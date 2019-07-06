 "Особливий статус" у заявах політиків означатиме федералізацію України за російським сценарієм, - Клімкін. ВIДЕО

Відповідне відео опублікував у фейсбуці глава МЗС України Павло Клімкін, який перебуває в політичній відпустці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Друзі з Молдови скинули досить вже популярне в інтернеті відео. Дивіться самі. Два молдавські політики, Ігор Додон і Сергій Яралов з оточення Плахотнюка (сам він залишився за кадром), обговорюють план федералізації Молдови. Замінюючи, з посиланням на заступника голови уряду РФ Дмитра Козака, слово "федералізація" на "особливий статус, що передбачає широкі законодавчі і виконавчі повноваження в політичній, економічній і соціокультурній сферах". Нічого не нагадує? При цьому на відео Додон каже, що це узгоджена справа.

Відео наробило галасу ще на початку червня.

Коли будете чути схожі пропозиції від політиків, розумійте і знайте: це і є федералізація, причому за російським сценарієм", - написав він.

За його словами, саме у такий спосіб намагатимуться просувати план федералізації в Україні.

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