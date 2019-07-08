 "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з такою заявою російської космонавтки опубліковано в мережі.
"Це не голослівне звинувачення. Реальні факти. З борту Міжнародної космічної станції неозброєним оком мені довелося побачити, як розривалися бомби на території Донбасу та Луганська. І вони летіли з боку розташування Збройних сил України. У той час там гинули беззбройні люди - жінки, старенькі, діти", - заявила Сєрова.
Прямо матрица какая-то.
Но проблема в том, что если Европа захочет во что-то поверить, то её будет очень легко в этом убедить. Даже таким вот нехитрым способом.
Где видео ?
Сколько боярышника в день выделяют на орбите ?
Если бы они летели со стороны ВСУ.
Там был Бы Грозный 1994-1996 года, уничтоженный город и города.
А так там работают рестораны и бандиты и все остальные с уского мир чувствуют себя прекрасно.
Ещё того Говорухина (не путинского), до 2000 года.
В нём показано, что они сделали с городом Грозным и Ичкерией.
не моргнув оком нести несінітницю записану на листку паперу.
І така срань до нас ще в родичі набивається (братья).
Я сама дочь кацманавта....
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwiKyvDwu6XjAhXmsIsKHSkqAZwQ_AUIESgC&biw=1526&bih=740
То они истребитель на 10 км высоте видят.
То взрыв 122 мм гранаты с орбиты.
😂
Полётные данные станции
Перигей
413 км[7]
Апогей
418 км[7]
Наклонение
51,63°[8]
Высота орбиты
337-430 км[8]
Орбитальная скорость
~7,6 км/с[9]
Период обращения
92 мин 53 секунд (на 17.08.2013)[7]
Оборотов в день
15.5 (на 17.08.2013)[7]
Или ей странный сон приснился?
В любом случае - с головой у нее что-то не так...
і бачиш усьо.. через астрал
То поздно или рано я всех разоблачу.
Как мышь крадусь во мраке, плыву, как камбала,
А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
О, йес!
Так что, пацаны, будьте бдительны, с МКС все видно( а вы всё камеры изолентой заклеиваете)