 ТКГ у Мінську обговорить демонтаж бетонних укріплень ЗСУ і терористів під Станицею Луганською, - Зеленський. ВIДЕО

Про це в коментарі DW повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Наступний крок у Мінську в форматі тристоронньої групи - зустрічатимуться і говоритимуть про те, щоб був демонтаж бетонних споруд, які розташовані фактично з двох сторін. Після демонтажу, тобто на останньому "Мінську" обговорювали, який потрібен для цього термін. Наша сторона була готова за добу все зробити. Ми все для цього зробили. А та сторона сказала, що їм потрібно від 8 до 10 днів. Ми готові до того, щоб з їхнього боку був сигнал і це відбулося одночасно", - розповів глава держави.
1. так отвод войск это же по "минску который подписал проклятый порошенко"?
2. антикоррупционный суд был создан еще при порошенко.
3. уважение? А ха ха ха ха ха ха ха
2. антикоррупционный суд был создан вопрекаи порошенко.
3. уважение!!!
2. да ладно. порошенко же тиран. если бы он не хотел то суд небыл бы создан. а так - при порошенко он и был создан
3. ну какое уважение? кого? то что с говорящей обезьяной фотографируются на пляже не значит что эту обезьянку уважают. просто владелец обезьянки зарабатывает денежку. так и тут. вот в чем выражается уважение?
так что из трех твоих "достижений" вазелина можно с натяжкой принять одно - отвод войск. и почему то именно этот пункт напрягает военных и вменяемых людей.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_5.html
И главное: война ведь не окончена и они еще могут пригодится....
боюсь, что многие вещи он даже не контролирует, о многом и не знает....
"Свита делает короля"
Воно збирається на переговори з терористами... Не воргом-окупантом, а з його сявками...
Юля - твій вихід. Бо Мародер і Клоун щось загрались
переобуваетесь в прыжке уроды... но мы то помним кого вы выбрали
обычно , инициаторов что нибудь разрушить, я спрашиваю: "Это ты построил ? "
Есть мнение большинства украинцев которые и выбрали президента ...
В случае широкомасштабного наступления Пуйла, многое, в том числе и президентство клоуна , может потерять смысл....
зачем оно мошкам их и так все устраивает
будет военный переворот
слава Зебилам!
а что там солдаты??
молчат?
для них готовят котел в чистом поле, а оные молчат??
ахахаха
зеленый коридор уже нарисован для вас.
дебилы бл