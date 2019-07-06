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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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 "Ви дійсно вважаєте, що можна за місяць створити партію?" - Смешко розкритикував "Слугу народу". ВIДЕО

Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко упевнений, що політичну партію неможливо створити швидко, тим паче за місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Гордону", критикуючи президентську політсилу "Слуга народу".

"Ви дійсно вважаєте, що можна за місяць створити партію? А яка ідеологія цієї партії?" - каже Смешко, коментуючи високий рейтинг "Слуги народу".

Нагадаємо, згідно з останнім соцопитуванням, проведеном Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 29 червня - 3 липня 2019 року, партію "Слуга народу" готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, при 5% бар'єрі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136060
 
 
 Топ коментарі
 
Это же не партия, а телесериал, мультяшка, виртуальный велосипед.
А на деле синие рыги "новые лица" перекрашены в зеленый цвет.

Партия "слуга народа" выступает:
1. против закона о люстрации

2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный

4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")

5. за отмену Томоса и ПЦУ

6. за сокращение украинской армии

7. за русское телевидение на украинских экранах

Так чем эта партия слуг русского народа отличается от партии бойко?
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єто кто новий? ригаанал разумков?)))
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Рада такая же работа как и любая другая. Туда и должны идти обычные люди. Потому что Рада это делегаты от обычных людей

Какой-нибудь Кононенко что вообще знает об обычных людях? Он бывает в поликлиниках, его дети учатся в ообщеобразовательных украинских школах?
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Блин, забыл. Читал прекрасный посто "обычный человек"(вроде по-нашему, правда), забыл где.
Типо нету большего зла чем простой человек - ядовитый сарказм такой был, страницы на две.)
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Ну кому обычный человек зло, тому не стоит становиться депутатом. Потому что депутат всего лишь исполняет волю его избирателей.
А не исполняет - его отзывают.
Вы тоже обычный человек. И я. Мир вообще состоит из обычных людей.
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Лала, что же вы не пошли? Видите ли, Лала, интеллект выше среднего нужен не только для того, чтобы красть, но нужен не менее и для добрых дел. "Простые люди" в органах власти, тем более законодательной, будут в лучшем случае пустым местом. В худшем... Помните пословицу - "Простота хуже воровства".
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А при чем тут простота? Я говорю об обычных людях. Обычных а не простых

Чтобы лечить людей интеллект по-вашему не нужен? Окончить мединститут и стать врачом - это так, мелочь?

Что касается меня, так я стараюсь поступать так, как считаю нужным. Вот сейчас мое место там где я есть. Я занимаюсь немецкими налогами, меня прет эта тема, хочу ещё сильнее в неё занырнуть.
В Германии очень сложная система налогообложения, одна из самых сложных в мире. Но я испытываю нереальный кайф, когда открываю налоговое законодательство. Мозги постоянно в тонусе.

Когда достигну пика в этой сфере, своего пика, тогда и подумаю о смене деятельности. Пока мой вектор не меняется.

Могу только посоветовать найти в этой жизни «своё» направление. Тогда живётся гораздо проще
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Да поздно мне уже что-то искать. А окончание мед.института... Я его сам окончил лет 40 назад и сейчас обучаю студентов. Есть разные (как и было всегда) и умницы, и тупицы, и ни то ни се. Но что я заметил за годы работы, что лучшие становятся Врачами, а управленцами - тупицы. Ну не всегда, конечно, но часто. В любой сфере деятельности нужен опыт, практика ,знания и... порядочность. Только сплав этих качеств может сделать настоящего специалиста в любой сфере. Убери любое из них и человек будет неполноценен. П.С. Я очень ценю вашу увлеченность наукой и надеюсь, что ваши знания когда-нибудь помогут нашей стране выйти из кризиса.
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Вы не совсем верно меня поняли. Я не занимаюсь наукой, я занимаюсь практикой. Просто без теоретических знаний нельзя стать хорошим специалистом. Я не могу правильно сделать налоговую декларацию, учёт или написать возражение в налоговую, если я не владею материалом.
Да и уровни знаний бывают разные. Поэтому существуют семинары. Один съездит, потом всем служебную записку подготовит. По очереди ездим, но всегда в курсе всех изменений и тенденций.
И ещё нас стимулируют параллельно с работой повышать квалификацию и приобретать новую. Оплачивает работодатель, например, вечернюю учебу или по субботам - есть у нас такие виды обучения.
Вообще тут есть много чего такого, что, надеюсь, будет со временем появится и в Украине. Если вы работаете в сфере образования, вы знаете, что в Украине реформы в этой сфере жизненно необходимы.

Врач в Германии это практически небожители. Чтобы только попасть в медицинский нужно иметь средний балл такой высокий, балл после гимназии, где учеба тоже гораздо сложнее, чем в советских школах. У меня ребёнок в 5 классе - латынь 5 часов в неделю. В 9 классе должны уже Овидия в оригинале читать. Мне аж завидно, Овидий же прекрасен. А в оригинале так вообще наверное. Ну доживем - узнаем.

Порядочность - очень важное качество. Одно из важнейших. И призвание.

Вот у меня нет призвания идти в депутаты. Я и не иду. Появится - пойду.

P.s. Вы на себе крест, пожалуйста, не ставьте.
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Ты упоротый пропагандон а не "обычный человек".
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А был ещё "самый человечный человек". Тот, что в Разливе. "Ви дійсно вважаєте, що можна за місяць створити партію?" - Смешко розкритикував "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 1418
"Ви дійсно вважаєте, що можна за місяць створити партію?" - Смешко розкритикував "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 5079
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Потом якобы "участвовала в разработке организационных схем помощи раненым"

Сначало проверь данную инфу а потом лей помои на девушку если не подтвердится, хотите новые лица но с огромным опытом, так не бывает.))
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А Смешко годами собирал?
До президентских выборов о нём и слышно не было. Его впихнули, в первую очередь против Гриценко. Говорит складно, но и Петя был великим оратором - результат известен всем.
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И какой результат? Пропала зрада?
Что Зелемойский в Канаде сказал, что будет продолжать реализовать реформы Порошенко?
Что уЗелемойский - Герус сказал, что торговля с паРашей делает Украину сильнее?
Что офшоры уже не в теме?
Что кумовство уже не в теме?
Что Вальцман уже не в теме?
Что торговые партнёры уже не в теме?
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В истории было такое чтобы на выборах победила выдумка? Причем 2 раза - как президент и потом его партия.
Я понимаю шо нужно в чем-то в мире быть абсолютным лидером..... но это приблизительно выглядит как бы на балу наблевать 5 литров и гордиться этим.(можно и не гордиться, правда, но и плохого в этом ничего не видеть)))
Особенно жалко Петра Алексеевича..... вот это лузер
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Они же не победили, тем более преза не впихнули
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они были честнее вашего бени... и умнее ваших зебенят
))))
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Вы еврей?
С чего бы эта бригада "моя"? Вы видел Зелин клип про сало? Ну и как? Мне не оч. приятно когда меня выставляют геем-салоедом, как эти парни сделали.
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Порошенко - лузер? :D

Лузеры - зерада, которой надо то в таёжный союз, то в ЕС и чтобы всё было как там за 5 лет.
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смешко -это тот хер на даче у которого отравили юща? этот тот при котором сбу превратилась в филиал фсб? это тот который за месяц до президентских выборов начал свою предвыборную кампанию? это тот который склепал партию сразу после оглашения о роспуске вр? это тот который спонсируется медведчуком? я ничего не перепутал?!
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Смєшко пробухав і прожрав всі гроші, що йому кремль виділив на захоплення влади в Україні. І це йому на користь не пішло...
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это тот который спонсируется медведчуком? я ничего не перепутал?!

Ничего. Чистая правда!
Чистая правда со временем восторжествует -
Если проделает то,что явная ложь... В.Высоцкий
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создать нельзя, а распродать места в первой сотне - легко
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Абрамявічус - друг дитинства? Навіть той самий Богдан?
Гордон дивиться на Смєшка і думає: не тягнеш ти на лідера, ой не тягнеш!
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Такую как у Смешка за день можно создать. Офис в Киеве и нихрена по местам
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Всё возможно,я помню как кремлёвский Фюрер создал за 13 дней партию " Родина" (чекисты Глазьев - Рагозин),которая отобрала голоса у конкурентов Единой пРоссии,а потом воссоединилась с ЕР
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тебе чекисты везде мерещатся. ни глазьев ни рОгозин (через букву О) никогда в КГБ не работали. беда-беда. биомасса вместо копать огород, занимается внешней политикой и решением мировых проблем! а потом скулите-пенсия маленькая!
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Да, ты шо, служивый? Копать огород - это то единственное занятие, в котором ты мог бы преуспеть. А ты что-то там о внешней политике заикаешься.
В КГБ "работали" доярки, свинарки, конюхи и техники по искусственному осеменению рогатого скота. А такие, как ты, с них пыльцу собирали.
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Штопаный кагебешник Смешко имеет такую же фуфлыжную партию.
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Типу Смєшко свою партію 15 років будував)))))))))))
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В чем разница между Оппозиционной платформой «За жизнь» и Оппоблоком? На юго востоке Украины в основном Московия рекламирует за свои деньги весь оппозиционный платформенный блок.
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смех, смехом, но это тот случай, когда пукан погрузили в лужу
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Слуга Урода пустое место. Спору нет. Но как этот пенсионер содержит свою партию, тоже интересный вопрос... "Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию?" - Смешко раскритиковал "Слугу народа" - Цензор.НЕТ 2584
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А как назвать тебя называющего народ Украины уродами?
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Я вообще хз как у альтернативно одарённых работают мозги, чтобы до такого додуматься... "Ви дійсно вважаєте, що можна за місяць створити партію?" - Смешко розкритикував "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 2520
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Це одноразовий проект під вибори.
Вони проіснують лише одну каденцію, якщо ту раду раніше не розженуть.
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Наприклад, одноднівка-бєпєпє. Після 5- річного мародерства і знущання над людьми мальдівсько-сліпотрастовий вирішив зробити ре-брендінг. Куди ж потрапиш з бєпєпєшною токсичністю ? Тільки на кладовище історії, де його вже зачекалися
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Странно, допустим Голос был создан намного позже Слуги, но к ним никаких вопросов нет, все норм.
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Вопрос к рейтинговой "партии", когда партия создаётся на пустом месте, не имея никакой программы, которая только на съезде пишется и озвучивается...
О чём это говорит?
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Партия не партия а *** будет ложить на всех смешков и х***ков вместе с рошенами и косатыми ведьмочками престарелыми. Майдан кончен ваш поезд в ж*пе
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Грося он ще за коротший час створив свою партію і тепер в оппозиції до самого себе,бореться з тарифами ,ним же встановленими,у нас же країна можливостей,може статися неймовірне.
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Потім книжку, напише, як сам себе на лопатки поклав, і труну свою опечатав, щоб більше такого ніколи не вилізло.
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Зараз У Гросі декілька ЗАЛІЗОБЕТОННИХ "фішок"...
Зниження тарифів і хімічна кастрація педофілів.... "Ви дійсно вважаєте, що можна за місяць створити партію?" - Смешко розкритикував "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 7798
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У нас немає партій. Є клуби за інтересами.
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Даже не клуби, а так...Члени партии там вроде подписчиков на газетки, а верхушка как ОПГ.
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Гордон сидит с кислым лицом.... - он же пустышку Зю пропиарил в первый раз и защищал как единоверца по началу...
Понимает, когда начнется, тоже может попасть под раздачу...
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зря смешко полез в драку не его это дело за формирование своей лучше бы смотрел . а примеров формирования за месяц да вот нф яценюка бпп это как ? партия за життя медведчука голос вакарчука . президент не партию формирует президент набирает людей которые станут партией . а мы посмотрим станут ли партией или очередным сборищем типа нф или бпп за евро и доллары. люди верят президенту готовы проголосовать значит президент делает то что нравится большинству украинцев. плюс реакция европейцев и главное реакция мацквы. путин молчит попытался разок пошутить получил обратку и понял уж лучше молчать чем быть в ситуации когда с тебя смеются в мире . правильно плешивый понял ведь может случится что и в россии начнут смеяться.
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Слуга народу - это действительно не партия.

Это проект. Разрекламированный проект без людей. Пришлось объявить набор народа в партию. Кто же туда пошел?
Ярые ушлепки сидят с оппоблоках. Патриоты сгуртувались вокруг Порошенко и не пойдут к ушлепкам из 95, да их и не возьмут, т.к. "У зеленского" ненавидят все, что связано с Порошенко.

Так кто идет в партию слуга народа?
- те, кого выгнали из других партий (а за что)?
- карьеристы
- мошенники и проходимцы
- дилетанты
все те, кто в других политсилах никак бы не смог продвинуться.

Это проект на одни выборы.
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Патриоты сгуртувались вокруг Порошенко

Я ухахатываюсь! 95 квартал отдыхает!...
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настолько "сгуртувались" что их за 5 лет всех пересажали, заткнули,подкупили,назначили на хлебные места
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Та нехай вже їде...Та зелену плесень прихватить...
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Слуга Лоха - партия?СБОРИЩЕ ВЫСКОЧЕК,ПРИСПОСОБЛЕНЦЕВ И ЛОХОТРОНЩИКОВ в стране халявщиков,совков и ленивых жлобов.
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А у Смешка разве партия - тут тебе и Сотник, и Мирошниченко - они разве были членами партии до парламентских выборов?
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Гебнявий смішко створив щось краще за партію безідейного українофоба ? Яка твоя ідеологія, пустопорожнє базікало ?
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как то странно все откровенно выступают против президента и в упор не замечают путинской пятой колоны во главе с кумом путина медведчуком и аферистом рабиновичем. а вот вам прохосрань и высказывание вашего бизнес партнера ..... 60% считают что россия агрессор я так не считаю . ну и на вопрос журналиста о том что к медведчуку негативно относится большинство украинцев пан ответил ну и прекрасно я тоже к ним отношусь негативно. а вот вам прохосрань мнение нашего президента ..... мы самостоятельная страна и посредники типа медведчука нам не нужны .
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не поклонник зебилов, но смешко-зажравшееся, проворовавшееся нквдшно-коммуняцкое чьмо.
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А шо ж такое тогда сила и честь？
Смешко смешной такой😀
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Цікаво, Смєшко з власного досвіду каже? Чи мені здається, що його партія з'явилася не раніше СН? Чому він свою критику не адресує Голосу чи партії Гройсмана? Чи "перевірені роками" партії на його думку кращі?
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У Смешка чегой-то истерика. Его избиратели - гэбэшно-военно-отставниковая сетка, а зебилов он на свою сторону такими речами не перетянет.
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Так,бо мета-відтягнути голоси в ЄС (яка партія крім ЄС офіційно критикує дії Зєлєнского і його команди ?) .
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Щось не зрозуміло, як одне з іншим пов'язано. Мені більш логічною здається версія, що саме Порошенко створив і підтримує як самого Смішка, так і його партію, щоб відтягнути голоси в Гриценка.
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Смєшко просрав особистий рейтинг 8 відсотків набравши цілий список ПОЛІТСМІТТЯ...
тому й істерика...
бо тепер максимум 3,5...
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Депутатишки от "слуги урода"...это будут обычные кнопкодавы....
Будет режиссер по примеру чечетова...и по взмаху руки эти послушные попки будут голосовать....
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100% ...є готова "партія" гбістів-нквдистів ...тільки місцевого ***** не вистачає ...
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Можемо прикидуватись,що це новина,хоч бачимо рекламу-Гордон рекламує спонсорований Медведчуком проект "Сильна рука-державник Смєшко".
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тю, та вони ще вважають, що з клована може вийти президент
зебіли, бл
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Послушайте, что несёт дефективный дружок зе.
Он уже всех депутатов ВР определил, как "плохих людей". Чухан, который, ровным счётом ничего не сделал для этой страны, записал всех без разбора в чёрный список.
Видал я в жизни идиотов, но такие как в "команде" зе, это просто наилучшие образцы сургучных, закостеневших шизоидов
"Ви дійсно вважаєте, що можна за місяць створити партію?" - Смешко розкритикував "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 7224


"Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой снялся в агитационном предвыборном ролике к внеочередным выборам в Верховную Раду.
Друг президента Украины Владимира Зеленского и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой агитирует украинцев идти на выборы, которые состоятся 21 июля.
Ролик опубликован на всех официальных страницах политсилы "Слуга народа" в социальных сетях с подписью "Кошевой идет на выборы, будь как Кошевой".

"Один мой друг, не буду говорить кто, решил изменить страну. Ну вы поняли. Но ему сейчас реально трудно, потому что вокруг него много плохих людей. Я не буду говорить сколько, но где-то 450. Что мы можем сделать? Во-первых, дать понять, что нас гораздо больше, чем их", - заявил комик.
"Давайте поможем нашему другу сделать так, чтобы вокруг него были только слуги народа. Я не буду говорить коллеги. Хотя чего, буду. 21 июля, ну вы поняли", - добавил Кошевой."
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ТЫ сперва определись с принадлежностью, гельминт, а потом получишь право хрюкать...
может быть.
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Гельминт? Да ты что дол..нь, боярой обляпался?

Кто мне права то будет давать, ты что ли, обезьяна?
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Игорь Смешко. Патриот или агент?
https://antikor.com.ua/articles/3346-igorj_smeshko._patriot_ili_agent
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Ну, перед всіма виборами в Україні, в терміновому порядку, створюються партії.
Партія "Еко+25" десь запропастилася. Дуже гарна партія була ..., нє, решта 352 також непогані, всі, як належить, з ідеологіями (усього 353 ідеології).
А, от, багатьом країнам світу така кількість ідеологій і не снилася. Взяти, наприклад, ту ж таки, Америку - "слонь" і "осел" - оце всі їхні ідеології. Це катастрофічний ідеологічний голод.
Тому і не дивно, що там землетрус позавчора стався.
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А що Слуга народу це партія ? немаючи ні ідеології ,ні стратегії ,ні програми ,показали серіал для баранів ,а ті і повірили .
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У цій країні партію можна створити за тиждень, і це вже нормально...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Ви дійсно вважаєте, що можна за місяць створити партію?" - Смешко розкритикував "Слугу народу". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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