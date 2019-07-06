 "Ви дійсно вважаєте, що можна за місяць створити партію?" - Смешко розкритикував "Слугу народу". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Гордону", критикуючи президентську політсилу "Слуга народу".
"Ви дійсно вважаєте, що можна за місяць створити партію? А яка ідеологія цієї партії?" - каже Смешко, коментуючи високий рейтинг "Слуги народу".
Нагадаємо, згідно з останнім соцопитуванням, проведеном Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 29 червня - 3 липня 2019 року, партію "Слуга народу" готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, при 5% бар'єрі.
Какой-нибудь Кононенко что вообще знает об обычных людях? Он бывает в поликлиниках, его дети учатся в ообщеобразовательных украинских школах?
Типо нету большего зла чем простой человек - ядовитый сарказм такой был, страницы на две.)
А не исполняет - его отзывают.
Вы тоже обычный человек. И я. Мир вообще состоит из обычных людей.
Чтобы лечить людей интеллект по-вашему не нужен? Окончить мединститут и стать врачом - это так, мелочь?
Что касается меня, так я стараюсь поступать так, как считаю нужным. Вот сейчас мое место там где я есть. Я занимаюсь немецкими налогами, меня прет эта тема, хочу ещё сильнее в неё занырнуть.
В Германии очень сложная система налогообложения, одна из самых сложных в мире. Но я испытываю нереальный кайф, когда открываю налоговое законодательство. Мозги постоянно в тонусе.
Когда достигну пика в этой сфере, своего пика, тогда и подумаю о смене деятельности. Пока мой вектор не меняется.
Могу только посоветовать найти в этой жизни «своё» направление. Тогда живётся гораздо проще
Да и уровни знаний бывают разные. Поэтому существуют семинары. Один съездит, потом всем служебную записку подготовит. По очереди ездим, но всегда в курсе всех изменений и тенденций.
И ещё нас стимулируют параллельно с работой повышать квалификацию и приобретать новую. Оплачивает работодатель, например, вечернюю учебу или по субботам - есть у нас такие виды обучения.
Вообще тут есть много чего такого, что, надеюсь, будет со временем появится и в Украине. Если вы работаете в сфере образования, вы знаете, что в Украине реформы в этой сфере жизненно необходимы.
Врач в Германии это практически небожители. Чтобы только попасть в медицинский нужно иметь средний балл такой высокий, балл после гимназии, где учеба тоже гораздо сложнее, чем в советских школах. У меня ребёнок в 5 классе - латынь 5 часов в неделю. В 9 классе должны уже Овидия в оригинале читать. Мне аж завидно, Овидий же прекрасен. А в оригинале так вообще наверное. Ну доживем - узнаем.
Порядочность - очень важное качество. Одно из важнейших. И призвание.
Вот у меня нет призвания идти в депутаты. Я и не иду. Появится - пойду.
P.s. Вы на себе крест, пожалуйста, не ставьте.
Сначало проверь данную инфу а потом лей помои на девушку если не подтвердится, хотите новые лица но с огромным опытом, так не бывает.))
До президентских выборов о нём и слышно не было. Его впихнули, в первую очередь против Гриценко. Говорит складно, но и Петя был великим оратором - результат известен всем.
Что Зелемойский в Канаде сказал, что будет продолжать реализовать реформы Порошенко?
Что уЗелемойский - Герус сказал, что торговля с паРашей делает Украину сильнее?
Что офшоры уже не в теме?
Что кумовство уже не в теме?
Что Вальцман уже не в теме?
Что торговые партнёры уже не в теме?
Я понимаю шо нужно в чем-то в мире быть абсолютным лидером..... но это приблизительно выглядит как бы на балу наблевать 5 литров и гордиться этим.(можно и не гордиться, правда, но и плохого в этом ничего не видеть)))
Особенно жалко Петра Алексеевича..... вот это лузер
))))
С чего бы эта бригада "моя"? Вы видел Зелин клип про сало? Ну и как? Мне не оч. приятно когда меня выставляют геем-салоедом, как эти парни сделали.
Лузеры - зерада, которой надо то в таёжный союз, то в ЕС и чтобы всё было как там за 5 лет.
Ничего. Чистая правда!
Чистая правда со временем восторжествует -
Если проделает то,что явная ложь... В.Высоцкий
Гордон дивиться на Смєшка і думає: не тягнеш ти на лідера, ой не тягнеш!
В КГБ "работали" доярки, свинарки, конюхи и техники по искусственному осеменению рогатого скота. А такие, как ты, с них пыльцу собирали.
Вони проіснують лише одну каденцію, якщо ту раду раніше не розженуть.
О чём это говорит?
Зниження тарифів і хімічна кастрація педофілів....
Понимает, когда начнется, тоже может попасть под раздачу...
Это проект. Разрекламированный проект без людей. Пришлось объявить набор народа в партию. Кто же туда пошел?
Ярые ушлепки сидят с оппоблоках. Патриоты сгуртувались вокруг Порошенко и не пойдут к ушлепкам из 95, да их и не возьмут, т.к. "У зеленского" ненавидят все, что связано с Порошенко.
Так кто идет в партию слуга народа?
- те, кого выгнали из других партий (а за что)?
- карьеристы
- мошенники и проходимцы
- дилетанты
все те, кто в других политсилах никак бы не смог продвинуться.
Это проект на одни выборы.
Я ухахатываюсь! 95 квартал отдыхает!...
Смешко смешной такой😀
тому й істерика...
бо тепер максимум 3,5...
Будет режиссер по примеру чечетова...и по взмаху руки эти послушные попки будут голосовать....
зебіли, бл
Он уже всех депутатов ВР определил, как "плохих людей". Чухан, который, ровным счётом ничего не сделал для этой страны, записал всех без разбора в чёрный список.
Видал я в жизни идиотов, но такие как в "команде" зе, это просто наилучшие образцы сургучных, закостеневших шизоидов
"Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой снялся в агитационном предвыборном ролике к внеочередным выборам в Верховную Раду.
Друг президента Украины Владимира Зеленского и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой агитирует украинцев идти на выборы, которые состоятся 21 июля.
Ролик опубликован на всех официальных страницах политсилы "Слуга народа" в социальных сетях с подписью "Кошевой идет на выборы, будь как Кошевой".
"Один мой друг, не буду говорить кто, решил изменить страну. Ну вы поняли. Но ему сейчас реально трудно, потому что вокруг него много плохих людей. Я не буду говорить сколько, но где-то 450. Что мы можем сделать? Во-первых, дать понять, что нас гораздо больше, чем их", - заявил комик.
"Давайте поможем нашему другу сделать так, чтобы вокруг него были только слуги народа. Я не буду говорить коллеги. Хотя чего, буду. 21 июля, ну вы поняли", - добавил Кошевой."
может быть.
Кто мне права то будет давать, ты что ли, обезьяна?
https://antikor.com.ua/articles/3346-igorj_smeshko._patriot_ili_agent
Партія "Еко+25" десь запропастилася. Дуже гарна партія була ..., нє, решта 352 також непогані, всі, як належить, з ідеологіями (усього 353 ідеології).
А, от, багатьом країнам світу така кількість ідеологій і не снилася. Взяти, наприклад, ту ж таки, Америку - "слонь" і "осел" - оце всі їхні ідеології. Це катастрофічний ідеологічний голод.
Тому і не дивно, що там землетрус позавчора стався.