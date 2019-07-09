 "Хотів розповісти, що ми їли ці 5 років. Хотів свята щастя", - російський ведучий Малахов поскаржився Зеленському на скасування телемосту. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інстаграм Малахова.
Малахов пояснив, що мета телемосту полягала в тому, щоб "показати і розповісти людям, що ми читали, слухали, дивилися, носили, їли все ті п'ять років, що не спілкуємося між собою", з того періоду, як Росія анексувала український Крим і розв'язала війну проти України.
Крім того він уточнив, що хотів влаштувати "свято посмішок і щастя".
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".
Мне интересно знать когда вы свалите с наших территорий, выплатите репарации и покаетесь, оденете во вретище своего недоумка-царя и погоните палкой по полям и лесам.
08.07.2019 Сергей Марченко 0--- власть, ЗеКоманда, ответственность
Сергей Марченко
Научитесь брать на себя ответственность, наконец! Вы уже полтора месяца при власти, а привыкнуть, что власть ваша и то, что она делает - дело ваших рук, у вас никак не получается.
В последнее время очень популярно кивать на папаредников. Суд принимает решение, от которого волосы дыбом, - так это ж Порошенко суды не реформировал. Да, судьи, которые берут деньги у Коломойского, - это плохо. Но еще хуже то, что пять лет они очень стеснялись это делать, а теперь не стесняются. Понимаете разницу между нереформированными судами, которые боялись судить по беспределу, и теми, что сейчас беспредельничать не боятся?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Или возвращение Портнова и прочих мерзавцев. Говорят, вот Порошенко ж не посадил. Да, плохо, что не посадил. Но они же 5 лет сидели в своих венах и блоги строчили. А теперь, при вашей власти, они вернулись и занимаются политикой. Неужели вы не понимаете разницы?
При вашей власти Россия вернулась в ПАСЕ, дав за это президенту Украины непонятно что. Мне вот крайне интересно, что она дала вашему президенту, что он промолчал по этому поводу?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Вы говорили, у Порошенко был партнер Медведчук, а при вашей власти он ушел в оппозицию? Но как быть с кумом Медведчука в списках вашей партии? Ведь в БПП кумовьев Медведчука не было, при всем моем сложном отношении к этой партии.
Это же ваша ответственность, что так произошло.
И да, это при вашей власти собираются отменить закон о языке и готовят телемост с Россией. На канале Россия 24. Где каратели мальчиков распинали и снегирей ели. Вам, правда, все это норм? Так давайте, скажите прямо: да, нам надоело отбиваться от России. Да, мы хотим сдаться и торговать. Да, Бог с ними, с теми жертвами, просто не повезло пацанам.
Наберитесь смелости и возьмите ответственность. Власти без ответственности не бывает.
Я хочу сказать вам только одно :
ВЕРНИТЕ КРЫМ, СУКИ !!!
А ви - зуй без солі, ріпу та валєжнік з боярою.
Тримайтеся там...
Телемост "Надо поговорить" с Иркутской областью когда посмотреть можно будет?