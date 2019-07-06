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Все про:Зеленський (1948) Тристороння контактна група (110) ЗСУ (293) Станиця Луганська (5)

 ТКГ у Мінську обговорить демонтаж бетонних укріплень ЗСУ і терористів під Станицею Луганською, - Зеленський. ВIДЕО

ЗСУ готові демонтувати бетонні споруди біля Станиці Луганської за добу.

Про це в коментарі DW повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступний крок у Мінську в форматі тристоронньої групи - зустрічатимуться і говоритимуть про те, щоб був демонтаж бетонних споруд, які розташовані фактично з двох сторін. Після демонтажу, тобто на останньому "Мінську" обговорювали, який потрібен для цього термін. Наша сторона була готова за добу все зробити. Ми все для цього зробили. А та сторона сказала, що їм потрібно від 8 до 10 днів. Ми готові до того, щоб з їхнього боку був сигнал і це відбулося одночасно", - розповів глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пам'ятаємо всіх, завдяки кому над Слов'янськом і Краматорськом знову майорять українські прапори, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136045
 
 
 Топ коментарі
 
Бетонные укрепления НЕ МЕШАЮТ заключать МИР.
Бетонные укрепления МЕШАЮТ врагу НАСТУПАТЬ!
ТКГ в Минске обсудит демонтаж бетонных укреплений ВСУ и террористов под Станицей-Луганской, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9703
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Зєля, відводь уже ВСУ під Львів.
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Договір з кацапами не вартий навіть паперу на якому надрукованийи !!!
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Отвод войск, Антикоррупционный суд, Уважение Запада....
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А ха ха ха ха

1. так отвод войск это же по "минску который подписал проклятый порошенко"?
2. антикоррупционный суд был создан еще при порошенко.
3. уважение? А ха ха ха ха ха ха ха
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1. при порохе неблбыло отвода войск потмоу что ему было не выгодно.
2. антикоррупционный суд был создан вопрекаи порошенко.
3. уважение!!!
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1. ну во первых был отвод. но только там где это было нам реально выгодно.
2. да ладно. порошенко же тиран. если бы он не хотел то суд небыл бы создан. а так - при порошенко он и был создан
3. ну какое уважение? кого? то что с говорящей обезьяной фотографируются на пляже не значит что эту обезьянку уважают. просто владелец обезьянки зарабатывает денежку. так и тут. вот в чем выражается уважение?

так что из трех твоих "достижений" вазелина можно с натяжкой принять одно - отвод войск. и почему то именно этот пункт напрягает военных и вменяемых людей.
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так "военные" живут с войны, потому это их и напрягает
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не уважение, а унижение...в европе нет коал, чтобы подержать
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Я не пойму, о каком демонтаже идет речь, если каждый день террористы обстреливают из минометов нашу территорию? Как в таких условиях можно поднимать вопрос об отводе, не то что воплощать это в жизнь? Кроме как капитуляция я больше никак не могу это назвать.
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тебе наш новый босс беня уже сказал что будет капитуляция !
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як можна, отримавши сигнал, демонтувати одночасно, коли нашим треба 1 день, а німцям 10?
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Як можна слухати Президента України в перекладі на українську! Абсурд повний !
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а ничего что на эти укрепления потрачено немало бюджетных денег ?
И главное: война ведь не окончена и они еще могут пригодится....
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Будь в Україні президентом хоч Господь Бог а Х**лу треба вернути Україну в стійло. Тільки сильна армія - аргумент.
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За 40 днів свого президенства шкоди для України вже зроблено більше ніж за роки інших президентів Він з перших днів плює на вимоги Конституції і законів, вся його шайка робить заяви які шкодять іміджу держави.а дії приводять до здачі всіх позицій і інтересів України. Це флюгер в руках єврейської мафії, він неуч і україноненависник.
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@ шкоди для України@

боюсь, что многие вещи он даже не контролирует, о многом и не знает....
"Свита делает короля"
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Ще з інтерв'ю. На запитання DW «Як Ви збираєтеся налагодити спілкування із українцями по інший бік від лінії розмежування?» клоун відповідає «Потрібно весь час із ними говорити. Ми постійно з ними говоримо, ми туди надсилаємо сигнали. Ми говоримо про те, що ми усі - українці, ми усі із ними однакові. Ми готові робити усе, що написано у мінських угодах. Ви знаєте прекрасно, що ані моя команда, ані я - ми не підписували цей "Мінськ", але ми готові йти за пунктами до виконання усіх мінських домовленостей для того, аби, нарешті, у нас був мир". - https://p.dw.com/p/3LfGj

Воно збирається на переговори з терористами... Не воргом-окупантом, а з його сявками...
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ты все не правильно понял
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я все поняв; навіть те, що "не ми підписували цей Мінськ". Тобто, не схвалює тих дій Порошенка саме в ті важкі часи поразок під Іловайьком і в Дебальцево...
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Щось мені Зєля перестав подобатись. Яка в дупу капітуляція, альо? Я проти капітуляції, Вовік!
Юля - твій вихід. Бо Мародер і Клоун щось загрались
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переобуваетесь в прыжке уроды... но мы то помним кого вы выбрали
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Продажним мародерам раджу до мене не звертатись. Відповідати просто гидую
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какие мы нежные... что ванька - опять ты облажался с выбором... странно, но больше половины зелебобиков за эти полтора месяца резво переобулись. кто за карлсона топит, кто (как ты) опять за косатую бл.. мало видно она вас (и Украину) кидала...
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так рейтинг самого зеленского--30 процентов, а 43 это антирейтинг порошенко, если рассматривать 2ой тур и конечно в эти 43 включаются и сторонники ювт, гриця и пр, даже, о ужас, сторонники зажопа и другие ватаны, которые из двух зол выбрали меньшее
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👍👍👍👍👍 в точку! Уже пля Клоун😄😄😄 А месяц назад адепт Йули Ванька за Зелупня разрывался.
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все течет, все меняется...интересно, а если ювт тоже призовет к капитуляции, начнет за пороха топить?)))
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твой выбор - ПЕС, не надо прикидываться
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Під ким ще баба Юля не була? Помаранчеві - так, риги - знаменита ширка, не захотів овощ. Тепер під ze? Ну - ну.
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Ширки не існувало, Зєля поливає Юлю брудом, ти - продажна підніжка мародерська, я - даю тобі гривню, приліпиш її собі на лоба дебільного і так ходи ТКГ у Мінську обговорить демонтаж бетонних укріплень ЗСУ і терористів під Станицею Луганською, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7592
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Спільного з регіоналами голосування проти Ющенка теж не існувало? А відмова назвати Росію агресором у 2008, то це як називається?
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Вовіку нічим не забов'язувавсь. Як і переважна більшість з 73%. Але і вашому мародеру вилизуйте дупу без мене
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І в Юлі і блазня в сраці одні і ті самі руки.
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Юля была бы лучший выбор для Украиеы несмотря на весь ее бэкграунд.
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Навпаки, завдяки її бекграунду. Нема за Юлею лайна. А зрадників Юля назад не приймає.
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Здається, коли монголи прийшли і спалили Київ, було проведено Мінськ-"-1". Тоді теж прийшлось демонтувати укріплення у містах, довелося скоритися... Однак в ті часи реально просто не було ні сил ні засобів - інакше просто б вирізали все населення, війна була програна. Зараз маємо певний паритет, про який наші пращури могли б тільки мріяти, до Києва ворогу дуже далеко, а ми власні укріплення вимушені руйнувати знову.
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"ломать -- не строить"

обычно , инициаторов что нибудь разрушить, я спрашиваю: "Это ты построил ? "
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Ну посмотрим ! Если все это приведет к миру ,Зеленский навсегда войдет в историю как самый успешный президент, если к наступлению врага ему мягко говоря пиз....ец
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а мне не нужен мир в стиле "капация-чечня". понятно? если вы желаете кормить эти ублюдочные рты и унижаться "слушая голоса бамбаса"- велкам. но без меня
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да мы знаем, что тебе нужно. Но вас уже чуть больше 5 процентов, и не факт, что к 21 июля не будет меньше
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тем хуже для клоуна и его команды... Я не исключаю чт оу какого нибудь ветерана АТО не выдержат нервы....
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Террором грозите, ну что еще может предъявить свора неудачников "меньше пяти процентов"
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Ну во первых лично вас никто и спрашивать не будет.... без обид ...
Есть мнение большинства украинцев которые и выбрали президента ...
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вот пусть эти уроды в количестве 73 % и слушают и платят. а я хер вам
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смотрите, все, он 73 процента уродами называет. Ну и кто ты после этого?
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Ша, Волкер сказав що Зеленський - хороший хлопець.
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@...если к наступлению врага@ может быть уже поздно "смотреть".
В случае широкомасштабного наступления Пуйла, многое, в том числе и президентство клоуна , может потерять смысл....
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Широкомастабного наступления пуйла не будет ....
зачем оно мошкам их и так все устраивает
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вас точно в известность не поставят, что они собираются делать.
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у порохобота весь мир сконцентрирован в нем самом.
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майдана не будет.
будет военный переворот
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ок, теперь иди хлебни валерьянки и успокойся.
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Хто буде на чолі заколоту? Мародер? Чи мародерський Кривонос?
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я все же склоняюсь, что будет майдан, как то не сложилось у нашей армии и ее руководства тяги к захвату власти
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по мнению зеленского что бы наступил мир нужно уничтожить украинскую армия как это делал янукович
слава Зебилам!
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Український тиждень,червень 2009-----Андрій Лаврик---''Армія тане''
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Идет перевод с русского - Зеленского ,на украинский ...афигеть и это президент Украины?
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Ну может это ОЧЕНЬ ХИТРЫЙ ПЛАН, согласованный с еврогеями и молодоженом Волкером. Вот только если РФия внезапно отожмет Станицу Луганскую, как они любят, Зеле надо будет очень быстро линять с Украины.
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"Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы" - он вообще в курсе, этот "главнокомандующий" ?

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этот вопрос оттягивали годами, нет прекращения стрельбы и нет веры этим серым зонам. Эти зоны должны быть украинскими по географии и принадлежности. Оголять же защиту резанием и отведением, так этот в интервью там не был и знать не знает о чем. В Европе сказали -так надо комик и он смешит всех.....
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в идеале обоюдное разведение с мониторингом обсе шаг вперед если не к миру, то к длительному перемирию, главное, чтобы стороны соблюдали договоренности
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Этот преЗедент ни слова не сказал, что Это расея воюет с ТОЙ стороны, и что мир зависит не от Украины...
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Мир зависит исключительно от Украины. Никто не мешает нам защищать свою землю, а не торговать ею в Минске.
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йде гібридна війна московських інтервентів проти України. В Криму - відкрита окупація москви, на Донбасі - прикрита під сєпаратізм. Чомусь Крим і Донбас розділяють як в переговорних процесах так і в міжнародних організаціях, хоча це одне і теж явище - московська мародерська агресія проти України. "Нова молода *******" естрадних блазнів сприймає московську версію подій і діє в рамках ворожої пропагандистської парадигми. По-суті, є московськими агентами, ворогами, п'ятою колоною, зрадниками.
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Какая гибридная война ???? выдумка трусливого кондитера.....
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тому-то і гібридна, бо на нас напав "ворог", "та сторона"
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ТКГ в Минске обсудит демонтаж бетонных укреплений ВСУ и террористов под Станицей Луганской

а что там солдаты??
молчат?
для них готовят котел в чистом поле, а оные молчат??

ахахаха
зеленый коридор уже нарисован для вас.

дебилы бл
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так их уже отводят на 1км, ребята должны выполнять приказ...но доник пишет, что особой зрады там нет все под контролем
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А Зелень задумывался , чем закончится выполнение т.н Минских соглашений???? Результат предсказуем. Де юре это территория Украины, де факто России. Многомиллиардные вложения без возврата,содержание территории проще говоря. Ситуация полностью под контролем РФ. 50-100 тыс контингент, который в любой момент может зайти на территорию Украины. "Принуждение к миру 2"
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я так понимаю украина сдалась на милость путина, подняла белый флаг и постепенно втягивает в свой состав днр/лнр так как мечтает об этом путин и пятая колонна в украине во главе с медведчуком?
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навпаки: московія затягує Україну в свої тенета
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Наших солдати будуть ще більше страждати,бо московити не перестануть обстілювати.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниТКГ у Мінську обговорить демонтаж бетонних укріплень ЗСУ і терористів під Станицею Луганською, - Зеленський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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