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 Політика України, Суспільство
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 "На полі бою людина має бути впевнена і не відчувати страху і дискомфорту", - підрозділи тероборони проводять навчання в Чернігові. ВIДЕО

Підрозділи тероборони провели навчання на базі 119 окремої бригади територіальної оборони в Чернігові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ, навчання проводяться спільно з Нацполіцією і Нацгвардією.

"Такі бригадні навчання, які ми проводили минулого року, ми плануємо провести і цього року, розгорнувши бригади територіальної оборони для відпрацювання всього спектру завдань. Хочу ще раз підкреслити - у взаємодії з Національною поліцією, Національною гвардією та органами місцевої влади… Головне для бригад питання – хто інструктори, хто буде вчити? Інструктори повинні бути з досвідом і передовсім з бойовим досвідом. Крім цього, вони мусять мати навички методичної роботи, щоб зафіксувати і правильно подати процес навчання. Людина повинна відчувати на полі бою впевненість. Саме тому ми вилучаємо з бойових бригад інструкторів, долучаємо до навчання ветеранів. В подальшому у наших планах підготувати інструкторів з територіальній обороні, які будуть постійно навчати", - розповів про навчання заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Анатолій Баргілевич.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136303
 
 
 Топ коментарі
 
Успіхів вам у бойовому злагодженні, патріоти України не словах а на ділі.
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Ну, вообще-то, не боятся только дураки и они достаточно быстро свою карьеру на поле боя заканчивают - их за казенный счет на родину доставляют (если вообще есть, что доставлять). Ибо храбрость это не отсутствие страха, а способность его преодолеть.
Интересно, а Баргилевич сам-то в бою хоть раз был? Или из прекрасного далека свой смелый вывод сделал?
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"На поле боя человек должен не чувствовать дискомфорта"-Иван Петрович Сидоров человек, по-видимому, не правильный.В танке на марше летом в жару и в пыли он не чувствовал себя комфортно.
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Успіхів вам у бойовому злагодженні, патріоти України не словах а на ділі.
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Для того щоб солдат був спокійний та впевнений на полі бою потрібно знищувати терористів ще до того як вони підійдуть на відстань ефективного вогню стрілецької зброї! Потрібно знищувати ворогів ударними безпілотниками, артилерією, ракетами та мінами ще до того як вони підійдуть до наших підрозділів - ось головний принцип ******** війни! А якщо вороги вже підійшли на відстань пострілу то тут вже ніякого комфорту не може бути, тут тільки очікування коли тобі прилетить, бо ворог тебе бачить, чує, корегує свою артилерію та міномети і тут вже вижити практично неможливо. Маневрена війна це війна без окопів ворога за 300 метрів від своїх позицій!
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Що ти таке несеш? Потрібно не стріляти і розбирати бетонні укриття!!!
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Все правильно, стріляти з автоматів вже неефективно, потрібно знищувати терористів ще по дорозі на позиції, коли вони зручно розташовані в кузові автомобіля і їх всіх можна накрити одним вибухом керованого снаряду. Ця стрілкотня це вже минуле століття, потрібно виходити на нових рівень, ліквідовувати терористів ще у них в тилу, коли вони тільки збираються вчиняти теракти та правопорушення!
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І відводити підрозділи подалі,що б не спровокувати кацапорилих лугандонців
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Igor L Навіть в США.такого немає в повній мірі.А військовий бюджет США в 200 разів більший.ніж наш.Такі гроші.навіть важко уявити.
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У США багато не має чого... на відміну від нашого Ігоря. Для прикладу міжзіркового крейсеру "Галактика".
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SergTranscarpathian В нього якісь хворі фантазії.Нехай йде у якесь констукторське бюро і там їх втілює в життя.
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У США є ударні дрони, Ви просто погано проінформовані! Ударні дрони США є ключовою ланкою в системі оборони на всіх фронтах, саме ударними дронами знищується вся інфраструктура ворога в тилу - резиденції, вузли зв'язку, засоби ППО, РЛС, літаки та інші об'єкти. Вже ніхто не стріляє Томагавками якщо потрібно вбити командування терористів чи знищити опорні пункти бойовиків! Летить один або кілька ударних дронів і вони роблять всю роботу і солдат в окопах не переймаєтсья, бо все це відбувається за тисячі кілометрів в далекій Сирії, Іраку, Афганістані та Ірані, а солдати в цей момент знаходяться в цілковитій безпеці і вступають в дію тільки тоді коли потрібно робити зачистку території!
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Igor L Вони знищують ворога в основному.звичайними літаками і вертушками,а вже якщо щось поодиноке.ти приміняють дрони.Проти Іраку звичайною авіацією все знищили і крилатими ракетами.Та й ті що в них дрони,коштують як літаки.А ще вони так швидко все знищили.що пво слабеньке в ІраКу було.Томагавки в порівнянні з тими дронами дуже дешеві,зараз вони розробляють нову крилату ракету.але гіперзвукову.Те що ви пишете повна дурня з кінофільмів.
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Не плутайте утилізацію звичайних *********** в Югославії та Іраку та війну з противником який має ешелоновану ППО! Дрони, дрони і тільки дрони, про авіацію забудьте, поки дрони не знищать всі засоби ППО ворога! Дрони дешевші за ракети, Касьянов робить ударні дрони, їх вартість пару тисяч доларів і ними можна знищити танк або бліндаж ворога, а вартість однієї ракети Вільха - близько 50 тис. доларів.
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Igor L США ніколи не воювали з противником,який мав сильне пво.Утилізація старих припасів,що? США в Ірвку найновіші смарт бомби приміняли.але не завжди.Знищували вони усі бункера і аєродроми сами такими припасами.Ці дрони.що дешеві.вони приміняються тільки,коли вже основну роботу зробили масовані авіаційні сили.або проти противника без пво,або в поодиноких випадках,коли знищується один танк,один бліндаж,один бтр,ну максимум кілька,але аж ніяк не в основних цілях.
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Это ты о КОНТР ОТСТУПЛЕНИИ Игрь Иваныча Стрелкова под Славянском?)))))
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Маячня, війна -завжди дискомфорт...
Упоротим свиноботикам диваним-навпаки..
Тарговыя партньоры, мля..
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в сша сейчас проходит испытания система которая определяет свой-чужой по работе сердца. Если это сердце врага стучит, то он уже будет трупом, ещё до того, как успеет передернуть затвор своего стрелкового оружия "На полі бою людина має бути впевнена і не відчувати страху і дискомфорту", - підрозділи тероборони проводять навчання в Чернігові - Цензор.НЕТ 1838
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Зродились ми великої години
З пожеж війни, із полум'я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.

І ось ми йдем у бою життєвому -
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ.

Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплатою нам - розкіш боротьби!
Солодше нам у бою умирати,
Ніж жити в путах, мов німі раби.

Доволі нам руїни і незгоди,
Не сміє брат на брата йти у бій!
Під синьо-жовтим прапором свободи
З'єднаєм весь великий нарід свій.

Велику правду - для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе!
Вітчизні ти будь вірний до загину,
Нам Україна вище понад усе!

Веде нас в бій борців упавших слава.
Для нас закон найвищий - то приказ:
"Соборна Українська держава -
Вільна й міцна, від Сяну по Кавказ".
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На поле боя человек должен быть уверенным и не чувствовать боязни и дискомфорта...

Как это. Тебя вот вот шлепнут, а ты должен чувствовать себя как массаже? Надо же такое ляпнуть.
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Не може людина не відчувати страху,бо вона не термінатор.Хіба що під якоюсь наркотою,але тоді людина не содат вже.
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Все так, інструктора обов'язково повинні мати досвід бойових дій.
Але є дещо не менш важливе. Судячи з відео тренування проводять з автоматами які мають насадки для стрільби холостими. Напочатку достатньо, але взагалі цього замало.
Я довго тренував хлопців в холосту, а потім все відточували використовуючи лазертаг- ефект в кінці курсу навчання набагато вище.
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"На поле боя человек должен не чувствовать дискомфорта"-Иван Петрович Сидоров человек, по-видимому, не правильный.В танке на марше летом в жару и в пыли он не чувствовал себя комфортно.
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Да ты что? А вот отцы-командиры почему-то считают, что жрать неделями сухпай, испытывать жажду, не иметь возможности помыться и поспать в человеческих условиях - счастье для солдата. А мысль на предмет возможности возложения на алтарь отечества живота своего, должна вызывать у военнослужащего прилив щенячьего восторга...
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Ну, вообще-то, не боятся только дураки и они достаточно быстро свою карьеру на поле боя заканчивают - их за казенный счет на родину доставляют (если вообще есть, что доставлять). Ибо храбрость это не отсутствие страха, а способность его преодолеть.
Интересно, а Баргилевич сам-то в бою хоть раз был? Или из прекрасного далека свой смелый вывод сделал?
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На полі бою нормальна людина не може не відчувати ні страху ні дискомфорту. - Це війна, на якій убивають...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"На полі бою людина має бути впевнена і не відчувати страху і дискомфорту", - підрозділи тероборони проводять навчання в Чернігові. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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