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 Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Збройні формування Російської Федерації з опівночі 6 липня обстрілювали позиції Об'єднаних сил (ОС) із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

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Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Широкиного -зі стрілецької зброї, біля Лебединського з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї, в районі Павлополя з автоматичною гранатомета, неподалік Богданівки з автоматичною гранатомета і стрілецької зброї, околиці Мар'їнки - з міномета калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли: в районі хутора Вільний із міномета калібру 82 мм і гранатометів різних систем,  поблизу Новотошківського з мінометів калібру 120 і 82 мм.

"Унаслідок ворожих обстрілів втрат із нашого боку не зафіксовано. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 липня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, 12 разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм. 6 бійців поранено і травмовано, 2 терористів знищено.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136087
 
 
 Топ коментарі
 
Это нового главу донецкой ОГА братец с назначением на должность поздравил. Салютом.
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так враг чы "тамженашилюди"?
братэлло губернатора донецкой области точно сегодня не нарушил режим?
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Столетняя война продолжается .Потерь НЕТ! А Бойцов хоронят практически каждый день без конца и края .Дай Бог украинским защитникам сил и терпения .Как можно воевать не зная как победить ? А ведь пять лет при барыге так и воевали ради войны , а не ради победы . Походу НЕ знают этого и сейчас . Потому что ни у кого из политиков нет ни стратегии , ни концепции ПОБЕДЫ над страной -агрессором , а есть только лозунги и сказки для электората и личная материальная выгода для себя . Вот такие дела....
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потерь нет, знакомые слова
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давно пора назвать грибовичскую свалку именем украинского черчилля - п.а. порошенко, и ему почет, и народу -радость
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так враг чы "тамженашилюди"?
братэлло губернатора донецкой области точно сегодня не нарушил режим?
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враг сейчас по западной украине туры устраивает. уже в открытую народ стравливает как в каменец-подольске
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Это нового главу донецкой ОГА братец с назначением на должность поздравил. Салютом.
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Столетняя война продолжается .Потерь НЕТ! А Бойцов хоронят практически каждый день без конца и края .Дай Бог украинским защитникам сил и терпения .Как можно воевать не зная как победить ? А ведь пять лет при барыге так и воевали ради войны , а не ради победы . Походу НЕ знают этого и сейчас . Потому что ни у кого из политиков нет ни стратегии , ни концепции ПОБЕДЫ над страной -агрессором , а есть только лозунги и сказки для электората и личная материальная выгода для себя . Вот такие дела....
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ихтамнеты воюют против потерьнетов Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6947
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та петруха неадекватный от жадности,клоун по ватности...
як кажуть жыдоугрофиннобуряты -обое рябое...
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оно тебе надо?бросай скриншотить,бо догоню и согреюсь.
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Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1848На Донбассе в ночь с 5 на 6 июля в крышу Свято-Спиридоновского храма села Коминтерново попал снаряд, от Русской православной церкви Об этом говорится в сообщении Донецкой епархии Украинской православной церкви. Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8426
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Смотреть всем- "Зеленський зіграв Добкіна молодшого" ( ютуб)
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Читаю ті слова "режим прекращения огня " ... Для чого це триндіти про якесь " перемирье"?!!! Йго ніколи не було і не буде !!! Треба об"явити про відділення від України цього довбаного бабамбасу !!! Нехай ідуть куди хочуть , хоч до дідька на роги ! Досить !!!
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Не можу втриматись,щоб не зацитувати презЕдента-не треба ділити,там такі ж українці...до речі чим не підтвердження(ця новина)....дайошь терористам убд,й захищені статті бюджету?!
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВід початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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