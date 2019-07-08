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 Політика України
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Все про:Генштаб ЗС (395) Зеленський (1967) Матіос Анатолій (323) Хомчак (47)

 Призначення Хомчака начальником Генштабу - найвдаліше призначення нового президента, - головний військовий прокурор Матіос. ВIДЕО

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос прокоментував призначення начальником Генерального штабу ЗСУ Руслана Хомчака президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він заявив в інтерв'ю Цезор.НЕТ згадуючи про колишнього першого заступника начальника Генерального штабу ЗС України генерал-полковника Геннадія Воробйова та його заслуги у війні з російським агресором на Донбасі.

Матіос зазначив, що коли Воробйов помер, - це була трагедія.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Все, що міг зробити, я зробив. Моя проблема в тому, що в Іловайську я залишився живим, - Хомчак. ВIДЕО

"Я досі вважаю, що це трагедія української армії та українського народу. Його не любили (керівництво Генерального штабу), але так, як його любили війська, який одягав бронежилет, одягав шолом, брав автомат і по окопах ходив сам. Не сидів у пункті спостереження або на віддалі... багато хоробрих офіцерів є або генералів, які брали автомати і так само були змушені приймати бій чи відстрілюватися, але те, що робив Геннадій Петрович, і брав на себе відповідальність усупереч тиску або стратегічним задумам, врятувало дуже багато людських життів. І найголовніше, що нинішній начальник Генштабу - це колишній підлеглий Генерала Воробйова. У поганого генерала не може бути поганих "дітей". Тому я вірю, що Руслану Борисовичу (я не скажу, що він мені друг, але я його дуже поважаю)... Я вважаю, що призначення Хомчака начальником Генерального штабу - це найвдаліше призначення новообраного президента для армії", - зазначив Матіос.

Повну версію інтерв'ю дивіться ТУТ.

Нагадаємо, 21 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив генерала Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.

Колишній перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-полковник Геннадій Воробйов з позивним Вільний раптово помер у своєму кабінеті ректора Національної академії оборони в суботу 11 лютого 2017 р.

У 2009-2014 роках генерал Геннадій Воробйов обіймав посаду командувача Сухопутних військ. 16 січня 2014 року він відмовився виконувати наказ про застосування сили до активістів Майдану. З початком агресії проти України генерал-полковник Воробйов брав участь у розробці багатьох військових операцій, зокрема під Дебальцевим, як перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил. Загалом понад два роки війни прослужив Україні безпосередньо на передовій. Останні місяці бойовий досвід передавав наступному поколінню військових, керуючи Національним університетом оборони.

За сумлінну та бездоганну службу генерал-полковник Геннадій Воробйов нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III-го ступенів, орденом "За мужність" III ступеня, багатьма медалями та відзнаками Міністерства оборони України та інших силових структур держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136220
 
 
 Топ коментарі
 
Мдаа. Ну если такое сказал Мафиоз, то я в этом назначении разочарован.
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Коррупционер Матиос уже лижет новому Президенту...и при Кучме, Ющенко, Януковоще, Порошенке....и вот теперь...охренеть как ОНО переобувается!!!! Как там с работой тепловизора???
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То ли ещё будет ,когда самого Матиоса потащат на допросы он будет вообще в экстазе от новых назначений ... Назначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос - Цензор.НЕТ 1352
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Мдаа. Ну если такое сказал Мафиоз, то я в этом назначении разочарован.
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Это точно анти реклама, если этот ублюдок реально так думает . а не ситуативное приспособленничество под Новую власть.
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Ну приспособленчество конкретное, такой смачный лизинг ануса ЗЕ. Таких наго гнать в шею - залижут не жопу, потом и не посрешь как надо. Гы.
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Смертельный номер: двойное сальто-мортале назад с переобуванием в зеленые тапочки

Маэстро, марш ! Назначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос - Цензор.НЕТ 6482
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Я думаю, що через якийсь тиждень-два за погане слово про пана Мвтіоса Зебенятка будь-кого порвуть на шматки. Пан Матіос вже консультує молодого лейтенанта Баканова щодо кадрових призначень, співає дифірамби новому армійському керівництву і мудрості непогрішного ЗЕ. Я думаю, пан Анатолій настільки гнучкий, що може залізти у 100-літровий кег і успішно вилізти з нього. Хоча повинен визнати, що на відміну від самих зебеняь пан Анатолій справді і розумний, і професійний. От хіба що моральні принципи - слабке місце пана військового прокурора.
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Посмотри фильм Шапошникова. Хомчак - это генерал-предатель, повинный с смерти сотен военных в Иловайске. По нему вышка плачет.
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Тут главный на цензоре замешан, так что остерегайся бани. Кстати таки да https://www.youtube.com/watch?v=5lBD6QJQ12k
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Коррупционер Матиос уже лижет новому Президенту...и при Кучме, Ющенко, Януковоще, Порошенке....и вот теперь...охренеть как ОНО переобувается!!!! Как там с работой тепловизора???
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То есть Матиос врет и Хомчак - самое НЕудачное назначение новоизбранного президента для армии? ... Назначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос - Цензор.НЕТ 4694
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Конечно. Самое НЕудачное ... для *****. Бу-га-га.
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Сам охреневаю. ладно это . есть такая порода но как тем кто его назначает нє огидно чи сами такие
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Ничего хорошего или плохого сказать не могу , но в Станице Луганской сдали позиции ... Делайте выводы .
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Серьезно? Может ето у порохосвиней методички рвутся от абсурда. Ведь Матиоз как и Хомчак как и Рюкзаков ето же лучшие друзья Пети отнедавно. Назначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос - Цензор.НЕТ 2862
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То ли ещё будет ,когда самого Матиоса потащат на допросы он будет вообще в экстазе от новых назначений ... Назначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос - Цензор.НЕТ 1352
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а,шо ж ему ещё морозить?)))
хочет на должности удержаться)))
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За Хомчака заступился такая же воровская и предательская мразь как и он сам. Ничего удивительного. Воронье кучкуется при виде опасности.
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лизнув, маладєц! щодо хомчака- то час покаже чи вдалим було його призначення! мої друзі військові поки негативної думки про ручного беніного генерала. і скільки б бутусов не писав од поки змін жодних! лише відкати та пройопи надбань
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Найкраще призначення? А як наступне, там все в нормі?
- висер щодо проходу Українських кораблів з Украінського порту в Украінський порт Керченською протокою;
- Здача позицій під станицею Луганською.
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по поводу прохода он был абсолютно прав - провокация офшорника в чистом виде
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Переход Украинских кораблей из Украинского порта в Украинский порт - провокация? Смени ник, пораженец!
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ты или порохобот проплаченный, либо просто без мозгов. Крым - Украина. Это общеизвестно по всем мировым законам. Но кацапы этого не признают - это тоже общеизвестно. Поэтому их реакция была предсказуема абсолютно. тем более, что до этого тоже был проход наших кораблей, но его, почему то, с мордором согласовывали. А тут просто пацанов отправили на убой.
Что касается пораженчества ... Крым ведь Украина? Вот ты, воен диванный, и поедь туда, прогуляйся с украинским флагом по Севастополю.
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Ты или идиот или лаптеногий. Реакция кацов была как у жирафа - целый день с утра до вечера не знали как отреагировать. Пока кому-то не пришли в голову захватить. Не знаешь кому?
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идиота ты каждый день в зеркале видишь. Как у жирафа, или нет - не суть, ясно было, что гладкого перехода не будет, иначе в первый раз никто бы не запрашивал разрешения. А тут поперли буром и чего от парашников ждали?
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Прапорець, менше емоцій. Попередній прохід двох суден (один правда на буксирі) відбувся при нервах москалів, але без ексцесів. І я особисто пропонував тут же на цензорі і далі користуватися законним правом України ходити своєю територією. ПРовокація чи не провокація? То з погляду москалів - провокація. А у нас законне право. А те, що москалі здійснили чергову агресію, то їх ми вже провокуємо років чотириста. То такі тварі хижі: можуть чи хочуть напасти, то й нападуть.
А відносно полону моряків, то вони - військові. І могли просто загинути в бою.
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зачем им было гибнуть в бою? Ради повода ввести пэдре военное положение и отменить выборы? Пойди это их семьям расскажи.
И если ты признаешь, что с точки зрения москалей это была провокация, то ведь их реакция действительно была совершенно предсказуема. Так кому это нужно было?
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непотопляемое какое то - при всех президентах карьерный рост
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Много знает. Причём такого жареного, что мы все, привыкшие к новому дну каждый день, в осадок бы выпали, узнав.
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Ну, якщо це найкраще кадрове рішення, то можна лих уявити, яку шушваль по призначали на інші посади!
Україні тепер точно кранти!
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А шо там с Югиком? Он шо, так запил, что не в состоянии что-то в Твиттере нашлёпать? А его тётя? Тоже в запое? Не верится. Югик просто обязан выползти, прямо сейчас. Не зря же его Перя назначал, в конце-концов!
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Ну так звісно, один одного кришує, як кажуть два чобітка пара... (( дивно було б якщо протележне мовив...
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Да уж. Генерал который бросил своих солдат и раненных и навкарачках по кукурузному полю убегал из окружения достойный называться начальником штаба армии? Расскажите ето людям какой то другой страны. А от слизняка и коррупционера Матиоза который работал на воров и олигархат слышать ето не удивительно.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой ВСУ генерала Руслана Хомчака, который командовал операцией в Иловайске 2014 года. Хомчак бросил свою армию и сбежал с поля боя. Генерал предатель из команды Порошенко теперь глава ВСУ у Владимира Зеленского. https://www.youtube.com/watch?v=d9TmEOZsxIg
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петя, ты ОПЯТЬ БОТСТВУЕШЬ?????? 😂😅😂
АЙ Я ЯЙ, ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ И ТАК НИЗКО ПАЛ. 😂😅😂
БЕРИ ПРИМЕР С кучмы И КРАВЧУКА, ОНИ СЕБЕ ТАКОГО НЕПОЗВОЛЯЮТ. 😂😂😂
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И да рошен = ПОРАЖЕНИЕ. И ЭТО УЖЕ ДАВНО ЧЕРЕДА СОВЕРШЕННО НЕСЛУЧАЙНЫХ СОВПАДЕНИЙ. 😂😅😂
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ну естественно пёс авакова будет рад назначению другого пса авакова на столь высокий пост.

аваков + коломойский управляют страной, возрадуйтесь ЗЕбилы новым лицам и великим пещано-рукзяковым-реформаторам мирового класса о котором гидрант не шутит и вообще считает лучшим в мире министром.

p.s. "мусора - не люди" (с).
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У нас есть президент ? А я никак не могу привыкнуть , что у нас есть президент . Я его помню в "Вечернем квартале" , в "95-м квартале" , в "Рассмеши комика" , в "Лиге смеха" , в "сватах" и других ватных фильмах .
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Ещё бы этот гоблин доволен таким назначением. Ведь он покрывал преступления мрази хомчака, приведшие к смерти дополнительных нескольких сотен человек в Иловайске. Вообще, после назначания предателя хомчака на такой пост, даже самые наивные, кто до сего момента питали еще какие иллюзии, поняли по идее, что у нас потеряно еще 5 лет. Одни бандиты сменили других.
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Ну, если странно-богатый плакса Мудакиос такое говорит - то это точно дупа...
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Назначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос./Как же, как же. А сравнение Украины с порнозвездой- самое удачное сравнение нового президента
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Завтра снимут Хомчака и цей чернивецький хлопець буде кричать это самое удачное рещение новоизбранного президента для армии
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПризначення Хомчака начальником Генштабу - найвдаліше призначення нового президента, - головний військовий прокурор Матіос. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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