 Ми підготували петицію в ПАРЄ з вимогою тиснути на Росію в питанні звільнення українських моряків, - Ірина Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "ЄС".
У відеозверненні, яке публікує Ірина Геращенко, вона зазначає, що "сьогодні Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ святкують 5 років із дня звільнення. Але всі українці мріють про звільнення Донбасу - Донецька, Луганська".
За словами Ірини Геращенко, українці також мріють про звільнення українських моряків.
"Сьогодні наша партія "Європейська Солідарність" підготувала петицію до Парламентської асамблеї Ради Європи з вимогою тиснути на Російську Федерацію негайно звільнити українських моряків". Ірина Геращенко закликала підписатися під цією петицією.
"Друзі, ми вимагаємо звільнення українських моряків! Ми звертаємося до всієї ПАРЄ з вимогою переглянути рішення про повернення російської делегації, ми вимагаємо від Російської Федерації негайного звільнення всіх українських політв'язнів", - зазначає Геращенко. Підписатися під петицією можна за посиланням.
Нагадуємо, 5 липня 2014 року українські військові звільнили від проросійських бойовиків українські міста - Слов'янськ і Краматорськ. Вони були стратегічно важливими для України, оскільки розташування міст дає змогу контролювати всі дороги в радіусі декількох кілометрів.
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
https://www.youtube.com/watch?v=gdP1G5Oj30s
- Столица Анголы, шесть букв.
Зять со всего маха бьёт по столу, чашка с чаем падает на пол и разбивается вдребезги:
- Я могу хотя бы дома ну хоть бы пять минут не думать о работе, а?
А если это "партия", - то как троллинг над теми кто не построил даже собачьей будки
Блок Еврейская Солидность)
Вовка про щось домовився з європейцями та рашкінцями, обидві сторони його кинули, як останнього лопуха.
І що ? І Де ?
Лише країну зганьбив.
Где Зелемойский спрятался и как отреагировал на образование проукраинской коалиции в ПАСЕ?
Никто их не освободит, если только и делать, что молчать, но есть зебильный вариант - дойти до Кремля или лучше - до Камчатки, победив паРашу войне...
Я верю, шо
А хлопнули дверью в ПАСЕ и делегацию ПАСЕ из страны выгнали...
"Делать всё так - абы нихрена не делать", - девиз этой кодлы соевых стяжателей. Как и самого ихнего боха парашенки.
Может пойти на поводу у паРаши и отмазать её от трибунала и тем узаконив её действия в Азовском море?
Если провалена дипломатия, то тиражировать эти пустые бумажки, которые не оказывают никакого действия - просто пиар для местного лошья и самолюбование на эфирах.
Но, к сожалению, тупая до упора и ее никто ваще всеръез не воспринимает
И как же не пропиарить партию песиков одновременно, это ведь такой хороший повод.