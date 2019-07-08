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Все про:Закарпаття (768) контрабанда (944) митниця (519)

 "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запропонував звільнитися керівникам митниці чотирьох прикордонних регіонів на західному кордоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час візиту Зеленського на Закарпаття. Офіційна мета візиту - представлення нового голови ОДА Ігоря Бондаренка, але більшу частину зустрічі із чиновниками Зеленський присвятив проблемі контрабанди на західному кордоні.

"Я думаю, що основні труднощі - це люди. У мене до вас прохання написати заяву на звільнення ... У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - сказав Зеленський чиновникам під час обговорення цієї проблеми.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136214
 
   
 Топ коментарі
 
круто. мерилом коррупции является телефон!
бля сюр какой то
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... вилла в Италии, квартира в Великобритании, пентхауз в Ялте ...

а налогов уплачено с гулькин нос
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Телефон? А парки авто? А улицы котеджей им. Демьяна Бедного.... таможенников, пограничников, прокуроров, судей. ментов.....?
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А наивным идиотам можно любую чушь впаривать .
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"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 9829
хуавей?)
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)))))
ЗЕбоба ЛЮТУЭ!!!))))
вот что бывает когда ЛЮМПМЕНА пустили к власти...
БАЛЛ БЫДЛА!)))
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Ты хоть знаешь ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО ,,ЛЮМПЕН"?????
И ЧТО ПОД ПОНЯТИЕ ,,ЛЮМПЕН" ПОПАДАЕШЬ КАК РАЗ ИМЕННО ТЫ-ХОЛУЙ парашонки. 😂😅😂
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Странно твоя НАРЕЗКА С ЭТОГО ЗАСЕДАНИЯ. НО НА ПРЯМОМ ВИДЕО БЕЗ НАРЕЗКИ И МОНТАЖА ЗЕЛЕНСКИЙ НЕВЫГЛЯДИТ НИ УСТАВШИМ, НИ ОБКОЛОТЫМ, НИ С ПОХМЕЛЬЯ. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЧЕМУ ТО ОЧЕНЬ БОДРЫЙ, ЧЕГО НЕСКАЖЕШЬ О ЧИНОВНИКАХ С МЫТНЫЦЬ. ИМ УЖЕ КАК парубию НЕДОСМЕХА. 😂😅😂
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Так это свидетели Пётра ни как не унимаются , и дальше чёрным пиаром занимаются . Умный человек берет информацию минимум из 3 источников , а посмотрев это художество , достаточно посмотреть все часовое видео и все становится на свои места , но шоколадным это не под силу у них IQ 24
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Ага, выглядит, то тут почешет, то там, то водичку жлекает (сколько бутылок от выжрал за час). То в обнимочку, то по столу постучать. Быдло оно и есть быдло. Да и не ори - капс выглючи, ты такой-же как и зеленая сопля.
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Времена меняются! В 90-х, дабы понять уровень доходов человека, спрашивали: "А у него какая тачка?". Впрочем, это, наверное, потому, что тогда не было айфонов. Подозреваю, что вот-вот спросят"А какие сигареты он курит?"...
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Это точно, времена меняются...... "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 9964 Когда то самый богатый человек Одессы "и юга советской империи" ездил на Запорике, "обычной" сороковке..... "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 5198 Ну как ездил, когда сам садился за руль, а не его возили. Запорик был всегда в состоянии "только что из магазина". Но самое прикольное там стоял кондиционер от какого то клона NSU Prinz. Летом это выглядело эпохально..... На перекрестке стоят Волги, Жигулит, у всех четыре окна настежь.... Пассажиры и водилы потные, расхристанные и злые..... а рядом наглухо закрытый Запорик и в нем респектабельный чел в белом пиджаке. "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 5198
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Зеля сказал верно. Хоть его и штырило наэтой встрече. А рядом сидит там Богдан, который 200 лямов перевел в оффшоры, который люстрирован, который с "русней в десны лупится". Систему надо менять, а не людей. И еще... Ты бы так, Зеля, с кадыровым разговаривал и с путлом с медведчуком впридачу.
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ЧТТО ТО НА ПРЯМОМ ВИДЕО БЕЗ НАРЕЗКИ И МОНТАЖА ВООБЩЕ НЕВИДНО ЧТО ЕГО ,,ШТЫРИТ".
А ВОТ МЫТНЫКИВ ТЕХ УЖЕ ШТЫРИТ И НЕПОДЕТСКИ. 😂😅😂
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Приятно, конечно, слушать как Президент "гоняет" мытников. Но остаётся ощущение, что это игра на публику. А поступить так, как поступил с мытниками пан Саакашвили в Грузии? Что, кишка тонка?! Не надо валять дурака, пан Президент. Нужно действовать быстро, жёстко и по делу.
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В лихие 90е, когда я ещё мотался в Польшу за товаром, начальник смены на таможне имел в хороший день до 30000 (тридцати тысяч) долларов. А тут какой то телефон.
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Бог ты мой!!! Его величество IPhone!!! Передайте этому жлобу, что это IPhone даже в Украине это предмет быта, а не роскошь!
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Iphone можно купить за 800 гривен.
То есть практически любой (кроме бомжа) может купить себе старую модель.
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У дякул псячих пополнєніє,братушки в унісон поют
"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 8533
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У них давно одинаковый подход, ***** лучший вариант это был пеця, Зе для него непредсказуем.
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Методички порохоботам пишут те же, кто и скабеевой с соловьевым и всем остальным пропагандистам кремля, это одна братия на протяжении уже пяти лет.
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Приятно, конечно, слушать как Президент "гоняет" мытников. Но остаётся ощущение, что это игра на публику. А поступить так, как поступил с мытниками пан Саакашвили в Грузии? Что, кишка тонка?! Не надо валять дурака, пан Президент. Нужно действовать быстро, жёстко и по делу.
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Помоему там все понятно было сказано....у них месяц до присяги новых и новых старых депутатов.... Саакашвили конечно был крут...но с поддержкой 96%.
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Ну и к чему эти игры с телефоном?
Посмотрите на их домики, посчитайте имущество их тёщ и деток!
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Шоу с ператрахиванием в духе Бацьки.
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"У вас коровы обосранные стоят". А тут чиновники, разница есть.
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На інших сайтах,багато хто в екстазі.Бо самі не можуть собі придбати нормальний телефон.В мене повно знайомих з новим айфоном ходять,а вони не митники.Люди в нас завісливі совки,хочуть щоб всі бідно жили,як в совці.
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Я маю вдосталь коштів, проте користуюся простим кнопочником, мені вистачає. Інфа з інтернету отримується дома в спокійній обстановці через звичайний комп. Голота ж вся ходить з айфонами, причому більшість куплена в кредит. Їм, відітє лі, це просто жизнєнно нєобходімо - виїбнуться перед усіма. Вони всі дійсно завісливі совки, усі їм винні, усе їм не так, і їм НІКОЛИ не вистачає грошей.
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Василь Онопрієнко Айфон це лише телефон,а в нас це сприймають.як якусь розкіш.Кнопочний телефон,це вже архаїзм.Але якщо вас влаштовує.то можна і з його використовувати.
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Блин, у меня ipad... Скажите честно, мне п....ц? "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 4162
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быстро меняй на самсунг - тогда есть шанс выжить "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 3151
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Если вы в таможенной службе работаете, тогда у меня печальные новости для вас)))
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с каких это пор айфон это признак коррупции? не помню где в России на каком то мероприятии девушка с айфоном в руках начала задавать вопросы ведущим об тяжелой ситуации в стране,на что ватники ответили тем же что и Зеленский мол как можно говорить что все так плохо когда у тебя есть айфон. Видимо Клован недалеко от ватников отошел
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с тех пор как новый яблофон стоит от 1к и наверно не надо говорить что даже у самого мелкого таможенника всегда последняя модель
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и.... ? при ЗП в 10к можно спокойно покупать айфоны по 1к раз в два-три года, прикинь?
в лоховоз заходишь - каждый второй с айфоном, все коррупционеры при тотальном "зубожинни"? Таможенники конечно коррупкционные твари в большистве своём но айфон даже последней модели может позволить себе КАЖДЫЙ украинец у которого есть мозг и работа, это не признак коррупции, есть другие, более наглядные примеры.
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Ага. Сам згадав.БЕДНАЯ ДЕВОЧКА С IPHONE 6. СТЕНЯКИНА. ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ. ХАМСТВО ЕДИНОЙ РОССИИ.Є айфон-значить ти буржуй-корупціонер-мажор.Як колись чиста сорочка-ознака вшивого інтєлігєнта.
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а так вот наехать на одесскую таможню он побоялся?
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Я вже бачу оголошення - Продам Нокіа 3310, для чиновників 10000$, і ніяких проблем з Президентом.
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это попахивает популизмом и совком
борьба с коррупцией это не популистские заявления рассчитанные на публику,а снижение ставок и пошлин для импорта
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и этот нам покажет, как управлять пианиной
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Гы!!зачётный ролик!!(просмотрел до конца)а зеля и вправду красава!!но такие ,,постановки" и в закарпатье?? и вправду смешно!! всё изменится!!пол мира(как минимум) и лиш потом закарпатцы только подумают!! меняться ли самим!!(такова реальная ментальность закарпатцев)так что то что зеля там нагрузил будет обсуждаться ровно до тех пор пока зе и команда не покинут пределы области.
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Такие разговоры с таможенниками проводили все президенты Украины, но таможенники -тюбики,прикидывались однако шлангами и всегда побеждали. Гриценко обещал 100млд. грн. выжать с них в первый год своего президентства. Зеленский наверно в это поверил приехал, хотел тюбики (таможенников) подавить , а те ему показали плач Ярославны о маленькой зарплате, т. е. наоборот им бедным надо еще платить. С кого же вы собирались брать 100млд. грн. тов. Гриценко?
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а чего вырезали расколбас зелебоба? "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 5267
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Если увидите человека с АЙФОНОМ, это коррупционер! бейте в колокола, звоните в СБУ \ НАБУ.
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Гриценко во время президентской компании предложил бездонный источник денег. Когда ему говорили откуда же вы возьмете денег для повышения пенсий ,зарплат соц. выплат-ответ у него был один С ТАМОЖНИ.Но как видим-там все бедные, несчастные, просят помощи материальной, повышения зарплат, обещанных 100млд. грн. на таможни и в упор не видно.
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Пока что это все слова. Попередники были не хуже в этом смысле
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Что, наличие айфона является причиной увольнения?
Где судебное решение?
Или 73 довольны начинающемуся беспределу?
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Проблема набагато глибша. Люди не шанують Закон. Для них він ніщо. Ви ж вслухайтесь у слова Зеленського - буде у нас і свій Генпрокуроро, ось тоді - "для вас" усе буде по Закону. Не в країні, не для усіх - а для ворогів.
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Аякже ! Чесний-в застіраній формі з латочкою на коліні і затертими рукавами в зморщених тухольках.Тєлєфон-тільки кнопочний,Нокіа.чи Самсунг.
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Скажіть мені будь ласка служба "К" контролює контрабанду на Закарпатті... ну так вона багато чого контролює...
Ну тоді так:

"Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича заступником голови Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу № 473/2019, оприлюдненому на сайті президента.

За даними ЗМІ, Нескоромний повністю пройшов кар'єрні сходинки в управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, яке ще називають управлінням "К".

А що ж ми цим 73% дебілів скажемо?А ми для них ролік на Закарпатті знімемо... страшний такий...
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Реформи треба починати з ув'язнення Медведчука і Порошенка. Вся інша вата сяде на дупу, дякули будуть нищити свої селфі з мародером, а у Вовіка рейтинг підскоче до самоє нє балуйся
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а если еще тебя пристрелит и скажет, что так будет с каждым дебилом который будет срать в инете))) то рейтинг зашкалит
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Это можно назвать "Северным сиянием" в таможенной службе---верней лица чиновников от таможни,сияли всеми цветами--преобладали --"белый,белый--совсем белый" и красный-- по понятным причинам. Перспектива --прощай, нет не зарплата(она их мало интересовала), а вот то царство сальной-шоколадной жизни,густо покрытой зеленью.Был Зеленский--станет Голобородько-- так держать!!!
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Людям надо реальные результаты, а не клоунские шоу на камеру в виде махания кулаком.
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Пародия(жалкая) . У нас сразу наручники-тюрьма-конфискация(в 24 часа).
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Прозвучало хорошее заявление:" Унас скоро и прокуратура буде своя". Т. е. идет полная узурпация власти.
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сказать так можно. И потребовать написать заяву можно. Но ЗАСТАВИТЬ написать заяву -нельзя. И уволить за айфон - нельзя.

Если чиновник сам не захочет - хрен его уволишь.

а щечки надувать и грымать на заседаниях - это пожалуйста.

так что, Зеля, надувай щечки дальше, ибо ты - пустое место.
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почему гидрант не предлагает уволиться авакяну когда есть прямые доказательства в коррупции и присвоении гос.имущества и засвидетельствованные на видео в том числе? Клоун он будет клоуном во всём.
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В том, что на таможне все коррупционеры, сомнения нет. Но мерить коррупцию по ср_ному айфону в стране, где у каждой собаки есть айфон, это идиотизм. Я так понимаю, что такие юморески для недалекой публики будут сопровождать всю каденцию артиста.
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Клоун опять гастроли закатил...…

Господи, он думает, напугает кого-то??? Клоунов не боятся, над ними смеются.
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Для идиотов, которые еще не поняли.
Перед вами - не борьба с коррупцией, а продолжение 95 квартала.
Биомасса радостно гыгыкает и хлопает в ладоши.
А Беня и прочий канал в это время готовятся убивать страну.
Хихикайте, гои, недолго осталось...
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Телефон? ))))) Ці митники - всі міліонери. І проблема зайшла так далеко, що самі громадяни вже давно вибудували свій бізнес із врахуванням відкатів на митницях. Для багатьох дешевше заплатити митникам, ніж державі. Митники - це тільки ланка. А ланцюг - дядя Вася-хабар-митниця-хабар- мєнти-хабар-податкова-хабар-суд-хабар-споживач-тьотя Люся. Може щось пропустив, але це вже харчова піраміда. Паразитів розвелося маса. Тому базові товари коштують в Україні дорожче,ніж в Європі по номіналу. А по відношенню до зарплати - це все в десять раз дорожче.
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Напомнило видео с членоликим-явно постановочная работа,но быдло кушает.
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- Голобородько, тьфу, Зеленский, а велик у вас какой марки?
- У меня 600-й мерс!
- Немедленно увольняйтесь, тьфу, подавайте в отставку!
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Тут все верхние коменты на аифон давят, а ролик вообще не об этом, умом наши люди не блещут или это все порохосиси бабло последнее отрабатывают - печалька однако И СМЕХ ДО СЛЁЗ
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Это не умом не блещут, это порохоботы хотят увести от проблемы, а также в очередной раз унизить избранного народом президента. Показать, что это якобы цирк.
Посмотрим, какой это будет цирк для вас - крахоборов, коррупционеров, казнокрадов.
Очень хочется видеть вас в тюрьме за содеянное.
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"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 269"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 4560

"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 3776
Сотрудник Таможенной службы Таджикистана Шахбоз Раджабзода, который был "допрошен" президентом Эмомали Рахмоном на встрече с работниками финансовой, налоговой и таможенной сферы страны 10 мая, уволен с занимаемой должности. Об этом «АП» сообщили в пресс-службе Таможенной службы.

"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 5095

Эмомали Рахмон озвучил ущерб от коррумпированности работников финансовой, налоговой и таможенной сфер

Президент Таджикистана 10 мая на встрече с работниками фискальных служб поднял начальника таможенного терминала «Душанбе-1» Шахбоза Раджабзода и уличил его во лжи.
Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/power/20190513/tamozhennik-shahboz-radzhabzoda-uvolen-ego-otets-glavvrach-kardiotsentra-ne-v-kurse-ego-del
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На Закарпатті один такий простий митник тримає футбольний клуб Минай це команда першої ліги ))
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https://www.youtube.com/watch?v=5lywA0zXn4w
https://www.youtube.com/watch?v=5lywA0zXn4w
***** "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 9990

Раджабзода работает на этой должности год и восемь месяцев. Рахмон спросил, сколько машин приобрел таможенник за это время.
Тот сказал, что одну, но президент заявил, что у него есть данные о наличии у Раджабзоды двух автомобилей.
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"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 9832 Чего Вы все до Зеленского *********??? Люди релакс усе буде добре))) Вы за собои смотрите лучше,голосуите за оппопоблок,за солидарнисть Пети,за тупого Вакарчука и будет Вам щастя
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Не-а, мы будем голосовать за твой родной кагал, и будет нам обрезание.
Всего.
В том числе - и страны...
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Оферта для таможенніков - могу поменять свою стару добру Lumia 820 на ваш айфонь.
PS
А так то взагалі цирк на дроті
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Бюджет щороку недоотримує 5 млрд. дол. Усі ці люди і Хряк навіть теоретично не можуть бути не при ділах.
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Пока слова, к сожалению.
Если после выборов не начнёт делать то, о чем заявляет = я первый пойду штурмовать его "офис". И отпуск ради поездки в Киев возьму, вместо того, что бы ремонтом дома заняться, как планировал.
Пока ждём 21.
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А порошенко и всю его свору штурмовал?
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Молодец,дал кизды, как оно дальше будет,посмотрим.
П.С. Пока к поклонникам Зеленского и его электорату не отношусь,просто смотрю объективно на вещи.
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Вот потому все воры и казнокрады против Зеленского, но за Петю. При порошенке им хорошо жилось, а при Зеленском еще неизвестно что будет...
Печально, но контрабанда леса продолжается. В воскресенье в лесу в Коптях Черниговской обл. мы видели, как они пиляют лес. Валят огромные сосны.
Ненавижу до глубины души.
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с айфонами ходят даже безработные, купят бэу или вообще с разбитым стеклом))
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Прахоботы, речь не об айфонах была, уймитесь. Там и о декларациях была речь.
Все знают, какие воры эти таможенники.
Не уводи тему от проблемы
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А що, "держава в смартфоні" вже відміняється? Чи вона буде тільки для зебілів?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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