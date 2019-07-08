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Все про:Грузія (566) Путін (9879)

 "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант", - грузинське телебачення звернулося до Кремля. ВIДЕО

Ведучий авторської програми на грузинському телеканалі "Руставі-2" Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Кавказа, текст звернення складався лише з нецензурних виразів.

Генеральний директор телекомпанії "Руставі-2" Ніка Гварамія засудив нецензурну лайку в авторській програмі Габунії. Гварамія зазначив, що попри те, що ця передача є авторською, канал не підтримує лайки в прямому ефірі. При цьому гендиректор наголосив, що повністю згоден з пафосом заяви Габунії і не має наміру вибачатися за матюки на адресу Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ПА ОБСЄ підтримав резолюцію про окупацію Росією частини Грузії

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136188
 
   
 Топ коментарі
 
Сказал правду. Которая так тщательно скрывается ТАМ.
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Браво...
Аплодирую СТОЯ!))))

вот что нужно сказать на телемосту...
Учитесь журношлюхи...
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Так а що не так? У чому скандал? Хуйло, він і в Грузії хуйло.
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Молодчинка ,но можно было бы и добавить чуток ... "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант", - грузинське телебачення звернулося до Кремля - Цензор.НЕТ 258 "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант", - грузинське телебачення звернулося до Кремля - Цензор.НЕТ 258
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А путєна не існує. Це його двійник. А може вже і трійник. Тому лаяти путєна дозволяється. Але і для цього треба мужність. Респект грузинам.
___________
Наш Вовік хочаб Медведчука арештував(для обміну на бранців)
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Ви як завжди за межею адекватності. Вовік прийшов не з Медведчуком боротись, а будувати Малоросію, країну його мрій. Такий собі говнозамес з Совку, "Руського міру" та "дурненьких малоросів" у шароварах, танцюючих за шмат сала.
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Подписываюсь под каждым словом!!!

Молодца!!!

Учись зелень!!!
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Ахаха! Георгій - красава! А кацапофюрер - дійсно *****!
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Вот наши бы так разговаривать с врагом научились...
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант", - грузинське телебачення звернулося до Кремля. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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