EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  2073  44
Все про:саміт (223) Гройсман (3493) Климпуш-Цинцадзе (290)

 Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Віце-прем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС, що відбувається в Маріїнському палаці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Згідно з повідомленням, віце-прем'єра зупинила охорона, її близько 40 хвилин "шукали в списках", і не пропустили на захід.

"Це перший випадок в історії, коли профільний віце-прем'єр, який відповідає за весь спектр європейської інтеграції, не присутній на такому заході. Хоча всі документи, які там розглядатимуться, перед цим готувалися особисто мною й урядовим офісом", - сказала Климпуш- Цинцадзе.

Політик вважає, що її могли виключити за рішенням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"У мене є всі підстави вважати, що кулуарні консультації провів прем'єр Гройсман, і вирішив виключити мене з делегації, оскільки в попередньому списку я була", - сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 21-й саміт Україна-ЄС стартував у Києві. ФОТОрепортаж

"Я вважаю, що прем'єр не зацікавлений у подальшому реальному зближенні з ЄС, а нова команда ОПУ не встигла розібратися в процедурі підготовки документів, декларацій. У результаті вони стають заручниками дрібних ігор", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

У свою чергу, прес-секретар прем'єра Володимира Гройсмана Василь Рябчук зазначає, що склад делегації на саміт Україна-ЄС формує президент, а не глава уряду, і що звинувачення з боку віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш- Цинцадзе на адресу прем'єра мають політичний характер у передвиборчий період.

"З приводу заяви віце-прем'єра Іванни Климпуш-Цинцадзе. Дуже дивно, що профільний чиновник не знає: склад делегації на саміт Україна - ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр. Тому її слова видаються не більше, ніж політичною грою кандидата в народні депутати від партії Петра Порошенка з сумнівною метою набрати додаткові бали", - написав Рябчук на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У премєра нагадали, що склад делегації формує президент 01
Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У премєра нагадали, що склад делегації формує президент 02
Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У премєра нагадали, що склад делегації формує президент 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136308
 
 
 Топ коментарі
 
перзидент не заинтересован в патриотическом проукраинском составе делегации = на выходе мероприятие сведется к нулю = зеро
 показати весь коментар
 
А яка логіка в тих, хто вирішив скористатись тим, що підготувала, напрацювала вона, а її не пустити туди, де вона має бути згідно своїх посадових обов'язків?
Це називається рейдерством.

"Это первый случай в истории, когда профильный вице-премьер, который отвечает за весь спектр европейской интеграции, не присутствует на подобном мероприятии. Хотя все документы, которые там будут рассматриваться, перед этим готовились лично мной и правительственным офисом", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Источник: https://censor.net.ua/v3136308
 показати весь коментар
 
Гройсман еща та проститутка,вылизывая у Зе он так хочет остатся,что готов идти по трупам
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
давно треба всю цю соєво-морковкіну шваль не лише не допускати а пєндєлями з країни гнати
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
 показати весь коментар
 
 
зебилы, вы хоть так сильно не палитесь со своими проросийскими истериками - зп не выдадут, беня накуй пошлет Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент - Цензор.НЕТ 8165
Хотя сам факт того, что зебилы выступают ПРОТИВ сближения с ЕС И США - красноречив...
как и ники тех, кто лайкнул мокшанину никанору
 показати весь коментар
 
 
Гройсман еща та проститутка,вылизывая у Зе он так хочет остатся,что готов идти по трупам
 показати весь коментар
 
 
так реально же не он её из списков убрал.
 показати весь коментар
 
 
Убрал вице-премьера по вопросам европейской интеграции ( !!!! ) лично ЗЕБЕня.

Можно сказать по этому поводу только: "Хоботов! Это мелко! "
 показати весь коментар
 
перзидент не заинтересован в патриотическом проукраинском составе делегации = на выходе мероприятие сведется к нулю = зеро
 показати весь коментар
 
 
Какой проукраинский, Климпуш человек Пинчука.
 показати весь коментар
 
але. она -
вице-премьер по вопросам европейской интеграции
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Целканадзе..
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вантуз - .....
 показати весь коментар
 
Не мешай сливать! Достали эти порохомародероботы! Хватит! Дайте сливать страну тихо!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
на саммит евросвинарчуков поедешь срака шакаладная))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А як хочеться бути при владі.
 показати весь коментар
 
 
вы о чем или тупо пишите лишь что то. ЕЕ обязанноти и сделанное на пути в Европу неоспоримо.
 показати весь коментар
 
 
Від корита відтягують, хюлігани!!
🤣🤣🤣
 показати весь коментар
 
 
Решение как бы смелое, но озвучено немножко по-дебильному...
🤣🤣
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
потихоньку бывшие соевые соратники превращаются в непримиримых врагов Климпуш-Цинцадзене обвинила Гройсмана в ее исключении из делегации на саммит Украина-ЕС. У премьера напомнили, что состав делегации формирует президент - Цензор.НЕТ 9516 исходя из выносимых прилюдно скандалов, можно предположить, что не за горами время когда они будут освистывать друг друга и захлебываясь давать показания друг против друга в судах Климпуш-Цинцадзене обвинила Гройсмана в ее исключении из делегации на саммит Украина-ЕС. У премьера напомнили, что состав делегации формирует президент - Цензор.НЕТ 9516
 показати весь коментар
 
 
Пять стадий принятия неизбежного порохоботами.
Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
https://is.gd/Ok1DKc

Какая стадия счас????
🤣🤣🤣
 показати весь коментар
 
 
обратись с своему лечащему врачу - на обходе.. он тебе все расскажет Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент - Цензор.НЕТ 5924
 показати весь коментар
 
 
Та да, онного до сих пор не имею...🙄
Вам виднее.. И шо он вам сказал??
Медицина бессильна??!
Надеюсь, своими дурками , ты будешь Нас долго
удивлять... Без Вас будет скучно..
😁
 показати весь коментар
 
Богдан нахлобучил поплотнее шапку-ушанку, вычеркнул Иванну из списка и задремал на своем ватнике.
 показати весь коментар
 
 
а кто там должен быть от правительства ?
 показати весь коментар
 
 
виц-премьер по вопросам европейской интеграции - как-то так
а кто же еще ?
 показати весь коментар
 
А яка логіка в тих, хто вирішив скористатись тим, що підготувала, напрацювала вона, а її не пустити туди, де вона має бути згідно своїх посадових обов'язків?
Це називається рейдерством.

"Это первый случай в истории, когда профильный вице-премьер, который отвечает за весь спектр европейской интеграции, не присутствует на подобном мероприятии. Хотя все документы, которые там будут рассматриваться, перед этим готовились лично мной и правительственным офисом", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Источник: https://censor.net.ua/v3136308
 показати весь коментар
 
 
Може вам невідомо що відносини з ЄС стали прохолоднішими.Кроми кіпи паперу ніяких зрушень..
 показати весь коментар
 
Щоб стосунки не ставали прохолоднішими треба менше жувати і більше робити.
І поводити себе порядно.
Якщо нового преЗедента ( як він сам себе називав в рекламі ) хтось не влаштовує, то потрібно замінити невгодних на інших. А не витворяти казна що.
Поки чиновник не відсторонений, виконав свою роботу, він має бути присутнім на форумі, який він же безпосередньо і готував.
 показати весь коментар
 
 
По перше.Чому виключив її кабмін, по друге, якщо вона так тісно взаємодіє з Європою, чому Європа не захотіли її бачити на форумі? Можете пояснити.
 показати весь коментар
 
Статтю почитайте.
Склад делегації від України затверджували в Офісі преЗедента.
 показати весь коментар
 
Да у зеленого этих спецыалистов квартало-балаганских пруд пруди.Вот ныпример юзика или лысого возьми:одим видом любую делегацию напугают.Пацан за корешей в ответе..
 показати весь коментар
 
 
грося выслуживается перед руSSo-фашистами накануне ЗЁ капитуляции?
 показати весь коментар
 
 
Не пустили на очередную тусовку для своих. Видать паровозик уже ушёл.
 показати весь коментар
 
 
Прощальная Гастроль проворовавшихся лузеров!Богдан- Молоток.!!Или кувалда? Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент - Цензор.НЕТ 8149
 показати весь коментар
 
Бедняга! Мне ее жаль. Надеюсь, она это переживет.
 показати весь коментар
 
"Іванна Орестівна Климпуш-Цинцадзе (нар. 5 липня 1972, Київ) - віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з 14 квітня 2016 року," Вона переживе. Головне, щоб нас, ці імбецильні спеціалісти-юмористи, не злили в мордор
 показати весь коментар
 
 
Бедная женщина! Никто не взял ее в свои списки, ни одна партия. Я за нее тревожусь. Она точно что-то с собой сделает.
 показати весь коментар
 
А я ні. Розумна жінка. Не пропаде. Я за євроінтеграцію України хвилююсь.
 показати весь коментар
 
не понял , а что это богдан пишет от имени администрации президента? Он глава офиса. Такая должность не позволяет отдавать распоряжения.
 показати весь коментар
 
Гарна дівка! На таку не кожен бронежилет можна вдягнути, якщо потрібно буде! А що вона там напрацювала, навіть Петро не знає! Та Україну це не спасе!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниКлимпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вгору