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 Ми впевнюємося в якості на всіх етапах контролю, - у Міноборони показали, як перевіряють бронежилети. ВIДЕО

У Міноборони показали, як перевіряють бронежилети, перш ніж відправити їх у війська.

Цього разу екземпляр для балістичної експертизи обирали журналісти, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Бронежилети приймаються партіями. У кожній - тисяча штук. Для балістичної експертизи контролер із Міноборони бере один на заводі підприємства "Темп 3000" в місті Богуславі на Київщині. Саме там розташовані потужності для повного циклу виробництва. Закуповують ці бронежилети не лише для армії.

"Тут також таким же чином, з такою самою технологією виробляються бронежилети для інших силових структур. Але є різниця в тому, що ми впевнюємося в усіх цих етапах контролю, інші силові структури приймають за кількістю за наявності документів виробника", - коментує начальник головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки немає постраждалих, про жодне кримінальне переслідування і мови бути не може. Можна було обійтися без "маски-шоу", - директор компанії "Балістика" Довгий про обшуки в Міноборони

Питання в ДБР виникли до Міноборони. Минулого тижня слідчі провели обшуки у військових. Голова ДБР Роман Труба заявив, що на фронт планували відправити неякісні засоби захисту. В Міноборони пояснюють, замовили цього року двадцять тисяч, уже прийняли одинадцять. До якої саме партії ДБР висуває претензії та на якій підставі, не знають.

"Я не бачив, які бронежилети виймалися, перше. По-друге, я не бачив документи, які підтверджують простріл цих бронежилетів. Усе", - прокоментував начальник територіального центру контролю якості речового майна Міноборони Юрій Мельник.

Журналісти вказують, який бронежилет взяти на експертизу. Перевіряється комплектація, маркування і вага виробу. Після того контрольний екземпляр опломбовується.

Обраний бронежилет везуть до Києва у сертифіковану лабораторію в Національному університеті оборони ім. Черняховського. Цього разу опломбований екземпляр супроводжують журналісти. Після огляду одну частину бронежилета одразу несуть у тир. На міцність випробовують набоями для пістолета Макарова та снайперської гвинтівки Драгунова.

Другу частину бронежилета ставлять на дощування. Його проводять протягом години з одного боку, і ще п'ять хвилин з другого.

Випробування з дощуванням за стандартом проводять раз на два роки, кажуть у Міноборони. Журналістам його продемонстрували, оскільки в ДБР заявляли, що саме мокрий бронежилет прострілюється. Річ у тім, що його захисні властивості можуть зменшуватися в мокрому стані.

Також читайте: На сайті Міноборони була викладена документація, яка підходила тільки для виробника бронежилетів ТЕМП-3000, - Молодан про справу щодо закупівель майна для ЗСУ

Інформації про трагічні випадки на фронті через неякісні бронежилети в Міноборони немає.

"За запитом на медичний департамент нам надійшла відповідь, що такі випадки їм теж не відомі. Тому поки що можемо говорити, що не було в нас випадків, коли боєць постраждав від бронежилета", - прокоментував начальник головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко.

Через розслідування ДБР Міноборони може приймати бронежилети на склади, але поки що не може постачати їх до війська.

26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136197
 
   
 Топ коментарі
 
Мы убеждаемся в качестве на всех этапах контроля, - в Минобороны показали, как проверяют бронежилеты - Цензор.НЕТ 9018

Это сейчас проверяются !
А когда свинарчуки в 2014 - 17 г.г. гнали на Восточный Фронт простые железки -
и сколько от них погибло наших Героев , надеясь на реальную

защиту бронежилета .
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передай той тупой курице что запостила- это позиции в глубине поселка. он не только там был а эта тупая петюхо-курица решила что он был только там))
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и при этом "случайно" сгорел склад с готовыми брониками
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Банда порошенка організовувала кримінальні корупційні схеми на поставках в армію і за це буде відповідати!
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эта передовая для Зе не такая как передовая для украинских солдат, его защитил Бог сепаров, даже амуниция не понадобилась, а это значит, что вряд ли он там был и вряд ли это не монтаж.
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передай той тупой курице что запостила- это позиции в глубине поселка. он не только там был а эта тупая петюхо-курица решила что он был только там))
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ну вот нашли в кадре мальчика для распятия, вы ею..тые шоколадные
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странно, но нынешним депутатам ВР не смешно, все же не зря выбрали.
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ты дурак.
зеля породил прецедент, который уничтожит украину
он узурпатор
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а ты не слушай а объясни
ОТКУДА У ЗЕЛИ ПРАВО ОПРЕДЕЛЯТЬ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ КОАЛИЦИИ
если даже КС не нашел "правового решения"
вот это и есть узурпация
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когда тебя будут сажать за преступления ты тоже так скажешь прокурору.. и тебя отпустят ))))))))))
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а ты пробывал не совершать преступления? за что тебя или меня сажать? Загадка.
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ну если ты, например, водишь машину, то не зарекайся
и подобный список очень длинный
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и зачем зеля получил деньги от путина 24.05.19
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а ты знаешь я тоже получал деньги от путина? мне это сказал сегодня какой то комментатор из ваших, 21.05.2019
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а ты преЗЕК?
и потом коменты есть коменты. а я про публикацию цензора
https://censor.net.ua/news/3128673/yandeks_priobrel_eksklyuzivnoe_pravo_na_pokaz_v_rf_shou_sluga_naroda
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не смеши, это интеллектуальная собственность, пусть на здоровье смотрят фильм.
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ты дурак? кто станет казать в рф это кино?
почитай про притворные сделки - налицо все признаки...
хотя у тебя зелина роса в глазах
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я тоже так думал, а смотрят, аж заинтересовало. Для подкеупа маловата
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тебя посвятили в суммы сделки? ну..ну
впрочем росу не вымыть, бай бай
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Пусть лучше фронтовики расскажут на форуме,например мой товарищ с сослуживщами на фронте пластины проверяли то пуля не пробила но погнула так что человек бы просто загнулся от переломов и болевого шока,так он год и проходил в немецком бронике и шубертовской каске.У другого знакомого украинская каска из первых выпусков лопнуна прямо на голове в сильный мороз.
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Претензії було до того що Міноборони виставляє замовлення на тендер, списане з технічних умов виробника Темп-3000, що унеможливлює участь в тендері інших виробників бронежилетів! Міноборони прикидається ідіотами! Потрібно негайно міняти кримінального та корумпованого міністра оборони, який не має профільної освіти і не є військовим фахівцев і взагалі не є менеджером а є лише кришувателем кримінальних оборудок на військових замовленнях!
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Это сейчас проверяются !
А когда свинарчуки в 2014 - 17 г.г. гнали на Восточный Фронт простые железки -
и сколько от них погибло наших Героев , надеясь на реальную

защиту бронежилета .
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"Информации о трагических случаях на фронте из-за некачественных бронежилетов у Минобороны нет.Источник: https://censor.net.ua/v3136197"

Передайте имеющуюся у Вас информацию в Минобороны.
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До чого тут якість броніків? Аби їх це турбувало. Спочатку "свинарчуки". Зебіки ви в курсі, що там зі "свинарчуками"? Це наступний "фінт вухами"
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т.е. к броникам уже претензий нет? а весь этот хайп для чего поднимал портников?
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"контроллер из Минобороны берет" и передает процессору.
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І ніякого скандалу? Звичайна планова перевірка?
Це ж який облом для пропагандонів, немає за що Порошенко посварити
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Поторопился Труба выполнять указивки новой влады. Холуйство, наверное, в крови у него.
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Ну от. Варто було вибрати Зеленського, як броніки тут же припинили прострілюватися. Корупція зникла. Лишилося зарплатню в 4000 євро дати.
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ГБР жидко обосрались, уроды московско-коломойкоские, холуи Портнова. Хотели копнуть под Порошенко, как перед президенковскими выборами, а тута бац и хрен в глотку, чтоб голова не шаталась? Я надеюсь будет ответочка. Ми впевнюємося в якості на всіх етапах контролю, - у Міноборони показали, як перевіряють бронежилети - Цензор.НЕТ 3481
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Я уже сто раз писал, что проверки бронежилетов должны делаться новыми трофейными боеприпасами к ПК и СВД 7.62х54, а не старыми советскими 7.62. Почему? Да потому что с 1986 года обычная пуля ЛПС 7.62х54 (не бронебойно-зажигательная) стала изготавливаться со стальным термоупрочненным сердечником, причем ни название ни маркировка патронов не изменились. Бронепробиваемость старых советских, которых полно, существенно ниже, получается что жилет проходит все проверки в МО и пробивается на фронте. Я когда тут дискутировал с представителем Темп, он мне втыкал, что они все делают правильно...
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Лол, ТАКАЯ РЯХА у этого начальника. Просто весь диагноз на лице.
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