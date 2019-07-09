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Все про:обстріл (5297) Мар'їнка (429) 24 омб імені князя Данила Галицького (81)

 Російські війська обстріляли українські позиції ракетами великої потужності УР-83. ВIДЕО вибуху

Незаконні збройні формування вдарили з реактивної установки розмінування, імовірно УР-83, по околицях Мар'їнки з території н.п. Олександрівка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 24-ї бригади ЗСУ, відео обстрілу виклав у мережу один з окупантів, який знімав постріл на мобільний телефон.

"На цьому відео бойовики зухвало зафіксували власні злочини проти цивільного населення та бійців, що боронять околиці Мар`їнки. Це відео підтверджує, що незаконні збройні формування б`ють прямо з житлових вулиць н.п. Олександрівка, сподіваючись, що Збройні сили України, піддавшись провокації, відкриють вогонь у відповідь, що дасть їм змогу далі поширювати свої брудні фейки. З огляду на те, що їм це не вдається, ми фіксуємо факти спеціального підриву бойовиками будівель цивільного населення тимчасово окупованих територій, які видаються за обстріли ЗС України, для дискредитації наших підрозділів", - йдеться в повідомленні.

За кадром чути неадекватний сміх російських найманців, а також реакцію на їхній злочин.

"Дуже сподіваємося, що ці кадри побачить насамперед місцеве населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях, та зробить для себе висновки. Матеріали за цим злочином будуть надані в СЦКК", - додали в пресслужбі 24-ї бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог підірвав установку розмінування на околицях Мар'їнки, - 24-а ОМБр. ФОТОрепортаж

У коментарях до посту користувачі ідентифікували озброєння, яке використовується на околиці Донецька російськими найманцями.

Російські війська обстріляли українські позиції ракетами великої потужності УР-83 01

Для довідки: Установка УР-83П складається з направляючої стійки, основи, анкерного пристрою, двох касет із 22 секціями детонуючого кабелю ДКРП-4, двох реактивних двигунів ДМ-70, двох гальмівних канатів, вузла передачі детонації, підривника ВР-04, з'єднувального троса, пускового пристосування, ЗІПу. Установка споряджається одним комплектом подовженого заряду розмінування УЗП-83. Заряд розміщується в двох збірнорозбірних касетах на ґрунті і подається на мінне поле повітрям реактивними двигунами. Установка УР-83П забезпечує пуск заряду УЗП-83 з позиції, обладнаної в окопі або на поверхні ґрунту. Конструкція допускає використання її з десантних кораблів під час висадки морських десантів, з десантно-переправочних засобів під час форсування водних перешкод, а також з вантажної платформи військових автомобілів і причепів.

Пуск заряду на мінне поле здійснюється командиром саперного відділення (СО) з укриття з відстані не ближче 50 м від установки розмінування. Підрив заряду здійснюється дистанційно детонатором механічної дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136423
 
 
 Топ коментарі
 
Видео очень гармонично вписывается под заявления "гаранта": "Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе"
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Как там ватная зелебобка говорит: главное перестать стрелять и война закончится... да зебилы?
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и отстраивать инфраструктуру дамбаса с помощью иностранных инвесторов. Инвесторы посмотрят как их будут будить с добрым утром уже обосрались. Російські війська обстріляли українські позиції ракетами великої потужності УР-83 - Цензор.НЕТ 6691
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Какой смысл там что то отстраивать, пока руские макаки там бегают с бомбами Російські війська обстріляли українські позиції ракетами великої потужності УР-83 - Цензор.НЕТ 474
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Видать смысл есть для тех кто собрался отмывать миллиарды бабла. Ето же клондайк. Вкидываешь по документам кучу денег и пересылаешь себе на офшор. А проверяющим говоришь что апять террористы все уничтожили.
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У Зеленского считают, что Порошенко неправильно продвигал украинский язык,говорят вопрос защиты государственного языка является важным, но не приоритетным для Украины в данный момент. мол на русском можно договориться ,а украинский не поймут,так как Кравчук и Кучма отдали стране агрессору ядерное оружие.
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Спалити виродків треба за цей обстріл!!!!
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и раззуйте глаза. Артудар был нанесен не по окраинам Марьинки а в самый центр населенного пункта. Или вам повылазило? Окраины ето огороды и посадки. Называйте уже вещи своими именами, ато вас иностранцы не понимают.
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Так вот оно какое устойчивое прекращение огня по зеленскому
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Нужно отводить Украинские войска к российской границе,а впереди пустить батальоны коррупционеров и сепаратистов, дав им в руки черенки от лопат, Хутин не до конца дурной и в своих стрелять не станет(русскоговорящий коррупционер это потенциальный предатель государства) Російські війська обстріляли українські позиції ракетами великої потужності УР-83 - Цензор.НЕТ 978
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Цензор.НЕТВідеоПодіїРосійські війська обстріляли українські позиції ракетами великої потужності УР-83. ВIДЕО вибуху
 
 
 
 
 
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