 Україна купуватиме у США зброю, яку використовує американська армія, - Чалий. ВIДЕО

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Валерій Чалий заявив в ефірі Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми зараз говоримо про найсучасніше озброєння. Тому що саме таке озброєння постачається через систему урядових угод", - зазначив посол.
Він додав, що йдеться про "таке озброєння, якого немає в нас, і яке є фактично в американської армії зараз".
"Це новий рівень взаємодії. Я не буду говорити про специфікацію чи про типи. Ми довели, що ми партнери, які тримають таємниці", - пояснив дипломат.
Чалий зазначив, що один із ключових пріоритетів роботи посольства - забезпечення оборони та безпеки України.
За словами посла, рівень військово-технічної, воєнно-політичної співпраці та взаємодії України і США нині на порядок вищий, ніж 3-4 роки тому: "Те, що ми переходимо на можливість закупівель озброєнь, свідчить про довіру, якої, відверто кажучи, у 2014 році ще не було".
На переконання дипломата, новий рівень довіри став можливим завдяки діям української сторони. Зокрема, йдеться про те, що Україна була здатна довести, що в постачаннях зі США не буде "корупційної складової" та американська зброя не потрапить до ворога.
Він також розповів, що 92% всієї оборонної і безпекової допомоги, яку отримала Україна, надійшло саме зі США, і цей обсяг становить "кілька мільярдів".
"Цього року лише на безпеку (в оборонному бюджеті США. - Ред.) виділено 365 мільйонів, включно з 50 мільйонами суто на летальне озброєння", - уточнив посол.
Дипломат пояснив, що робота над тим, аби налагодити прямі закупівлі зброї в США, була розпочата давно, і торік нарешті були схвалені всі законодавчі поправки, які зробили такі прямі постачання можливими.
Нагадаємо, 7 липня тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор поінформував, що Україна вперше звернулася із запитом про придбання військового обладнання через програму продажу Пентагону.
Закупить штук так 50, они дешевле Аваковских, а если брать Б/У можно договорится за 10-15 млн. дол.
Более того, в ближайшие четыре года Украина должна выплатить около $20 млрд по внешнему долгу. До этого действовал льготный период по программе МВФ, также рассрочку предусматривали договоренности с кредиторами, достигнутые в рамках реструктуризации долгов.
А зачем вам оружие, кстати? Просто перестать стрелять можно и без него.
петя решал вопрос на халяву, зеля за интерес и откаты
и что лучше?
Дипломат пояснил, что работа над тем, чтобы наладить прямые закупки оружия в США была начата давно, и в прошлом году наконец были одобрены все законодательные поправки, которые сделали такие прямые поставки возможными. Источник: https://censor.net.ua/v3136394
Такие вопросы нет решаются быстро. Я представляю что ты будешь писать когда катера исланд придут в сентябре. Тоже зебарана хвалить будешь?
АШИНГТОН, 8 июля 2019, 09:28 - REGNUMУкраина обратилась к США с запросом на покупку вооружений по программе Foreign Military Sales, сообщило посольство Украины в США 7 июля в социальной сети Twitter.Посольство процитировало слова временного поверенный в делах США на Украине Уильяма Тейлора:
«Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом на приобретение военного оборудования через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса».
Дипломат пояснил, что работа над тем, чтобы наладить прямые закупки оружия в США была начата давно, и в прошлом году наконец были одобрены все законодательные поправки, которые сделали такие прямые поставки возможными. Источник: https://censor.net.ua/v3136394
Без законодательных поправок которые были сделаны в прошлом году, прямые закупки были невозможны. Ты хоть сто раз надень запросы можешь делать, но если законодательно ещё не чего не готово то и получишь ты дулю с маком. И только в прошлом году были одобрены все поправки, что и позволило сделать сейчас запрос.
Объясню ещё понятливый, когда ты ищешь в магазин за хлебушком, я его там нету, то ты его не получишь. Когда сделают, привезут, тогда и получишь.
По словам главы государства, после отказа западные партнеры объяснили ему, что у Украины нет боеспособных вооруженных сил, которые смогли бы использовать помощь эффективность. «Они сказали, что причины три: первая - у вас нет армии. А то, что у вас есть: первое - она инфильтрована российскими агентами и все, что мы вам дадим, окажется в России, второе - она коррумпирована. Именно потому, господин президент, мы не можем вам помочь», - сказал Порошенко (цитата по Интерфаксу).
Президент признался, что год назад у Киев «не было друзей» и государству «никто не доверял». «Я сейчас могу открыть ситуацию, когда я пригласил наших американских и европейских партнеров осуществить нам военную помощь, я был шокирован как президент, услышав ответ: нет, мы вам не можем помочь», - рассказал глава государства. Он добавил, что в условиях отсутствия помощи особую роль в создании украинской армии сыграли волонтеры.
Тому американці робити пілотні проекти, типу ССО і навчання Сі Бриз, і невеликої кількості Джевелінів, але під суворим наглядом і далеко від фронту. Ось - справжня довіра Порошенкові.
Или ты специально читаешь только то- что ты хочешь видеть?
Украина и раньше покупала оружие у США- НО НЕ ЧЕРЕЗ МО США
1 https://www.facebook.com/censor.net/posts/1556806614369941/ - пост Бутусова от 2017 года
2 так же гули "Украина купила у США снайперский винтовки Баррет"- резутатов дохрена
"На полигоне Вооруженных сил в Черниговской области завершен цикл государственных испытаний и тестов нового отечественного бронеавтомобиля "Козак" от НПО "Практика".
Более полгода потребовалось специалистам Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ ИС ВВТ) в Чернигове, чтобы провести испытания нового бронеавтомобиля украинского производства "Козак-2М1", которые по словам специалистов, успешно завершились и превзошли все ожидания.
Как рассказал сотрудник ГНИИ ИС ВВТ Сергей Кузин на протяжении более чем шести месяцев специалисты тестировали новый бронеавтомобиль на способность преодоления брода, заболоченной местности, зимнего бездорожья и т.п. Кузин отметил высокую проходимость украинского автомобиля и подчеркнул, что "Козак" проявил высокие качества подвижности и маневренности в местах, где проходит тестирование исключительно гусеничной техники.
По словам Кузина новая модификация автомобиля получила независимую подвеску, что позволило увеличить полезную нагрузку "Козака", а также функцию блокировки всех колес. Кроме того, удалось повысить запас хода до более 1000 километров, а глубину преодоления брода - с 100 сантиметров до 120 сантиметров.
Как отметил специалист, за время государственных испытаний бронеавтомобиль в общей сложности наездил около 15 тысяч километров.
Кроме ходовой части удалось испытать обновленный боевой модуль с 12,7-мм пулеметом НСВ."
Политика / Мнения 08-июл, 15:249 2 776 6
Вот эти все, уставшие от войны и страстно желающие мира, простыелюдиТМ, куда денут 50 тыс боевиков?
Вот эти все, уставшие от войны и страстно желающие мира, простыелюдиТМ, не понимают одной очень простой и очевидной для меня вещи.
Если Россия впихнет нам ОРДЛО с каким-то там статусом и амнистией боевиков под видом граждан Украины, защищавших русский язык/дамбасскую национальность, то она впихнет нам по сути Чечню Кадырова, только в большем масштабе.
Чечня не может влиять на Россию. Может только беспредельничать и опускать русских.
А вот Донецкая и Луганская области могут влиять. Крепко могут.
Или весь вот этот нарид, уставший от войны, считает, что десятки тысяч воюющих боевиков пойдут работать на шахты и заводы Донбасса?
Во первых, там уже нет никаких шахт и заводов. Все вырезано на металл и вывезено в РФ.
А во-вторых, люди, привыкшие за 5 лет жить грабежом, войной и беспределом, никогда не пойдут работать. "Воровка никогда не станет прачкой, а вора не заставить спину гнуть". Они будут кошмарить вот этот самый простой нарид.
Годик-другой посидят на дотациях, которые Украина будет выплачивать каждому из них, как утратившему заработок. А потом, поняв, что им реально ничего не угрожает, расползутся по всей Украине. Кто на гастроли, а кто вообще место жительства сменит.
50-60 тысяч человек, для которых убить все равно комара прихлопнуть.
И все они поедут на материковую Украину. Потому что там, где сейчас оккупация, будет выжженная земля. Россия так всегда делает.
Они будут грабить, беспредельничать, бухать, хвастаться подвигами и насиловать жен и дочерей простых людей, уставших от войны.
Потому что больше ничего не умеют делать и потому что будут уверены в своей безнаказанности. Нет, они не будут мстить или переть буром на ветеранов, военных или активистов.
Потому что можно закончить свой жизненный путь присыпанным в лесопосадке.
Они не будут кошмарить тех, кто "замирил" ОРДЛО с Украиной. Потому что они для них своих ребята, приведшие лоха к ним на убой.
Или же этих "примирителей" не будет в Украине. Они будут в Израиле, Швейцарии, в России в конце концов. А если останутся, то с вооруженной охраной.
Поэтому те, с кем сейчас мирят уставший от войны простой народ, будут кошмарить и торбить лохов, которые не смогут дать сдачи. Которые сейчас рассказывают про усталость от войны. Тот самый народ.
И Аваков не сможет защитить их от беспредела. А он и не будет. Потому что победившими в этой войне будут они. От 40 до 70 тысяч боевиков, которые сейчас воюют против нас. Которых Зеленский и Богдан называют такими же украинцами. А позже их всех легализуют и амнистируют.
И они приедут в те города, в которые не дошла война благодаря армии. Но придут туда уже с другой войной. И в другом статусе. Как-то так. Помните поговорку про тех, кто не кормит свою армию - кормит чужую?
Так вот это и будет армия убийц, уверенных в своей безнаказанности, которых будет кормить каждый украинец. Долго будет. И дети будут. Потому что сейчас нам Зеленский готовит именно чеченский сценарий.
Когда большая Россия откупается от маленькой Чечни. А кадыровцы имеют статус неприкасаемых и для них российские законы ничего не значат. Кстати, кадыровцы тоже на Донбассе против нас воевали.
Так что, возможно, они тоже будут иметь право на компенсацию и на гражданство. Готовьтесь, уставшие от войны простые люди, готовьтесь.
Ну а те кто понимают, от чего нас защищает армия, не устают. Ни от войны, ни от помощи воюющей армии. потому что знают, что может быть, если устанет армия.
Роман Доник
....
рассказывая исключительно о подарках со стороны США, посол вдруг заговорил о покупках - на какие деньги? На подаренные? Но это не называется закупки. Это все те же подарки..
У Украины нет в казне денег на закурки - поэтому не надо врать вслед за зеленским и смешивать "в оборонном бюджете США Выделено 365 миллионов" на подарки с закупками
Адже Україні все що потрібно так це - зброя. Не ліки, вакцина, медичне обладнання а лише - зброя.