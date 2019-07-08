 Білецький - Зеленському: "Якщо ви не захочете за 24 години впоратися з інформаційною окупацією, ми візьмемо це на себе". ВIДЕО

Відповідне відеозвернення опубліковано на youtube-каналі Білецького.

"Що ми, українські націоналісти, з цього приводу думаємо: Путіну "треба поговорити" - нехай він поговорить із 13 тисячами мертвих, яких вбили його солдати в нашій країні. А нам з цього приводу "треба поговорити" з нашим новим президентом Володимиром Зеленським" , - сказав Білецький.

Він також зазначив, що націоналісти дають президенту 24 години на адекватну відповідь на "підготовку інформаційного шабашу Кремля".

"Відповідь має бути адекватною. Лідера держави, яка перебуває в стані війни. Не клоуна, не артиста з олігархічних корпоративів, а президента. Інакше відповідь "зеленим чоловічкам" Кремля почнуть давати "чорні чоловічки"", - йдеться в заяві Білецького.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".