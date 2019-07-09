 "Ви й#бу дались?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву обговорювати збирались? Який нах#й телеміст?!" - журналіст Скрипін. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Скрипін сказав у блозі на своїй сторінці в youtube.

"Ви й#бу дались, бл#дь?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву, на картоплю обговорювати збирались? Проїзд в харківському метро, київському метро, московському метро, в Санкт-Петербурзі і в Єкатеринбурзі? Які неполітичні питання?! Ніх#я шо ви... Бл#дь, сука, в нас війна, ви ворог, ви напали на нас", - звертається до росіян Скрипін у нецензурній формі.

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