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Все про:зброя (1363) США (5162) Чалий (132)

 Україна купуватиме у США зброю, яку використовує американська армія, - Чалий. ВIДЕО

Україна купуватиме те, що стоїть на озброєнні американської армії. Це свідчить про новий рівень довіри між Києвом і Вашингтоном.

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Валерій Чалий заявив в ефірі Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Ми зараз говоримо про найсучасніше озброєння. Тому що саме таке озброєння постачається через систему урядових угод", - зазначив посол.

Він додав, що йдеться про "таке озброєння, якого немає в нас, і яке є фактично в американської армії зараз".

"Це новий рівень взаємодії. Я не буду говорити про специфікацію чи про типи. Ми довели, що ми партнери, які тримають таємниці", - пояснив дипломат.

Чалий зазначив, що один із ключових пріоритетів роботи посольства - забезпечення оборони та безпеки України.

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За словами посла, рівень військово-технічної, воєнно-політичної співпраці та взаємодії України і США нині на порядок вищий, ніж 3-4 роки тому: "Те, що ми переходимо на можливість закупівель озброєнь, свідчить про довіру, якої, відверто кажучи, у 2014 році ще не було".

На переконання дипломата, новий рівень довіри став можливим завдяки діям української сторони. Зокрема, йдеться про те, що Україна була здатна довести, що в постачаннях зі США не буде "корупційної складової" та американська зброя не потрапить до ворога.

Він також розповів, що 92% всієї оборонної і безпекової допомоги, яку отримала Україна, надійшло саме зі США, і цей обсяг становить "кілька мільярдів".

"Цього року лише на безпеку (в оборонному бюджеті США. - Ред.) виділено 365 мільйонів, включно з 50 мільйонами суто на летальне озброєння", - уточнив посол.

Дипломат пояснив, що робота над тим, аби налагодити прямі закупівлі зброї в США, була розпочата давно, і торік нарешті були схвалені всі законодавчі поправки, які зробили такі прямі постачання можливими.

Нагадаємо, 7 липня тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор поінформував, що Україна вперше звернулася із запитом про придбання військового обладнання через програму продажу Пентагону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136394
 
   
 Топ коментарі
 
До чого хоч цей лизогуз лисий виліз.5 років ніхто не звертався про допомогу,бо путін нападе,тільки грошей виглядали та відмовлялися від катерів та бронетранспортерів.Тепер коли команда Зеленського вперше звернулась про допомогу,воно тут як тут вилізло попіаритись кнуряка.
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Чтобы вражеская сторона тоже "просто перестала стрелять" - нужно, чтобы вражеской стороне на любой выстрел давалась такая ответка, что ей не оставалось бы выбора, кроме как "просто перестать стрелять"
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Вот эти все, уставшие от войны и страстно желающие мира, простыелюдиТМ, куда денут 50 тыс боевиков?
Политика / Мнения 08-июл, 15:249 2 776 6

Вот эти все, уставшие от войны и страстно желающие мира, простыелюдиТМ, куда денут 50 тыс боевиков?

Вот эти все, уставшие от войны и страстно желающие мира, простыелюдиТМ, не понимают одной очень простой и очевидной для меня вещи.

Если Россия впихнет нам ОРДЛО с каким-то там статусом и амнистией боевиков под видом граждан Украины, защищавших русский язык/дамбасскую национальность, то она впихнет нам по сути Чечню Кадырова, только в большем масштабе.

Чечня не может влиять на Россию. Может только беспредельничать и опускать русских.

А вот Донецкая и Луганская области могут влиять. Крепко могут.

Или весь вот этот нарид, уставший от войны, считает, что десятки тысяч воюющих боевиков пойдут работать на шахты и заводы Донбасса?

Во первых, там уже нет никаких шахт и заводов. Все вырезано на металл и вывезено в РФ.

А во-вторых, люди, привыкшие за 5 лет жить грабежом, войной и беспределом, никогда не пойдут работать. "Воровка никогда не станет прачкой, а вора не заставить спину гнуть". Они будут кошмарить вот этот самый простой нарид.

Годик-другой посидят на дотациях, которые Украина будет выплачивать каждому из них, как утратившему заработок. А потом, поняв, что им реально ничего не угрожает, расползутся по всей Украине. Кто на гастроли, а кто вообще место жительства сменит.

50-60 тысяч человек, для которых убить все равно комара прихлопнуть.

И все они поедут на материковую Украину. Потому что там, где сейчас оккупация, будет выжженная земля. Россия так всегда делает.

Они будут грабить, беспредельничать, бухать, хвастаться подвигами и насиловать жен и дочерей простых людей, уставших от войны.

Потому что больше ничего не умеют делать и потому что будут уверены в своей безнаказанности. Нет, они не будут мстить или переть буром на ветеранов, военных или активистов.

Потому что можно закончить свой жизненный путь присыпанным в лесопосадке.

Они не будут кошмарить тех, кто "замирил" ОРДЛО с Украиной. Потому что они для них своих ребята, приведшие лоха к ним на убой.

Или же этих "примирителей" не будет в Украине. Они будут в Израиле, Швейцарии, в России в конце концов. А если останутся, то с вооруженной охраной.

Поэтому те, с кем сейчас мирят уставший от войны простой народ, будут кошмарить и торбить лохов, которые не смогут дать сдачи. Которые сейчас рассказывают про усталость от войны. Тот самый народ.

И Аваков не сможет защитить их от беспредела. А он и не будет. Потому что победившими в этой войне будут они. От 40 до 70 тысяч боевиков, которые сейчас воюют против нас. Которых Зеленский и Богдан называют такими же украинцами. А позже их всех легализуют и амнистируют.

И они приедут в те города, в которые не дошла война благодаря армии. Но придут туда уже с другой войной. И в другом статусе. Как-то так. Помните поговорку про тех, кто не кормит свою армию - кормит чужую?

Так вот это и будет армия убийц, уверенных в своей безнаказанности, которых будет кормить каждый украинец. Долго будет. И дети будут. Потому что сейчас нам Зеленский готовит именно чеченский сценарий.

Когда большая Россия откупается от маленькой Чечни. А кадыровцы имеют статус неприкасаемых и для них российские законы ничего не значат. Кстати, кадыровцы тоже на Донбассе против нас воевали.

Так что, возможно, они тоже будут иметь право на компенсацию и на гражданство. Готовьтесь, уставшие от войны простые люди, готовьтесь.

Ну а те кто понимают, от чего нас защищает армия, не устают. Ни от войны, ни от помощи воюющей армии. потому что знают, что может быть, если устанет армия.

Роман Доник
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Морська піхота ЗСУ потребує Expeditionary Fighting Vehicle на яких можна штурмувати Крим без десантних кораблів!
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Почему бы не закупить у США легендарные вертолёты Sikorsky UH-60 Black Hawk Универсальная платформа для всех родов войск,что должно коренным образом снизить затраты и упростить обслуживание, а по совокупности характеристик - лучший вертолет в мире. Без всякого преувеличения, Sikorsky UH-60 Черный Ястреб - вертолет ХХI века, несмотря на то, что был создан 40 лет назад.

Закупить штук так 50, они дешевле Аваковских, а если брать Б/У можно договорится за 10-15 млн. дол. Украина будет покупать у США оружие, которое использует американская армия, - Чалый - Цензор.НЕТ 9854
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Свое нужно иметь ЯО,раз Украину оставили сам на сам в войне с Золотой Ордой.
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А може це й не досягнення. У Африці також зброю з США везуть, а розквіт ще не настав.
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ну оце ти мені даєш автомат, і питаєш - це не зрада?
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В 2019 году Украине предстоят пиковые выплаты по погашению государственных долгов. Речь идет о долгах, взятых в иностранной валюте внутри страны и за ее пределами. Всего в этом году Украина должна выплатить около $6 млрд по внешнему госдолгу и около $3 млрд по внутреннему
Более того, в ближайшие четыре года Украина должна выплатить около $20 млрд по внешнему долгу. До этого действовал льготный период по программе МВФ, также рассрочку предусматривали договоренности с кредиторами, достигнутые в рамках реструктуризации долгов.
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очередная зрада со стороны зеленского???
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Нет конечно. Это твердючая перемога. До него Украине такого никогдашеньки не было.

А зачем вам оружие, кстати? Просто перестать стрелять можно и без него.
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Чтобы вражеская сторона тоже "просто перестала стрелять" - нужно, чтобы вражеской стороне на любой выстрел давалась такая ответка, что ей не оставалось бы выбора, кроме как "просто перестать стрелять"
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а на какие шиши?, там зелень нужна
петя решал вопрос на халяву, зеля за интерес и откаты
и что лучше?
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До чого хоч цей лизогуз лисий виліз.5 років ніхто не звертався про допомогу,бо путін нападе,тільки грошей виглядали та відмовлялися від катерів та бронетранспортерів.Тепер коли команда Зеленського вперше звернулась про допомогу,воно тут як тут вилізло попіаритись кнуряка.
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Странно,шо ему ещё пенделя не дали.Зе забыл наверно.
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Йому сказали йди геть,воно падло не хоче самовільно писати заяву
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Ти тупий тролль. А може просто рюзьге.
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Я стесняюсь спросить, ты материал читал или сразу не читая коментируешь? Особенно последний абзац.

Дипломат пояснил, что работа над тем, чтобы наладить прямые закупки оружия в США была начата давно, и в прошлом году наконец были одобрены все законодательные поправки, которые сделали такие прямые поставки возможными. Источник: https://censor.net.ua/v3136394

Такие вопросы нет решаются быстро. Я представляю что ты будешь писать когда катера исланд придут в сентябре. Тоже зебарана хвалить будешь?
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ти орієнтуєшься тільки на висери чалого кнура,а я знаю,шо ніякий хер нічого крім грошей не просив,Ти ж не в Україні проживаєш,а вумнічаєш,а я знаю,що катери та бронетраспортери рубали пашинсьуий з порошенком та гладковський,для чого,воно тобі не потрібно
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Та для вас все кто против зебарана не с Украины. Я с Сумщины. Ага, ты лично стоял и смотрел как Порошенко с другими что то рубал, или тоже на чей-то вырес ориентируешься? Я тебе ещё раз повторяю, такие вопросы, тем более оружие, не за неделю и не за год решаются. Это тебе не за хлебушком в магазин сходить. И это не парашастан, где один ***** все решает, что оружие на следующий день дадут. Это США со своими законами и правилами.
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чи ти тупий такий.я тобі ще раз повторяю,Україна вперше звернулась до США для закупки озброєння,це заява США,вперше розумієш, а не колись там,пять років назад ,чотири чи три.
АШИНГТОН, 8 июля 2019, 09:28 - REGNUMУкраина обратилась к США с запросом на покупку вооружений по программе Foreign Military Sales, сообщило посольство Украины в США 7 июля в социальной сети Twitter.Посольство процитировало слова временного поверенный в делах США на Украине Уильяма Тейлора:
«Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом на приобретение военного оборудования через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса».
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Прочитай ещё раз абзац, внимательно читай и вникай.

Дипломат пояснил, что работа над тем, чтобы наладить прямые закупки оружия в США была начата давно, и в прошлом году наконец были одобрены все законодательные поправки, которые сделали такие прямые поставки возможными. Источник: https://censor.net.ua/v3136394

Без законодательных поправок которые были сделаны в прошлом году, прямые закупки были невозможны. Ты хоть сто раз надень запросы можешь делать, но если законодательно ещё не чего не готово то и получишь ты дулю с маком. И только в прошлом году были одобрены все поправки, что и позволило сделать сейчас запрос.
Объясню ещё понятливый, когда ты ищешь в магазин за хлебушком, я его там нету, то ты его не получишь. Когда сделают, привезут, тогда и получишь.
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Причиной отказал Европы и США от поставок оружие Украине стала ее неэффективность и инфильтрованность российскими агентами. Об этом в интервью программе «Прайм Тайм с Мирославой Гонгадзе», которое транслировалось на «Первом национальном» телеканале, заявил президент страны Петр Порошенко.

По словам главы государства, после отказа западные партнеры объяснили ему, что у Украины нет боеспособных вооруженных сил, которые смогли бы использовать помощь эффективность. «Они сказали, что причины три: первая - у вас нет армии. А то, что у вас есть: первое - она инфильтрована российскими агентами и все, что мы вам дадим, окажется в России, второе - она коррумпирована. Именно потому, господин президент, мы не можем вам помочь», - сказал Порошенко (цитата по Интерфаксу).

Президент признался, что год назад у Киев «не было друзей» и государству «никто не доверял». «Я сейчас могу открыть ситуацию, когда я пригласил наших американских и европейских партнеров осуществить нам военную помощь, я был шокирован как президент, услышав ответ: нет, мы вам не можем помочь», - рассказал глава государства. Он добавил, что в условиях отсутствия помощи особую роль в создании украинской армии сыграли волонтеры.
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То есть, пять лет Порошенка прошли не даром. Армия изменилась, нам доверяют и теперь дадут. По логике если бы в 2014 году президентом был Зеленский, ему тоже отказали в оружии. Значить работа все же за пять лет была сделана?
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НАТО йшло назустріч Україні з самих перших днів. Під час Дебальцево натівські емісари наполегливо шукали зустрічі з міноборони Полтораком. Але він втікав від них з відмовкою: "Не відволікайте нас. В нас АТО". Ті тоді так і відбули до Брюселю з питанням на обличчі. Що можна казати за всю решту керівництва армією, якщо такий міністр оборони? Про яку допомогу може йтися в таких умовах?
Тому американці робити пілотні проекти, типу ССО і навчання Сі Бриз, і невеликої кількості Джевелінів, але під суворим наглядом і далеко від фронту. Ось - справжня довіра Порошенкові.
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зебобик- ты читать не умеешь?
Или ты специально читаешь только то- что ты хочешь видеть?
Украина и раньше покупала оружие у США- НО НЕ ЧЕРЕЗ МО США
1 https://www.facebook.com/censor.net/posts/1556806614369941/ - пост Бутусова от 2017 года
2 так же гули "Украина купила у США снайперский винтовки Баррет"- резутатов дохрена
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Эх. Чего нам тут попросята пели? Мол главсвин молодец, что попбирался по всей Европе с США и пели ему тут дифирамбы за парутройку железяк с помойки...Зеля все правильнр делает. Надо покупать чего у нас нет и покупать современное и качественное. Но поросятам с их хуторским мышленеием этого не понять.
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По твоей логике, если бы в 2014 году президентом был зебаран, то оружие ещё тогда продали бы?
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Украина будет покупать у США оружие, которое использует американская армия, - Чалый - Цензор.НЕТ 6716

"На полигоне Вооруженных сил в Черниговской области завершен цикл государственных испытаний и тестов нового отечественного бронеавтомобиля "Козак" от НПО "Практика".
Более полгода потребовалось специалистам Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ ИС ВВТ) в Чернигове, чтобы провести испытания нового бронеавтомобиля украинского производства "Козак-2М1", которые по словам специалистов, успешно завершились и превзошли все ожидания.
Как рассказал сотрудник ГНИИ ИС ВВТ Сергей Кузин на протяжении более чем шести месяцев специалисты тестировали новый бронеавтомобиль на способность преодоления брода, заболоченной местности, зимнего бездорожья и т.п. Кузин отметил высокую проходимость украинского автомобиля и подчеркнул, что "Козак" проявил высокие качества подвижности и маневренности в местах, где проходит тестирование исключительно гусеничной техники.
По словам Кузина новая модификация автомобиля получила независимую подвеску, что позволило увеличить полезную нагрузку "Козака", а также функцию блокировки всех колес. Кроме того, удалось повысить запас хода до более 1000 километров, а глубину преодоления брода - с 100 сантиметров до 120 сантиметров.
Как отметил специалист, за время государственных испытаний бронеавтомобиль в общей сложности наездил около 15 тысяч километров.
Кроме ходовой части удалось испытать обновленный боевой модуль с 12,7-мм пулеметом НСВ."
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В итоге вместо настоящего военного бронеавтомобиля Дозор, который довели до ума поляки, сварганили на коленке да на китайских шасси Порошковую Варту да Пашинского Козака...
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В итоге ватные собачки все так же гавкают, а ВСУ все так же уверенно продолжают модернизироваться и наращивать силу.
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это гуд.кацапо-фашисты понимают только силу!
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Главное- не правильно покупать. Главное- правильно применять по параше.
Украина будет покупать у США оружие, которое использует американская армия, - Чалый - Цензор.НЕТ 9085
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Вот эти все, уставшие от войны и страстно желающие мира, простыелюдиТМ, куда денут 50 тыс боевиков?
Политика / Мнения 08-июл, 15:249 2 776 6

Вот эти все, уставшие от войны и страстно желающие мира, простыелюдиТМ, куда денут 50 тыс боевиков?

Вот эти все, уставшие от войны и страстно желающие мира, простыелюдиТМ, не понимают одной очень простой и очевидной для меня вещи.

Если Россия впихнет нам ОРДЛО с каким-то там статусом и амнистией боевиков под видом граждан Украины, защищавших русский язык/дамбасскую национальность, то она впихнет нам по сути Чечню Кадырова, только в большем масштабе.

Чечня не может влиять на Россию. Может только беспредельничать и опускать русских.

А вот Донецкая и Луганская области могут влиять. Крепко могут.

Или весь вот этот нарид, уставший от войны, считает, что десятки тысяч воюющих боевиков пойдут работать на шахты и заводы Донбасса?

Во первых, там уже нет никаких шахт и заводов. Все вырезано на металл и вывезено в РФ.

А во-вторых, люди, привыкшие за 5 лет жить грабежом, войной и беспределом, никогда не пойдут работать. "Воровка никогда не станет прачкой, а вора не заставить спину гнуть". Они будут кошмарить вот этот самый простой нарид.

Годик-другой посидят на дотациях, которые Украина будет выплачивать каждому из них, как утратившему заработок. А потом, поняв, что им реально ничего не угрожает, расползутся по всей Украине. Кто на гастроли, а кто вообще место жительства сменит.

50-60 тысяч человек, для которых убить все равно комара прихлопнуть.

И все они поедут на материковую Украину. Потому что там, где сейчас оккупация, будет выжженная земля. Россия так всегда делает.

Они будут грабить, беспредельничать, бухать, хвастаться подвигами и насиловать жен и дочерей простых людей, уставших от войны.

Потому что больше ничего не умеют делать и потому что будут уверены в своей безнаказанности. Нет, они не будут мстить или переть буром на ветеранов, военных или активистов.

Потому что можно закончить свой жизненный путь присыпанным в лесопосадке.

Они не будут кошмарить тех, кто "замирил" ОРДЛО с Украиной. Потому что они для них своих ребята, приведшие лоха к ним на убой.

Или же этих "примирителей" не будет в Украине. Они будут в Израиле, Швейцарии, в России в конце концов. А если останутся, то с вооруженной охраной.

Поэтому те, с кем сейчас мирят уставший от войны простой народ, будут кошмарить и торбить лохов, которые не смогут дать сдачи. Которые сейчас рассказывают про усталость от войны. Тот самый народ.

И Аваков не сможет защитить их от беспредела. А он и не будет. Потому что победившими в этой войне будут они. От 40 до 70 тысяч боевиков, которые сейчас воюют против нас. Которых Зеленский и Богдан называют такими же украинцами. А позже их всех легализуют и амнистируют.

И они приедут в те города, в которые не дошла война благодаря армии. Но придут туда уже с другой войной. И в другом статусе. Как-то так. Помните поговорку про тех, кто не кормит свою армию - кормит чужую?

Так вот это и будет армия убийц, уверенных в своей безнаказанности, которых будет кормить каждый украинец. Долго будет. И дети будут. Потому что сейчас нам Зеленский готовит именно чеченский сценарий.

Когда большая Россия откупается от маленькой Чечни. А кадыровцы имеют статус неприкасаемых и для них российские законы ничего не значат. Кстати, кадыровцы тоже на Донбассе против нас воевали.

Так что, возможно, они тоже будут иметь право на компенсацию и на гражданство. Готовьтесь, уставшие от войны простые люди, готовьтесь.

Ну а те кто понимают, от чего нас защищает армия, не устают. Ни от войны, ни от помощи воюющей армии. потому что знают, что может быть, если устанет армия.

Роман Доник
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не стыдно украинцев считать за дичь? как это сдачи не смогут дать? ты в своем уме? пусть только рыпнутся - петля им. земля вспыхнет у них под ногами. ты, что думаешь им простят смерть своих сыновей? амнистия эта убийц и грабителей не касается, а там у большинства эти статьи и разъедутся они по просторам рашки, не зря им паспорта раздают.
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Ось тому Дамбасу треба дати відпочити від України. Років з 20. Без ненависних українських гривень, пенсій, води, електрики і найбільше салу з часником та борщем. Нехай поїдять російськіх щєй, задовольнять свою спрагу по рідному смаку. І від виборів нехай відпочинуть. Усі ті теріторії, що референдили, хочуть відпочити.
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а чего не покупать чего не даром, в россии утверждают что это тут с ними на Донбассе американцы воюют, своим оружием, ну так надо ж блин соответствовать
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"92% всей оборонной и безопасности помощи, которую получила Украина, поступило именно из США, и этот объем составляет "несколько миллиардов". "В этом году только на безопасность в оборонном бюджете США Выделено 365 миллионов, включая 50 миллионами исключительно на летальное вооружение", - уточнил посол.
....
рассказывая исключительно о подарках со стороны США, посол вдруг заговорил о покупках - на какие деньги? На подаренные? Но это не называется закупки. Это все те же подарки..
У Украины нет в казне денег на закурки - поэтому не надо врать вслед за зеленским и смешивать "в оборонном бюджете США Выделено 365 миллионов" на подарки с закупками
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Даешь Украине.. ЗРК "Patriot" пару штук. и 2-х фрегатов Oliver Hazard Perry. Украина будет покупать у США оружие, которое использует американская армия, - Чалый - Цензор.НЕТ 5982
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Ну звичайно-звичайно...
Адже Україні все що потрібно так це - зброя. Не ліки, вакцина, медичне обладнання а лише - зброя.
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Почему бы не закупить у США легендарные вертолёты Sikorsky UH-60 Black Hawk Универсальная платформа для всех родов войск,что должно коренным образом снизить затраты и упростить обслуживание, а по совокупности характеристик - лучший вертолет в мире. Без всякого преувеличения, Sikorsky UH-60 Черный Ястреб - вертолет ХХI века, несмотря на то, что был создан 40 лет назад. Украина будет покупать у США оружие, которое использует американская армия, - Чалый - Цензор.НЕТ 6480
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Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУкраїна купуватиме у США зброю, яку використовує американська армія, - Чалий. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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