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 Правоохоронні органи мають негайно розібратися з мафіозною змовою, через яку країна може втратити газотранспортну систему, - Смешко. ВIДЕО

Попередня влада хоче забрати собі за безцінь газотранспортну систему України.

Про це заявив лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко в ефірі ток-шоу "Опозиція" (спільного проекту телеканалів "Україна" та "Наш"), відповідаючи на запитання Юлії Тимошенко про те, що унікальну державну власність - газотранспортну систему - доводять до банкрутства і передають в управління структурі, яка не належить державі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

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"Попередня влада разом із президентом розуміє, що зараз настає час, коли потрібно буде створювати міжнародний консорціум. І вони хочуть забрати собі за безцінь газотранспортну систему України. Це не могло обійтися без "Нафтогазу" і його керівництва, а також попередньої політичної влади", - заявив Ігор Смешко.

За його словами, зараз цим має займатися Офіс нового президента і він сам як гарант Конституції і дотримання законів. "У глави держави - всі силові структури, які мають розслідувати факти злочинів колишньої влади і запобігти новим злочинам. Якщо чекати, коли буде обрано новий парламент, сформовано новий уряд, то від цього легше не стане", - зазначив лідер партії "Сила і честь".

На думку Ігоря Смешка, правоохоронна система має негайно реагувати на ситуацію з газотранспортною системою України. "До речі, розслідування щодо незаконності створення НКРЕКП фактично дозволяє відразу розібратися з мафіозною змовою, наслідком якої може бути і втрата газотранспортної системи України", - підкреслив Ігор Смешко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136092
 
   
 Топ коментарі
 
Гавкать на попередникив - это не программу умную придумывать! Правда, чудо гэбнявое? Правоохранительные органы должны немедленно разобраться с мафиозным сговором, из-за которого страна может потерять газотранспортную систему, - Смешко - Цензор.НЕТ 9775
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Молотят околесицу с Бабой Юлей,лохам уши лапшей забивают. Рейтинги считают что поднимают.
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Тимошенко , отрабатывая заказ пуйла, уже годы гонит пургу, что ГТС нельзя продавать западным партнерам, приватизировать, сдавать в аренду и т.д...
В результате западным партнерам стало неинтересно и они ушли под ручку с пуйлом на Балтику строить Северные потоки = в результате действий тимошенко транзит газа в 2020 вообще остановится и "национальное достояние" ГТС превратится в груду металла.
Тимошенко теперь, за обеспечение условий строительства СП-2 может рассчитывать на "героя России" лично из рук самого пуйла.
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Гавкать на попередникив - это не программу умную придумывать! Правда, чудо гэбнявое? Правоохранительные органы должны немедленно разобраться с мафиозным сговором, из-за которого страна может потерять газотранспортную систему, - Смешко - Цензор.НЕТ 9775
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За розвал виробництва звільняють директора заводу і він каже наступнику, що заготовив для нього три листи, які він повинен відкривати по мірі його виклику в райком партії, інформує Ukr.Media.
Минає рік - виробництво на нулі, наступника кличуть в райком, він відкриває 1 лист, там написано - вали все на мене. Наступник посилається на страшну спадщину, яка йому дісталася. Пробачили.
Пройшов ще рік. Та ж картина на виробництві. Знову викликають в райком. Він відкриває 2 лист - там написано - кажи, що у всьому винні реформи і модернізація. Знову пробачили.
Проходить ще рік. Нічого не змінилося - знову в райком викликають. Він відкриває 3 лист, там написано - приготуй 3 листи.
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У даному випадку він Юлі підспівав. Фактів, як завжди не виклали, лише фантазії. А Юлі та газотранспортна система ночами сниться, як миші - сир. Вона дуже боїться, щоб ця система між її рук не просочилася.
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ну сказал бы сразу, что автор опуса--известный порохобот олешко, я бы это даже не открывал)))
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Прошу прощения, что я не предупредил, что Тимошенко не будет отвечать на конкретные вопросы.
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на первый раз прощаю, но больше так не делай Правоохоронні органи мають негайно розібратися з мафіозною змовою, через яку країна може втратити газотранспортну систему, - Смешко - Цензор.НЕТ 7549
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Молотят околесицу с Бабой Юлей,лохам уши лапшей забивают. Рейтинги считают что поднимают.
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В итоге ГТС заберет кремль.
Видно это одно из условий.
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"хороший вопрос" ...но порохоботы тебя все равно заспамят, потому что знают, что ты агент кремля))
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А на кой хрен России Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия? Для охеренных доходов? Нет. Для спасения русскоязычных от невиданной резни, которая со слов Кремля должна была разразиться в Молдове и Грузии. Ни фига подобного. Единственная причина - сделать гадость этим странам и пытаться мешать им свободно развиваться.
Так что для Путлера, чем хуже для этих стран - тем лучше для него. И он вполне может приобрести украинскую ГТС, чтобы ее сгноить. Как, например, россияне поступили в этой истории
Алюминиевый гигант: как россияне уничтожили крупнейший завод Украины
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И он вполне может приобрести украинскую ГТС, чтобы ее сгноить

Ровно того же самого результата он добьётся остановив транзит. При том ему не понадобится брать контроль над ГТС и нести какие то риски и убытки от её развала. Правоохоронні органи мають негайно розібратися з мафіозною змовою, через яку країна може втратити газотранспортну систему, - Смешко - Цензор.НЕТ 6503
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Ну, если в собственности России будет ГТС и или они ее выведут из строя, то это не даст возможности полноценно использовать в Украине газ собственной добычи и использовать подземные хранилища для компенсации сезонных пиков потребления в ЕС.
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Юля не может дождаться, когда с Путиным договориться о транзите в обмен на воду в Крым или моторол в своём списке
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Тимошенко , отрабатывая заказ пуйла, уже годы гонит пургу, что ГТС нельзя продавать западным партнерам, приватизировать, сдавать в аренду и т.д...
В результате западным партнерам стало неинтересно и они ушли под ручку с пуйлом на Балтику строить Северные потоки = в результате действий тимошенко транзит газа в 2020 вообще остановится и "национальное достояние" ГТС превратится в груду металла.
Тимошенко теперь, за обеспечение условий строительства СП-2 может рассчитывать на "героя России" лично из рук самого пуйла.
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Смешко, за Нефтегазом и Коболевым стоят американцы, а за тобой какой-то гордон.
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там точно через букву "р" пишеться? Правоохоронні органи мають негайно розібратися з мафіозною змовою, через яку країна може втратити газотранспортну систему, - Смешко - Цензор.НЕТ 3817
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Если наблюдательный совет Нефтегаза, большинство в котором составляют представители США, Канады, Франции и Британии, будут против увольнения Коболева, Гройсман пойдет против их мнения?
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надо знать тут юридические тонкости...я б вообще этот наблюдательный совет на месте гройсмана разогнал, после его решения о премии коболеву, причем денег то еще с раши не сбито, а основную роль играли нанятые юристы, за что такая большая премия?
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Набсовет объясняет такие премии общепринятой практикой в цивилизованном мире.
Нефтегазу удалось в судах кроме всего прочего отбиться от претензий Газпрома и не платить ему миллиарды гривен, то есть, предотвратить огромные выплаты из бюджета.
При Коболеве Нефтегаз впервые стал прибыльным и стал вторым в списке наибольших плательщиков налогов в казну государства.
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От ще один злочин свині парашенка .. - ой довго довго сидіти мародеру барижному!
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Практично, у будь-якої держави є абсолютно законні механізми, щоб безболісно для неї, і болісно для підприємців, націоналізувати усе приватизоване. Просто треба мати волю й хист.
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Лжет, как кацапский мерин.
Нафтогаз с 2015 года стал ПРИБЫЛЬНОЙ компанией.
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не на гах а на пропагандонов. И не выросла, а снизилась. ФСБ после победы пианиста пропагандоны стали не нужны.
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Ты с психушки сбежал?
Цены на газ более-менее стабильные последние 10 лет.
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очевидно цена для населения выросла, а это доходы нафтогаза
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Нафтогаз став прибутковим не завдяки генію Коболєва, чи того сєпарского синка Вітренка...
Проста математика - ринкова ціна + націнка для споживача і відсутність дотацій.... це тільки тимошонка розказувала, який в неї був дешевий газ, витрачаючи мільярди, запозичені в МВФ, на дотування низьких цін
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Опять папередники? Любимая газовая тема Юлии Григян! А теперь к ней решил присоединиться Гордон, ой Смешко!!!!
Слава Богу! Европейская Солидарность очищена от маланского элемента!!! По факту они ВСЕ!!! Предали Пороха, как раньше Ющенко!!!!
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ОХ и предали Ющенко, с Януковичем и Ахметовым, потому что это, как оказалось - одна банда. А их предали, как и Порошенко, потому, что он тоже с их кампашки.
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ребя, хто мені зможе перевести на нормальну мову з цього зебільного язика?
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Ещё добавлю, старый дед пердед Смешко увидел розкраданя Нафтогаза и типа его хотят украсть! А Тимашенку с газовыми контрактами, с шаровыми подарками госсобственности Бене Коломойскому Укрнафты не увидел!
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Що цікаво, ГТС України в Нафтогазі та в нинішньому Кабміні (а тут у них розбіжностей нема) хочуть здати в концесію європейцям...
Якщо Смешко заявляє про корупцію тут, значить, він - або совок, або юдьчин "друх"...
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Якраз зараз на мертвечуковому 112 каналі Люля розповідає про ситуацію з ГТС !
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я не сумніваюсь, що чергову лапшу вішає.
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Дмитро, не читай радянську пресу вранці і не дивись мертвечуковські канали ввечері Правоохоронні органи мають негайно розібратися з мафіозною змовою, через яку країна може втратити газотранспортну систему, - Смешко - Цензор.НЕТ 2489
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новых картинок с Порошенко после победы двухтурового нет а кушать очень хочется. Приходится пропагандисту перепечатывать одно и то же многократно.06.07.2019 18:58
 А было время-только под одной статьёй пропагандист радостно втюхивал 30 эфэсбэшных картинок.
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Кстати «удобная» тактика (и не только в Украине) - во всем виноваты «попередникі»..........
хотя у Порошенко, как «попередника», и было достаточно косяков за пять лет, но многие иногда перегибают палку........
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в цьому випадку плака буде шнутися ще довго.
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Есть такое мнение, что за эти 2 недели до выборов выйдут на свет несколько фактов не в пользу уже исторической власти Порошенко (время покажет). Как итог- в Закон о люстрации может попасть еще одна власть
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Та за эти две недели до выборов столько помоев будет от всех партий и на все партии, что мама не горюй........
Главное «трезво» на все смотреть и анализировать........
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Никто не хочет даже чуть-чуть задуматься, что на выборы не пойдут с лозунгами - "Давайте сменим предыдущую власть, т.к. мы будет делать то же самое, т.к. всё предыдущая власть делала правильно"...
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В том-то и дело, что не хотят задуматься.......за многих (в основном пенсионного возраста) «думают» ТВ........☹️
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Посмотрите - с чем пришлось бороться с самого начала

https://www.youtube.com/watch?v=JXOtM8mw700

и вряд ли можно говорить что-то о "косяках", если учитывать само украинское общество...
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Сейчас к сожалению нет времени для просмотра (там почти час)......., а вот завтра после обеда.......🙂
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Да, там необходимо внимательно слушать и даже делать перерывы, чтобы обдумать фрагменты из сказанного...
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не слишком ли много стало этого гэбнявого смешного пенсионера? или он проплатил цензору за спам?
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Учитывая перспективы ГТС возможно государству и стоит избавится, чем быстрее тем лучше.
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ппц. А я думав чого за нього все Богдан та москаль кажуть....
Бо цей в уматі!!!!!!!!!!
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ну вот что несет этот баран? газотранспортная система осттается в руках государства, ее готовят к соответствию европейским законам что бы заключить контракт с рашей на европейских условиях, но ***** и его прихлебатели типа юли, смешка, медведчука против. в европе торгующая компания не может быть транзитером газа
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Соевыя раскачивают свою будку...
😂😂
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПравоохоронні органи мають негайно розібратися з мафіозною змовою, через яку країна може втратити газотранспортну систему, - Смешко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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