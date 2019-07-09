 Україна купуватиме у США зброю, яку використовує американська армія, - Чалий. ВIДЕО

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Валерій Чалий заявив в ефірі Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Ми зараз говоримо про найсучасніше озброєння. Тому що саме таке озброєння постачається через систему урядових угод", - зазначив посол.

Він додав, що йдеться про "таке озброєння, якого немає в нас, і яке є фактично в американської армії зараз".

"Це новий рівень взаємодії. Я не буду говорити про специфікацію чи про типи. Ми довели, що ми партнери, які тримають таємниці", - пояснив дипломат.

Чалий зазначив, що один із ключових пріоритетів роботи посольства - забезпечення оборони та безпеки України.

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За словами посла, рівень військово-технічної, воєнно-політичної співпраці та взаємодії України і США нині на порядок вищий, ніж 3-4 роки тому: "Те, що ми переходимо на можливість закупівель озброєнь, свідчить про довіру, якої, відверто кажучи, у 2014 році ще не було".

На переконання дипломата, новий рівень довіри став можливим завдяки діям української сторони. Зокрема, йдеться про те, що Україна була здатна довести, що в постачаннях зі США не буде "корупційної складової" та американська зброя не потрапить до ворога.

Він також розповів, що 92% всієї оборонної і безпекової допомоги, яку отримала Україна, надійшло саме зі США, і цей обсяг становить "кілька мільярдів".

"Цього року лише на безпеку (в оборонному бюджеті США. - Ред.) виділено 365 мільйонів, включно з 50 мільйонами суто на летальне озброєння", - уточнив посол.

Дипломат пояснив, що робота над тим, аби налагодити прямі закупівлі зброї в США, була розпочата давно, і торік нарешті були схвалені всі законодавчі поправки, які зробили такі прямі постачання можливими.

Нагадаємо, 7 липня тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор поінформував, що Україна вперше звернулася із запитом про придбання військового обладнання через програму продажу Пентагону.