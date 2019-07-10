 Навіть за часів Ющенка Міноборони мало плани війни проти НАТО, а схід України весь був "голий", - Смешко. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У 1999 році, початок моїх проблем на посаді керівника військової розвідки, було, коли на колегії Міноборони президент Кучма зачитав, що військова розвідка стала самостійним органом держави, яка дає альтернативну, часто значно ефективнішу інформацію, ніж СБУ. Після цього друга проблема виникла, 2000 рік, нарада в присутності президента, міністра оборони (генерал Олександр Кузьмук. - Ред.), начальника Генерального штабу (Володимир Шкідченко. - Ред.), секретаря РНБО щодо стратегічного плану застосування Збройних сил України. Я виступив проти міністра оборони, начальника Генерального штабу, сказавши, як можна думати про два локальні конфлікти на Заході, проти двох держав, наших сусідів - членів НАТО. Перший постріл прикордонника - це 5 стаття НАТО і ми воюємо. У нас же оборонна доктрина, у нас же повністю Схід весь голий", - розповів політик.
"Якщо оборонна доктрина - це периметр, це передислокація всіх військ. Міністр оборони, начальник Генерального штабу стають ворогами... Вони були незадоволені такою позицією. Навіть міністр оборони за президента Ющенка мав точно такі ж плани. Які постійно виступали і зараз себе євроатлантистами (називають), тільки ці міністри забувають, що завжди є в офіцера та у державного діяча, якщо він не згоден, подати у відставку. Я був не згоден з цим, я не поставив підпис під цим планом. А крім того, після "касетного скандалу " був здивований, що керівництво СБУ тих часів підтримує контакти з лідерами організованої міжнародної злочинної групи, проти яких ми з дозволу президента Кучми працювали із західними спецслужбами", - наголосив Смешко.
Повну версію інтерв'ю з Ігорем Смешком "Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати" дивіться ТУТ.
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Если оборонная доктрина - это периметр, это передислокация всех войск. Министр обороны, начальник Генерального штаба становяться врагами... Источник: https://censor.net.ua/v3136554
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Даже министр обороны при президенте Ющенко имел точно такие же планы. Которые все время выступали и сейчас себя евроатлантистами (называют), только эти министры забывают, что всегда есть у офицера и у государственного деятеля, если он не согласен, подать в отставку.Источник: https://censor.net.ua/v3136554
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Если оборонная доктрина - это периметр, это передислокация всех войск. Министр обороны, начальник Генерального штаба становяться врагами...Источник: https://censor.net.ua/v3136554
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Мне одному кажется,что это какой-то несвязный бред?😯
Ниче не понятно вобщем,что он хотел сказать.Набор слов какой-то.
Просте питання - Хто очолював РНБО при Ющеру-Пасічнику? Отож.
если можно просто в цензоре вбить поиск 2005-2008 НАТО
и было понятно кто что говорил
https://censor.net.ua/news/31652/yuschenko_chlenstvo_ukrainy_v_nato_usilit_evropeyiskuyu_kollektivnuyu_bezopasnost
Министр обороны России: надеемся, что Украина "не дойдет" до НАТО. Украинцы все-таки братья.
https://censor.net.ua/news/31502/ministr_oborony_rossii_nadeemsya_chto_ukraina_quotne_doyidetquot_do_nato_ukraintsy_vsetaki_bratya
Не було враховано просту річ, паРаша то імперія, яка помирає і рано чи пізно, та імперія прийде з війною в Україну. Згадайте фразу В.І.Леніна - "Втратити Україну, значить втратити голову".
При втраті України, імперія паРаша стає недоімперією. І це добре розуміють кремляді.
Як там справа з арештом його майна просувається? Ющ має прийти в суд у тому білому костюмі, який був колись білий.