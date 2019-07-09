 "Це - дупа, це кустарна робота", - ДБР оприлюднило записи прослуховування у справі про неякісні бронежилети. ВIДЕО

За даними ДБР, чиновники Міноборони знали про те, що бронежилети прострілюються, але, незважаючи на це, взяли продукцію у виробника, передає Цензор.НЕТ.
"Готуйся, якого…ти приймаєш бронежилети, які пробиваються шість разів", – це цитата з розмов військовослужбовців, відповідальних за закупівлю бронежилетів та іншого речового майна для українських військових.
На відео також демонструються лабораторні випробування вилучених під час слідчих дій бронежилетів Корсар М3с 1-4 класу захисту. Нагадаємо, слідчі ДБР вилучили 11 тисяч таких екземплярів.
"Для остаточних висновків щодо невідповідності закупленого речового майна призначено комплекс експертиз. Однак, вже за попередніми даними дії високопосадовців спричинили шкоду державі у сумі близько 100 мільйонів гривень. Крім того, тривають слідчі дії з вилученими документами. Державне бюро розслідувань не зацікавлене у тому, щоб наша армія втратила обороноздатність. Тому, усі слідчі дії, які можуть призвести до затримки постачань до підрозділів МОУ, проводяться максимально швидко та в інтересах не тільки слідства, але й завдань Міноборони. Вилучені оригінали документів та еталонні зразки будуть якнайшвидше повернуті у передбачений законом спосіб", - розповіли в ДБР.
26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії.
Но для общего вашего развития расскажу....генпрокуратура делами чиновников такого уровня не занимается.... это не ее компетенция...это дела ГБР....
Так что увы и ах мадам...учите матчасть и будет вам счастье....
свинарчукiв за грати!
Що робити в країні де воділа, що на санітарці їздить сам бадяжить соляру на якій їздить? Де офіцер тягне додому ящики з армійськими консервами, де бійці міняють гільзи на самогон і щоб не перитися, виколупують архідефіцитні кулі 14,2мм, щоб швидше назбирати потрібну кількість латуні, а потім ниють волонтерам, що їм набоїв не дають?
У тебе параноя.
я правильно тебя понял?
У кожного своя зона відповідальності. Тут, як я розумію, розмова осіб що займалися прийманням жилетів. В масштабі МО та ВСУ це як двірники в масштабі ЖЕКу.
НАвчіться думати головою.
потому что не знаешь что "арестовывает" генеральный прокурор, а не президент
а как может кум свинарчука, арестовать свинарчука?
свинарчук в данном конкретном случае имя нарицательное, если ты в курсе шо это такое
главное шобы шакаладная свинота мимо рады пролетела))
реально нажилась
и на брониках
и на катерах
и на скорых от богдана
и на тарифах
на всём
пора платить по счетам
интересно когда Зеленский закроет первого реального коррупционера типа Пеци или Юры Луценка
мне этот коммент в досудебном понравился
а) из какого оружия ?
б) с какого расстояния ?
У любого такого изделия есть техпаспорт, где указаны его параметры. Проверять можно изделие только на соответствие техническим параметрам, более никак. Если изготовитель имеет задание изготовить броники, которые должны держать пулю выпущенную из АК-47 с расстояния 500 м, бессмысленно требовать чтобы он держал попадание со 100 метров - он на это не рассчитан.
Когда за дело берутся юрызды, вместо профессионалов-технарей - беда неминуема. Всё нархен поломают и провалят. Не будет ни броников, ни закупок.
Це кажуть не юризди!
Це кажуть відповідальні за закупку жилетів!
А если в техпаспорте изделия записано, что оно должно применяться только в сухую погоду - такое изделие армии нафиг не нужно. Есть другие, кто делает всепогодные бронники.
і про курс гривні, і про Майдан....
Досить вити й нити!
Тварюки повинні сидіти в тюрмі, крапка!
чтобы почестному
тех кто выживет потом отпустить
с полной конфискацией имущества
Річ йде про порошенко і Ко.
Этим кустарным поделкам от Темп-3000 есть альтернативы, которые получили при оценивании нашими военными экспертами значительно более высокие оценки. Вот и нужно заказывать бронники у других производителей, а Темп-3000 полным составом под суд отдавать вместе с теми, кто их доробло принимал.
Батько знайшовся, тьху гидота.
зато, когда надо признать, что сцикишвили жил в Украине, когда все знают, что он не жил...
Заказ был, деньги производителю заплатили наперед, товар изготовили и предоставили, протестировали и поняли что это брак... и теперь не знают что делать со всей партией броников? - не принимать или требовать все переделать, а деньги то уже производителю заплачены и переделывать он не сможет ибо на это опять нужно выделить деньги... Чиновники попали в тупик.
Не принять броники - спросят почему завалили поставки в ВСУ и уволят нах***?!
А если принять броники - то погибнут солдаты и чиновники сядут в тюрьму.