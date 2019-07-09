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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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 "За життя"? Життя є й у рабів, але яке життя? - Смешко про політичну діяльність Медведчука. ВIДЕО

Лідер партії "Сила і честь", кандидат у народні депутати Ігор Смешко вважає, що після війни на Донбасі й окупації Криму, політична діяльність Віктора Медведчука фактично є продовженням російської лінії, але вже всередині української держави.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Смешко розповів, що під час президентських виборів до нього зверталися представники всіх виборчих штабів, окрім "Опозиційного блоку".

"За визначенням із ним (опоблоком. - Ред.) жодних перемовин бути не може. Мене запитують про відносини з Віктором Медведчуком. Я вперше про нього дізнався в 2000-му році, коли він був першим заступником голови Верховної Ради. Але після початку війни й анексії Криму, політична діяльність Медведчука фактично є продовженням російської лінії, але вже всередині нашої держави", - заявив глава партії "Сила і честь".

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"Фактично зараз, політична сила "За життя" пропонує: "Та що ви, тарифи? - Давайте газ дешевше вам дамо, давайте визнаємо "ДНР" і "ЛНР", як рівноправних партнерів на переговорах. Давайте зміни до конституції введемо, що у нас регіони зможуть зупиняти зовнішньополітичний вектор і забудьте про європейський розвиток". "За життя"? Життя є й у рабів, але яке життя?" - зазначив Смешко.

Повну версію інтерв'ю з Ігорем Смешком "Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати" дивіться ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136537
 
   
 Топ коментарі
 
После слов,что он про мертвечука узнал в 2000 году,можно дальше и не продолжать.
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Кгбистам и сбушникам нет веры
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Кстати, и сила у рабов тоже есть. А в Спарте и с честью у них был порядок
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В Спарте унижали и издевались над рабами ( одно из самых жестоких отношений), мало того илоты были греками , за что их (спартанцев) и не любили в Греции. И да судя по всему ты перепутал восстание Спартака со Спартой.
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Про Смешко и Гордона (Операция "Дуремар") все уже давно рассказал Балашов: Геннадій Балашов у Рандеву з Яніною Соколовою

Не разделяю его взглядов по поводу налогообложения 5%-10%, считая это правым популизмом, но информацию Балашов выдает презанятную.
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Ватные кретины будут голосовать за жида мертвечука😁
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После слов,что он про мертвечука узнал в 2000 году,можно дальше и не продолжать.
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Все правильно говорят,но действуют по своему усмотрению
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та отож, а сам цей панок)), вже здав ксіву) кгб-фсб?!
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Наша страна сейчас ведет тяжелейшую борьбу с агрессором, однако есть группа людей, к которым я не питаю никаких симпатий. Парламент наделил нас правом железной рукой пресекать любую активность какой-либо «пятой колоны» в Британии и мы будем пользоваться этим правом без тени сомнения,до тех пор, пока не будем убеждены, и даже более чем убеждены в том, что это зло среди нас успешно уничтожено.

(У.Черчилль 4.06.1940г.)
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Мля, Мертвячук справжний Штирліц сьогодення, невловимий шпіон.
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Медведчук, як, до речі, й інші олігархи, усі розбагатіли на тій Україні, яка є. Навряд чи чекати від них чогось реально прогресивного, вони скоріше будуть противитись соціалізації й розвитку, і успіхам суспільства. Це ж логічно.
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Смешко типичный денщик Шильменко, и их так много.....
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как у кацапов.кацапы потомственные рабы
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"За життя"? Життя є й у рабів, але яке життя? - Смешко про політичну діяльність Медведчука. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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