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 Події, Суспільство
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Все про:затримання (2939) побиття (445) Нацполіція (7804) бешкет (401) знущання (20)

 "Ти не додому йдеш, а тут сидиш, нах#й! Ти поняв?", - у Вінницькій області поліцейський вдарив кийком затриманого і змусив його присідати. ВIДЕО

У Ямпільському відділенні поліції Вінницькій області поліцейський вдарив затриманого кийком і змусив його присідати. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікував на своїй сторінці в Facebook Анатолій Качур.

На записі видно, як поліцейський б'є затриманого кийком, а потім наказує йому присідати. Той підпорядковується і робить присідання під вказівки поліцейського про те, як правильно це робити.

"Ямпільське відділення поліції ... патрульні Семчук і Бишиньска, а прикриває все нач. поліції хабарник Мілевський. І це не поодинокий випадок знущання з громадян Ямполя та Ямпільського району", - пише автор у коментарі до запису.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136551
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков друг зелебобки😁
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Авакова у відставку, він неспроможний керувати ментами, бо ідіот від природи!
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Авакова у відставку, він неспроможний керувати ментами, бо ідіот від природи!
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Хороший "мусор"-это "мусор", горящий в топке.... народная примета...
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а кто людей за лицо хватал, телефоны выбивал,... вот и мусора-боты поступают как их кумир барыга циничный.
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"наш авакав хароший патамушта ваш порах плахой".
Аргумент зебуїнів.
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вот так во всех тюрьмах и проголосовали за зелибобку
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А в психушках за сывочолого Гетьмана.
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Вот видишь - заставляли. А сердцем то они за Петра были...
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Вже може бути кандидатом в депутати. "Ти не додому йдеш, а тут сидиш, нах#й! Ти поняв?", - в Винницкой области полицейский ударил дубинкой задержанного и заставил его приседать - Цензор.НЕТ 5547
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Поліція Авакова на чолі з новим президентом, до якого немає питань від нової влади)))
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Оно канешно неправильно, но что мы знаем о задержанном? Мож его вообще задавить надо? Бо наши суды...
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почти согласна, но уж много проколов от ментов...
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На цензоре сегодня день русского мата. "Ти не додому йдеш, а тут сидиш, нах#й! Ти поняв?", - в Винницкой области полицейский ударил дубинкой задержанного и заставил его приседать - Цензор.НЕТ 3064
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Как милицию не переименовывай всё равно натура мусорская из шкуры вылезает.
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Полицейские каждый день общаются с таким контингентом Всякими убийцами и ублюдками харкающими туберкулёзом Поэтому не надо кидаться осуждать Вот если бы он из театрального кафе вышел поужинав и начал ругаться Тогда другое дело
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нікого уніжать ніззя. Послє решенія суда - рєжим содєржанія, но в любом случайє с уваженійєм к чєловєчєскому достоінству.
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Та да сидить такий здоровий дятько на відео, маткаєть, принижує поліцейських, оказує супротив, а поліцейський його дубиною, присідай.
..
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А это, случайно, не Порошенко приседает?
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Порошенко в Виннице приседает? ))) там его на руках поднимут и будут приседать вместе с ним целуя руки. этот вафлер на зебобика машет. попался!
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Макака. "Реформована та вмотивована". Вчора, падло, тачку тягав на базарі - зараз правоохоронець!
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Мы же не знаем, кого задержали и за что, возможно, этот мусор, по сравнению с задержанным, профессор, ситуация непонятная.
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Гарну поліцію створив Петро Поросєнко.
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Та да, а ну нагадай хто керує поліцією і її реформою, чи не Аваков? до якого міністра не було жодних питань від нового президента?
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мужик сам виноват. явное нарушение правил поведения при виде полицейского;
- одеть каску;
- одеть бронежилет;
- одеть спасжилет;
- обойти полицейского, на максимальном от него удалении, используя пути его обхода со всех возможных сторон;
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Хорошая "реформа". Одних уродов на других поменяли. Сабакову большой привет!
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хвизрук, мля, а самого отправить сдавать нормы гто под присмотром пм или шокера, не ?
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У потерпевшего 100% вариант получения через ЕСПЧ пару-тройку тисяч евро.
Мента вероятно уже уволили, месяцом ранее.
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я бы так и сделал, вопрос дойдет ли до ЕСПЧ, вопрос сколько денег понадобится?
часто не подают в суд просто банально нет денег. Пару месяцев назад упал дорожний знак на кадик, посчитали если судится это минимум 1400 грн и потеряное время когда стекло стоит 800 грн.
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типичный хохол видит себя либо паном либо холопом, в зависимости от того дает он в морду или получает
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Что говорить о типичных кацапах,то он жопой на бутылке сидит то бухает с этой же бутылки
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Анатолій Качур!
Ти хто таке, щоб гавкать на поліцію?
Поліцейські!!!
Ото Качура дубиною треба пе...еїбать, щоб не гавкав!
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все по калькам, обронопром, полиция плохая, ах да, это же выборы
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за такое можно было б засудить этого поца, долго бы платил моральный ущерб, ах да о чем это я...
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То не страшно, головне щоб нацкорпусом Авакян добре керував, і направляв в потрібні Бені місця.
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скоро даже упоротые будут кричать "Верните беркут!" )))))
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Сабаков ку-ку ! В новій пАліції садистів немає ?
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"Цензор", пиши открытым текстом на своем сайте.
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если это систематический правонарушитель создающий угрозу для людей, то в условиях судейского беззакония это идеальный метод профилактики гопника...
Увы мент идиот, зная что установлена камера. зная что найдется предатель, который сольет инфу чтобы занять место начальника тупо спалиться))))
Даю гарантию. что слил кто-то из замов чтобы занять место или же из более мелких, чтобы всунуть родственника....Попасть на службу в местечковую мусоровку стоит очень не малых денег и то при условии что есть очень хорошие связи, райцентр это не город....
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Цензор.НЕТВідеоПодії"Ти не додому йдеш, а тут сидиш, нах#й! Ти поняв?", - у Вінницькій області поліцейський вдарив кийком затриманого і змусив його присідати. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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