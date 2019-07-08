 Білецький - Зеленському: "Якщо ви не захочете за 24 години впоратися з інформаційною окупацією, ми візьмемо це на себе". ВIДЕО

Відповідне відеозвернення опубліковано на youtube-каналі Білецького.
"Що ми, українські націоналісти, з цього приводу думаємо: Путіну "треба поговорити" - нехай він поговорить із 13 тисячами мертвих, яких вбили його солдати в нашій країні. А нам з цього приводу "треба поговорити" з нашим новим президентом Володимиром Зеленським" , - сказав Білецький.
Він також зазначив, що націоналісти дають президенту 24 години на адекватну відповідь на "підготовку інформаційного шабашу Кремля".
"Відповідь має бути адекватною. Лідера держави, яка перебуває в стані війни. Не клоуна, не артиста з олігархічних корпоративів, а президента. Інакше відповідь "зеленим чоловічкам" Кремля почнуть давати "чорні чоловічки"", - йдеться в заяві Білецького.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Там же всегда была красивая картинка, красивые студии, очень профессиональная съемка. Любо дорого посмотреть ведь. Не то, что "сельская" картинка на украинских каналах.
Может вы знаете, почему запретили качественное российское телевиденье в Украине? Похоже, вы умный, здравомыслящий человек.
и как он не додумался до телемостов с противниками..)))))
Билецкий угрожает Президенту государственным переворотом. Это предательство и Измена. За это Билецкий должен быть смещен со своего поста и отправлен под суд. Зеля, ты Президент или марионетка!?
Ненависть з боку розумних людей до Зелупофілів відсутня.
Має місце звичайне презирство і зневага до ідіотів...
Вы в этом до сих пор сомневаетесь?
Да и не только на войне. С начала года на водоемах Украины погибло 600 человек.
Это превышает потери на войне в три раза. А сколько погибло в ДТП? Даже говорить не будем. Так, что так можно воевать бесконечно.
вы моральные уроды из далека, советчики мириться с рашей
Про какие разногласия ты вообще говоришь?
Какого ты хочешь мира?
С кем?
Гиркин за месяц в Славянке поубивал человек 300, только за проукраинскую позицию, а что натворил Козицын в Антраците, Моторолы и Гиви одному только богу известно.
зеля и есть ГЛАВНЫЙ проводник этой пропаганды
тот факт что вы дураки и этого не понимаете ничего не меняет
вы сделали это вместе с зелей+беней+путей
_)))))))))))))))))))))))
путя вас победил...)))))
Слава Україні!
Підтримай, будь ласка, акцію по нейтралізації РОСІЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АГРЕСІЇ!
Розмісти у своїх соц мережах один із цих плакатів на вибір!
https://drive.google.com/open?id=1jchS0tMvdTe9wi0XUpZLjuB1IV33g5tz
(Facebook, Telegram, Instagram)
Прозрение Белого Воша
Ой шлюшки вы - соя, продажные шлюшки!)))
Только порохнявые в ответ на "Слава Украине!" вместо ответа "Героям слава!" начинают выяснять - а кто это крикнул!? А не дай же бог это не от порохоблоха - потом свои же зачморят)))