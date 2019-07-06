 Кандидат у депутати від "Слуги народу" Куницький підтвердив своє подвійне громадянство. ВIДЕО

Про це він заявив сьогодні, 6 липня, на зустрічі з виборцями в Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Харків.

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"Я емігрував зі своїм батьком у 12 років до Ізраїлю. У 2002 році вступив на службу до армії Ізраїлю.Чим я дуже пишаюся. У 2005 році, після армії, я повернувся до України. Відтоді я проживаю в Україні", - сказав Куницький.

Кандидат додав, що звернувся до посольства Ізраїлю із заявою про відмову від громадянства.

"З моменту подачі моєї заяви до ЦВК, я написав заяву до генерального консульства Ізраїлю в Києві про відмову від ізраїльського громадянства", - додав Куницький.

Під час зустрічі кандидат прокоментував і те, що його внесли до бази сайту "Миротворець.

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"Додати мене на сайт "Миротворець" - це найкращий піар для мене та найяскравіший кінець для цього сайту. Бо якщо я сепаратист зі своєю діяльністю, тоді кожен може завтра там опинитися", - сказав Куницький.

Як розповів представник громадянської мережі "Опора" Микола Зінченко, для реєстрації кандидата на вибори в парламент потрібно, щоб він був громадянином України:

"У Законі України "Про вибори" вказано, що балотуватися можуть ті кандидати, які є громадянами України й проживають на території України останні 5 років. На цій підставі його зареєстрували. Є вичерпний перелік тих пунктів, де вказано, на яких підставах можуть зняти з реєстрації кандидата в депутати. Там немає пункту, що у кандидата є подвійне громадянство. Якщо за формалізмом закону, то підстав немає. Але ці питання мають вирішувати суди й ЦВК".

Згідно зі статтею 4 Конституції, в Україні існує єдине громадянство.

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У статті 76 йдеться: народним депутатом України можна вибирати громадянина України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років, не має судимостей.

Нагадаємо, про подвійне громадянство Куницького заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія. Станом на 6 липня Куницький залишається кандидатом у депутати.