 "Фігура Медведчука - токсична для всіх", - ексжурналісти ZIKу про масові звільнення з телеканалу. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:48 Чому журналісти пішли із ZIKу

8:20 Чим ZIK відрізняється від "112 Україна" і "NewsOne" і чому на останніх двох телеканалах не було масових звільнень після купівлі Медведчуком

12:10 Реакція глядачів на звільнення

16:30 Аналогії з минулим

20:20 Майбутнє інформаційного простору України після скуповування каналів Медведчуком

28:03 Як сприйняли рішення про звільнення колеги з інших телеканалів

30:20 Чи можна називати співробітників каналів Медведчука медійними колаборантами

31:30 Компроміс і робота на агресора

35:30 Медіапростір і український політикум

41:00 "Зашквари" ZIKу: історія з Порошенком, Семочком, Гладковським.

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Нагадаємо, 14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.