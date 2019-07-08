 "На полі бою людина має бути впевнена і не відчувати страху і дискомфорту", - підрозділи тероборони проводять навчання в Чернігові. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ, навчання проводяться спільно з Нацполіцією і Нацгвардією.

"Такі бригадні навчання, які ми проводили минулого року, ми плануємо провести і цього року, розгорнувши бригади територіальної оборони для відпрацювання всього спектру завдань. Хочу ще раз підкреслити - у взаємодії з Національною поліцією, Національною гвардією та органами місцевої влади… Головне для бригад питання – хто інструктори, хто буде вчити? Інструктори повинні бути з досвідом і передовсім з бойовим досвідом. Крім цього, вони мусять мати навички методичної роботи, щоб зафіксувати і правильно подати процес навчання. Людина повинна відчувати на полі бою впевненість. Саме тому ми вилучаємо з бойових бригад інструкторів, долучаємо до навчання ветеранів. В подальшому у наших планах підготувати інструкторів з територіальній обороні, які будуть постійно навчати", - розповів про навчання заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Анатолій Баргілевич.

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