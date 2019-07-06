 "Особливий статус" у заявах політиків означатиме федералізацію України за російським сценарієм, - Клімкін. ВIДЕО

Відповідне відео опублікував у фейсбуці глава МЗС України Павло Клімкін, який перебуває в політичній відпустці, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі з Молдови скинули досить вже популярне в інтернеті відео. Дивіться самі. Два молдавські політики, Ігор Додон і Сергій Яралов з оточення Плахотнюка (сам він залишився за кадром), обговорюють план федералізації Молдови. Замінюючи, з посиланням на заступника голови уряду РФ Дмитра Козака, слово "федералізація" на "особливий статус, що передбачає широкі законодавчі і виконавчі повноваження в політичній, економічній і соціокультурній сферах". Нічого не нагадує? При цьому на відео Додон каже, що це узгоджена справа.
Відео наробило галасу ще на початку червня.
Коли будете чути схожі пропозиції від політиків, розумійте і знайте: це і є федералізація, причому за російським сценарієм", - написав він.
За його словами, саме у такий спосіб намагатимуться просувати план федералізації в Україні.
ЗНИЩИТИ ДО КІНЦЯ УКРАЇНЦІВ ХОЧУТЬ?
Накручивают соевые разную херню с своих влажных мечтаний и несбывшихся
зрад!
😂
А не пан Петро в Мiнську погодився на таку "федералiзацiю? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Вони розповідали про зв'язки Пороха з Ахметовим, але людина Ахметова Зеочільник ОДА. Вони розповідали про "договорняки"на Донбасі, але Зеочільником ОДА став "сєпар".
Никакие Минских и никаких особых статусов не будет.
Койко мест в дурках не хватит!
😂😂😂
🤔
Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
В тему:
- Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе
- Порошенко радостно объявил о реванше пророссийских сил
https://is.gd/bDDKHD
😂😂😂😂
Шо скажете, прахоотсосы?