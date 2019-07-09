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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
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Все про:Грузія (573) Росія (18627) Скрипін (3) телеміст (29)

 "Ви й#бу дались?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву обговорювати збирались? Який нах#й телеміст?!" - журналіст Скрипін. ВIДЕО

Український журналіст Роман Скрипін категорично відкидає ідею телемосту, яка була запропонована телеканалом "Росія" і українським NewsOne. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Скрипін сказав у блозі на своїй сторінці в youtube.

"Ви й#бу дались, бл#дь?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву, на картоплю обговорювати збирались? Проїзд в харківському метро, київському метро, московському метро, в Санкт-Петербурзі і в Єкатеринбурзі? Які неполітичні питання?! Ніх#я шо ви... Бл#дь, сука, в нас війна, ви ворог, ви напали на нас", - звертається до росіян Скрипін у нецензурній формі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хотів розповісти, що ми їли ці 5 років. Хотів свята щастя", - російський ведучий Малахов поскаржився Зеленському на скасування телемосту. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136543
 
   
 Топ коментарі
 
дебил он еще вчера записал ето и Скрырин просто красава все в точку
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рома,не розслабляйся. толи ещё будет. при нашому преЗеденту буде ще і буде. зуб даю
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Проснулся...)))
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дебил он еще вчера записал ето и Скрырин просто красава все в точку
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не люблю это Скрипина, но сказал все по делу.
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Скрипін мутний.
Хайпонув у 2014 на Микілі Яновичу...
Його недавнє: «Чого ви сунете своє свиняче рило у наші справи?» до Шарія, Дубніскхєра? Ф#й там. До Аркадія Бабченка.
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Скрипін зробив це разом з зебілами!
Молодчага...
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рома,не розслабляйся. толи ещё будет. при нашому преЗеденту буде ще і буде. зуб даю
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Да уже без него определились с этим "мостом".
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на заднем плане карась или короп - кто знает?
А сказал он все правильно.., даже слишком мягко...
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Аргументы? Что короп, что сазан - вытянутые в отличии от этого "горбатого", к тому же спинной плавник карасевый (если не подстригли, конечно). Согласен, что цвет "желтоватый", но не забываем, что это чучело- цвет мог подгулять при таксидермии.
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З кольором якраз все нормально. Є золотий карась, а є срібний. У золотого якраз горб та таке забарвлення.

"Ви й#бу дались?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву обговорювати збирались? Який нах#й телеміст?!" - журналіст Скрипін - Цензор.НЕТ 6837
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Я б сказав, що карась. От якщо б його трохи повернути, щоб "обличчя" краще було видно. Але ось такого горбатого карася пару годин тому сам чистив.
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Так напишет дополнение
не де-матюкизация а ОБОВЬЯЗКОВА МАТЮКИЗАЦИЯ УКРАИНСКОИ МОВЫ....
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Так он же ж малах(уй)ов сказав - поговоримо, що ми ялини ці 5 років.
Цілком вірю, що хотів якраз обговорити ціни на картоплю та зітхання
(ніт)
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ялини - ели !!!! "Ви й#бу дались?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву обговорювати збирались? Який нах#й телеміст?!" - журналист Скрыпин - Цензор.НЕТ 8257 Підлога світу , нирки на деревах ...
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Не коштує жартувати з Моржовчан, бо то наші браття з сусідньої гілляки еволюції. "Ви й#бу дались?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву обговорювати збирались? Який нах#й телеміст?!" - журналіст Скрипін - Цензор.НЕТ 9858
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я пол года назад опубликовал на "цензоре" одну из публикаций Скрыпина, где мата было на порядок меньше - получил бан...это к вопросу ангажированности и избирательности "цензуры" на сайте.
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Вся ненормативна лексика прозвучала по ділу.
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Я это уже давно понял.
У вас все по делу. "Ви й#бу дались?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву обговорювати збирались? Який нах#й телеміст?!" - журналіст Скрипін - Цензор.НЕТ 1616
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Ну, а як він мав висловитись? "Трясця твоій матері, та щоб тебе піднесло та й гепнуло, щоб руки повикручувало, халамиднику ти такий... " Для даноі ситуаціі це явно не те. А так Малахову все було доступно і зрозуміло пояснено.
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Первую фразу напрасно озвучил в вопросительном тоне, там нужно было безапеляционно-в утвердительном.
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Как быстро работает цензура на цензоре. Чувствуется что в Украине к власти пришли гопники
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ЛЕСНАЯ ШКОЛА
Шел по лесу паренек,
Паренек кудрявый,
И споткнулся о пенек,
О пенек корявый.
И про этот про пенек,
Про пенек корявый
Все сказал, что только мог
Паренек кудрявый.
Раньше этот паренек
Говорил коряво.
Научил его пенек
Говорить кудряво.

(с) И. Иртеньев
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Вероятно Мертвыйчук планировал участие в этом мосту и это была спецоперация ФСБ по обалваниванию избирателей Украины...Рома как всегда конкретно .
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Порохоблохи переобуваются как всегда на лету)) Уже Скрыпин у них красава))
Скрыпин: Порошенко это постоянная найобка
А как говнили его эти падали все время)))
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Ямайка, мы судим людей не по фамилии или партийной принадлежности. По делам.
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Все по ділу сказав. Скрипін завжди такий - емоційний і безкомпромісний. Пам'ятаю, як він ригляків опускав на П'ятому і Громадському. З Царьовим взагалі класика.
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"Боже, Боже... Хто тягнув мене за язика, коли я казала, що матюкатися корисно?"

"Ви й#бу дались?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву обговорювати збирались? Який нах#й телеміст?!" - журналіст Скрипін - Цензор.НЕТ 9839
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Грузин,видно ,услышал,и скористався порадою! Слава Супрун!
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Нужны телемосты! Но после выполнения требований Украины. Уйти из Донбасса и Крыма.!И выплаты репараций!
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Ну у тебя вообще презик *****, и ничего,говно от него вы жрете полной ложкой
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А шо это он? Сначала на радостях устроил дискотеку по поводу того, что Зеленский объединяет Украину и теперь все за нового кормчего. А теперь дискотеку устраивает по поводу последствий избрания Зеленского Великим кормчим. Тут не просто пахнет, а смердит лицемерием.
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Ещё один адепт европейских ценностей выполз из пещеры, который без мата двух слов связать не может.
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Твоё ***** вообще бред сивой кобылы несёт постоянно, вы же его патрет цалуете регулярно
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Один из немногих журналистов, кто достоин уважения
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Висловив думку багатьох українців,тільки можна було без матюків.
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Не хотите телемост, они втихаря приедут сами. Теперь можно.

Газпромовский Венедиктов УЖЕ в Киеве после пяти лет полного отсутствия.

Алексей Венедиктов‏Підтверджений профіль @aavst 39 хв39 хвилин тому

Еду по Киеву через 5 лет https://ift.tt/2G3VgoK
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Все объяснил... в доступной форме, даже матюки не кажутся такими резкими и пошлыми...
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Няма нищо случайно, това е като че ли и в памет на

"Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть 9 июля 2019, 15:04 -

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183339_1562673156
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Рома лютый! Спасибо, правильно всё сказал, от правды даже уши из-за матюков не вянут.
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приблизно такий настрій і в мене.Я зловив себе на тому шо люто ненавиджу кацапів.Вмене там рідня по батьківській лініі.Дядьки .тітки,брати,сестри,плимінники та онуки....В14-му вони сказали що ми схиблені а я фашист.Але наразі зараз вони вже точно знають що фашисти це вони і саме схиблені вони.Та ім це не заважае.Вони живуть у лайні і все життя вилизують властні дупи.Та коли з*явилась можливість
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Как душевно, а главное понятно он высказался
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Ахахахах))) Как Богомолец подняла тему не ругаться матом, то все ее в режиме флешмоба троллят. Даже в Грузии )))
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Хоч хтось правду говорить. Бо вчора багато хто щось там блєяли, блєяли стосовно пропагадистських мостів з Москви, а робити почали щось тільки тоді, як люди на мінімайдани почали збиратись
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Не завжди погоджуюсь з Скрипіним але в даному випадку згоден з кожним його словом! Ось коли всі українці так почнуть ставитись до окупантів - тоді в нас і появиться можливість їх перемогти. Але поки що в нас навіть такі українці в меншості я вже мовчу про "хохлів".
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Проснулся. Последний. Все уже высказались. Или еще не все?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Ви й#бу дались?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву обговорювати збирались? Який нах#й телеміст?!" - журналіст Скрипін. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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