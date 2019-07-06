 "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті "Справжнього часу", повідомляє Цензор.НЕТ.
Описуючи події, пов'язані з падінням під Сніжним пасажирського лайнера МН17, Цемах каже: "Я цього пацана витягав. Я цей "Бук" ховав. Я вам покажу навіть, де він стартував, і де його забирав".
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
У тебя кот упал на клавиатуру?
Але що ви навряд чи знайдете - так це реальні матеріали таких справ.
Бо вони, вибачте, того...
1. против закона о люстрации
2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный
4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")
5. за отмену Томоса и ПЦУ
6. за сокращение украинской армии
7. за русское телевидение на украинских экранах
Так чем эта партия слуг русского народа отличается от партии бойко?
Владимир Цемах признавался в интервью, что был свидетелем падения малайзийского "Боинга" MH17, сбитого российскими наемниками в июле 2014 года.
Збитого найманцями написано,не екіпажем кадрових російських військових,а найманців.
Тепер ті докази в суді по росвійськових підуть під сумніви і на виході або якісь цапи відбувайли,на кшалт цього,або зовсім нуль.Спецоперація відмінна,тільки в чию користь.
Источник: https://censor.net.ua/v3136054
Паззл склався !
Чудодійна операція викрадення, скоріш всього спільна операція однієї з башт кремля, з командою «партіі міра».
«Боінг сбілі донєцкіє повстанцьі».
План «Б».
***** соболєзнуєт.
Європа вздохнула с облєгчєієм.
..
Кремль тайно пытается договориться с Нидерландами и другими заинтересованными сторонами по делу об МН17.
"На переговорах ведется разговор о том, что в случае компенсации семьям жертв краха MH17 будет отсутствовать государственная ответственность".
Сам факт переговоров говорит о том, что Кремль, пусть и не публично, но признал "свое авторство" в уничтожении гражданского самолета на Донбассе.