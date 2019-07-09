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 Політика України, Спорт
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Все про:Зеленський (1986) спорт (734) Беленюк Жан (6)

 "Поговорити, познайомитися", - 10-й номер у списку "Слуги народу" Беленюк і гімнаст Верняєв попросили Зеленського про зустріч. ВIДЕО

10-й номер у списку президентської партії "Слуга народу", борець греко-римського стилю Жан Беленюк і гімнаст Олег Верняєв звернулися до президента України Володимира Зеленського. Зірки українського спорту запропонували главі держави познайомитися ближче.

Відео на своїй сторінці в інстаграм розмістив кандидат у народні депутати за списком "Слуги народу" Беленюк, передає Цензор.НЕТ.

Олімпійські призери і чемпіони світу запросили президента на зустріч з представниками українського спорту для знайомства та обговорення проблем.

"Усі спортсмени були б дуже раді, якби ви, як наш президент, приділили нам свій час. Нам було б дуже приємно зустрітися з вами, поговорити, познайомитися. Для нас це була б гарна підтримка напередодні Олімпійських ігор у Токіо", - заявив Верняєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна України з 51 медаллю посіла 3 місце в командному заліку на II Європейських іграх у Мінську

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136515
 
   
 Топ коментарі
 
Времени нет. Шаурма и фонтанчика забирают всё время.
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Сначала я подумала, что вы жлобы, но это было раньше....
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Эти оба спортсмена с кацапами фоткались во время самых горячих дней войны Так что можете уже представить как они будут отстаивать интересы Украинцев
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Самое хреновое! Что Войны то ОФИЦИАЛЬНО то НЕТ!!! И реально в жизни городов...концерты, развлекуха, шоубизнес. боулинги. кинотеатры и прочеее.........бутикиииииииииииии..............А каждый день траги новости....вот как то так. Пора уже прекращать!
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Эммм... А дрессировщики, заклинатели змей и жонглеры будут выступать вместе с ЗЕклоуном? "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече - Цензор.НЕТ 6403
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Гимнаст и борец - это, я так понимаю, два будущих законотворца?
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Порошенко уже прошёл свой крах он проиграл выборы. А вот с такой продажной антиукраинской властью ЗЕбилов " этих слуг ми явно что не украинского народа" Всё идёт к краху самой Украинской державы. Если конечно украинский народ обдуманно и не по приколу проголосует на выборах в парламент за проукраинские силы которые жестоко не дадут продажным экскрыгоАналам - "жыття сепараиистов" и ЗЕбилам слить Украинское государство кремлёвским фашистам )(уйла.
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Хм! Не узнаю ни Беленюка, ни Верняева! Может ты немного того, бухой?
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Какая ПРЕ-КРАС-НА-Я партия!!! Хоть познакомятся между собой перед выборами!
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Звичайна агітація, мовляв подивіться які люди... А кум Медведчука не хоче познайомитися?
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Два ватних спортсмєна желают познакоміцца
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в мене закралася чудова ідея, давайте в Раду виберемо самих заядлих сепарів і відморозків, ну ви зрозуміли, баньдюків з криміналітетом, а потім їх усіх там зачинемо на першомі засіданні і спалимо.
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какие то подозрительные спортсмены
их выбрали тупо кнопки жать, а они давайте познакомимся
выгоните их нахер вместе с куницким!
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Говорити, звичайно, є про що! Як нова Верховна рада, наприклад, буде вирішувати питання тарифів, цін на газ, підняття пенсій, боротись з корупцією і т.д
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Если честно, что за х@ня?? какие-то негры, которые ни в зуб ногой в управлении, будут нам свои права качать, мы что в Зимбабве или Беленюк может быть большой мыслитель? Кого он хочет представить в ВР? меня лично это оскорбляет!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Поговорити, познайомитися", - 10-й номер у списку "Слуги народу" Беленюк і гімнаст Верняєв попросили Зеленського про зустріч. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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