 Правоохоронні органи мають негайно розібратися з мафіозною змовою, через яку країна може втратити газотранспортну систему, - Смешко. ВIДЕО

Про це заявив лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко в ефірі ток-шоу "Опозиція" (спільного проекту телеканалів "Україна" та "Наш"), відповідаючи на запитання Юлії Тимошенко про те, що унікальну державну власність - газотранспортну систему - доводять до банкрутства і передають в управління структурі, яка не належить державі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.
"Попередня влада разом із президентом розуміє, що зараз настає час, коли потрібно буде створювати міжнародний консорціум. І вони хочуть забрати собі за безцінь газотранспортну систему України. Це не могло обійтися без "Нафтогазу" і його керівництва, а також попередньої політичної влади", - заявив Ігор Смешко.
За його словами, зараз цим має займатися Офіс нового президента і він сам як гарант Конституції і дотримання законів. "У глави держави - всі силові структури, які мають розслідувати факти злочинів колишньої влади і запобігти новим злочинам. Якщо чекати, коли буде обрано новий парламент, сформовано новий уряд, то від цього легше не стане", - зазначив лідер партії "Сила і честь".
На думку Ігоря Смешка, правоохоронна система має негайно реагувати на ситуацію з газотранспортною системою України. "До речі, розслідування щодо незаконності створення НКРЕКП фактично дозволяє відразу розібратися з мафіозною змовою, наслідком якої може бути і втрата газотранспортної системи України", - підкреслив Ігор Смешко.
Минає рік - виробництво на нулі, наступника кличуть в райком, він відкриває 1 лист, там написано - вали все на мене. Наступник посилається на страшну спадщину, яка йому дісталася. Пробачили.
Пройшов ще рік. Та ж картина на виробництві. Знову викликають в райком. Він відкриває 2 лист - там написано - кажи, що у всьому винні реформи і модернізація. Знову пробачили.
Проходить ще рік. Нічого не змінилося - знову в райком викликають. Він відкриває 3 лист, там написано - приготуй 3 листи.
https://www.youtube.com/watch?v=KJ221rSN4zg
Видно это одно из условий.
Так что для Путлера, чем хуже для этих стран - тем лучше для него. И он вполне может приобрести украинскую ГТС, чтобы ее сгноить. Как, например, россияне поступили в этой истории
Алюминиевый гигант: как россияне уничтожили крупнейший завод Украины
Ровно того же самого результата он добьётся остановив транзит. При том ему не понадобится брать контроль над ГТС и нести какие то риски и убытки от её развала.
В результате западным партнерам стало неинтересно и они ушли под ручку с пуйлом на Балтику строить Северные потоки = в результате действий тимошенко транзит газа в 2020 вообще остановится и "национальное достояние" ГТС превратится в груду металла.
Тимошенко теперь, за обеспечение условий строительства СП-2 может рассчитывать на "героя России" лично из рук самого пуйла.
Нефтегазу удалось в судах кроме всего прочего отбиться от претензий Газпрома и не платить ему миллиарды гривен, то есть, предотвратить огромные выплаты из бюджета.
При Коболеве Нефтегаз впервые стал прибыльным и стал вторым в списке наибольших плательщиков налогов в казну государства.
Нафтогаз с 2015 года стал ПРИБЫЛЬНОЙ компанией.
Цены на газ более-менее стабильные последние 10 лет.
Проста математика - ринкова ціна + націнка для споживача і відсутність дотацій.... це тільки тимошонка розказувала, який в неї був дешевий газ, витрачаючи мільярди, запозичені в МВФ, на дотування низьких цін
Слава Богу! Европейская Солидарность очищена от маланского элемента!!! По факту они ВСЕ!!! Предали Пороха, как раньше Ющенко!!!!
Якщо Смешко заявляє про корупцію тут, значить, він - або совок, або юдьчин "друх"...
А было время-только под одной статьёй пропагандист радостно втюхивал 30 эфэсбэшных картинок.
хотя у Порошенко, как «попередника», и было достаточно косяков за пять лет, но многие иногда перегибают палку........
Главное «трезво» на все смотреть и анализировать........
https://www.youtube.com/watch?v=JXOtM8mw700
и вряд ли можно говорить что-то о "косяках", если учитывать само украинское общество...
Зеля под кайфом!!!
https://youtu.be/l14DCDRL8co
Бо цей в уматі!!!!!!!!!!
😂😂