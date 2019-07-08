 "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант", - грузинське телебачення звернулося до Кремля. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Кавказа, текст звернення складався лише з нецензурних виразів.
Генеральний директор телекомпанії "Руставі-2" Ніка Гварамія засудив нецензурну лайку в авторській програмі Габунії. Гварамія зазначив, що попри те, що ця передача є авторською, канал не підтримує лайки в прямому ефірі. При цьому гендиректор наголосив, що повністю згоден з пафосом заяви Габунії і не має наміру вибачатися за матюки на адресу Путіна.
___________
Наш Вовік хочаб Медведчука арештував(для обміну на бранців)
Молодца!!!
Учись зелень!!!