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 Підкуп виборців у Василькові: розслідування майже завершено, незабаром справу буде передано до суду. ВIДЕО

Правоохоронці завершують розслідування злочину про підкуп виборців у Василькові. Незабаром справу за цим резонансним злочином буде передано до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт "Поліцейська хвиля" на каналі "Еспресо".

Незабаром справа про резонансний виборчий злочин, коли в рамках соціальної програми "Турбота" мешканцям Василькова роздавали по тисячі гривень із вказівкою за кого голосувати на президентських виборах, буде передана до суду.

Під підозрою - відсторонений від роботи міський очільник Василькова Володимир Сабадаш.

Програма "Турбота" працює у Василькові більш ніж 3 роки, розповів активіст і мешканець Василькова Андрій Шевченко, але, наприклад, за минулий місяць, червень, допомогу отримали лише 150 людей, а в січні-лютому 2019-го аж 4300 осіб.

Він зазначив, що тоді люди здавали заяви пачками: "Вони забирали у людей ксерокопії паспортів писали цю заяву, потім людині говорили обов’язково піти в банк оформити картку і на цю картку заходила тисяча гривень. Людей запевняли, що цю соціальну допомогу дають через те, що в країні все стало дуже добре, дякуючи Петру Порошенку, і нагадували віддати свій голос саме за нього".

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Історія Володимира Сабадаша мала б навчити суспільство, що чесність і прозорість виборів має бути понад усе, наголошує народний депутат Ігор Мосійчук.

"Це був відвертий підкуп виборців який базувався на наданні соціальної допомоги, якщо минулого року ця допомога за весь рік була надана півтисячі осіб, то цього за період 2-3 місяці - чотирьом тисячам осіб", - сказав він.

Зокрема, у МВС та Нацполіції від початку кампанії вже зареєстрували понад 2000 повідомлень про виборчі порушення, з них майже 100 кримінальні. Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко нагадав про відповідальність за виборчі злочини, зокрема і за підкуп виборців.

"Підкуп виборців - це злочин, за підкуп громадяни несуть відповідальність. Також несуть відповідальність і ті, хто бере гроші, у них є шанс отримати до 2 років позбавлення волі, а ті, хто дає гроші й організовує підкуп, можуть загриміти до в'язниці на 7 років", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136480
 
   
 Топ коментарі
 
программа турбота - это проделки шоколадной свинины, стырила 1 миллиард из бюджета Украины и почала турбуватися Подкуп избирателей в Василькове: расследование практически завершено, вскоре дело будет передано в суд - Цензор.НЕТ 8622
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1,5!
пол ярда еще на свою старуху выписал гниденыш
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Неужели Кононенко упыря снимут с кандидатов?
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в Харькове по домам ходят листовки раздают за бойко и всраное их життя. Встречи назначают с избирателями. и только эти гниды ходят.
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Если раздают по тысяче гривен - обращайтесь в полицию
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программа турбота - это проделки шоколадной свинины, стырила 1 миллиард из бюджета Украины и почала турбуватися Подкуп избирателей в Василькове: расследование практически завершено, вскоре дело будет передано в суд - Цензор.НЕТ 8622
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1,5!
пол ярда еще на свою старуху выписал гниденыш
 показати весь коментар
 
 
півтора? так казали шо в 100раз збагатився, і куча народу бачили як він то вивозив Підкуп виборців у Василькові: розслідування майже завершено, незабаром справу буде передано до суду - Цензор.НЕТ 4188
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"Они забирали у людей, которые писали это заявление, ксерокопии паспортов, потом человеку говорили обязательно пойти в банк оформить карточку и на эту карточку заходила тысяча гривен. Людей уверяли, что эту социальную помощь дают из-за того, что в стране все стало очень хорошо, благодаря Петру Порошенко и напоминали отдать свой голос именно за него".


куясе, лично я почему то автору статьи верю
за такое надо снимать партию с выборов а их лидера сажать в сизо

очник:https://censor.net.ua/n3136480
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Неужели Кононенко упыря снимут с кандидатов?
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Не снимут, конечно. Но Дубинский и так его разделает под орех.
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Хотелось бы...Но админресурс никто не отменял. Дубинскому успехов!
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Зачем ему успех? Чтобы проголосовать в будущей Раде за отмену официального приветствия в ВСУ "Слава Украине" ?

Слава Україні, Героям Слава - по версии Дубинского, нацистский аналог приветствия-жуть прогон!



https://www.youtube.com/watch?v=8FDGrlwQVC0



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Идиот скорее тот, кто даже не в состоянии прочитать ник.
Калашников согласен с Дубинским, который на показанном видео утверждает, что "Слава Украине" нацистское приветствие?
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"что честность и прозрачность выборов должна быть превыше всего, отмечает народный депутат хабарник Игорь Мосийчук.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїПідкуп виборців у Василькові: розслідування майже завершено, незабаром справу буде передано до суду. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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