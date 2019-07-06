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Все про:війна (1606) Зеленський (1948) Ляшко (685) Кириленко Павло (1)

 Ляшко-Зеленському: Якщо президент не відрізняє мирних громадян від бойовиків, у нього точно "дефект". ВIДЕО

Лідер РПЛ Ляшко жорстко відреагував на призначення главою Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, рідний брат якого проживає на окупованій території і підтримує донецьких терористів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Володимире, мій двоюрідний брат Сергій, з яким я виріс, якому я все життя допомогав, сьогодні живе у Луганську. Він до окупації служив у МНС, а після окупації зрадив присягу, перейшов на бік ворога і зараз служить терористичній організації. Це мій брат, я з ним разом виріс, але у нього є головний дефект - він зрадник. Люди на окупованих територіях, які не можуть виїхати через старість - так, це наші українці і треба зробити все, щоб їх звільнити. Але у бойовиків, які взяли до рук зброю, зрадили присягу і Україну, в них не дефект, а тавро на лобі - "зрадник". У них українські паспорти, але за духом вони - запроданці", - наголосив Ляшко.

Політик запевнив, що не дозволить президенту і його команді легалізувати бойовиків, яких він називає людьми без дефектів, і протягнути особливий статус для Донбасу.

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"Якщо ви, Володимире, не бачите різниці між бойовиками та іншими українцями і вважаєте, що це "ділити", то я скажу, що і у вас є дефект. Тому що для президента України будь-який бойовик, який взяв зброю, - це зрадник, який має бути притягнутий до відповідальності.

Відповідь Зеленського - сигнал для нас всіх, що вони будуть робити у новому парламенті: легалізовувати бойовиків, давати можливість цим людям ставати місцевою владою і протягувати особливий статус для Донбасу. Я зроблю все, щоб ці люди з клеймом зрадника ніколи не керували Україною", - підсумував Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136069
 
   
 Топ коментарі
 
никогда бы не подумал что напишу это, но в последнее время Ляшко выглядит одним из самых адекватных политиков в Украине
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так ты говнюк неофашист. кайсервальд концлагерь фашистов в латвии северная часть Риги. эдвад рошман твой дедушка или прадед?
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зеленский конечно еще то чудо.. но от разрыва пердаков ПЕСиков просто душа поёт Ляшко-Зеленському: Якщо президент не відрізняє мирних громадян від бойовиків, у нього точно "дефект" - Цензор.НЕТ 5793
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весь этот вой преследует одну цель не дать президенту получить большинство в вр. они этого боятся больше всего . олигархат в истерике большинство в парламенте даст президенту самостоятельно принимать законы а как бы хотелось что бы из за нехватки голосов надо было бы договариваться с ахметовым или с кем то другим . для этого они и сохранили мажоритарку . посмотрите как в унисон поют все и ахметовские и медведчуковские и порошенковские и коломойковские . делаем вывод и голосуем . пора наказывать козлов.
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Судя по тому, что в последние полгода перед выборами показывали украинские телеканалы, именно олигархат и привел Зе к власти, сплотившись в едином порыве против Порошенко.
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Зачётно , зеленский ты мразь, шут и лицемер . Надеюсь когда тебе не взойдёт в итоге тебя твои кураторы бросят на откуп толпе ноги вытирать после параши
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всех помирю...ляшко токое же меркантильное существо среднего роду ,як и основная масса слуг народу...
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Пьяный бомж проснулся утром с похмелья, обхватил голову руками и прохрипел:
"Етить-колотить...."
Проходящий мимо порохобот сразу ДОГАДАЛСЯ:
"Это он про Зеленского".
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настали часи коли професійний енрічний політичний клоун говорить правильні речі, та має яйця...в той час як так званий гідрант, колишній прохвесійний блазень ніякий як політик і мужик...знаєте стрьомно
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дырявый решил попиариться но!!))вспомни как в мариуполе тебя "чечен"драл))а потом ты заявил что ахмет вЯликий пАтриот Украины))
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Зеленський ще наробить багато помилок і автором більшості з них буде не тільки він сам, але і його недосвідчені і не без того, що й заангажовані у не корисні для України проекти, консультанти і асистенти. Чи зможе він консолідувати свою владу і надати їй той дискурс, який від нього очікує проукраїнська частина населення?
Хотілось би побачити того, хто знає відповідь на це питання.
Поки що, не видається, що це міг би бути сам Зеленський.
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не пройшло і 100 днів, а йо"нутий владімір вже всім наостоп"здив.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЛяшко-Зеленському: Якщо президент не відрізняє мирних громадян від бойовиків, у нього точно "дефект". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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