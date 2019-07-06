 Кандидат у депутати від "Слуги народу" Куницький підтвердив своє подвійне громадянство. ВIДЕО

Про це він заявив сьогодні, 6 липня, на зустрічі з виборцями в Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Харків.
"Я емігрував зі своїм батьком у 12 років до Ізраїлю. У 2002 році вступив на службу до армії Ізраїлю.Чим я дуже пишаюся. У 2005 році, після армії, я повернувся до України. Відтоді я проживаю в Україні", - сказав Куницький.
Кандидат додав, що звернувся до посольства Ізраїлю із заявою про відмову від громадянства.
"З моменту подачі моєї заяви до ЦВК, я написав заяву до генерального консульства Ізраїлю в Києві про відмову від ізраїльського громадянства", - додав Куницький.
Під час зустрічі кандидат прокоментував і те, що його внесли до бази сайту "Миротворець.
"Додати мене на сайт "Миротворець" - це найкращий піар для мене та найяскравіший кінець для цього сайту. Бо якщо я сепаратист зі своєю діяльністю, тоді кожен може завтра там опинитися", - сказав Куницький.
Як розповів представник громадянської мережі "Опора" Микола Зінченко, для реєстрації кандидата на вибори в парламент потрібно, щоб він був громадянином України:
"У Законі України "Про вибори" вказано, що балотуватися можуть ті кандидати, які є громадянами України й проживають на території України останні 5 років. На цій підставі його зареєстрували. Є вичерпний перелік тих пунктів, де вказано, на яких підставах можуть зняти з реєстрації кандидата в депутати. Там немає пункту, що у кандидата є подвійне громадянство. Якщо за формалізмом закону, то підстав немає. Але ці питання мають вирішувати суди й ЦВК".
Згідно зі статтею 4 Конституції, в Україні існує єдине громадянство.
У статті 76 йдеться: народним депутатом України можна вибирати громадянина України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років, не має судимостей.
Нагадаємо, про подвійне громадянство Куницького заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія. Станом на 6 липня Куницький залишається кандидатом у депутати.
В "Слуге народа" сделали неожиданное заявление о Крыме
Отключая воду в оккупированном Россией Крыму, Украина вредит своим же гражданам.
Такое заявление сделал член партии "Слуга народа", эксперт в сфере экономики, финансов и налогообложения Даниил Гетманцев, передает ATR.
"Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", - заявил он.
"Мы не должны отдельно говорить про Крым, а отдельно про Донбасс. И те, и другие территории оккупированы. Мы, к слову, хотим создать в Верховной Раде комитет по оккупированным территориям. Это очень важный вопрос для стратегии развития страны", - добавил Гетманцев.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313688-v_sluge_naroda_sdelali_neohidannoe_zajavlenie_o_kryme
...
«Я считаю, что закон о люстрации свою ключевую задачу не выполнил. Он для многих не является, скажем так, наказанием за то что они нарушали закон и таком образом попадая под люстрацию они смогли избежать ответственности за те деяния, за которые, наверное, стоило бы чтобы они понесли ответственность. С другой стороны закон о люстрации убрал, в том числе с различных должностей, людей которые были бы там эффективны сегодня. В том числе сегодня в условиях войны, в условиях той неспокойной социально-экономической ситуации и многих других вызовов перед которыми сегодня оказалось наше государство», - заявил Разумков.
Напомним, закон «Об очищении власти» (люстрации) был принят пять лет назад после Революции достоинства. Под действия закона попало около пяти тысяч человек (Данные «Общественного люстрационного комитета» ), которые занимали должности с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года. Под люстрацию подпадают и сотрудники правоохранительных органов, судьи которые были причастны к преследованию активистов Майдана. В реестре лиц, которые попадают под действия этого закона, числится сейчас 921 человек.
Отметим, что военнослужащие, сотрудники Госпогранслужбы и Нацгвардии могут оставаться на должности, но после прохождения специальной процедуры. Для этого им необходимо подать соответствующий запрос президенту с просьбой не применять к ним данный закон. По такому пути пошли ряд скандальных чиновников, которые Петр Порошенко допустил к службе.
Некоторые чиновники восстановились на своих должностях через суды. Некоторых, после этого, Порошенко отправлял на повышение. Еще одним поводом не попасть под действие этого закона - получить удостоверение участника боевых действий. Чем воспользовались многие. Возможно именно поэтому в реестре значится не 5000 человек, а всего 921 чиновник.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313697-razumkov_zakon_o_ljustratsii_ubral_s_dolhnostej_ljudej_kotorye_mogut_bytj_effektivny_segodnja
...
А полоумного марионетку Зе выбрали из 39 кандидатов.... потому что большинство народа это тупые, потерявшие национальное и личное достоинство людишки-малороссы ...ну и + сепары ожидающие путина в Киев...
Украинцев на самом то деле очень мало... - вымирающий народ...
Процентов 20 от силы осталось от общей массы...
Просто понимал какой придет пипец если Беня возглавит Украину...
Насчет 3,8% может вы и правы в какой то мере...
Сейчас ситуация такая как на картинке увы...
Любая про-украинская позиция осмеивается сепарами в связки с порошенко...
Так было всегда
Уже и в соцсетях, и в СМИ разошлись его фото со службы в израильской армии.
"Служив в армії Ізраїлю: блогер Куницький із "Слуги народу" потрапив у новий скандал."
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/sluzhiv-v-armii-izrailyu-bloger-kunitskij-iz-slugi-narodu-potrapiv-u-novij-skandal.htm
Во-вторых, он очень часто ездит в россию, был там много раз даже в этом году.
Что он там делает?
Из заявления депутата Денисенко:"Впрочем, лично у меня есть подозрение, что израильское гражданство используется этим лицом только для прикрытия агентурной деятельности в пользу России.Об этом может свидетельствовать факт многократного пересечения Куницким российско-украинской границы именно по израильскому, а не по украинскому паспорту.Только в марте-апреле этого года, в разгар президентских выборов, через пограничный переход Гоптовка в Харьковской области Куницкий совершил 8 переходов российско-украинской границы по своему израильским паспортом.Гоптовка, выезд, 23.03.19
Гоптовка, въезд, 16.03.19.
Гоптовка, выезд, 16.03.19.
Гоптовка, въезд, 16.03.19
Гоптовка, выезд, 09.05.18
Гоптовка, въезд, 24.03.18
Гоптовка, выезд, 24.03.18
Гоптовка, въезд, 24.03.18Вместе с тем прослеживается трансграничная активность Куницкого и за его украинским паспортом номер FG 495891:Харьков (железнодорожный транспорт), выезд 23.05.19
Харьков, выезд 16.05.19
Гоптовка, въезд 23.03.19
Гоптовка, выезд 23.03.19Согласитесь, такая интенсивность связей с государством-агрессором да еще и с элементами конспирации, не может не настораживать.Эти факты и возможно сотрудничество Александра Куницкого с российскими спецслужбами должны быть проверены СБУ, к голове которой я обращусь уже ближе понедельника.Заодно и узнаем, в каком именно народа служат некоторые слуги".
Источник: https://censor.net.ua/n3134754
Если не запрещено то можно
От того ,что у нардепа будет одно гражданство,он что будет больше любить Украину?
Если Украина демократическое государство,в чем я сомневаюсь,то не имеет значения сколько у него паспортов и какой национальности
- ой вей...кого я вижу.?.. Соломон Натанович...глазам не верю...
- таки да! это я
- а брехали шо вы в Израиль умотали
- был.. пожил... вернулся обратно!
- и с чего это? шо вам там опять не так?
- Изя... я вам за то честно скажу - я здесь хто?
- хто?
- хитрая жи*** морда... а там такие... все!!!!
Но вот на 169 округе в Харькове идут два основных конурента.
Куницкий( который в тырнете ZPSanek) и Грановский.
То что у Грановского еще гражданство румынии и молдовы есть я уже молчу.
Но Грановский решала по судам от порошенко, и вообще личность одиозная. Порошенко провалился, и Грановский вынырнул в Харькове неожиданно, за два месяца договорился с Кернесом и ездят на пару фэйсами светят с подарочными наборами лекарств бабулькам .
Точно так же как перед этим кернес пропихивал от себя и Писаренко, и Хомутынника.
А Куницкий выучил законы и четыре года подряд уже шугает недобитых бывших гайцов на дорогах и нашу реформированную патрульку. Чтобы нам, хоть немного легче жилось в правовом беспределе.
Так вот при выборе из этих двух кандидатур , извините, но Куницкий однозначно лучше. И я не смотрю под чьими флагами он пойдет в парламент. И его второе гражданство меня меньше всего волнует
ну миротворец "умер" после помещения туда ювт и михо, так что над трупом глумиться не надо