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Все про:Міноборони (2649) Бронежилет (8) ДБР (349)

 "Це - дупа, це кустарна робота", - ДБР оприлюднило записи прослуховування у справі про неякісні бронежилети. ВIДЕО

З огляду на суспільний резонанс навколо досудового розслідування кримінального провадження за фактом закупівлі посадовцями Міноборони за завищеними цінами речового майна, яке не відповідає технічним вимогам, ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов цих чиновників.

За даними ДБР, чиновники Міноборони знали про те, що бронежилети прострілюються, але, незважаючи на це, взяли продукцію у виробника, передає Цензор.НЕТ.

"Готуйся, якого…ти приймаєш бронежилети, які пробиваються шість разів", – це цитата з розмов військовослужбовців, відповідальних за закупівлю бронежилетів та іншого речового майна для українських військових.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми впевнюємося в якості на всіх етапах контролю, - у Міноборони показали, як перевіряють бронежилети. ВIДЕО

На відео також демонструються лабораторні випробування вилучених під час слідчих дій бронежилетів Корсар М3с 1-4 класу захисту. Нагадаємо, слідчі ДБР вилучили 11 тисяч таких екземплярів.

"Для остаточних висновків щодо невідповідності закупленого речового майна призначено комплекс експертиз. Однак, вже за попередніми даними дії високопосадовців спричинили шкоду державі у сумі близько 100 мільйонів гривень. Крім того, тривають слідчі дії з вилученими документами. Державне бюро розслідувань не зацікавлене у тому, щоб наша армія втратила обороноздатність. Тому, усі слідчі дії, які можуть призвести до затримки постачань до підрозділів МОУ, проводяться максимально швидко та в інтересах не тільки слідства, але й завдань Міноборони. Вилучені оригінали документів та еталонні зразки будуть якнайшвидше повернуті у передбачений законом спосіб", - розповіли в ДБР.

Також читайте: На сайті Міноборони була викладена документація, яка підходила тільки для виробника бронежилетів ТЕМП-3000, - Молодан про справу щодо закупівель майна для ЗСУ

Це - дупа, це кустарна робота, - ДБР оприлюднило записи прослуховування у справі про неякісні бронежилети 01

26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136475
 
   
 Топ коментарі
 
Ауууу...Кто там об Армии и ребятах беспокоился и создавал? Воровал на смертях солдат! Порохосраки вперёд на защиту мародёра. Там же Бирюков куратор.
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При Петррилло такого б не было!!
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Ауууу...Кто там об Армии и ребятах беспокоился и создавал? Воровал на смертях солдат! Порохосраки вперёд на защиту мародёра. Там же Бирюков куратор.
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??? ну ты то вспомнило.....стрелочник ***. от рюкзаков не погибают!
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Свиня парашенка - мародер крадій барига брехло кидало вбивяця і його схеми - вбивав і продовжкє вбивати Українців!
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шоколадного мародера надо на кол посадить.
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Умник, весна закончилась? Где свинарчуки , сидят? Все посажены? Президент кто ,не Зе? Где посадки??? Бла,бла,бла... кокс нюхать не мешки носить "Это - жопа, это кустарная работа", - ГБР обнародовало записи прослушки по делу о некачественных бронежилетах - Цензор.НЕТ 5706
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Президент не садит,а где твой Югик-картавый
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А появился соевый Привет)).А я и не говорила это.Югик твой -ген.прокулол.А ты знаешь,я надеюсь,его обязанности; до судебные!
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Я знаю...а вот вы мадам похоже нет.... что в принципе и не удивительно...ведь вы из серии зебобиков....
Но для общего вашего развития расскажу....генпрокуратура делами чиновников такого уровня не занимается.... это не ее компетенция...это дела ГБР....
Так что увы и ах мадам...учите матчасть и будет вам счастье....
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А хто нахвалявся весна прийде - саджати будемо?
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Пока картавый генпрокурор, как можно кого-то посадить, садить надо вместе с картавым!
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Картавый генпрокурор к этим делам не имеет ни какого отношения....это не его дела....
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после 21 числа запасайся попкорном соя.
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Сколько раз такую хрень слышали.Да боров помни свиней обычно режут в начале зимы)
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Вопли будут что Эта палитические прследавания и Ане ни ф чём не финофаты!
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Вы поддерживаете реванш, наговаривая на честных патриотов.
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Шо вопиш - цап. Порох каким хе№м здесь. Это у вас так куйло бог, у нас немного по другому.
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Предлагаю на этих сидарах проверять все бронежилеты и каски,вместо манекенов.
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Готов участвовать в испытаниях, в качестве отстрелки тестовых. А то станки не очень надежно, я точнее попаду...
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если еще не сидят, то ваша фантазия останется только фантазией.
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Пприймальники і самі могли домовитися з виробниками, 10 баксів за жилет на карман і вуаля!
Що робити в країні де воділа, що на санітарці їздить сам бадяжить соляру на якій їздить? Де офіцер тягне додому ящики з армійськими консервами, де бійці міняють гільзи на самогон і щоб не перитися, виколупують архідефіцитні кулі 14,2мм, щоб швидше назбирати потрібну кількість латуні, а потім ниють волонтерам, що їм набоїв не дають?
У тебе параноя.
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Свинарчкук хороший парень?
я правильно тебя понял? "Це - дупа, це кустарна робота", - ДБР оприлюднило записи прослуховування у справі про неякісні бронежилети - Цензор.НЕТ 8928
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Якщо двірник украв банку фарби, то чи треба саджати за це директора ЖЕКу?
У кожного своя зона відповідальності. Тут, як я розумію, розмова осіб що займалися прийманням жилетів. В масштабі МО та ВСУ це як двірники в масштабі ЖЕКу.
НАвчіться думати головою.
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кто это? зебил кого то арестовал? завел дело? иди и не воняй.
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зебил это ты
потому что не знаешь что "арестовывает" генеральный прокурор, а не президент
а как может кум свинарчука, арестовать свинарчука?
свинарчук в данном конкретном случае имя нарицательное, если ты в курсе шо это такое
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сбу уже зеленое. что им мешает зебиленок? или твой свинарчук виртуальный?
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Тхір ну реально, скоро це вже буде не смішно.Весна давно закінчилась, літо на екваторі, а Зе тільки й посадив, що різну шалупень, в тому числі з сепарським замісом на державні посади.Ефекту "0". Свинарчуки вже все Ок, не цікаво7 Гладчуки і т. д.Через 1-2 місяці взагалі буде гомеричний сміх на такі пости
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та пихуй)
главное шобы шакаладная свинота мимо рады пролетела))
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Надеть на них эти бронежилеты и расстрелять.
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протестировать.........говорят что Макар пробивает.
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ось як шоколадна барижна сволота хотіла нажитися на смертях бійців
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чего хотела?
реально нажилась
и на брониках
и на катерах
и на скорых от богдана
и на тарифах
на всём
пора платить по счетам
интересно когда Зеленский закроет первого реального коррупционера типа Пеци или Юры Луценка
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Вот уже как два месяца, стало трудно верить и судам и проведению следствия, в связи с назначениями очень сомнительных "новыхЛиц" на серьёзные должности..... Ну будем наблюдать....Через пару-тройку месяцев,очень многое будет понятным, кто кого куда и зачем......….
мне этот коммент в досудебном понравился
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чего от свынарчуков можно еще ждать?
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от же ж падли - халтурять шоп урвати собі за щот солдацьких душ і здоровля
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И все равно - после всех этих расследований, после экспертного исследования бронников, показавших самое низкое качество этих опасных поделок от Темп-3000 - в Минобороны выписали требования под Темп-3000...
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Этого достаточно чтобы посадить Бирюкова в СИЗО бессрочно, а дальше пусть слёзно колется и сдает всех участников схемы и особенно покровителей.
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Соевая ********* негодуе. Спамит весь негатив про своего мародера
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что-то на тестировании броников столько много кадровых склеек...
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Он оно чё! А порохоскот волал, что это всё оговоры и подставы команды мародёра. Гуд. Пусть будет так.
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Петро Олексійович ти вбивця. Зніми свою партію з виборів, так буде справедливо!
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Простреливаются
а) из какого оружия ?
б) с какого расстояния ?

У любого такого изделия есть техпаспорт, где указаны его параметры. Проверять можно изделие только на соответствие техническим параметрам, более никак. Если изготовитель имеет задание изготовить броники, которые должны держать пулю выпущенную из АК-47 с расстояния 500 м, бессмысленно требовать чтобы он держал попадание со 100 метров - он на это не рассчитан.

Когда за дело берутся юрызды, вместо профессионалов-технарей - беда неминуема. Всё нархен поломают и провалят. Не будет ни броников, ни закупок.
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""Готовься, какого... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз", - это цитата из разговоров военнослужащих, ответственных за закупку бронежилетов и другого вещевого имущества для украинских военных."

Це кажуть не юризди!
Це кажуть відповідальні за закупку жилетів!
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Это что, клуб весёлых и находчивых ? Делается экспертиза: на стрельбище или в лаборатории. Проверяется: держат ли броники попадание, в соответствии с тех.паспортом. Только так.
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Военные приемщики, которые делали экспертизы, понимают в этом гораздо больше иностранного бота.

А если в техпаспорте изделия записано, что оно должно применяться только в сухую погоду - такое изделие армии нафиг не нужно. Есть другие, кто делает всепогодные бронники.
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Тебя забыли спросить - в какую погоду. Беда. Как же без твоего мнения армия воюет ?
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Ты идиот или где? Армия в любую погоду воюет и бронежилеты в любую погоду должны защищать солдата. Тем более, что бронежилеты конкурентов эту защиту обеспечивают - но кто-то упорно связями и взятками пропихивает это убого доробло от Темп-3000, которое даже технолог этого Темп-3000 называет дерьмом и кустарщиной.
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Выйди на митинг. У тебя талант к пустобрёхству.
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Ти тут вже стільки наКВНів....
і про курс гривні, і про Майдан....
Досить вити й нити!
Тварюки повинні сидіти в тюрмі, крапка!
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Ну вот и сядь; без тебя здесь воздух чище будет.
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в ихних бронежилетах
чтобы почестному
тех кто выживет потом отпустить
с полной конфискацией имущества
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самое печальное, что суд их отпустит..., как обычно..., сначала они заболеют, потом суд не сможет собраться, а потом все и все забудут...
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отакэ, порошенки со свинарчуками кривили свои рожи якобы переживая за армию, а по сути набивали свои гаманци кровавым баблом
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Вангую: 22-го тема завянет. За ненадобностью. "Це - дупа, це кустарна робота", - ДБР оприлюднило записи прослуховування у справі про неякісні бронежилети - Цензор.НЕТ 6070
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21-го....и даже 20-го в ней уже не будет ни какой надобности...
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Труба, а ты не боишься что сам присядешь по 111-й ? Ты ведь остановил снабжение армии военным снаряжением. На расстрельную статью работаешь себе, похоже.
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Он сам о себе позаботится, не беспокойся. "Квартал-95" - это пыль под ногтями. Как влетели во власть, так и вылетят. Хорошо если в вертолёте топливо будет.
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Речь о конкретном техническом изделии, более ни о чём.
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Снабжать армию такими бронежелетами - преступление
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Каким снаряжением? Которое не выполняет своих функций?
Этим кустарным поделкам от Темп-3000 есть альтернативы, которые получили при оценивании нашими военными экспертами значительно более высокие оценки. Вот и нужно заказывать бронники у других производителей, а Темп-3000 полным составом под суд отдавать вместе с теми, кто их доробло принимал.
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И тебе, сынок, повторю то же самое: у любого изделия есть техпаспорт. Проверяется соответствие поведения броника согласно паспортным параметрам, более никак. Всё остальное - лирика.
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И тебе, иностранец, еще раз повторю - есть требования к изделию. Если в техпаспорте изделия записаны параметры, которые не подходят для применения в армии - значит это изделие вместо со своим паспортом и производителями должно быть послано в пешее эротическое путешествие.
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Все претензии - к тем кто утверждал такие параметры изделий перед их производством.
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Чому у тебе усі синки?
Батько знайшовся, тьху гидота.
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Какой был презикдент такие были и закупщики на всём экономили всё воровали.
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Учитывая общий проФФесионализм новой власти, не удивлюсь, если ГБРовцы отстреливась просто по чехлу бронежилета без вложенных пакетов и бронепластин.
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Щас вылезут недобитые порохоботы с воплями - Петя лично за свои деньги одевал и кормил всю армию.
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А надо было на чиновника одеть испытать на прочность,если бы пробило на одного зрадника было бы меньше.
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Это только начало, скоро и не такое всплывет, но соя продолжает утверждать что это оговор.
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а зю постоянно будет чего-то не хватать. плохие танцоры - они такие...
зато, когда надо признать, что сцикишвили жил в Украине, когда все знают, что он не жил...
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Типа президент должен проверять эти броники, это разные мелкие питушки мутили, отвечать должны все и в первую очередь те кто должен их проверять, не надо вешать всю хеpню на Пороха.
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По разговорам я лишь понял что чиновники обсуждали что броники не соответствуют качеству и обсуждали ЧТО с этим теперь делать???.
Заказ был, деньги производителю заплатили наперед, товар изготовили и предоставили, протестировали и поняли что это брак... и теперь не знают что делать со всей партией броников? - не принимать или требовать все переделать, а деньги то уже производителю заплачены и переделывать он не сможет ибо на это опять нужно выделить деньги... Чиновники попали в тупик.
Не принять броники - спросят почему завалили поставки в ВСУ и уволят нах***?!
А если принять броники - то погибнут солдаты и чиновники сядут в тюрьму.
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"протестировали и поняли что это брак." - кто и каким образом тестировал ?
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Кто скажет что это не мародеры, пусть первым в меня бросит камень.
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Е...ие порохосвиньи. Мовчить бо пудень нападе да, свиньи?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Це - дупа, це кустарна робота", - ДБР оприлюднило записи прослуховування у справі про неякісні бронежилети. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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