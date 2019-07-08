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Все про:бійка (451) СІЗО (408) Балух Володимир (237)

 Рефлекторно махнув рукою: кадри бійки, через яку на політв'язня Балуха завели другу кримінальну справу. ВIДЕО

З'явилося відео бійки в Роздольненському ізоляторі тимчасового утримання окупованого Криму між українським активістом Володимиром Балухом і колишнім начальником ізолятора Валерієм Ткаченком.

Відео з камер спостереження опинилося в розпорядженні видання "Крим.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

Після цього конфлікту в серпні 2017 року проти Балуха завели другу кримінальну справу про побиття Ткаченка під час ранкового обходу. Балух заперечує обвинувачення. За словами українця, начальник ІТТ кілька разів ударив його у присутності інших співробітників.

За словами адвоката Балуха Ольги Дінзе, начальник ізолятора вдарив Балуха по спині, після чого українець рефлекторно махнув рукою.

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"Там абсолютно очевидно вбачається удар з боку Ткаченка в область спини Балуха. Після чого у Балуха виникла природна нормальна реакція: коли тебе б'ють ззаду, у тебе просто спрацьовує рефлекс. І він [Балух] махнув рукою", - заявила захисниця.

Другу кримінальну справу проти Володимира Балуха порушили в серпні 2017 року за звинуваченням колишнього керівника ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух напав на нього під час ранкового обходу. Балух свідчив у суді, що це начальник ІТТ кілька разів ударив його в присутності інших співробітників. Але українця було визнано винним і за цим епізодом.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що адміністрація Тверської колонії в Росії не дозволила українському консулу зустрітися з Балухом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські тюремники заперечують інформацію про побиття Балуха в СІЗО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136309
 
 
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Вовік! Коли ти цього Медведчука закриєш???
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а что ты у своего Петика не спрашивал 5 лет?
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а сколько теперь нельзя вовика спрашивать, а ну проясни?
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блин... шо там можно разобрать? XXI век, а качество... у братьев Лумьер лучше было Рефлекторно махнул рукой: кадры потасовки, из-за которой на политзаключенного Балуха завели второе уголовное дело - Цензор.НЕТ 1260
Рефлекторно дернувшаяся рука превратила яйца ткаченко в яичницу.
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да, видно. толчок в спину и ответный удар локтем назад в пузо.
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Что произойдет, если получишь внезапный удар в спину? Ну, только не начнешь махать руками. Наоборот, человек рефлекторно съеживается (группируется) и поджимает руки к корпусу, т.е. на подсознательном уровне пытается стать меньше. Ну, а далее оценка ситуации...
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Цензор.НЕТВідеоПодіїРефлекторно махнув рукою: кадри бійки, через яку на політв'язня Балуха завели другу кримінальну справу. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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