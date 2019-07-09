 Суд заарештував 5 іноземців та 4 громадян України за спробу контрабанди 400 кг кокаїну, - МВС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейський резонанс" на телеканалі Еспресо.

У сюжеті йдеться про подробиці роботи українських поліцейських, які відстежували діяльність міжнародної групи наркоторговців і підготували спецоперації з їхнього затримання.

"Проведено кілька затримань і понад 10 обшуків. У підсумку вилучено 400 кілограмів кокаїну на загальну суму близько 60 мільйонів доларів США", - каже глава Нацполіції Сергій Князєв.

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