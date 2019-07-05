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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
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Все про:Порошенко (9317) Матіос Анатолій (322) Іловайськ (161)

 Матіос пообіцяв запросити на допит як свідка у справі Іловайська Порошенка. ВIДЕО

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив про те, що п'ятий президент України Петро Порошенко буде допитаний у справі трагедії під Іловайськом.

Про це він заявив в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Матіос зазначив, що раніше прокуратура писала в адміністрацію президента з проханням погодити час зустрічі. На пропозицію Бутусова провести таку зустріч зараз, коли Порошенко вже не є президентом, Матіос відповів: "Я врахую Ваше побажання. Я поставлю до відома Генерального прокурора (або він побачить інтерв'ю) і ми зробимо те, що Ви пропонуєте".

При цьому військовий прокурор зазначив, що "безпосередня віддача наказів, безпосередні переговори з російською стороною, коли загострилася ситуація, проводив начальник Генерального штабу, який допитаний двічі з цього приводу. Змусити його говорити інші речі, ніж він хоче сказати - немає такого в законі. Відповідно, планування стратегічне і наслідки цього всього - це дві різні речі. Допитати як пан Горбатюк через 10 років оголосив підозру щодо Ющенка за те, чого не було. Ну це просто хайп. Я не людина хайпу. Можна по всякому ставитися до Петра Олексійовича Порошенка, але перебуваючи на посаді президента (прізвище може бути різним) - Верховного головнокомандувача він може затвердити або погодитися зі стратегічним планом бойових операцій, які подає головнокомандувач, він же начальник генерального штабу. Безпосередньо відповідальним за планування бойових операцій на той момент був керівник АТО, тоді генерал Муженко. І все, що відбувалося в розрізі планування, проведення, залучення сил і засобів та застосування військ - це безпосередньо начальник АТО. Його допитано".

Бутусов продовжив: "Я просто хочу сказати про свідків. Ви ж опитали 2500 свідків і не допитано того свідка, якому Муженко поставив завдання. Я не кажу, що його за це потрібно відразу засуджувати. Просто допитати". "Юро, Ви зараз говорите як журналіст. І я поважаю Вашу роботу", - почав Матіос. "Я свідок у справі. Я давав свідчення", - уточнив Бутусов.

Матіос продовжив: "Ви експерт у справі. Ваші свідчення як свідка - різні процесуальні статуси. Ви були допитані до призначення експертизи, як свідок, як той, хто писав багато про Іловайськ. Ваші свідчення були суб'єктивним баченням. Після того, як Ви отримали допуск до державної таємниці, Ви стали експертом у справі, яка тривала більше року, майже, у Вас інший статус. Ви стали одним із суб'єктів основного джерела доказів, в якому відображена вся хронологія і логістика подій. Відповідно, якщо в експертизі внизу при підписанні було б це зауваження, ми б його врахували. Ніхто з 33 експертів і Ви в тому числі, не написали жодного зауваження. Це відбувалося колегіально. І в ці баталії, які відбувалися між експертами, військова прокуратура не втручалася".

На репліку головного редактора Цензор.НЕТ про те, що деякі найважливіші свідчення під час експертизи йому не було надано, особливо свідчення, які були дані після підписання експертизи начальником Генштабу Муженком, оскільки він свої свідчення про спілкування з російською стороною в тому числі генералом Богданівським дав після того, як була підписана експертиза. Матіос відповів: "Конфігурація фактів, про які Ви зараз кажете, вона за певної послідовності змінює свою акцентацію. Для того, щоб підтведити розмову потрібно отримати тимчасовий доступ до повністю таємної інформації з'єднань міжурядової зв'язку, плюс це зовсім інша система доступу і вилучення усього цього. Це не так швидко. Та найголовніше, слова, дані на досудовому слідстві, вони є лише свідченням суб'єктивних осіб. Вони вважаються доказами, якщо вони перевірені судом. Так от, справді суспільство має це побачити і я дійсно глибоко переконаний, що це потрібно зробити. Але ми заручники бездіяльності парламентаріїв. Якби було заочне засудження, ми б зараз отримали дозвіл на спеціальне досудове розслідування і буквально через місяць направили б справу до суду. Вона готова у всіх томах. Але, ми маємо значний обсяг матеріалів, значний об'єм свідчень осіб, ми маємо список осіб, які є надзвичайно важливими, як люди, що мають докази. Багато людей просто свою суб'єктивну точку зору висловлювали, це не впливало на загальну картину. Але ми не можемо передати в суд. Тому є як є. Я сказав максимально три реперні точки: справа розслідувана, причинний наслідок того що сталося - це наслідок прямої агресії Російської федерації - майже 15 тисяч осіб, деякі порушення певних посадових осіб Міноборони - це Муженко, Литвин, Назаров, Хомчак, але вони не є причиною Іловайської трагедії. Це порушення статутних вимог, які не зовсім кореспондуються з конструкцією АТО. І ця дилема, ця юридична колізія не дає нам жодних, підкреслюю жодних, підстав для оголошення підозр нашим військовим, які командували операцією".

Повністю інтерв'ю Анатолія Матіоса читайте ЗА ПОСИЛАННЯМ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135999
 
 
 Топ коментарі
 
Бєню та Хомчака допитати ніхто не бажає?
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Матідс,пакуй Порося,рятуй свою сраку))
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в першу чергу.
так соєві брехуни брешуть.
на всіх ресурсах.
аж ЕСкаженіють.
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Матідс,пакуй Порося,рятуй свою сраку))
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Врети, в иловайске виновны Корбан, Хомчак и Семенченко!
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в першу чергу.
так соєві брехуни брешуть.
на всіх ресурсах.
аж ЕСкаженіють.
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как вы с кротом ?

Это ж вы про Зелемойского написали, а приписываете порохоботам.

И так всегда.
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вы там уже от вице-премьера ПЕСа отказались что будки тырил ,или еще нет? Матиос пообещал пригласить на допрос как свидетеля по делу Иловайска экс-президента - Цензор.НЕТ 3402
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Сопля в это время бизнес с рашкой через оффшоры крутила, шутила про передвижение границы и получала гранты от минкульта РФ
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свыня в это время (иловайск) проводила парад в киеве и новый офшор на панаме.
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Его хозяин. А марионетки спроса никакого.
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Владимир Петренко d6125f28 - а чего ты лыбишся?

Не плохо бы было, если бы трамвай отрезал тебе ногу...
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Неплохо было бы, если бы пеппу уже посадили наконец.
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не посадят..властное кодло всегда между собой договорится..
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согласен...
Это тоже было бы неплохо..., вместе с Зе-идиотом...
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А Вам - голову. Чем Вы хуже Берлиоза? Конечно, жаль, что о Вас никто не вспомнит...
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Беню, вызвать, значит не хочет? А Корбана, вравшего, что нет в ключевой железнодорожном узле никакого узла обороны, а только группировка в 50-60 человек?
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Бєню та Хомчака допитати ніхто не бажає?
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Не , сейчас Порошенко - гвоздь программы . Шось не так
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не так лишь то, что правду знать никому не интересно.

Вот взять этого Бутусова и посадить за полиграф с вопросами о заседании в кабинете Корбана.

Это же так просто
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Я думаю , шо правильнее будет тебя привлечь за коррупцию .
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категорически правильнее !

но, скорее всего, привлекать скоро начнут за участие в АТО.
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лоліта казала що не треба чіпати. торгових партнерів мабуть.
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как минимум одна фабрика в заложниках была..
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Это с приветом с 136-й МСБР и сотне их трупов, когда их колонну на марше сожгли под Снежным
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буду благодарен ссылке на это событие..
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А "Оплот" и "Пятнашка", "Восток" и "РПА" в Донецк уже позже на летающих тарелках десантировались? ЗРК "Стрела" на ЯБП, что прикрывал колонну Гиркина с неба, шахтеры откопали?
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Столиці бандитського краю потрібно було дати можливість їсти рускамір повною ложкою. Інакше їх не переконаєш.
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Може й так,але мені здається це не та ціна ,яку ми заплатили тисячами кращих синів країни.
Харків теж бикував,а за пять років не пізнати.Знаю по своїй тещі,була любителькою путіна,кернеса з добкіним, коли запахло захопленням зазбиралася до нас з тривожним чумаданчиком,але була культурно послана куштувати прєлєсті путінізма.Ти не повіриш,на сьогодні це така путіненависниця,що я іноді офігіваю навіть сам і пропаганду антипутінську проводить ,що аж вуха у ватанів завертаються,а їй уже сімдесят з гаком,так що можна було при правильному підході запобігти таким жертвам ,але на жаль сталося,що сталося
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Если жив я только буду - чудный остров навещу и у Порошенко погощу...😃
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У меня только один вопрос!
Почему в качестве свидетеля?
Это же главный подозреваемый!!!
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Им невыгодно раскручивать этот вопрос. А то один из редакторов этого ресурса тоже под суд пойдет.
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Потому и живой интерес - что известно следствию...
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Эта скатина на контракте .... О чем тута ваще?
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Эта ***** матиос должна вернуть наворованные деньги
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Нічого в Бутусова не вийде, як він не ненавидить Порошенка. Єдине - він мене буде знову банити.
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Он однажды сам сказал: Я контратник и мне пофиг.
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Пьяная свыня слетела с катушек: Люди потеряли дар речи.видео elise.com.ua/2019/07/05/pyanyj-poroshenko-sletel-s-katushek-lyudi-poteryali-dar-rechi-video/
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С Матиосом что-то случилось. Не узнать человека. Отчего бы это? Вряд ли на него так сильно повлияла смена власти. Наверное что-то в лесу неожиданно сдохло.
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Экс-президент не может осознать, что он экс. Помогите ему
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Да нет, пора уже самому Матиосу со своей хитрой улыбкой идти на допрос к новому прокурору...
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Давно пора соевому мародеру и военному преступнику пораженку ответить перед военным трибуналом за все совершенные этой падалью преступления! Уверен, что этот час неминуемо настанет!
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Да, обстреливал ни в чем не повинных дитачек Долбасса, вот же преступник
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А разве не Зеленский, как утверждают авторитетные порохоботы, виноват в Иловайской трагедии и событиях под Дебальцево???
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Зеленский обстреливал,методички еще в печатаются
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Цей матіос шпетний та хитрий пристосуванець ! Он як швидко змінив хазяїна !!
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Одним словом тупий "тепловізор". Тошно слухати пристосуванця.
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко будет допрошен как свидетель в деле трагедии под Иловайском.

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ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 5 лет!!! ПОСЛЕ ИЛОВАЙСКОЙ ТРАГЕДИИ Главный военный прокурор Украины Матиос ПООБЕЩАЛ ДОПРОСИТЬ ПАРАШЕНКО!!!

ПРИЧЕМ НЕ САМ ПРОЯВИЛ ИНИЦИАТИВУ, А ПОСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУТУСОВА

А ВЕДЬ В ИЛОВАЙСКОМ КОТЛЕ ПОГИБЛИ СОТНИ УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ!!!

ВОТ ТАКОЕ "ЖЕЛАНИЕ" БЫЛО У МАТИОСА ПРОВЕСТИ СПРАВЕДЛИВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ЭТОЙ ТРАГЕДИИ

НУЖНО СОЗДАТЬ НОВУЮ НЕЗАВИСИМУЮ КОМИССИЮ С НОВЫМ ГЛАВНЫМ ВОЕННЫМ ПРОКУРОРОМ и ПРОВЕСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ.
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Но мы заложники бездеятельности парламентариев. Если бы было заочное осуждение, мы бы сейчас получили разрешение на специльное досудебное расследование и буквально через месяц направили бы дело в суд.

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А ВОТ ЕЩЕ ОДНИ МРАЗИ ДЕПУТАНЫ ВР КОТОРЫЕ НЕ ЗАХОТЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СПРАВЕДЛИВОГО НЕЗАВИСИМОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

НАПОМИНАЮ В ЭТОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРОВЛАСТНАЯ КАЛОЛИЦИЯ члены БПП и НФ

ВИДИМО ЕСТЬ ШО СКРЫВАТЬ ЕСЛИ ЧЛЕНЫ БПП НЕ ХОТЯТ ЭТОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

ПРИЧИНА?

ПЕРСОНАЖ ИЗВЕСТНЫЙ: ВЕРХОВНЫЙ ГОВНОКАМАНДУЮЩИЙ ПАРАШЕНКО.
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ЭТО ЕЩЕ ОДНА ВЕСТКАЯ ПРИЧИНА ПО КОТОРОЙ ПАРТИЮ ПАРАШЕНКО НЕ СТОИТ ПУСКАТЬ В НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ.
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НУ А ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ЗАРАБОТАНО "НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ" Матіос пообіцяв запросити на допит як свідка у справі Іловайська експрезидента - Цензор.НЕТ 6056

НАБУ!!!! ВНИМАНИЕ!!!

Матіос пообіцяв запросити на допит як свідка у справі Іловайська експрезидента - Цензор.НЕТ 8818
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Два автомобиля Mercedes-Benz G350TD задекларированы главным военным прокурором Анатолием Матиосом.


Оба по цене 970 000 грн. Такие сведения чиновник внес в декларацию 31 мая.





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Я другого не понимаю, почему не создана и нет доклада военных комиссий где были бы выводы и рекомендации?
У нас например после компании в Ливане для расследования работы разных военных частей во время войны было создано более 50 комиссий. По их рекомендации была отставка начальника Генерального штаба и отставка командующего Северным военным округом. И еще много чего, начиная от огневой подготовки танковых частей до ведения боя в условиях сложного рельефа при массированном артиллерийском обстреле.
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Том, без обид, но я тебе обьясню: Украина не Израиль, хотя и там, и там президент и премьер евреи. Видимо, этого мало. И будет у нас такой бардак еще долго. Увы.
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Дело не в национальности, дело в отношении.
Выводы профессионалов по тем или иным событиям нужны и для самой армии, и... да вообще всем.
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Не скажи, Том. Я бы сейчас не отказался в Украине от Голды Меир и А. Шарона, железные были люди, патриоты своей страны и своего народа, но увы, у нас именно Вовы-не Вовы. Еще раз - не хочу никого обидеть, не мое это.
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Кста, а чого про Мендель не запитав? Коли вона буде допитана?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниМатіос пообіцяв запросити на допит як свідка у справі Іловайська Порошенка. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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