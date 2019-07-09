 "За життя"? Життя є й у рабів, але яке життя? - Смешко про політичну діяльність Медведчука. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Смешко розповів, що під час президентських виборів до нього зверталися представники всіх виборчих штабів, окрім "Опозиційного блоку".
"За визначенням із ним (опоблоком. - Ред.) жодних перемовин бути не може. Мене запитують про відносини з Віктором Медведчуком. Я вперше про нього дізнався в 2000-му році, коли він був першим заступником голови Верховної Ради. Але після початку війни й анексії Криму, політична діяльність Медведчука фактично є продовженням російської лінії, але вже всередині нашої держави", - заявив глава партії "Сила і честь".
"Фактично зараз, політична сила "За життя" пропонує: "Та що ви, тарифи? - Давайте газ дешевше вам дамо, давайте визнаємо "ДНР" і "ЛНР", як рівноправних партнерів на переговорах. Давайте зміни до конституції введемо, що у нас регіони зможуть зупиняти зовнішньополітичний вектор і забудьте про європейський розвиток". "За життя"? Життя є й у рабів, але яке життя?" - зазначив Смешко.
Повну версію інтерв'ю з Ігорем Смешком "Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати" дивіться ТУТ.
Не разделяю его взглядов по поводу налогообложения 5%-10%, считая это правым популизмом, но информацию Балашов выдает презанятную.
Маломуж об агентах КГБ, Гордоне, Смешко
(У.Черчилль 4.06.1940г.)