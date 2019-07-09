 "За життя"? Життя є й у рабів, але яке життя? - Смешко про політичну діяльність Медведчука. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Смешко розповів, що під час президентських виборів до нього зверталися представники всіх виборчих штабів, окрім "Опозиційного блоку".

"За визначенням із ним (опоблоком. - Ред.) жодних перемовин бути не може. Мене запитують про відносини з Віктором Медведчуком. Я вперше про нього дізнався в 2000-му році, коли він був першим заступником голови Верховної Ради. Але після початку війни й анексії Криму, політична діяльність Медведчука фактично є продовженням російської лінії, але вже всередині нашої держави", - заявив глава партії "Сила і честь".

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"Фактично зараз, політична сила "За життя" пропонує: "Та що ви, тарифи? - Давайте газ дешевше вам дамо, давайте визнаємо "ДНР" і "ЛНР", як рівноправних партнерів на переговорах. Давайте зміни до конституції введемо, що у нас регіони зможуть зупиняти зовнішньополітичний вектор і забудьте про європейський розвиток". "За життя"? Життя є й у рабів, але яке життя?" - зазначив Смешко.

Повну версію інтерв'ю з Ігорем Смешком "Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати" дивіться ТУТ.