая годами гробила страну, обворовывая её ежесекундно, доведя её до ручки. Цела куча дармоедов и откровенных вредителей, включая и рашисткие консервы, десятилетиями подтачивали нашу независимость всеми возможными способами. Кроме политической трескотни, межвидовой грызни и воровства, эта публика больше ничем не занималась, да и не могла, априори...Смешко - штучный товар, а не тот секонд хенд, что имеем все эти годы.
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Та не може такого бути,адже при ющенко секретарем РНБО був найпалкіший прихильник НАТО, в якого нині це коронна фішка,курс в НАТО та ЄС.
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На 100 % можу сказати, що до 2010 року, військова доктрина була такою, що ми ідемо в НАТО, але наш стратегічний партнер це підорашка. Що було після 10 року, я вже незнаю, хоча впевнений що те ж саме.
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ФСБшна підніжка Арьєв. Робив в Штатах разом з Ганьою Герман проти Юлі спецоперацію ФСБ.
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Крьім бьіл далеко не "гольій", собирались отражать турецкий десант в поддержку крьімско-татарских "сепаратистов". Если бьі на Востоке бьіло столько танков , как в Крьіму , Путину не пришлось бьі перебрасьівать тяжельіе вооружения на Донбасс...
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После этого вторая проблема возникла, 2000 год, совещание с присутствие президента, министр обороны (генерал Александр Кузьмук. - Ред.), начальник Генерального штаба (Владимир Шкидченко. - Ред.), секретарь СНБО касательно стратегического плана применения Вооруженных сил Украины. Источник: https://censor.net.ua/v3136554
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Если оборонная доктрина - это периметр, это передислокация всех войск. Министр обороны, начальник Генерального штаба становяться врагами... Источник: https://censor.net.ua/v3136554
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Даже министр обороны при президенте Ющенко имел точно такие же планы. Которые все время выступали и сейчас себя евроатлантистами (называют), только эти министры забывают, что всегда есть у офицера и у государственного деятеля, если он не согласен, подать в отставку.Источник: https://censor.net.ua/v3136554
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Если оборонная доктрина - это периметр, это передислокация всех войск. Министр обороны, начальник Генерального штаба становяться врагами...Источник: https://censor.net.ua/v3136554
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Мне одному кажется,что это какой-то несвязный бред?😯
Ниче не понятно вобщем,что он хотел сказать.Набор слов какой-то.
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Скільки патріотів та захисників вітчизни. І всі в тяжкий час стали на захист України в інтерв'ю.
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так ти ж розробляв ці плани війни з НАТО
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Тоді ж кацапія була ще мишебраттями наче.
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При Ющику шельф румынам отдали..тихонько,без шума..
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Процес «Румунія проти України» - судовий процес, що розглядався у Міжнародному суді ООН з 2004 по 2009 рік, який виник в результаті територіальної суперечки між Румунією та Україною. 16 вересня 2004 року Румунія внесла позов проти України, що стосується делімітації морських кордонів виключної економічної зони і розділу континентального шельфу в Чорному морі. 3 лютого 2009 року суд оголосив рішення, яке встановлює морські кордони між державами і визначає виключні економічні зони Румунії та України. При цьому обидві сторони висловили задоволення рішенням суду.
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Саме це рішення Суду дало право на проведення робіт по проведенню пошуку енергоносіїв в економічній зоні України.
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Сам ти баран, шельф був розподілений відповідно міжнародних правил судом по морському праву.
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парадокс не в том, что смешко такой умный, а в том, что руководителем военной разведки и службы слабоумных он стал вследствие поиска на этот пост бесхребетного и всем угождающего членистоногого...
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Зато тепер "схід" надійно закритий "євровалом" яйценюха.
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Згадайте пацифізм, багатовекторність, гарантований нейтралітет - от що нам тоді втюрували. І які були зроблені висновки і хто поніс відповідальність. Дуже коротка пам'ять у народу України, може у нас склероз - древню історію пам'ятаємо, а те що було декілька років тому, не можемо згадати.

Просте питання - Хто очолював РНБО при Ющеру-Пасічнику? Отож.
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Мне вот интересно, для Бутуса бабло вообще не пахнет? Так внагляк пиарить эту СБУшную крысу - надо совсем совесть потерять.
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странно слышать такие заявления.

если можно просто в цензоре вбить поиск 2005-2008 НАТО
и было понятно кто что говорил
https://censor.net.ua/news/31652/yuschenko_chlenstvo_ukrainy_v_nato_usilit_evropeyiskuyu_kollektivnuyu_bezopasnost
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Аахах Навіть за часів Ющенка Міноборони мало плани війни проти НАТО, а схід України весь був "голий", - Смешко - Цензор.НЕТ 5428

Министр обороны России: надеемся, что Украина "не дойдет" до НАТО. Украинцы все-таки братья.

https://censor.net.ua/news/31502/ministr_oborony_rossii_nadeemsya_chto_ukraina_quotne_doyidetquot_do_nato_ukraintsy_vsetaki_bratya
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Это потому .что вы вся власть - уроды и малоросы !
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Вся справа в тому, що Україну погубила жадність так званої української еліти. Адже бізнес був заточений на паРашу. ВПК теж працював на паРашу.

Не було враховано просту річ, паРаша то імперія, яка помирає і рано чи пізно, та імперія прийде з війною в Україну. Згадайте фразу В.І.Леніна - "Втратити Україну, значить втратити голову".

При втраті України, імперія паРаша стає недоімперією. І це добре розуміють кремляді.
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У ті часи Ющ сидів однією дупою на двох стільцях, як ї його пАпЄрЄднік Кучма.
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Іуда Ющ Миздобульний був Іудою з народження.
Як там справа з арештом його майна просувається? Ющ має прийти в суд у тому білому костюмі, який був колись білий.
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А хто при Ющенку був міністром оборони? Чи не компетентний і чесний Гриценко? а керівником відділу стратегічного планування чи не теперішний радник "мудрого Зе" сам "великий оптимізатор" Апаршин?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниНавіть за часів Ющенка Міноборони мало плани війни проти НАТО, а схід України весь був "голий", - Смешко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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