 "Хотів розповісти, що ми їли ці 5 років. Хотів свята щастя", - російський ведучий Малахов поскаржився Зеленському на скасування телемосту. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інстаграм Малахова.

Малахов пояснив, що мета телемосту полягала в тому, щоб "показати і розповісти людям, що ми читали, слухали, дивилися, носили, їли все ті п'ять років, що не спілкуємося між собою", з того періоду, як Росія анексувала український Крим і розв'язала війну проти України.

Крім того він уточнив, що хотів влаштувати "свято посмішок і щастя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne, і в разі доведення порушення закону планує звернутися до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу, - Костинський

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".