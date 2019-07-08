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Все про:ОБСЄ (2174) пропаганда (1198) Росія (18607)

 "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ. ВIДЕО

На засіданні ПА ОБСЄ депутат Держдуми РФ, космонавт і герой Росії Олена Сєрова розповіла, що особисто бачила з борту МКС, як українські війська нібито бомбили жителів Донбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з такою заявою російської космонавтки опубліковано в мережі.

"Це не голослівне звинувачення. Реальні факти. З борту Міжнародної космічної станції неозброєним оком мені довелося побачити, як розривалися бомби на території Донбасу та Луганська. І вони летіли з боку розташування Збройних сил України. У той час там гинули беззбройні люди - жінки, старенькі, діти", - заявила Сєрова.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136274
 
 
 Топ коментарі
 
Сидит такая возле иллюминатора, а снизу, взрывы, взрывы и снаряды летят со стороны украинских воинствующих молодчиков!

"С МКС невооруженным глазом я видела как рвались бомбы на Донбассе. Они летели со стороны ВСУ. Гибли женщины, старики и дети", - российская космонавтка Серова на заседании ПА ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8510
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...и бомбы бомбы бомбы.... а вдоль дороги мальчики распятые в трусиках как исусики.... и тишина....
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Тело у нее истинно касманафцкое (поджарое такое) да и рожа с прической соответствующая
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Так так, очень интересно! Может она сразу видела как капитан Волошин Боинг расстреливал ?
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Конечно видела. Они ж и пели тогда что сами видели украинский СУ-24. Вот как теперь видят украинские бомбы с орбиты. Хорошо что хоть пули из стрелкового оружия не видят...
Прямо матрица какая-то.
Но проблема в том, что если Европа захочет во что-то поверить, то её будет очень легко в этом убедить. Даже таким вот нехитрым способом.
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Не буду писать о том как вообще возможно увидеть с борта МКС,но скажите мне она вообще когда была в космосе,в каком году,потому как судя по её жирной морде это или было очень давно,либо она жрет как лошадь день и ночь.
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Ну и где же фото увиденного ?
Где видео ?
Сколько боярышника в день выделяют на орбите ?
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Неудачей закончился эксперимент по выращиванию конопли на МКС. Во время сеанса связи космонавты, глупо хихикая, сообщили, что ничего не выросло...
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Только визовый режим с московией,и принудительное чипование на границе,шоб отслеживать где оно козломордое будет шастать в Украине.пУТИН******!!!!
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А , так он чому рюзьких повернули в теє парео... Скучно бюргерам. А тут такий стендап від мокші, профі нєрвно курять..
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Выхожу это я как-то из МКС в открытый космос покурить, только села на гипер-крыльцо, как вижу невооруженным глазом - на Земле, на Бамбасе рвутся снаряды и на каждом осколке снаряда написано "смерть москалям" и "москаляку на гилляку"... "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6175
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*ука!
Если бы они летели со стороны ВСУ.
Там был Бы Грозный 1994-1996 года, уничтоженный город и города.
А так там работают рестораны и бандиты и все остальные с уского мир чувствуют себя прекрасно.
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КАК В ФИЛЬМЕ ПРО ИНДЕЙЦЕВ. У Серовой будет кличка "ЗОРКИЙ СОКОЛ"
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В ютуб есть полная версия фильма "Прокляты и забыты", 1997 (полная версия).
Ещё того Говорухина (не путинского), до 2000 года.
В нём показано, что они сделали с городом Грозным и Ичкерией.
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В общем, так... Сижу я возле иллюминатора. Смотрю, внизу пролетает лётчик Волошин. Решила связаться с Кремлём - типа, что делать? А мне отвечают: "Срочно свяжись с испанским диспетчером Карлосом!"
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Не, для кокса тут явно слишком сильно торкнуло. Это или модификаты ЛСД, или Крокодил. "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4790
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В цій бабі вся країна народу Мокшостан,
не моргнув оком нести несінітницю записану на листку паперу.
І така срань до нас ще в родичі набивається (братья).
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А народи країни Моксель як би хотіли ? Вони "градами" з території Ростовської області , а українці щоб стояли і дякували культурно за свій розстріл ? Якщо в твій дім ломиться російська морда з "градом" , то ту пику треба бити всім що є під руками ...
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От мерзкой бабы прет совком. Такой типаж - упитанная тушка, хабалистое поведение и уродливая прическа - в те времена часто встречался у продавщиц на дефиците, школьных директрис, ж/д проводниц и прочих жлобих, облеченных мелкой властью.
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У меня встречный вопрос , как она в скафандр впихнулась? Теперь я знаю еще одну причину падения ракет рашки- говняшки))))
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А распятых мальчиков в трусиуках она там не видела? И изнасилованных эпилептикой старушек
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""З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2478"З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2478С борта международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть как рвались бомбы на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения вооруженных сил Украины. А в то время там гибли безоружные люди - женщины, старики, дети." © херой Роіссі Сєрова

"З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8814
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Не ну так убедительно ещё никто не доказывал что чёрно-белые шахматы на самом деле красно-зелёные )) она своими глазами (невооруженными причём) всё это видит!!!
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Крим, з борту МКС, а ось там трохи вправоі до низу, видно як бомби вибухають

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Да там по ходу армагеддон. Все в дыму и разрывах снарядов
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А як пролітав МН17 ця дура глазаста не бачила? чого своїх не попередила - щоб не стріляли....
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Разрешение человеческого глаза около 3 градусов, высота МКС 408 км, таким образов окружность с радиусом в 25км будет видна как одна точка. Воистину ***** дебилы, ***, лишнее хромосомные.
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То людського, а це кацапи, вони надлюди, з над країни. В них взагалі одне око і те не у голові... Через нього вони бачать УСЕ!
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А після цього, вона ридала, і від її сліз, у Криму йшов дощ...
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твою жирную жопу с МКС видно невооруженным взглядом
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Как я рад за ОБСЕ: теперь вас ежедневно будут делать идиотами, т.к. есть кому.
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Ну, я тут згадав, я теж її бачив, на орбіті, вона постійно щось робила між ніг американців, та китайців "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2293 Якщо вона нас бачить, тоді і можемо бачити космонавтів? "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2293
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А де можно те відео подивитись? На платних каналах? Там зазвичай багато відео із усіма російськими попочленками...
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Полная неадекватка. Это не она на МКС дрелью поработала? Кацапские так называемые "народные избранники " привыкли что кацапы любую маячню схавают , и со своим свинным рылом в Европу приперлись речи толкать.
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а Москаль бачить як по миші блохи лазять...
"З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8540
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именно через ету дьірочку, которую просверлили подльіе омериканцьі, чтобьі погубить екіпаж росии, космонавт, товарищь е. серова видела как хунта убивает жителей дамбаса

"З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1323
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МЛЯ!!! Какие ватники "временами" глазастенькие!
То они истребитель на 10 км высоте видят.
То взрыв 122 мм гранаты с орбиты.

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Это прекрасно "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8325, к этому как говорится - нечего добавить.
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"С МКС невооруженным глазом я видела..."
😂
Полётные данные станции
Перигей
413 км[7]
Апогей
418 км[7]
Наклонение
51,63°[8]
Высота орбиты
337-430 км[8]
Орбитальная скорость
~7,6 км/с[9]
Период обращения
92 мин 53 секунд (на 17.08.2013)[7]
Оборотов в день
15.5 (на 17.08.2013)[7]
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І бачила, хто стріляв по МН-17, але не скажу.
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Невооруженный глаз как электронный телескоп?
Или ей странный сон приснился?
В любом случае - с головой у нее что-то не так...
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Скрепи відкривають "третє око"..
і бачиш усьо.. через астрал "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5054
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Так от звідки Мендель взяла інформацію , що ЗСУ "вбиває мирних мешканців" . В офісі резидента очевидно курять одну траву разом з московитами.
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Да ладно.Они сами на себя бросали.У ВСУ бомб нет.Тока пионы.
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И никто из окружающих ментов не вызвал, наркоманы чертовы!
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Угрофинка совсем плохая... На корм ее пора пустить
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Вот что "бояра" животворящая делает. После нее невооруженнім глазом и не такое увидишь.
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Так-так-так... клекотав кулемет... а слабо космонавтку привлечь через международный суд, как свидетельницу... с полной раскладкой, чем там в космосе занимается кацапердия... Это же ей придется выложить много секретной инфы, против нарабсеи, а так - это просто тавтология...когда морда кирпичом...
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по ходу, за поклеп и моральный ущерб, как и за введение в оману международное сообщество - нехилый срок...
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Она из космоса видела, как гибли от украинских бомб безоружные старики, женщины, дети ? Ну и ну!!!
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и если захочу,

То поздно или рано я всех разоблачу.
Как мышь крадусь во мраке, плыву, как камбала,
А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
О, йес!
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распятого мальчика?... Вы думаете -это один и тот же "свидетель"?... "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1273
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один кацап уже свидетельствовал с международных трибун документом от шлепера, мол хутин введи, а потом скоропостижно склеил ласты... Видать космонавтка в этом деле НОВИЧОК...
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Страшила. В "Армагеддоне" она выглядела более естественно
"З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5209
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отрывая порнхаб осторожен будь! Зоркая космонавтка видит твою грудь!
Так что, пацаны, будьте бдительны, с МКС все видно( а вы всё камеры изолентой заклеиваете)
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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