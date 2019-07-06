 Правоохоронні органи мають негайно розібратися з мафіозною змовою, через яку країна може втратити газотранспортну систему, - Смешко. ВIДЕО

Про це заявив лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко в ефірі ток-шоу "Опозиція" (спільного проекту телеканалів "Україна" та "Наш"), відповідаючи на запитання Юлії Тимошенко про те, що унікальну державну власність - газотранспортну систему - доводять до банкрутства і передають в управління структурі, яка не належить державі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

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"Попередня влада разом із президентом розуміє, що зараз настає час, коли потрібно буде створювати міжнародний консорціум. І вони хочуть забрати собі за безцінь газотранспортну систему України. Це не могло обійтися без "Нафтогазу" і його керівництва, а також попередньої політичної влади", - заявив Ігор Смешко.

За його словами, зараз цим має займатися Офіс нового президента і він сам як гарант Конституції і дотримання законів. "У глави держави - всі силові структури, які мають розслідувати факти злочинів колишньої влади і запобігти новим злочинам. Якщо чекати, коли буде обрано новий парламент, сформовано новий уряд, то від цього легше не стане", - зазначив лідер партії "Сила і честь".

На думку Ігоря Смешка, правоохоронна система має негайно реагувати на ситуацію з газотранспортною системою України. "До речі, розслідування щодо незаконності створення НКРЕКП фактично дозволяє відразу розібратися з мафіозною змовою, наслідком якої може бути і втрата газотранспортної системи України", - підкреслив Ігор Смешко.

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