 "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з такою заявою російської космонавтки опубліковано в мережі.

"Це не голослівне звинувачення. Реальні факти. З борту Міжнародної космічної станції неозброєним оком мені довелося побачити, як розривалися бомби на території Донбасу та Луганська. І вони летіли з боку розташування Збройних сил України. У той час там гинули беззбройні люди - жінки, старенькі, діти", - заявила Сєрова.

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