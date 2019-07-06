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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Кандидат у депутати від "Слуги народу" Куницький підтвердив своє подвійне громадянство. ВIДЕО

Олександр Куницький, який балотується від партії "Слуга народу" в окрузі №169 у Харкові, підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю.

Про це він заявив сьогодні, 6 липня, на зустрічі з виборцями в Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Харків.

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"Я емігрував зі своїм батьком у 12 років до Ізраїлю. У 2002 році вступив на службу до армії Ізраїлю.Чим я дуже пишаюся. У 2005 році, після армії, я повернувся до України. Відтоді я проживаю в Україні", - сказав Куницький.

Кандидат додав, що звернувся до посольства Ізраїлю із заявою про відмову від громадянства.

"З моменту подачі моєї заяви до ЦВК, я написав заяву до генерального консульства Ізраїлю в Києві про відмову від ізраїльського громадянства", - додав Куницький.

Під час зустрічі кандидат прокоментував і те, що його внесли до бази сайту "Миротворець.

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"Додати мене на сайт "Миротворець" - це найкращий піар для мене та найяскравіший кінець для цього сайту. Бо якщо я сепаратист зі своєю діяльністю, тоді кожен може завтра там опинитися", - сказав Куницький.

Як розповів представник громадянської мережі "Опора" Микола Зінченко, для реєстрації кандидата на вибори в парламент потрібно, щоб він був громадянином України:

"У Законі України "Про вибори" вказано, що балотуватися можуть ті кандидати, які є громадянами України й проживають на території України останні 5 років. На цій підставі його зареєстрували. Є вичерпний перелік тих пунктів, де вказано, на яких підставах можуть зняти з реєстрації кандидата в депутати. Там немає пункту, що у кандидата є подвійне громадянство. Якщо за формалізмом закону, то підстав немає. Але ці питання мають вирішувати суди й ЦВК".

Згідно зі статтею 4 Конституції, в Україні існує єдине громадянство.

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У статті 76 йдеться: народним депутатом України можна вибирати громадянина України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років, не має судимостей.

Нагадаємо, про подвійне громадянство Куницького заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія. Станом на 6 липня Куницький залишається кандидатом у депутати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136088
 
   
 Топ коментарі
 
Так они врут легко пока их к стенке не припрет. Никакой совести. В детстве мама по губам не била за брехню.
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В "Слуге народа" сделали неожиданное заявление о Крыме
Отключая воду в оккупированном Россией Крыму, Украина вредит своим же гражданам.

Такое заявление сделал член партии "Слуга народа", эксперт в сфере экономики, финансов и налогообложения Даниил Гетманцев, передает ATR.

"Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", - заявил он.

"Мы не должны отдельно говорить про Крым, а отдельно про Донбасс. И те, и другие территории оккупированы. Мы, к слову, хотим создать в Верховной Раде комитет по оккупированным территориям. Это очень важный вопрос для стратегии развития страны", - добавил Гетманцев.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313688-v_sluge_naroda_sdelali_neohidannoe_zajavlenie_o_kryme
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Ахаха, тоже мне неожыданность. Воны цэ зробля.ТЬ
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за такое яйца отрывают.Гетманцев гнида кацапская
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А для чого йому в депутати? Що так припекло?
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...Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что закон о люстрации снял с должностей нужных государству специалистов. Об этом он заявил в эфире телеканала Наш.
«Я считаю, что закон о люстрации свою ключевую задачу не выполнил. Он для многих не является, скажем так, наказанием за то что они нарушали закон и таком образом попадая под люстрацию они смогли избежать ответственности за те деяния, за которые, наверное, стоило бы чтобы они понесли ответственность. С другой стороны закон о люстрации убрал, в том числе с различных должностей, людей которые были бы там эффективны сегодня. В том числе сегодня в условиях войны, в условиях той неспокойной социально-экономической ситуации и многих других вызовов перед которыми сегодня оказалось наше государство», - заявил Разумков.

Напомним, закон «Об очищении власти» (люстрации) был принят пять лет назад после Революции достоинства. Под действия закона попало около пяти тысяч человек (Данные «Общественного люстрационного комитета» ), которые занимали должности с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года. Под люстрацию подпадают и сотрудники правоохранительных органов, судьи которые были причастны к преследованию активистов Майдана. В реестре лиц, которые попадают под действия этого закона, числится сейчас 921 человек.

Отметим, что военнослужащие, сотрудники Госпогранслужбы и Нацгвардии могут оставаться на должности, но после прохождения специальной процедуры. Для этого им необходимо подать соответствующий запрос президенту с просьбой не применять к ним данный закон. По такому пути пошли ряд скандальных чиновников, которые Петр Порошенко допустил к службе.

Некоторые чиновники восстановились на своих должностях через суды. Некоторых, после этого, Порошенко отправлял на повышение. Еще одним поводом не попасть под действие этого закона - получить удостоверение участника боевых действий. Чем воспользовались многие. Возможно именно поэтому в реестре значится не 5000 человек, а всего 921 чиновник.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313697-razumkov_zakon_o_ljustratsii_ubral_s_dolhnostej_ljudej_kotorye_mogut_bytj_effektivny_segodnja
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ждем отмену закона о люстрации судьями КС
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Как то быстро снова начинает вонять г...ном из новой администрации.
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Ну хоть честно признался. Собственно если по закону не запрещено (поправьте если запрещено), то какая разница чьё гражданство он имеет, не российское ведь.
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По Законам Украины ЗАПРЕЩЕНО ! Но этот Закон нарушают все кому не лень
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Зеленский: Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам
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и уже нарушил не подписав и не ветировав закон о ВСК в течении 15 дней
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Ну ведь он ещё не депутат. Станет депутатом - тогда пинайте. А пока просто выберете более достойного и всех делов. Как я уже писал ранее Куницкий на фоне Зеленского просто мудрец, но ведь Зеленского выбрали. Почему?
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None None - вообще запрещено...

А полоумного марионетку Зе выбрали из 39 кандидатов.... потому что большинство народа это тупые, потерявшие национальное и личное достоинство людишки-малороссы ...ну и + сепары ожидающие путина в Киев...
Украинцев на самом то деле очень мало... - вымирающий народ...
Процентов 20 от силы осталось от общей массы...
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Твои 20% это не те ли что выбирали известного жулика и брехуна ? Тогда говори правду что украинцев менее 5% .Точнее 3, 8 % кажется Те что были за Кошулинского .Если бы не те 16 % тогда то имели бы сейчас совсем другой расклад наверху
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Zushaua - ну я голосовал за Кушилинского в 1-ом туре, во втором вынужден был за порошенко хотя презираю его....

Просто понимал какой придет пипец если Беня возглавит Украину...
Насчет 3,8% может вы и правы в какой то мере...
Сейчас ситуация такая как на картинке увы...
Любая про-украинская позиция осмеивается сепарами в связки с порошенко...
Кандидат у депутати від "Слуги народу" Куницький підтвердив своє подвійне громадянство - Цензор.НЕТ 1850
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Потому,что против Порошенко
Так было всегда
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"честно признался" когда приперли к стенке.
Уже и в соцсетях, и в СМИ разошлись его фото со службы в израильской армии.
"Служив в армії Ізраїлю: блогер Куницький із "Слуги народу" потрапив у новий скандал."


https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/sluzhiv-v-armii-izrailyu-bloger-kunitskij-iz-slugi-narodu-potrapiv-u-novij-skandal.htm
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ну, если в израильской армии служил и гражданство израиля, это никакая ни зрада, главное, чтоб брат на москалей не работал))
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Во-первых, он врал, что израильского гражданства не имеет, пока его не приперли доказательствами.
Во-вторых, он очень часто ездит в россию, был там много раз даже в этом году.
Что он там делает?

Из заявления депутата Денисенко:"Впрочем, лично у меня есть подозрение, что израильское гражданство используется этим лицом только для прикрытия агентурной деятельности в пользу России.Об этом может свидетельствовать факт многократного пересечения Куницким российско-украинской границы именно по израильскому, а не по украинскому паспорту.Только в марте-апреле этого года, в разгар президентских выборов, через пограничный переход Гоптовка в Харьковской области Куницкий совершил 8 переходов российско-украинской границы по своему израильским паспортом.Гоптовка, выезд, 23.03.19
Гоптовка, въезд, 16.03.19.
Гоптовка, выезд, 16.03.19.
Гоптовка, въезд, 16.03.19
Гоптовка, выезд, 09.05.18
Гоптовка, въезд, 24.03.18
Гоптовка, выезд, 24.03.18
Гоптовка, въезд, 24.03.18Вместе с тем прослеживается трансграничная активность Куницкого и за его украинским паспортом номер FG 495891:Харьков (железнодорожный транспорт), выезд 23.05.19
Харьков, выезд 16.05.19
Гоптовка, въезд 23.03.19
Гоптовка, выезд 23.03.19Согласитесь, такая интенсивность связей с государством-агрессором да еще и с элементами конспирации, не может не настораживать.Эти факты и возможно сотрудничество Александра Куницкого с российскими спецслужбами должны быть проверены СБУ, к голове которой я обращусь уже ближе понедельника.Заодно и узнаем, в каком именно народа служат некоторые слуги".

Источник: https://censor.net.ua/n3134754
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чтобьі получить гражданство Укрианьі, нужно вьійти из предьідущего. на каком основании иммиграционная служба вьідает гражданство? захтел - на?
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почти што бисексуал Кандидат в депутаты от "Слуги народа" Куницкий подтвердил свое двойное гражданство - Цензор.НЕТ 8623
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Это фигня, лишь бы был предан идеалам азарова-януковича!
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Даже не прячуца, уже отрыто ЗЕбилятникам в рыло ссут.. Как же приятно на это смотреть. Молодцы ЗЕкловуны, ссыте дальше в рыла ЗЕбилов.
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Так,громадянин Ізраілю.Так,служив в Ізраїльській армії,а українська в х.. не впиралась.Так,в 2014 визнав ,що Крим-російський. Нєт у вас мєтодов на Сашу Куніцкого !
Кандидат у депутати від "Слуги народу" Куницький підтвердив своє подвійне громадянство - Цензор.НЕТ 3009
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Хех,да у полстраны двойное гражданство
Если не запрещено то можно
От того ,что у нардепа будет одно гражданство,он что будет больше любить Украину?
Если Украина демократическое государство,в чем я сомневаюсь,то не имеет значения сколько у него паспортов и какой национальности
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Имеет значение только закон. А не то дышло в которое его превращают хитрозаточенные морды, лезущие во власть.
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Верно,но законы таковы,что заточены под элиту,в которых тысячи лазеек
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ну так как они пишутся, то не удивительно, что трактовка многобразна. єто как задание на контрольной - если условие написано качественно, то у задачи один ответ. если некачественно - то уйма вариантов.
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Зе только грязь за собой тянет, луганских и донецких сепаров предателей и преступников,
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Бггг, то что попасть в базу Миротворца честь говорят только отпетые сепарасты)
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***
- ой вей...кого я вижу.?.. Соломон Натанович...глазам не верю...
- таки да! это я
- а брехали шо вы в Израиль умотали
- был.. пожил... вернулся обратно!
- и с чего это? шо вам там опять не так?
- Изя... я вам за то честно скажу - я здесь хто?
- хто?
- хитрая жи*** морда... а там такие... все!!!!
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Мне нравится- ВСЕ тварье прется писать и контролировать Законы Украины в Раде, самому не считая необходимым их выполнять. Я вообще в прострации от коментов! "Ети" люди НАМ будут принимать законы. Если ОНО с ходу СРЕТ на закон то зачем ТАКОЕ в Раде,что оно там полезное для нас примет или предложит принять?
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Ребятки, вы можете в комментах ломать копья и на вентилятор набрасывать .
Но вот на 169 округе в Харькове идут два основных конурента.
Куницкий( который в тырнете ZPSanek) и Грановский.
То что у Грановского еще гражданство румынии и молдовы есть я уже молчу.
Но Грановский решала по судам от порошенко, и вообще личность одиозная. Порошенко провалился, и Грановский вынырнул в Харькове неожиданно, за два месяца договорился с Кернесом и ездят на пару фэйсами светят с подарочными наборами лекарств бабулькам .
Точно так же как перед этим кернес пропихивал от себя и Писаренко, и Хомутынника.
А Куницкий выучил законы и четыре года подряд уже шугает недобитых бывших гайцов на дорогах и нашу реформированную патрульку. Чтобы нам, хоть немного легче жилось в правовом беспределе.
Так вот при выборе из этих двух кандидатур , извините, но Куницкий однозначно лучше. И я не смотрю под чьими флагами он пойдет в парламент. И его второе гражданство меня меньше всего волнует
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ну то что порохоботам приятнее грановский, пусть даже тот сознается в 3 гражданствах, чем куницкий, это и к гадалке не ходи
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"Добавить меня на сайт "Миротворец" - это лучший пиар для меня и самый яркий конец для этого сайта. Потому что если я - сепаратист со своей деятельностью, тогда каждый может завтра там оказаться", - сказал Куницкий. Источник: https://censor.net.ua/v3136088

ну миротворец "умер" после помещения туда ювт и михо, так что над трупом глумиться не надо Кандидат у депутати від "Слуги народу" Куницький підтвердив своє подвійне громадянство - Цензор.НЕТ 6083
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у зеленого "случайно" нет второго гражданства? Что-то уж слишком он за второе гражданство беспокоится
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пропагандист, пять лет перепечатывавший эфэсбэшные картинки из сайтов ДНР и РФ, начинает понимать что ФСБ его использовала втёмную.
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Так оно еще и Крым кацапским назвало... В общем,зерыгобобики, вся ваша ложь и грязь, ваше типа возмущение, которое вы выливали на Пороха, и копейки не стоит -вы все конченые сепарасты, и ненавидите его только из за своей быдлячей зависти, никчемности по жизни жизни, в сравнении с ним и за то, что вас, скот, из кацапского стойла вылезти заставили
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Об этом он заявил сегодня, 6 июля /"С момента подачи моего заявления в ЦИК, я написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства", - добавил Куницкий. /и отказ ему справедливо утвердят. Потому что: В Израиле религия не отделена от государства. Суббота (шабат) согласно религии там особый день. В шабат нельзя писать, а читать можно только религиозную литературу. «Каждый, кто нарушает субботу, -отвергает всю Тору .Публично нарушающий субботу приравнивается к нееврею».
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниКандидат у депутати від "Слуги народу" Куницький підтвердив своє подвійне громадянство. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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