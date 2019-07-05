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 Суспільство
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Все про:Інститут нацпам'яті (119) Кернес (279) перейменування (277) Харків (1420) В'ятрович (159) декомунізація (246)

 В'ятрович написав заяву в прокуратуру на Кернеса. ВIДЕО

Український інститут національної пам'яті звернувся в ГПУ у зв'язку з поверненням проспекту в Харкові імені радянського маршала Жукова.

Про це глава Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович заявив в ефірі "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Тут уже персональна відповідальність міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Інститут нацпам'яті подав позов до прокуратури зі зверненням, що цей чиновник має бути притягнутий до відповідальності, зокрема, кримінальної. Якщо прокуратура спрацює, як повинна працювати - до 5-ти років ув'язнення включно загрожує Кернесу", - заявив В'ятрович.

Як повідомлялося, 19 червня Харківська міська рада підтримала рішення про повернення проспекту імені Жукова.

У травні 2016 року голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м.Харкова" в рамках закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тотаталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки". Воно зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради були зареєстровані електронні петиції з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Г. Жукова і прибрати з пл.Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того дня мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали більше 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

21 червня міський голова Харкова Геннадій Кернес підписав рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова.

В ніч з 25 на 26 червня таблички з назвою "проспект Григоренка" комунальники замінили табличками з назвою "проспект Жукова".

Рішення Харківської міськради про повернення проспекту імені Жукова оскаржила в суді партія "Європейська солідарність".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136018
 
   
 Топ коментарі
 
Вятрович - настоящий профессионал. Жаль, что из-за 73% его время проходит.
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Вятрович - настоящий профессионал. Жаль, что из-за 73% его время проходит.
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Все верно, но главное развивать экономику. Уважают только богатые и сильные страны, а на бедные страны внимания не обращают. Максимум - выделяют благотворительную помощь.
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вазелин привел с собой суркова...

... Глава Офиса президента Богдан на прошлые выходные посещал джазовый фестиваль во Львове. «Леополис джаз фест», ранее - «Альфа джаз фест», давно стал культовым мероприятием, на которое многие представители элит приезжают не столько послушать джаз, сколько потусить. Вот и Андрей Иосифович приехал туда, конечно, не за джазом. Судя по странице в ФБ, главе Офиса нашего президента музыкально близки Лолита Милявская, Вера Брежнева и Оля Горбачева. К сожалению, их во Львове не было.
Зато был организатор фестиваля - российский миллиардер Михаил Фридман. Встреча с которым и была целью его поездки на фестиваль. Тонкий выбор времени и места, чтобы никакой Ткач носа бы не подточил.
Полная органика.
Фридман сегодня - посредник между Богданом и Сурковым. Собственно, Сурков - это бывший пиар-менеджер Фридмана...

полній текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2057793761192231?__tn__=K-R


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...Фридман хорошо знаком с Богданом. Не секрет, что глава Офиса президента до 2019 года был известен, как бы это помягче сказать, как юридический консультант операций по сравнительно честному отжиму собственности у граждан, компаний и банков. При этом расцвет этой его деятельности пришелся на время, когда он работал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики у Николая Яновича Азарова. Во время перемирий на фронтах "войны" с коррупцией Богдан приобрел в тот период недвижимости на примерно 11 млн долларов.

Так вот, в 2012-2013 годах Богдан представлял интересы компании А1 (входит в «Альфа-групп»), которая боролась (и успешно) за контроль над универмагом «Украина» в Киеве, находящимся в залоге у ирландского банка.
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«Леополис джаз фест» - проукраинский фестиваль, на нем присутствовал Петр Порошенко и другие проукраинские силы..
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Национальная идея сейчас еще более актуальна ...
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"...национальная идея опять стала не актуальна." Скопировал из методички без изменений.
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Чтоб я тебя увидел на сайте «Миротворец»!
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Запроданець, чия би мукала ... ти не відволікайся, цілуй чужий флаг і чужу дупу разом з чоколятною.
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Вытравливать вазелиновых крыс любыми методами. Если Порох не снимет белые перчатки, то ему оденут белые тапочки. Это война, такая как в АТО. Где нужно стрелять первым, чтоб потом смеяться последним.
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Все так, но как безоружными воевать с большинством, если оно получит контроль над ВСУ, полицией, СБУ, вооружением?
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Гидота, ти в якій країні живеш ?
По беспределу. патаму шо хочет так меньшинство у нас вже було, воно відгребло по сопатці і сидить у Ростові ... і ти відгребеш ЧРСТвий грамотій.
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я не понял ,шо он сын адольфа гитлера ?.. вот это поворот
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Вы не понимаете идеи национализма и проукранские взгляды.
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Правильно. Давно надо было, видать, ручку не мог найти...
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Юре не до этого ,погоны скоро сдавать.Когда то с бтрами ездил к ахмету на публику,кричало Украина без чучмы,все сепары при нем в шоколаде были.В мену юга,зря тебя овощ отпустил.
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Сподіваюсь, що хоч за цією заявою гєпу посадять.. Хоч чомусь не спромоглися посадити гєпу протягом п'яти років потужних і успішних реформ - як судової системи, так і правоохоронних органів..Тепер за заявою одного зі списків петіного ПЄСу - гєпу обов'язково посадять..
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Навряд бо особисто він не голосував та рішення не підписував на рішенні є лише печатка отже буде говорити, що на сессії розглядалися петиції "народа" а він не при дєлах
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Так і є. Дивуєте, що в наших реаліях жоден високий посадовець не несе персональної відповідальності. Наче він якийсь простий секректар. Юридично-акробатичні викрутаси.
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Тогда нужен метод Жеглова!
Вот должен сидеть в тюрьме! (с)
Что-то типа этого...
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На площади Свободы Ленина давно сбросили с пьедестала (здоровый был)! Вот туда и надо было водрузить Гепу в коляске! Уже харьковские мирные голуби засрали бы его до основания!
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Наша прокуратура по мелочам не работает.
Вот страну просрать-это задача всех.
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а навколо чого має єднатись Україна ? і чому і досі вона роз'днана і бідна ? одних тягне на схід, інші прагнуть незалежності. то може культура, історія це і є те навколо чого варто об'єднатися ?
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Тупое, ты больше читай. у тебя же есть интернет, для кого ты здесь фуфлишь ?
Это тебе для начала ...
Маршал Жуков, "Солдат не жалеть"

https://youtu.be/Z91BVzxlIiQ

Маршал ПОБЕДЫ Жуков великий мясник.

https://youtu.be/GIKo9ZJ3lc0
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підсказати скільки українців було замордовано після так званої перемоги над гітлерівцями ?
переміг він... КОГО ?
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Як тільки чуєш, запроданець матінки України- у буцегарню, це провокатор Кремлівський.
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Кернес корупционер ,гнида ,тварь .Вятрович просто тупой продажный тупой казёл.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоВ'ятрович написав заяву в прокуратуру на Кернеса. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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