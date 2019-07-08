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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (1967) пропаганда (1198) Росія (18607) Білецький (90) Newsone (22)

 Білецький - Зеленському: "Якщо ви не захочете за 24 години впоратися з інформаційною окупацією, ми візьмемо це на себе". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський має адекватно відреагувати на анонсований телеміст "Треба поговорити" між російськими пропагандистами з телеканалу "Росія 24" і телеканалом Newsone, який належить куму президента РФ Віктору Медведчуку.

Відповідне відеозвернення опубліковано на youtube-каналі Білецького.

"Що ми, українські націоналісти, з цього приводу думаємо: Путіну "треба поговорити" - нехай він поговорить із 13 тисячами мертвих, яких вбили його солдати в нашій країні. А нам з цього приводу "треба поговорити" з нашим новим президентом Володимиром Зеленським" , - сказав Білецький.

Він також зазначив, що націоналісти дають президенту 24 години на адекватну відповідь на "підготовку інформаційного шабашу Кремля".

"Відповідь має бути адекватною. Лідера держави, яка перебуває в стані війни. Не клоуна, не артиста з олігархічних корпоративів, а президента. Інакше відповідь "зеленим чоловічкам" Кремля почнуть давати "чорні чоловічки"", - йдеться в заяві Білецького.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136177
 
   
 Топ коментарі
 
Януковощь сбежал в ростов, а зеленский сбежит в тамбов, к тамбовскому волку!!!
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Ого ого. Удивлен позицией Нац корпуса. Здесь респект. Я думал они могут только по приказу Авакова бегать за Порошенко, а здесь прям молодцы...
Заклоуна нужно дать сигнал, а то слишком стремительно реванширует российская мразь после ухода Порошенка
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Извините, а что плохого в дискуссии с российским каналом - іди накуй кацап.
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иди в жопу! вместе с ньюсваном, кацапами и демократией
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Не извиняем, иди просто на йух вата.
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Потому что это не дискуссия, это лай своры на одного человека, понятия культуры дискуссии и российское тв это антонимы.
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Или вот что плохого было в российских телеканалах, которые запретили в Украине?
Там же всегда была красивая картинка, красивые студии, очень профессиональная съемка. Любо дорого посмотреть ведь. Не то, что "сельская" картинка на украинских каналах.
Может вы знаете, почему запретили качественное российское телевиденье в Украине? Похоже, вы умный, здравомыслящий человек.
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Судя по этому каменту в Украине сейчас действительно большие проблемы с избранием Зеленского. Ты видать обратно в СССР хочешь?
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пирожков, вы очень глупы, посмотрите любой проукраинский канал и нет там никакой сельской картинки. Какое там качественное рос. телевидение. Вы кремлевский холуй давно уже отстали от жизни. Проукраинские телеканалы вещают в нормальном европейском стиле
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Какой такой стеной ты станешь ? иди лепи петуха с навоза . для тебя на полшишечки не считается
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Когда речь идет о угрозе национальной безопасности и самой демократии, государство обязано защищаться. Не передергивайте.
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террористов и врагов надо уничтожать, ты тупой??? какая дисскусия с террористами???
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гебельс нервно курит в сторонке
и как он не додумался до телемостов с противниками..)))))
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Билецкий - Зеленскому: "Если вы не захотите за 24 часа справиться с информационной оккупацией, мы возьмем это на себя".

Билецкий угрожает Президенту государственным переворотом. Это предательство и Измена. За это Билецкий должен быть смещен со своего поста и отправлен под суд. Зеля, ты Президент или марионетка!?
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І що? Ну то розженіть, розстріляйте, посадіть? Ми подивимось як у вас це вийде.
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Боротьба із корупцією це вам не національна самоідентифікація. До того ж тоді суспільство не було так розколото як зараз. Подивіться, Зе приніс до України ненависть. Одні українці ненавидять інших і навпаки.
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Тут треба уточнити.
Ненависть з боку розумних людей до Зелупофілів відсутня.
Має місце звичайне презирство і зневага до ідіотів...
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Це не важливо. З боку розумних це більше розпач. Усвідомлення безнадійності і неможливості нічого змінити. Ніхто не вірив що ідіотів в Україні так багато... Але за будь-яких обставин, це розкол між українцями... до того ж на сторону одних стали усі реальні вороги України.
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Ненависть сіяв і продовжує сіяти - свиня Парашенко!
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згадали про хворих Зебілів, і воно вже тут як тут. Чим Пеця її сіяв? Тим що почав вигнання москальської церкви? прибрав лайно ТВ кацапське яке засир.ло мізки? Соцмережі ФСБшні? Амеба Зелена, ти зданте пояснити чим він її сіяв?
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Трипалик, твои кремлевские уши видны очень явно
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А може ось так? Досвід за п'ять років напрацьований

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что ты постишь мразей про плаченых сракашивил и его путинских прихвостней, все правельно порох сделал разогнал этих про плаченых бомжей которые прикрываются нац.символикой и патриотизмом.
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Охренеть, расхерачить ватный канал это государственный переворот, в школу сходите.
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Навіщо? Ті хто ходять в школу знають, що Торонто не столиця Канади... А тому, голосують не правильно!
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Конечно - марионетка!
Вы в этом до сих пор сомневаетесь?
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Вылепи себе зелю с навоза как у вас принято и танцуй с балалайкой вокруг
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Когда государство бездействует в условиях угроз, инициативу на себя берут простые люди, ибо по конституции Украины источником власти есть народ. Поэтому Майдан был легетимен. Не передергивайте. Хватит лепить здесь мокшанские идиологемы.
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Неее, он ЗЕленое дерьмо, продающее Куйлу нашу родину, Украину вместе с ЗЕбилами..
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Вобщем я так понимаю Авакян на фоне больших рейтингов Слуги Народа и реальной возможности появления Монокоалиции, где ни он ни Юлька будут не нужны начал истерить))
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этой зимой ещё и в голову не приходило что будущий преЗЕдент так быстро сдаст страну параше
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йойой, як страшно стало ципі від другої ципи під крилом однієї квочки...
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Хотя так же возможно сотрудники Слуги Народа промониторили соцсети где противники Зе часто интересуются почему нацжоны не прессингуют Зе, и теперь они играют для нас наивных гоев свои Шоу))
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Добренько. Це меседж Зеленському, а де послання для Медведчука? Хотілось би побачити звернення Білецького до Медведчука.
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Це має робити СБУ. А відмашку має дати Вовік. А Вовік має нарешті зайняти позицію, бо сидіти на двох стільцях в нього не вийде.
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А він звик жар чужими руками розгрібати ще й на дурняк пропіаритися! Проаналізуйте його мимриння..
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ой ой ой напугал наркомана, продажный аваковский нацкорпус, вы твари привели к валсти это недоразумение, так вам и надо мудаки позорные.
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Диалог нужен, бо нельзя бесконечно воевать (гибнут хлопцы украинские). Канал "ньюзуан" неплохой. В Украине - свобода СМИ. Нельзя решать никакие проблемы тупым насилием. Жаль, что главсвин соевый вносит разлад в общество, пытаясь сыграть на разногласиях.
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На войне всегда гибнут люди...
Да и не только на войне. С начала года на водоемах Украины погибло 600 человек.
Это превышает потери на войне в три раза. А сколько погибло в ДТП? Даже говорить не будем. Так, что так можно воевать бесконечно.
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Можна і не "тупе насілля", можна ж паля, на яку саджатиме "п'яту колону", ДОБРЕ загострити...
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иди,жека,с этим грузином с Рустави-1,диалог проведи - он тебе всё правильно расскажет.. Білецький - Зеленському: "Якщо ви не захочете за 24 години впоратися з інформаційною окупацією, ми візьмемо це на себе" - Цензор.НЕТ 9509
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ну да тебе из лондона виднее как и с кем жить украинцам
вы моральные уроды из далека, советчики мириться с рашей
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Просто что бы остановить русский мир, мы потеряли 13 тысяч, потеряли Крым и часть Донбасса.
Про какие разногласия ты вообще говоришь?
Какого ты хочешь мира?
С кем?
Гиркин за месяц в Славянке поубивал человек 300, только за проукраинскую позицию, а что натворил Козицын в Антраците, Моторолы и Гиви одному только богу известно.
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Люди в параші лайно а як можна говорити з лайном
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Чёткое предупреждение для Зеро-президента !
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да плевал он на ваши предупреждения, у него крыша - путин...
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Охрененный националист такой. который рот свой рвал за президенство чувака который свою страну оскорблял со сцены и украинцев назвал - сельским быдлом . Аж интересно какая национальность у Билецкого
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Не треба громити телеканали. Треба тільки взяти Медведчука під варту. Все.
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так он в суде все вернет взад. и тебе ванечка тоже... готовь бабки на репатриации новороссии и моторылам
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зелебобики, чему вы удивляетесь. вы именно за это голосовали.
зеля и есть ГЛАВНЫЙ проводник этой пропаганды
тот факт что вы дураки и этого не понимаете ничего не меняет
вы сделали это вместе с зелей+беней+путей
_)))))))))))))))))))))))
путя вас победил...)))))
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Президент! По слушай ребят и граждан Украины! Закрывай гебельсовщину- путлеровских,принимай меры к сепарам и предателя,продажным судьям прокурора,мусорам и остальным,кто пытается защищать тебе дырку- по большому не сходиш
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Шут-повія не може бути президентом!
Слава Україні!
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Дожилися! Ті хто нічого не робить ні за що не відповідає дає ультиматум президенту.
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ДРУЖЕ ПАТРІОТЕ!

Підтримай, будь ласка, акцію по нейтралізації РОСІЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АГРЕСІЇ!
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https://drive.google.com/open?id=1jchS0tMvdTe9wi0XUpZLjuB1IV33g5tz
(Facebook, Telegram, Instagram)Білецький - Зеленському: "Якщо ви не захочете за 24 години впоратися з інформаційною окупацією, ми візьмемо це на себе" - Цензор.НЕТ 1061
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О, это уже интересно. Мужчина сказал, и, кажется, у него есть возможность сдержать свое слово. Сдержит ли?
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"Не клоуна, не артиста из олигархических корпоративов, а президента."

Прозрение Белого Воша
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Все, что могут нацжёны - это накрасить губки с утра и толстым слоем наложить макияж.
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Свиношоколадные лизуны переобуваются на лету - то у них националисты - аваковские нацжены - а теперь уже внезапно Аваков стал против Зе?

Ой шлюшки вы - соя, продажные шлюшки!)))

Только порохнявые в ответ на "Слава Украине!" вместо ответа "Героям слава!" начинают выяснять - а кто это крикнул!? А не дай же бог это не от порохоблоха - потом свои же зачморят)))
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБілецький - Зеленському: "Якщо ви не захочете за 24 години впоратися з інформаційною окупацією, ми візьмемо це на себе". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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