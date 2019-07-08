 "На полі бою людина має бути впевнена і не відчувати страху і дискомфорту", - підрозділи тероборони проводять навчання в Чернігові. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ, навчання проводяться спільно з Нацполіцією і Нацгвардією.
"Такі бригадні навчання, які ми проводили минулого року, ми плануємо провести і цього року, розгорнувши бригади територіальної оборони для відпрацювання всього спектру завдань. Хочу ще раз підкреслити - у взаємодії з Національною поліцією, Національною гвардією та органами місцевої влади… Головне для бригад питання – хто інструктори, хто буде вчити? Інструктори повинні бути з досвідом і передовсім з бойовим досвідом. Крім цього, вони мусять мати навички методичної роботи, щоб зафіксувати і правильно подати процес навчання. Людина повинна відчувати на полі бою впевненість. Саме тому ми вилучаємо з бойових бригад інструкторів, долучаємо до навчання ветеранів. В подальшому у наших планах підготувати інструкторів з територіальній обороні, які будуть постійно навчати", - розповів про навчання заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Анатолій Баргілевич.
😁
Упоротим свиноботикам диваним-навпаки..
Тарговыя партньоры, мля..
З пожеж війни, із полум'я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.
І ось ми йдем у бою життєвому -
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ.
Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплатою нам - розкіш боротьби!
Солодше нам у бою умирати,
Ніж жити в путах, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди,
Не сміє брат на брата йти у бій!
Під синьо-жовтим прапором свободи
З'єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду - для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе!
Вітчизні ти будь вірний до загину,
Нам Україна вище понад усе!
Веде нас в бій борців упавших слава.
Для нас закон найвищий - то приказ:
"Соборна Українська держава -
Вільна й міцна, від Сяну по Кавказ".
Как это. Тебя вот вот шлепнут, а ты должен чувствовать себя как массаже? Надо же такое ляпнуть.
Але є дещо не менш важливе. Судячи з відео тренування проводять з автоматами які мають насадки для стрільби холостими. Напочатку достатньо, але взагалі цього замало.
Я довго тренував хлопців в холосту, а потім все відточували використовуючи лазертаг- ефект в кінці курсу навчання набагато вище.
Интересно, а Баргилевич сам-то в бою хоть раз был? Или из прекрасного далека свой смелый вывод сделал?