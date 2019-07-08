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Все про:журналістика (819) Медведчук (424) телебачення (347) Братущак (18) ZIK (4)

 "Фігура Медведчука - токсична для всіх", - ексжурналісти ZIKу про масові звільнення з телеканалу. ВIДЕО

Журналісти Роман Недзельський, Сергій Костеж і Антон Коцуконь розповіли, як дізналися про купівлю телеканалу ZIK кумом президента Росії Віктором Медведчуком, як відбувалася зміна керівництва на телеканалі і звільнення журналістів на знак протесту, про миттєве запровадження цензури, спроби задобрити працівників грошима, а також про майбутнє українського медіаринку.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:48 Чому журналісти пішли із ZIKу
8:20 Чим ZIK відрізняється від "112 Україна" і "NewsOne" і чому на останніх двох телеканалах не було масових звільнень після купівлі Медведчуком
12:10 Реакція глядачів на звільнення
16:30 Аналогії з минулим
20:20 Майбутнє інформаційного простору України після скуповування каналів Медведчуком
28:03 Як сприйняли рішення про звільнення колеги з інших телеканалів
30:20 Чи можна називати співробітників каналів Медведчука медійними колаборантами
31:30 Компроміс і робота на агресора
35:30 Медіапростір і український політикум
41:00 "Зашквари" ZIKу: історія з Порошенком, Семочком, Гладковським.

Читайте також: Канал Медведчука NewsOne анонсував телеміст із пропагандистами з "Росії". ВIДЕО

Нагадаємо, 14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136183
 
   
 Топ коментарі
 
Мертвячук это будущий соратник Зе! по коалиции. Можете заскринить!!!
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Патріоти де ви?! Скільки ця потвора буде ходити по українській землі?
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но ты главное ник не поменяй после 21 июля "Фигура Медведчука - токсична для всех", - экс-журналисты ZIK про массовые увольнения с телеканала - Цензор.НЕТ 2285
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Путин не дурак- они просчитывают реакцию на Медвечука!!! А в это время внедряют того - КОГО????????
ИДЕТ ИГРА!!!!
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І ніхто йому перешкодити не може. Сам ПАН В Україні, сам хазяїн!!!!
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Мертвячук это будущий соратник Зе! по коалиции. Можете заскринить!!!
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заскриню!!вангую, что зе поможет ювт и даже певец в коалиции
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Ну это понятно. бабЮля на кукане ФСБ ещё с 90-х, а сравик - это пинчук, которому давеча разрешили трубы в роиссю продавать. А ещё какие пророссийские силы помогут сопле урода с коалицией?
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больше никакие, петя точно не поможет "Фігура Медведчука - токсична для всіх", - ексжурналісти ZIKу про масові звільнення з телеканалу - Цензор.НЕТ 4512
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но ты главное ник не поменяй после 21 июля "Фигура Медведчука - токсична для всех", - экс-журналисты ZIK про массовые увольнения с телеканала - Цензор.НЕТ 2285
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Патріоти де ви?! Скільки ця потвора буде ходити по українській землі?
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А ты разве не патриот? От кого ты и чего ждешь всегда, сам ничего не делая? Взял плакат и под офис Zikа. Вступай в организации патротические, сам создавай. Делай сам хоть что нибудь.
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так он же с тель авива будет руководить этим процессом)))
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Я зараз в Цахалі вчуся, як краще вбивати кацапів
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Какие плакаты? Тут люди с РПГ нужны. А РПГ не у всех есть. Поэтому, надежда на патриотов с РПГ "Фігура Медведчука - токсична для всіх", - ексжурналісти ZIKу про масові звільнення з телеканалу - Цензор.НЕТ 5567
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Ти до кого звертаєшся, до пороха, тімашонки, гриценка, вакарчука чи зеленського?!
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лидер которой недавно был гостем на ньюсване?
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Де патріоти? В партії "Свобода", яку російська пропаганда оббрехала і обвалила в рейтингу. А тільки вони довели свою відданість, мужність і стійкість. Та ще очільники з Заходу бояться націоналістів, бо їм теж не потрібні такі в європейській імперії, а хочуть слухняних підданих, хоч би й транссексуалів.
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"...відданість, мужність і стійкість..." Все це насправді було. Мозків не має. Оце - біда. Їм треба було поруч з Порошенком зай"няти праве крило демократичної коаліції, а вони не пройшли в Раду і встали в скривджену позицію. А Порошенко-тупак, замість того, щоби піти на зустріч, пояснити маргіналам свою позицію, вирішив все, в мене більшість, все зробимо і без них. Насправді і націоналісти щось дуже рано почали розкочувати країну, видать не очікували такого повороту подій. Тепер всі разом потилицю чухають. І так завжди, бо не здатні українці поєднуватись перед загрозою втрати України. Гетьманізм наша національна хвороба.
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А пять років при Баризі тебе ця потвора не турбувала?
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а при порошенко такого не было...стоп, а 112 и ньюсван же были???
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Та и ЗИК при петре именно петра обгаживал, а не мертвечука.
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112 і інша блювотина була, але на такі провокації, як мости з ворогом, ці пацюки тоді не замахувались. Нічого, Білецький вже пообіцяв зєльоній щмарклі через 24 години самому залагодити цю "непанятку" (впевнений, що помічників у нього буде море), якщо сопливе чмо не справиться зі своїм прямим обов'язком. Підтягуємось в Київ....
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При Порохе они так не борзели. И вы прекрасно это понимаете.
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Вместе с петром обворовивалі украінцев! Не борзелі? ))))))))) РассмешілО! еще как борзелі!
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Были, но вели себя скромно. Когда Петро попытался наехать на 112 канал, в Европе разразилась такая информационная буря, через подкормленные кацапстаном СМИ, что даже он не стал их дальше прессовать.
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При Петрилло такого НЕ БЫЛО!!!
Мертвечук был не токсичным а слааааденьким, нє??
🤗
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Клеймо "працював на каналі медведчука" це на все життя !
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Нужно уничтожить самого Медведчука,остальные сразу притихнут Без церемоний без оглядки на Запад на их вопли. Каналы национализировать, а тварей судить, как изменников Родины.
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А де та вся піZдота порошенко, гриценко, тімашонка, славко вакарчук, зєлєнський і всі їхні чмирі з їх партій ?!

Шо обісцялись перед медведчуком, чи тільки заявляти про агентів кремля ВО СВОБОДУ духу вистачає, а як реально захищати державу то сидять тихо !
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Тягнибок сам дуже ******** ходити на ефіри ньюсвана та 112.
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У Тягнибока немає ні каналів, ні грошей на рекламу. Тому він іде, куди його запрошують, щоб сказати своє слово недоумкуватому народу, який чомусь вибирає ворогів замість патріотів
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Нормальний народ не дивиться ньюсван и 112.
Я сама випадково, будучи в гостях ( дома такого "Г" у мене в телевізорі немає), ще в 2017 році побачила Тягнибока в гостях у Голованова на ньюсвані.
Вони всю передачу дуже люб'язно посміхались один одному.
Риторика Тягнибока мало чим відрізнялась від риторики ригів про минулу владу, хоча більше ніж при ній в плані захисту всього українського, не зробила ніяка інша.
А зараз бачу відгуки-обурення людей в ФБ з приводу активної присутності Тягнибока на 112.
Його не нудить і не верне від цього кремлівського кубла.
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ще в 2017 році побачила Тягнибока в гостях у Голованова на ньюсвані.
вот посвежее https://newsone.ua/programs/bolshoj-vecher/oleh-tjahnibok-v-bolshom-vechere-s-kirik-i-dikim-0407.html
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Так його туди запрошували тільки з однією метою - обісрати "режим Порошенка". Решта йому і не давали говорити, а брали тільки для "опозиції" в кадрі
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Ти тільки прокинувся. Партія Порошенко зранку все вже сказала! 8 липня розпочався протест!
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Да найдутся для этого, отныне ГОВНОканала журнашлюхи. Стадо журнашлюх.
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На 41-й минуте всё с этими "честными" журналистами становится понятно.
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Да прям уж для всех токсичен.
Для Ткаченко с Бениного "1+1", который идет по спискам "слуги народа" в Раду совсем и не токсичен.
Послал всех и журналистов своего канала, и общественность, когда они протестовали против танцев Марченко-медведчук на "1+1".
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Журнашлюхи 5 лет срали в головы жвачных 73% кацапскими фейками и заказухами. А теперь им вдруг токсично стало... Ай-яй-яй.

Вы сделали это вместе!!! Теперь получайте удовольствие.
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Нет не для всех.В стране приблизительно 10-14% таких четвероногих как медчук.И почувствовав слабинку они решили попробовать повернуть колесо истории вспять.Ребята!Не крутите его сильно,а то центробежная сила выкинет в ростов.
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Новобраний і К розвертає країну на 180 градусів , і це потрібно розуміти.
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Обратите внимание кто молчит - Юля,Гриценко,Тягнибок,Смешко с димой, коротче,все липовые патриоты,которые не ВЫЛАЗЯТ с медведчуковских студий,которые своим трепом делают рейтинги российско-пропагандистким каналам в Украине.Но самое печальное - молчит гАРАНТ.Я понимаю,что после встречи с Туском тяжело,но есть всезнайка мензель или ей так же не до этого?
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Це не справа політичних партій а РНБО , СБУ і Ген.прокуратури , але якщо вони мовчать , то міст анонсований саме Зеленським.
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Решать поблему дело гос-ва.Но уверен,многие хотят знать их позицию.Или они ВСЕ уже в списках участников?Я такого не исключаю.
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Спочатку має бути реакція органів Державної влади , ну а потім реакція партій. Новообраний має висловити свою думку , так як гарант Незалежності і дотримання законів , ну а потім вже реакція .
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Від ZIK вже ватою добре смердить.

Це вже не ZIK а РІК (Путінський інтервеційний канал) або ХІК (*уйла інтервеційний канал).
інтервеційний від слова інтервенція.
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Насправді в Україні не менше ніж 85% відкритих і латентних пропукінських каналів, а ще 112, ньюсуан, "Наш", роблять ретрансляцію через меньше відомі канали. Справжня гібридна війна. ***** вміло використовує недоліки демократії, її толерантність
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Фігура Медведчука - токсична для всіх", - ексжурналісти ZIKу про масові звільнення з телеканалу. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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