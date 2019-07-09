 Співробітники Дніпропетровської медакадемії судяться з адміністрацією ВНЗ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Інформатор".

Наприкінці травня цього року вчена рада Дніпропетровської медичної академії ухвалила рішення про її реорганізацію. Мотивування - необхідність об'єднання з іншою кафедрою для оптимізації структури академії.

Тим часом колектив кафедри на чолі з доктором медичних наук, професором Спіріною Іриною Дмитрівною, аргументацію вченої ради називає надуманою. За версією Ірини Спіріної, насправді вчена рада легітимізувала особисте рішення ректора ДМА Тетяни Перцевої, якій категорично не сподобалися публічні висловлювання завкафедрою про свавілля і незаконні дії керівниці ВНЗ.

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Почалося все з критики рішення Тетяни Перцевої передати корпус медакадемії №3а на пл. Соборній, 2 під фактично приватну стоматологічну клініку.

"Сказала про те, що цей корпус не підлягає тому, щоб тут виконувались операції і тим більше ставилися імпланти. Цей корпус упродовж багатьох років уражений грибком, а грибок це дуже небезпечно, це на сьогодні були порушені санітарно-гігієнічні норми" - Ірина Спіріна.

Пізніше професор Спіріна всередині колективу піднімала питання про кримінальну справу стосовно ректора Перцевої і нещодавньої перевірки Рахункової палати України, яка виявила фінансові порушення у ВНЗ на більш ніж 10 млн гривень.

Реакцією на публічну позицію Ірини Спіріної стало фактичне примушування її до звільнення, розповідають співробітники її кафедри. Коли це не вийшло - виникло рішення про реорганізацію кафедри. Наприкінці червня за позовом Спіріної про визнання незаконним та скасування наказу щодо її кафедри - відкрито судове провадження.

Нагадаємо, що крім поліції, діяльністю ректора ДМА впритул зайнявся глава підкомітету ВРУ у сфері запобігання та протидії корупції, Віталій Осуховський, а також заступник голови ГО "Всеукраїнська люстрація", Олександр Куліковський.

У нещодавньому розслідуванні журналістів програми "Особливий погляд", що вийшла на 5 телеканалі, останній заявив, що вони домагатимуться відсторонення ректора Перцевої від займаної посади.