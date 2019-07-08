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 Бенефіціари NewsOne пов'язані з російським "Промзв’язокбанком", через який фінансується оборонзамовлення РФ, - Луценко. ВIДЕО

Один із бенефіціарів українського телеканалу NewsOne є співвласником російського "Промзв’язокбанку", через який Кремль фінансує війну проти України.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив журналістам у понеділок, 8 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали інформацію про те, що кінцевим бенефіціаром, власником NewsOne є кіпрська компанія, керівниками якої є відповідні громадяни республіки Кіпр. Один із них є одночасно співзасновником іншої кіпрської компанії, що є співвласником російського ПАТ "Промзв’язокбанк", - сказав Луценко.

За його словами, "Промзв’язокбанк" визначено країною-агресором як банк, через який здійснюється фінансування оборонного замовлення Російської Федерації.

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"Отже, через одну людину пов'язаний російський банк, який здійснює фінансування, зокрема війни проти України, з іншого боку - він же є бенефіціаром українського телеканалу NewsOne. З моєї точки зору, це достатня інформація для того, щоб РНБО запровадила санкції до цього телеканалу", - сказав генпрокурор.

На своїй сторінці у Фейсбуці Луценко написав, що інформацію про бенефіциарних власників отримали СБУ та Генпрокуратура.

"Ця інформація є остаточною для скликання РНБОУ і введення санкцій проти пов‘язаного з тероризмом телеканалу. Санкції, зокрема, передбачають анулювання ліцензій, заборону користування радіочастотним ресурсом України і припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телемости з агресором, з Путіним, з вбивцями українського народу неможливі, - Порошенко

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136311
 
 
 Топ коментарі
 
картавый с запоя вышел. а где это чмо раньше было.
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Я тепер не можу спокійно сприймати слово "паляниця"
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І скільки років вони про це знали? А заворушилися коли запахло народним бунтом?
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кацап, ты зашкварился со своим "вопросом" Бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком", через который финансируется оборонзаказ РФ, - Луценко - Цензор.НЕТ 8655
только лишнехромосомный может спросить о вата-шоу такую куйню как ты)
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югік, чого ж ти раніше мовчав що телеканалом володіють агресори, як гівна в рот набрав? Де ж ти був, рідний всі ці роки? Чому ж ти був такий нікчемний та бездіяльний? А тепер тобі буде тюрма до смерті!
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и снова зебилы возмущаются действиями против медведчука
ботоферма бени прямо по одной методичке работает Бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком", через который финансируется оборонзаказ РФ, - Луценко - Цензор.НЕТ 755
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При Пороху ньюзвани не наважувалися наводити мости. А як тільки почули, що треба зійтись посередині зразу почали цю середину штовхати в сторону Дніпра.
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Тобто ти знаєш лише про паляницю, яку завжди ялини з вершковою олією - і не в курсі про кацапські борошна, пов'язані з цим словом через генетичний шлюб щелепи?
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Это не х-ло, а сало...в волосах...кот игрался. Будешь?
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я Полтаву тоже часто смотрю, сейчас его узнают не так интересно.
Кто не видел эту серию называется зелененький самы смешной из ватников.
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телемост уже не тот жирный уже в экран не влазиет
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Новини звідусіль:"ФОТОФАКТ. Бабушка Скабеевой, старшая надзирательница лагеря Аушвиц-Биркена Ирма Грезе, готовится к телемосту "Надо поговорить" с евреями. Тяжёлые сапоги, плетёный кнут, пистолет... Кажется, всё готово. Можно начинать
Бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком", через который финансируется оборонзаказ РФ, - Луценко - Цензор.НЕТ 5750
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картавый с запоя вышел. а где это чмо раньше было.
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показательно, что зебилы защищают медведчука и его каналы ОТ гнева украинского народа...
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Порохоботы бредят от стресса, не обращайте внимания
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похмелись чудо. где это я защищаю мертвичука. вот сейшельский плокулол зарплату уже пару лет получает а его работы как бы и не видно...
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Це нам не видно його праці. А рахунки в офшорах певно свідчать, що юра працює не покладаючи рук.
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сразу заметно, что проблема опохмела для зебилки Надія Лезновська на первом месте, сразу после защиты медведчука Бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком", через который финансируется оборонзаказ РФ, - Луценко - Цензор.НЕТ 7715
Но факт остается фактом - зебилы не требуют от вазелина остановить реванш, зато мгновенно стадом выскакивают с криками возмущения - если против медведчука что-то предпринимается...
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Надія Лезновська. У тебя зарплата от Мертвечука или от Пригожина ?
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Лайкнул, потому шо, Рома, ты говоришь мало, но ты говоришь смачно, и когда ты говоришь, хочется, шобы ты еще сказал...
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Это любимый сериал ПреЗЕдента и его народа.
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Так мертведчук и здесь пропетлял...там же аладельцем-покупателем числится какой-то казакевич или казакман...ну, как обычно...до оксаниного юзера не добраться
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Ну,если бы украинская власть не боялась *****,то повод для ареста нашли,а так конечно все лукавят
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вот оно шо
медведчук мля оказывается не виноват
виноват бинифициар из за паребрика
браво Юрко Бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком", - Луценко - Цензор.НЕТ 4049
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просто Югик тогда делал вид что ничего не происходит
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Конечно не было
*****,мертведчук и порошенко одна команда
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Логічно, тому їх кумовські канали як тут, так і із забордюр"я сходили на гівно проти Пороха. Ваші таракани в голові аплодують Вам стоячи. Бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком", через который финансируется оборонзаказ РФ, - Луценко - Цензор.НЕТ 4492
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на говно исходят 5 анал и "Прямой" против ЗЕ, а вот против порося всякие ньюс ваны как раз не топили
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Я не говорю о твоих тараканах,там полный отстой и безнадега
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Твои тараканы взяли моих в плен. Они теперь твои. Бенефіціари NewsOne пов'язані з російським "Промзв’язокбанком", через який фінансується оборонзамовлення РФ, - Луценко - Цензор.НЕТ 3642
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это все чудесно, что ты так быстро нашел российские следы, вот только непонятно, почему российская хвойда творожкова все это время сидела на ключевой позиции нацбанка Украины и ты картавый правдоруб помалкивал Бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком", - Луценко - Цензор.НЕТ 4479
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А кто ж бы помог тогда ***** грабить ****, по лимону баксов в сутки?
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Краще идите все в звизду моржовую вместе со своим ******!!!
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Вона може ще й не так загнути.
Але ситуація "***** йде в моржову кизду" - це небезпечно... схоже на формування чорної діри (тобто Воно схлопується в самого себе під радіус Шварцшільда) ⚫
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Яніну треба слухати правильно - без трусиків. Бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком", через который финансируется оборонзаказ РФ, - Луценко - Цензор.НЕТ 3577
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А де ж ти раніше був,коли давали ліцензію,та купляв канал мертветчук.У юлка як завжди все на ручніку,крім стакана
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Если зеро каломоев не закроет NewsOne в течении недели - то его рейтинг упадет в зеро - слабо беня? Бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком", - Луценко - Цензор.НЕТ 1207
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И что, Луцко ты долбанный, и что дальше?? И так всё всем давно известно. Где реакция, дурачок? Или у тебя задержка? Причем в развитии. Закрыли кого-то? Лицензию отобрали, может? Может штрафанули кого-то на пару ярдов? На хер кому-то интересна твоя великая обізнаність, если ты у них на прикормке давно? Чмошники, слов нет других
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Другими словами - нет у вас законных методов против этого конала, только СНБО, только хардкор...)
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Опа! Югика таки реанимировали! Я его с утра ждал. Надо же, таки дождался. Правда, он снова соскочил.
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мертвечуковская версия сливного бачка.Бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком", через который финансируется оборонзаказ РФ, - Луценко - Цензор.НЕТ 8909
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- Ой-ой-ой, які падорви пратівні! Ой, як страшно!
(слова Митця відносяться і до ************* та оцієї мертвечуковської версії)
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Чим подобаєть генпрокурор що добре поставленим голосом підводе риску під вже скоїним..
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Кум порошенко луценко знает,кто финансирует и кто настоящий хозяин канала,но своих родственников не сдают
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Бенефіціари NewsOne пов'язані з російським "Промзв’язокбанком", через який фінансується оборонзамовлення РФ, - Луценко - Цензор.НЕТ 6308Дмитрий‏ @dmitriypaut 8 ч.8 часов назад
Самое обидное то,что Украину стремительно сдают Мацковии,у которой нет ни сил,ни средств захватить государство.
То есть тупо сдают
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Короче так. Телемост возможен.
Если ведущим с нашей стороны будет этот парень с Рустави 2, а в студии будут семьи погибших украинцев и пленных моряков.
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5 лет Медведчук выстраивал свою медиаимперию и сверхприбыльный топливный бизнес, где вы были всё это время?
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Господи, когда уже этот подпольный плокулол, осчастливит страну своим уходом. Что ж ты раньше молчало и бездействовало, неподкупное ты наше?
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Поздравляю 25% сою с очередной перемогой. Вы успешно заглотили гачка, и своей истерикой, укрепили положение опоблока. Теперь Люди увидевшие явный обман Зеленского отдадут свои голоса "За життя".
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Кто то понял смысл этого случайного набора слов? сапиенс-учись формулировать мысль
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А что тут понимать? Президент, испугавших угроз, сделал экстренное заявление не соответствующее ожиданиям его электората, - став на сторону маргиналов. Электорат это видит и отдаёт свои голоса ближайшему по духу сопернику - опоблоку.
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Югик спалил, к тому же, и контору. Спешат на опережение, чтобы не обвинили в укрывательстве и предательстве. Отакая у нас классная была власть - всевидящая и всебдящая. Суки продажные, одним словом.
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Какое открытие!
Отэто да! А раньше и не знали, получается Бенефіціари NewsOne пов'язані з російським "Промзв’язокбанком", через який фінансується оборонзамовлення РФ, - Луценко - Цензор.НЕТ 6050
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБенефіціари NewsOne пов'язані з російським "Промзв’язокбанком", через який фінансується оборонзамовлення РФ, - Луценко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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