 Суд заарештував 5 іноземців та 4 громадян України за спробу контрабанди 400 кг кокаїну, - МВС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейський резонанс" на телеканалі Еспресо.
У сюжеті йдеться про подробиці роботи українських поліцейських, які відстежували діяльність міжнародної групи наркоторговців і підготували спецоперації з їхнього затримання.
"Проведено кілька затримань і понад 10 обшуків. У підсумку вилучено 400 кілограмів кокаїну на загальну суму близько 60 мільйонів доларів США", - каже глава Нацполіції Сергій Князєв.
на Юру издали похож(
где теперь искать дилера?????
))))))))))))))))))))00
Странно.
ГДЕ БРАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ НА ТУПЫЕ ШУТКИ?)))