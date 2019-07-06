 Ляшко-Зеленському: Якщо президент не відрізняє мирних громадян від бойовиків, у нього точно "дефект". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Володимире, мій двоюрідний брат Сергій, з яким я виріс, якому я все життя допомогав, сьогодні живе у Луганську. Він до окупації служив у МНС, а після окупації зрадив присягу, перейшов на бік ворога і зараз служить терористичній організації. Це мій брат, я з ним разом виріс, але у нього є головний дефект - він зрадник. Люди на окупованих територіях, які не можуть виїхати через старість - так, це наші українці і треба зробити все, щоб їх звільнити. Але у бойовиків, які взяли до рук зброю, зрадили присягу і Україну, в них не дефект, а тавро на лобі - "зрадник". У них українські паспорти, але за духом вони - запроданці", - наголосив Ляшко.

Політик запевнив, що не дозволить президенту і його команді легалізувати бойовиків, яких він називає людьми без дефектів, і протягнути особливий статус для Донбасу.

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"Якщо ви, Володимире, не бачите різниці між бойовиками та іншими українцями і вважаєте, що це "ділити", то я скажу, що і у вас є дефект. Тому що для президента України будь-який бойовик, який взяв зброю, - це зрадник, який має бути притягнутий до відповідальності.

Відповідь Зеленського - сигнал для нас всіх, що вони будуть робити у новому парламенті: легалізовувати бойовиків, давати можливість цим людям ставати місцевою владою і протягувати особливий статус для Донбасу. Я зроблю все, щоб ці люди з клеймом зрадника ніколи не керували Україною", - підсумував Ляшко.