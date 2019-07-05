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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Геращенко Ірина (910) моряки (639) ПАРЄ (553) Європейська Солідарність (49)

 Ми підготували петицію в ПАРЄ з вимогою тиснути на Росію в питанні звільнення українських моряків, - Ірина Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Віце-спікер українського парламенту, кандидат у народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко разом із сотнями українців пройшлася вулицями звільненого п'ять років тому Краматорська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "ЄС".

У відеозверненні, яке публікує Ірина Геращенко, вона зазначає, що "сьогодні Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ святкують 5 років із дня звільнення. Але всі українці мріють про звільнення Донбасу - Донецька, Луганська".

Ми підготували петицію в ПАРЄ з вимогою тиснути на Росію в питанні звільнення українських моряків, - Ірина Геращенко 01

За словами Ірини Геращенко, українці також мріють про звільнення українських моряків.

"Сьогодні наша партія "Європейська Солідарність" підготувала петицію до Парламентської асамблеї Ради Європи з вимогою тиснути на Російську Федерацію негайно звільнити українських моряків". Ірина Геращенко закликала підписатися під цією петицією.

Ми підготували петицію в ПАРЄ з вимогою тиснути на Росію в питанні звільнення українських моряків, - Ірина Геращенко 02

"Друзі, ми вимагаємо звільнення українських моряків! Ми звертаємося до всієї ПАРЄ з вимогою переглянути рішення про повернення російської делегації, ми вимагаємо від Російської Федерації негайного звільнення всіх українських політв'язнів", - зазначає Геращенко. Підписатися під петицією можна за посиланням.

Ми підготували петицію в ПАРЄ з вимогою тиснути на Росію в питанні звільнення українських моряків, - Ірина Геращенко 03

Нагадуємо, 5 липня 2014 року українські військові звільнили від проросійських бойовиків українські міста - Слов'янськ і Краматорськ. Вони були стратегічно важливими для України, оскільки розташування міст дає змогу контролювати всі дороги в радіусі декількох кілометрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Європейська Солідарність" оскаржила в суді рішення Харківської міськради про повернення проспекту імені Жукова

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136012
 
   
 Топ коментарі
 
Столица Голландии Гаага а не Амстердам - И. Геращенко
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Пісєць ПЕСюкам після виборів. Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6338
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Потужне мишаче вовтузання представниці списку нікчемного ПЄСу напередодні виборів. І це після просирання роботи в ПАРЄ - котрою ніколи було їй займатися- вся віддалася участі в передвиборчій кампанії петі.. Ледве не впала на колінах зі сцени під час дебатів, про які так мріяв петя- і які він так нікчемно програв..
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Столица Голландии Гаага а не Амстердам - И. Геращенко
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Моряки должны сидеть, пока Россия не откажется от Крыма? Или их надо вытаскивать?
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Хто вытащит? Геращенко? Не смеши сам себя
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Хорошая идея! Но там будет большинство населения Украины! Что с ними делать? Выселять?
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Тогда все хорошо. Осталось дождаться 21 липня.
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А Х**ло сказал, что удмурты и украинцы "практически один народ".
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На всех фотках с Ириной Геращенко одна и та же девушка. Охрана или служба эскорта?
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Охранник приходит утром домой после смены, раздевается, умывается, садится завтракать. На кухню входит тёща с журналом:
- Столица Анголы, шесть букв.
Зять со всего маха бьёт по столу, чашка с чаем падает на пол и разбивается вдребезги:
- Я могу хотя бы дома ну хоть бы пять минут не думать о работе, а?
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Ирина Геращенко - настоящий профессионал, достойный поста Президента... в дурке.
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она курнула, или просто мозгами тронулась？
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Они у той многостаночной разве когда-то были?
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Название "блока" звучит конечно как диверсия и троллинг над попами)
А если это "партия", - то как троллинг над теми кто не построил даже собачьей будки Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9576
Блок Еврейская Солидность)
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Хоч хтось продовжує полоненими займатись.
Вовка про щось домовився з європейцями та рашкінцями, обидві сторони його кинули, як останнього лопуха.
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Фотки и призывы ну очень помогают.Параша хоть кого то отпустила?
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Зеля домовився з європейцями, що рашка відпустить полонених в обсін на поновлення в ПАРЕ.
І що ? І Де ?
Лише країну зганьбив.
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Ты тоже за то, чтобы моряков освободили по плану паРаши, чтобы она осталась чистенькой, а Зелемойский не истерил, т.к. Климкин направил ноту, в которой напомнил решение трибунала?
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Ваши реальные механизмы возвращения моряков домой?При полном отсутствии международного права.
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В политике реальные механизмы это сообщать о проблемах, что Геращенко и делает, а не фотографироваться у Ниагарского водопада или на надувных креслах сидеть, когда украинская делегация в ПАСЕ умоляет указать стратегию.
Где Зелемойский спрятался и как отреагировал на образование проукраинской коалиции в ПАСЕ?
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5 лет сообщаете об проблемах на запад.срым под парашей,даунбасс де факто тоже.Лягушатники с гансами слили Украину в пасе,премьер макаронников говорит все делаю,чтобя снять санкции с орды.Вы о чем порохя?Какие вам еще сообщения еще нужны Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4158
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Не понял слова "порохя".. Не хочу изначально предполагать, что это "аргумент" зебила...
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За 5 лет "реальных" механизмов кого то освободили ,кроме гади,которой сначала петя дал героя,а потом в тюрму отправил?Ну вы же опонентов обзываете,что вам именно смущает.Просто ответочка.
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Ну так петя их тоже не вернул,как и всех остальных узников параши.Параша,это территория,там нет никакого парава,о чем вы вообще.Да хоть кого не назначить президентом,это ситуацию с парашей не поменяет.
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Потому паРаша и агрессор, что с ней необходимо вести непрерывную борьбу и, в основном, не на передовой, а на международном уровне.
Никто их не освободит, если только и делать, что молчать, но есть зебильный вариант - дойти до Кремля или лучше - до Камчатки, победив паРашу войне...
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А хлопнули дверью в ПАСЕ и делегацию ПАСЕ из страны выгнали, чтобы удобнее было о помощи морякам просить

Я верю, шо
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Для Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1986 Лалала Лалалала 8cf0faa3


А хлопнули дверью в ПАСЕ и делегацию ПАСЕ из страны выгнали...
Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1756



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Вы уже наготовили,шо кацапов вернули в пасе
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когда тебя менты на подвал отправляют виноват кто
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Потужне мишаче вовтузання представниці списку нікчемного ПЄСу напередодні виборів. І це після просирання роботи в ПАРЄ - котрою ніколи було їй займатися- вся віддалася участі в передвиборчій кампанії петі.. Ледве не впала на колінах зі сцени під час дебатів, про які так мріяв петя- і які він так нікчемно програв..
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Ти ба - бенефіс зебілів на гілці...
Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7761
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Я ведь тоже тебя не вижу, а считаю тебя таким же.
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Эта пришибленная в Черкассах балотируется.
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Это надо быть умственно отсталым, чтобы за такую дуру голосовать.
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Ну, если пошла агитация, то предлагаю за партию Михо всем голосовать!
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кстати, РНС ваще никогда не указывают в соцоопросах, ибо рейтинг там не менее 5% и если это обнародовать, то он сразу подскочит за счет других
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там всего давления как болонка на ногу встанет
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Ирка Очухайся!!! тЫ не Украинка. тЫ курва закардонная.
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Почему тянут с обысками у Иры Геращенко Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3105
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Кацапы подотрут жопу вашей петицией, в очередной 1793 китайский раз.
"Делать всё так - абы нихрена не делать", - девиз этой кодлы соевых стяжателей. Как и самого ихнего боха парашенки.
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И потому необходимо молчать?
Может пойти на поводу у паРаши и отмазать её от трибунала и тем узаконив её действия в Азовском море?
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Ну кричи тогда во всю свою глотку! Може это поможет?
Если провалена дипломатия, то тиражировать эти пустые бумажки, которые не оказывают никакого действия - просто пиар для местного лошья и самолюбование на эфирах.
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Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию...Сядь на них своєю дупою!Ото буде ДАВЛЕНИЕ!!!
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Жирнiсть панi Iрини не вiрно вказана... Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6886

Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4555
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Я не вкурил, ПАСЕ вернуло рашку, чтобы ее давить или чтобы снять с нее бабки?
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А ничего, что вы ... сами этих моряков туда послали?
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Кто нибудь ету дормоедку на пенсию отправит?, или нет?
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моряки важно, но есть и другие пленные , но по моему в ПАСЕ надо поднимать вопросы оккупации Крыма и Лугандона , так что не вижу особого повода пиариться этой дамочке, которая скоро уже покинет кресло и в ряд ли попадет в него еще раз!!
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У вас антиукраинские взгляды! Вы против демократии и европейского будущего?
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Сначало Петруччо моряков на заклание отправил,а теперь по миру скачут что путька деспут.Это и так все знают что Пуйло урод,и хрен ложил на все резалюции,только морякам от этого не легче.!!!!
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Имхо Ирка Геращенко действительно патриот Украины
Но, к сожалению, тупая до упора и ее никто ваще всеръез не воспринимает
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скорее бы перевыборы, чтобы херащенок больше не слышать
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Это после того, как песики выгнали наблюдателей ПАСЕ с выборов? Ну удачи Ми підготували петицію в ПАРЄ з вимогою тиснути на Росію в питанні звільнення українських моряків, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4471
И как же не пропиарить партию песиков одновременно, это ведь такой хороший повод.
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Сектантка, опозорила истериками Украину на весь свет и продолжает ПЁтиции строчить. Довольно, отбой.
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сдается мне, господа, это был дешевый пиар...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниМи підготували петицію в ПАРЄ з вимогою тиснути на Росію в питанні звільнення українських моряків, - Ірина Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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