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Все про:Нацрада_ТРМ (190) Парубій (1131) СБУ (4478) телеміст (1) Newsone (22)

 Це відверта провокація антиукраїнських сил, - Парубій закликав СБУ і Нацраду з ТРМ відреагувати на телеміст NewsOne та "России 24". ВIДЕО

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Службу безпеки України та Національну раду з питань телебачення і радіомовлення запобігти телемосту NewsOne та "России 24", запланованому на 12 липня.

Про це він сказав на початку погоджувальної ради Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

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Це відверта провокація антиукраїнських сил, - Парубій закликав СБУ і Нацраду з ТРМ відреагувати на телеміст NewsOne та "России 24"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Службу безпеки України і Національна рада з питань телебачення і радіомовлення запобігти телемосту NewsOne та "России 24", запланованому на 12 липня.

Про це він сказав на початку погоджувальної ради Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Я хочу закликати Службу безпеки України негайно відреагувати на грубе порушення законів України. Закликаю Національну раду з питань телебачення і радіомовлення негайно провести засідання і розглянути питання про позбавлення антиукраїнських ЗМІ ліцензій на мовлення... Ворог, що окопався в нас у тилу і стріляє нам у спину, має бути ліквідований. Телеміст не має права відбутися", - сказав спікер.

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На його думку, реакція держави на цю "пряму спробу інформаційного прориву" має бути настільки жорсткою, щоб у майбутньому ні в кого не було бажання повторити цю спробу.

"Медведчуківський проросійський канал NewsOne 12 липня планує провести спільний телемарафон з пропагандистським державним телеканалом "Россия". На моє переконання, це відверта провокація антиукраїнських сил. На шостому році грубого вторгнення російських "зелених чоловічків", окупації Криму, захоплення Донбасу, коли щодня гинуть і зазнають поранень наші воїни, коли в полоні перебувають десятки військових і політичних в'язнів, а на окупованих територіях переслідують українців і кримських татар, продажні політики і їхні прислужники вирішили про щось поговорити з ворогами і вбивцями", - обурився Парубій.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136218
 
   
 Топ коментарі
 
Планируется 2-х часовой телемост Украина-Россия "Надо поговорить". Вчера, в прямом эфире "Рустави 2", Георгий Габуния его уже начал.
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раньше надо было думать, когда каналы продавали
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***
Коли в Москві гірлянди з окупантів
Самі повісите на кожнім фонарі,
Й ваш фюрер на колу буде конати -

Пагаварім...
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Где ОНО и его подельники были 5 лет всей полноты власти? Куда смотрели? Всё устраивало? А теперь вопли? Ползучая гибридная ватизация в действии.
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Лейтинант Баканов прийде і разом з 34 тисячами СБУшників на НЕвсоне порядок наведе!!!
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О и картавый решил попиарится на дутой проблеме. Гы.
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Планируется 2-х часовой телемост Украина-Россия "Надо поговорить". Вчера, в прямом эфире "Рустави 2", Георгий Габуния его уже начал.
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Ми придумали "Кремлівський реванш" і з цею піснею йдемо до вас
Это откровенная провокация антиукраинских сил, - Парубий призвал СБУ и Нацсовет по ТРВ отреагировать на телемост "NewsOne" и "России 24" - Цензор.НЕТ 6002
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раньше надо было думать, когда каналы продавали
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Это откровенная провокация антиукраинских сил, - Парубий призвал СБУ и Нацсовет по ТРВ отреагировать на телемост "NewsOne" и "России 24" - Цензор.НЕТ 2929
Это откровенная провокация антиукраинских сил, - Парубий призвал СБУ и Нацсовет по ТРВ отреагировать на телемост "NewsOne" и "России 24" - Цензор.НЕТ 4475

сравните фото 2014 и фото 2019 ... как пепе за 5 лет сделал из человека свинарчука
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К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил.Источник: https://censor.net.ua/n3136213
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***
Коли в Москві гірлянди з окупантів
Самі повісите на кожнім фонарі,
Й ваш фюрер на колу буде конати -

Пагаварім...
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Может пора уже через суд лишить ох..вших б.й лицензии?
Сильно они обнаглели жопоблок и прочая нечисть
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Провокация в том, что там не будет простых людей ни с одной, ни с другой стороны. Мертвечук - те же яйца путлера, только в профиль.
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С простыми людьми России прекрасно справляется Андрей Полтава. У него есть канал на ютубе, Вата-шоу, он там в чат-рулетке постоянно с россиянами общается, издеваясь над ними, а заодно и просвещая. Кроме того, он начал проводить такие сеансы и на телеканале "Прямой".
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЦе відверта провокація антиукраїнських сил, - Парубій закликав СБУ і Нацраду з ТРМ відреагувати на телеміст NewsOne та "России 24". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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