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 "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах. ВIДЕО

Ексначальник бригади протиповітряної оборони терористичної організації "ДНР" з міста Сніжне Донецької області Володимир Цемах зізнавався в інтерв'ю, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17, збитого російськими найманцями в липні 2014 року.

Про це йдеться в сюжеті "Справжнього часу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Описуючи події, пов'язані з падінням під Сніжним пасажирського лайнера МН17, Цемах каже: "Я цього пацана витягав. Я цей "Бук" ховав. Я вам покажу навіть, де він стартував, і де його забирав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донька ексначальника ППО терористів Цемаха розповіла про його "викрадення"

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136054
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошо сработали, если это правда, что его выкрали наши спецслужбы)
Так и нужно работать!
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"Поплыл" свидетель. Походу, спецслужбы Украины организовали подарок для трибунала по МН-17.
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Ценнейший свидетель в цепочке доказывания.
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Не знаю,не був,я в Лос Анжелесі проживаю. "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 4504 "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 1084Тримаю гральний заклад,основна розвага в тирі-ПОПАДИ ПОРОХОБОТУ В МОЗОК! Чомусь всі нижче пояса їм стріляють....Саме інтересне що попадають в мозок!
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Дык сами же и выбрали. Чего теперь на зеркало пенять?
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При зе хоть правду говорят,а барыга в 14 -16 годах в глаза сцал,шо у нас 5-6 погибших,а в реале до 1000 в иловайске и дебальцево
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Цінного дамбасюру захопили біндери і розв"язали йому язика.
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Навпаки - його захопили, бо він возв'язав свого язика. Це інтерв'ю було до захоплення.
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Где -то я читал,что это Цап -видбувайло.Орда специально его слила,чтобы отвести от себя подозрения.
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брешуть. звийсно. це не вин стреляв. а ле супровид "бука", установка- це його праця.
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брешуть. звийсно. це не вин стреляв. а ле супровид "бука", установка- це його праця.\\\\\\\\\\


У тебя кот упал на клавиатуру?
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В інтернеті можна до таких жидорептилоїдів дочитатися...
Але що ви навряд чи знайдете - так це реальні матеріали таких справ.
Бо вони, вибачте, того...

"Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 1332
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Сказати чесно, занадто гладко все вийшло, як по нотах.
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Скоріше за все підстава , бо якось просто . Тут подвійне , або потрійне дно із сторони ФСБ .
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Кто со мной поспорит на 100$? что этого типа наша власть в Россию, отправит в ближайшее время, ради мира на Донбассе...
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Жаль в Украине нет такой программы, как в США. Я бы дал ему шанс на вторую, беззаботную жизнь под другим именем, скажем в США взамен на полную инфу про БУК.
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Его отправят в Россию, ради мира на Донбассе...
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есть такая программа. но это если бы он сам пришел.
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Не слышал. Как называется эта программа в Украине, где преступнику меняют ФИО, могут помочь сделать пластическую операцию, дарят дом, да еще и неплохое пособие на всю жизнь?
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Через пару недель он все расскажет за пачку Примы.
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Если бы на Боинге были бы твои детки, то этого тупого поста выше - просто не было б. По теме - в США есть программа защиты СВИДЕТЕЛЕЙ, а не г@ндонов, целенаправленно угробивших 300 невинных душ
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Чудик, если бы "на Боинге" были мои детки, то я хотел бы, чтобы привлекли к ответственности того, кто дал приказ привезти БУК в Украину, т.е. *****. Ты неадекват какой-то.
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Старый добровольно сдался,по-другому бы не вывезли
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Ну канешна! В ваву на лысине он получил уже от карателей на Майдане.
"Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 7570
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Спочатку здалося, що позаду нього на бекґраунді - листя подорожника Ще подумав - чому до макітри не приклали...
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За пенсией ездил и не один год,потом пробили по базе и приняли деда
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да это для защиты детей и прочих родственников
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Мне тоже так кажется, но дочь вроде сказала, шо в хате в Снежном были следы борьбы и кровь на полу, но это можно было сделать и самому по договоренности с украинским правительством за показания в обмен на освобождение. Может совесть замучала, может кацапы начали валить всех, кто к этому причастен, вот он и решил пойти на сделку.
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аркашу тоже застрелили, а он взял всем назло и воскрес, и чья в этом заслуга? "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 9174
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Пытаются доказать, что Боинг сбили граждане Украины, росийским Буком? "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 6960
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Что можно сказать про это? Можно только пожелать ему,чтобы до последнего вздоха находился в тюрьме.
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nu vot vse dokazatelstvo protiv rosiji ot byvsego nacialnika PVO.Vsio bolse dokazatelstv i nenado.Konecno mozno ecio Girkina poimat i doprosyt "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 4080
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Сомневаюсь, что он даст какие-то новые показания. Фото видео фиксация Бука уже есть, а он не свидетельствует о том, что Бук стрелял по самолету, он только сказал, что помогал выводить "запиликано" (предположительно Бук) и какого-то пацана (1 военный в расчете Бука?). Перед этим он сказал, что его подчиненный отработал из зушки украинскую сушку, а вторая сушка сбила Болинг, то есть подтвердил российскую версию. Все это он говорит в интервью россСМИ, что он скажет на суде еще не известно.
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PS Это не преуменьшает эффективную операцию, он и кроме Бука в чем-то признается, например, в уничтожении танков ВСУ, да и вообще фигура не последняя.
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все итервью пропагандонам идут по сценарию.а на суде скажет правду.
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Пуйло зараз смикає у себе з плешивої дупи останнє "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 1686
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Хіба, що всі родичі і знайомі цього крєндєля почнуть зникати разом з книгами у ЗАКСі
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Партия "слуга народа" выступает:
1. против закона о люстрации

2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный

4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")

5. за отмену Томоса и ПЦУ

6. за сокращение украинской армии

7. за русское телевидение на украинских экранах

Так чем эта партия слуг русского народа отличается от партии бойко?
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ты и "ник" взял в ее "честь"? "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 7749
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чтож тут хорошего его теперь до суда в Гааге будут содержать в тепличных условиях, ногти ему бы повырывать и накол посадить по тихому, все равно будет петь я не я лошадь не моя, я бы по их детям и внукам прошелся чтоб он падла всю жизнь на воле страдал
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и чем мы тогда будем отличатся от парашки?
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Не хвилюйся. Скоро його обміняють або ж уб'ють.
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Через пару недель какой-нибудь суд под залог в 100 баксов выпустит в Снежное под домашний арест. "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 6898
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Стільки комментів,а суті новини так ніхто і не зрозумів.
Владимир Цемах признавался в интервью, что был свидетелем падения малайзийского "Боинга" MH17, сбитого российскими наемниками в июле 2014 года.
Збитого найманцями написано,не екіпажем кадрових російських військових,а найманців.
Тепер ті докази в суді по росвійськових підуть під сумніви і на виході або якісь цапи відбувайли,на кшалт цього,або зовсім нуль.Спецоперація відмінна,тільки в чию користь.
Источник: https://censor.net.ua/v3136054
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На суде будет фигурировать не интервью, а показания, которые запишут в "застенках СБУ", где он расскажет всё, как было, а не сказочку кацапского агитпропа.
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Ну якщо ти такий впевненний,то тоді звісно так і буде
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Хочешь сказать, что он на допросах пропетляет? "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 8260
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Тут невідомо хто його "привіз " , так як Європа вже хотіла замяти справу про збиття Боїнга . А тут така подляна . І подляна всім хто голосував за повернення Московії в ПАРЄ і самій Московії.
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Голландці не переймаються особливо цією справою- а малазійські authorities- взагалі на боці рашкостану
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При Порошекно таких оперция СБУ небыло. Могли только бизнес кошмарить. Корбана на танках арестовывать.
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Хе-хе. Зэбилы сменили весь состав СБУ и заменили всех оперативников "мадладой камадай, не запятнаной опытом проведения спецопераций"
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А эрэфию в ПАСЕ возвращают за 3 дня! "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 7873
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Опять бредишь? Такие операции разрабатываются и готовятся долго.Возможно и несколько месяцев,-когда клоуна еще и на горизонте не было видно.
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не пи*ди: савченко и ко, моторола, гиви, бабченко, ополченочка. Корбан **** пусть умрет рейдер гнусный - он уже протасов яр застраивает незаконно и титушней бьет протестующих
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Надо теперь его сделать парализованным инвалидом.
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ОППА !
Паззл склався !
Чудодійна операція викрадення, скоріш всього спільна операція однієї з башт кремля, з командою «партіі міра».

«Боінг сбілі донєцкіє повстанцьі».
План «Б».
***** соболєзнуєт.
Європа вздохнула с облєгчєієм.
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Хе-хе. Еще один кацап спалился на подмене показаний в СБУ на интервью козлорылым СМИ "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 4727
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Ай красота, СБУ начинает плюсы зарабатывать Вот что значит правильная мотивация сотрудников! Володя не ошибся с назначением главы. Хотя справедливости ради, всю гниль что в Украине можно не по одному а сетями ловить!!
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Вся эта операция похожа на ту, что с Бабенко. Там килллер сам сдался и тут скорее всего так было. Мужик начитался про трибунал и предложение глландцев на помилование в случае сотрудничества. Он еще хорошо заработает. Потому что маловерояно что бы наши спцы под номом эфесбе это сделали, их бы свои сдали.
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В этот период междуцарствия, предвыборной турбулентности - хаоса, как бы наши жадные до денег "патрИиЙОты" не продали не задешево голову такого ценного свидетеля...
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а тем временем :
Кремль тайно пытается договориться с Нидерландами и другими заинтересованными сторонами по делу об МН17.
"На переговорах ведется разговор о том, что в случае компенсации семьям жертв краха MH17 будет отсутствовать государственная ответственность".
Сам факт переговоров говорит о том, что Кремль, пусть и не публично, но признал "свое авторство" в уничтожении гражданского самолета на Донбассе.
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Не понятно че радуемся? Орк говорит что Боинг сбила украинская СУшка. А Бук был типа для защиты от украинских самолетов. Если в суде принимать во внимание его слова про Бук то надо принимать и слова про СУшку, - иначе любой адвокат умножит на ноль єти показания если мы примем во внимание одну часть а другую опустим.
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Интересно, кто следующий: аксенов или шойгу?
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Цензор.НЕТВідеоПодії"Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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