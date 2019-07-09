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 Політика України, Події
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 Суд заарештував 5 іноземців та 4 громадян України за спробу контрабанди 400 кг кокаїну, - МВС. ВIДЕО

Суд заарештував 5 іноземців та 4 громадян України за спробу контрабанди 400 кг кокаїну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейський резонанс" на телеканалі Еспресо.

У сюжеті йдеться про подробиці роботи українських поліцейських, які відстежували діяльність міжнародної групи наркоторговців і підготували спецоперації з їхнього затримання.

"Проведено кілька затримань і понад 10 обшуків. У підсумку вилучено 400 кілограмів кокаїну на загальну суму близько 60 мільйонів доларів США", - каже глава Нацполіції Сергій Князєв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136470
 
   
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ну вы там себе отсыпали чуток? с гепой, допой и кивой не забудьте поделится, им без кокса в большой политике никак не выжить
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зря зеля поехал к таможенникам
где теперь искать дилера?????
))))))))))))))))))))00
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а мы все пакетики, пакетики, менты подкинули...и все такое
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60 млн долларов груз .... залог 16 млн. долларов......
Странно.
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ТуЗЕ теперь будет СКРУТНО!)))

ГДЕ БРАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ НА ТУПЫЕ ШУТКИ?)))
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниСуд заарештував 5 іноземців та 4 громадян України за спробу контрабанди 400 кг кокаїну, - МВС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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