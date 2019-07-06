 Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

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Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Широкиного -зі стрілецької зброї, біля Лебединського з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї, в районі Павлополя з автоматичною гранатомета, неподалік Богданівки з автоматичною гранатомета і стрілецької зброї, околиці Мар'їнки - з міномета калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли: в районі хутора Вільний із міномета калібру 82 мм і гранатометів різних систем, поблизу Новотошківського з мінометів калібру 120 і 82 мм.

"Унаслідок ворожих обстрілів втрат із нашого боку не зафіксовано. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 липня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, 12 разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм. 6 бійців поранено і травмовано, 2 терористів знищено.

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