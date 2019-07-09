 "Ти не додому йдеш, а тут сидиш, нах#й! Ти поняв?", - у Вінницькій області поліцейський вдарив кийком затриманого і змусив його присідати. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікував на своїй сторінці в Facebook Анатолій Качур.
На записі видно, як поліцейський б'є затриманого кийком, а потім наказує йому присідати. Той підпорядковується і робить присідання під вказівки поліцейського про те, як правильно це робити.
"Ямпільське відділення поліції ... патрульні Семчук і Бишиньска, а прикриває все нач. поліції хабарник Мілевський. І це не поодинокий випадок знущання з громадян Ямполя та Ямпільського району", - пише автор у коментарі до запису.
Аргумент зебуїнів.
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- одеть каску;
- одеть бронежилет;
- одеть спасжилет;
- обойти полицейского, на максимальном от него удалении, используя пути его обхода со всех возможных сторон;
Мента вероятно уже уволили, месяцом ранее.
часто не подают в суд просто банально нет денег. Пару месяцев назад упал дорожний знак на кадик, посчитали если судится это минимум 1400 грн и потеряное время когда стекло стоит 800 грн.
Ти хто таке, щоб гавкать на поліцію?
Поліцейські!!!
Ото Качура дубиною треба пе...еїбать, щоб не гавкав!
Увы мент идиот, зная что установлена камера. зная что найдется предатель, который сольет инфу чтобы занять место начальника тупо спалиться))))
Даю гарантию. что слил кто-то из замов чтобы занять место или же из более мелких, чтобы всунуть родственника....Попасть на службу в местечковую мусоровку стоит очень не малых денег и то при условии что есть очень хорошие связи, райцентр это не город....