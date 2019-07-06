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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Молдова (464) федералізація (9) Клімкін (1462) Додон (100)

 "Особливий статус" у заявах політиків означатиме федералізацію України за російським сценарієм, - Клімкін. ВIДЕО

Президент Молдови Ігор Додон і Сергій Яралов з оточення Плахотнюка обговорювали план федералізації Молдови, називаючи її "особливим статусом, що передбачає широкі законодавчі і виконавчі повноваження в політичній, економічній і соціокультурній сферах".

Відповідне відео опублікував у фейсбуці глава МЗС України Павло Клімкін, який перебуває в політичній відпустці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Друзі з Молдови скинули досить вже популярне в інтернеті відео. Дивіться самі. Два молдавські політики, Ігор Додон і Сергій Яралов з оточення Плахотнюка (сам він залишився за кадром), обговорюють план федералізації Молдови. Замінюючи, з посиланням на заступника голови уряду РФ Дмитра Козака, слово "федералізація" на "особливий статус, що передбачає широкі законодавчі і виконавчі повноваження в політичній, економічній і соціокультурній сферах". Нічого не нагадує? При цьому на відео Додон каже, що це узгоджена справа.

Відео наробило галасу ще на початку червня.

Коли будете чути схожі пропозиції від політиків, розумійте і знайте: це і є федералізація, причому за російським сценарієм", - написав він.

За його словами, саме у такий спосіб намагатимуться просувати план федералізації в Україні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136095
 
   
 Топ коментарі
 
Путіну не потрібен Донбас, Путіну потрібна вся Україна, бо Російська імперія не можлива без України. Йому потрібна Слобожанщина, Буковина, Поділля, Полісся, Закарпаття, Галичина, бо без них Російської імперії не існує.
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Мене цікавить інше питання: через скільки часу Україна (нехай так: більшість її населення) почне шкодувати за командою Порошенка?
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Путіну не потрібен Донбас, Путіну потрібна вся Україна, бо Російська імперія не можлива без України. Йому потрібна Слобожанщина, Буковина, Поділля, Полісся, Закарпаття, Галичина, бо без них Російської імперії не існує.
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Галичина йому не потрібна,навіть ************** від слів йогь придворного клоуна жиріновського-якщо б не *западная Украина,давно б бьіла малоросія*...
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Serhii Liushuk Багато хто вважає,що якщо здохне *****,то Московія перестане хотіти бути імперією,але це не так.
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Путину нужна просто нищая Украина, которая будет экранировать европейское благополучие от РФ. Европейское благополучие в свое время сломало берлинскую стену, победило коммунизм в Центральной Европе (Польша как пример) и вместе с соотечественниками, которые ездили в Европу и видели тамошний уровень жизни, частично принесло нам Майдан. Поэтому Путину желательно иметь на границе РФ пояс, состоящий из нищих и недееспособных государств.
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Да нихрена не будет!
Накручивают соевые разную херню с своих влажных мечтаний и несбывшихся
зрад!
😂
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Ну да, это ведь у соевых, а не у Слуги пророссийские украинофобы и кумовья Медведчука в Раду лезут. Правда?
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Тело, что ты там вякаешь? Твой кудрявый Кнур в кумовьях Медведчука ходит со времён СДПУ(о)
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У тебя уши заложило, что не слышишь, что твой Зелемойский набирает Медведчуковцев в Раду, где они будут принимать законы, которые соответствуют их идеям?
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Гавкаешь тут как раз ты, Шариков. Если врожденное скудоумие тебе не позволяют больше 10 слов запомнить, так и быть напомню. Макс Бужанский - прорашенский блогер украинофоб и кандидат в Раду от Слуги. Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов идет в Раду тоже от Слуги. Дальше продолжать, тело? Или сам поумнеешь?
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Baks13. "Россия вытеснит Германию из топ 5 мировых лидеров !"...Я в шоке !
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Климкинд "в отпуске" работу на дом взял шоле? Хай почитает соевый закон об особом статусе Дамбаца, из-за которого шоколадные шныри угробили четырех мусоров, царство им небесное
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Кто принял закон об особом статусе Донбасса? Кто устроил бойню под ВР? Кто минские договорняки устроил?
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Кремль спішить бо санкції давлять. Реальна ситуація ретельно маскується за бадьорими рапортами на кшталт "Запад страдает от санкций больше, чем Россия". "Не смешите..." и т.п.
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Мене цікавить інше питання: через скільки часу Україна (нехай так: більшість її населення) почне шкодувати за командою Порошенка?
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Это у тебя в Винице может быть и вспоминают.....
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Шкодувати не потрібно, людина може розвиватися, навчатися на своїх помилках. На жаль більшість "українців" відповідають рівню тварин.
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Как все выборы пройдут и он наконец покажет окончательно свое истинное нутро. Особенно показательным будет объединение сил в Раде.
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Не будет. Или у людей память отшибет ? Вряд ли Каждый раз будут помнить получая платежки. Вспоминают Овоща.
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А этот дебил как то забыл, что Порося согласился на особый статус в т.н. Минских соглашениях. Или он всю страну за дебилов держит ????
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Лахта, вы уже давно обосрались с обсиранием Минских соглашений. :D
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Белые ночи у нас. Красиво...
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це Аваков дозволив публікнути таке на Миротворці?
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А не БПП та антиНародний фронт проголосували в ВР закон про "Особый статус Донбаса"?
А не пан Петро в Мiнську погодився на таку "федералiзацiю? ( ͡° ͜ʖ ͡°)﻿
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Вони розповідали про зв'язки Пороха з Медведчуком, але кум Медведчука в списках кандидатів від "Слуги народа".
Вони розповідали про зв'язки Пороха з Ахметовим, але людина Ахметова Зеочільник ОДА. Вони розповідали про "договорняки"на Донбасі, але Зеочільником ОДА став "сєпар".
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Это были специально так сделано, что бы взять время на перевооружение.
Никакие Минских и никаких особых статусов не будет.
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Децентрализация и есть новый статус для всех, в том числе и для Донецкой и Луганской областей...
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У Татарии особый статус. И ничего...
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К 21 весь соевый холуятник на дерьмо изойдет и с ума тоже!
Койко мест в дурках не хватит!
😂😂😂
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Климка не имеет никакого отношения к Минским договоренностям. Он о них вообще никогда не слышал !
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Насправді,як би це крамольно не звучало,я за *пропозиція В.Чорновола*....але за його а не за медвидчуківські
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Клим, привет! Шо там с морскими блохами в Кирилловке, ситуация нормализовалась?
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Кстати, а как насчет того, чтобы не раскачивать лодку всякими майданами, не наезжать огульно на Верховного Главнокомандующего во время войны? Или это только против Порошенко нельзя, а против Зеленского - так продолжать без остановки еще с предвыборной кампании? Ну не бл*ди ли?!
🤔
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Да, у малого поехала крыша ....
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А хто ж у ВР проголосував 245-ма голосами внесений порошенко закон."Про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО",а простіше особливий статус донбасса,і воно там про якісь заяви картавить та переводить стрілки.Петя уже все зробив.по вказівці путіна ,і мирний план і мінські угоди і особливий статус,все для федералізації країни,от тільки з другою каденцією,коли все це повинно було відбутися, вони з путіним ,медведчуком прогадали.
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почему тогда ***** не исполняет минские соглашения если они так прекрасны для *****?
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но все равно надо начинать "принуждение к миру" и начать нужно с уничтожения нацбанд
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Вот же ты мазохистина.Опять же сейчас получишь сцаной тряпкой по козьей роже😂😂🌷
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запомните, кто в украине начинает говорить о двухпалатном парламенте тот предлагает федирализацию украины. из унитарной страны делают федеративную впервые в мировой истории
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лучше раздать территории соседним странам, только так можно прекратит кровавый развал страны и гражданский конфликт
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«А теперь контрольный, я сказал, контрольный» - политолог.
Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
В тему:
- Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе
- Порошенко радостно объявил о реванше пророссийских сил
https://is.gd/bDDKHD

😂😂😂😂

Шо скажете, прахоотсосы?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Особливий статус" у заявах політиків означатиме федералізацію України за російським сценарієм, - Клімкін. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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