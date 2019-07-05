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 Політика України
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Все про:Матіос Анатолій (319) Дебальцеве (103) мінські угоди (1572) Воробйов (10)

 Рішення про відхід із Дебальцевого ухвалював генерал Воробйов, він врятував солдатів, не допустивши другого Іловайська, - Матіос. ВIДЕО

Рішення про відхід українських військ зі своїх позицій у Дебальцевому в лютому 2015 року ухвалював не начальник Генерального штабу Микола Муженко, а генерал Геннадій Воробйов.

Про це в інтерв'ю Цезор.НЕТ розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Більш як 2 тисячі осіб не потрапили в другий Іловайськ ... Він врятував солдатів. Якби цього не було (відходу військ. - Ред.) там був би другий Іловайськ. Тоді йшли якраз найкритичніші переговори в Мінську (переговори щодо комплексу заходів з виконання Мінських угод ("Мінськ-2") про деескалацію конфлікту на Донбасі був узгоджений у Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами України, Німеччини, Франції та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою. - Ред.), коли вони затягнулися на 3-4 дні. І всі сили і засоби ... йшов масовий тиск для того, що б взяти в оточення і схилити переговорну групу, щоб Україна капітулювала. І всупереч стратегічним задумам, як це було, генерал Воробйов ухвалив це рішення", - підкреслив Матіос.

Повну версію інтерв'ю дивіться ТУТ.

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Нагадаємо, 18 лютого 2015 року українські військові залишили Дебальцевський плацдарм. Йому передувала тривала оборона і відчайдушна битва, яка тривала місяць. З 15 січня по 18 лютого 2015 року в боях в районі Дебальцевого загинули 179 українських військових. 81 зник без вісті. Понад сто солдатів потрапили в полон.

Колишній перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-полковник Геннадій Воробйов із позивним Вільний раптово помер у своєму кабінеті ректора Національної академії оборони в суботу 11 лютого 2017 р.

У 2009-2014 роках генерал Геннадій Воробйов обіймав посаду командувача Сухопутних військ. 16 січня 2014 року він відмовився виконувати наказ про застосування сили до активістів Майдану. З початком агресії проти України, генерал-полковник Воробйов брав участь у розробці багатьох військових операцій, зокрема під Дебальцевим, як перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил. Всього понад два роки війни прослужив Україні безпосередньо на передовій. Останні місяці бойовий досвід передавав наступному поколінню військових, керуючи Національним університетом оборони.

За сумлінну та бездоганну службу генерал-полковник Геннадій Воробйов нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III-го ступенів, орденом "За мужність" III ступеня, багатьма медалями та відзнаками Міністерства оборони України та інших силових структур держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135954
 
 
 Топ коментарі
 
Ты сцука тепловизорская лучше расскажи кто приказал оставить Логвиново???? Так и не пришлось бы из дебальцева выходить.
До сих пор тайна кто его слил и почьему приказу
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При хаме курировал работу таможен..честнейший персонаж..
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Ты ***** тепловизорская лучше расскажи кто приказал оставить Логвиново???? Так и не пришлось бы из дебальцева выходить.
До сих пор тайна кто его слил и почьему приказу
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При хаме курировал работу таможен..честнейший персонаж..
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Ну просто Кутузов блин ,ну так можно было и до западных границ отступить и потом рассказывать сказки..
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Да, не нравится петикам, что не получилось второго Иловайска...
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Сейчас понаделали кучу документальных фильмов И все кто просрал Аэропорт углегорск дебальцево там оправдываются и рассказывают как они чуть ли не с сапёрными лопатками Украину отстояли Тупоголовые бездари а не командование Просрать такой узловой центр как дебальцево Это надо суметь Сперва петя неправильно в минске добазарился что минские соглашения вступают в силу через трое суток А не с ноля часов после подписания Ну а кацапы конечно наших бездарей котловодов переиграли выдавив из дебальцево Хотя в отличии от илловайска там можно было держать оборону несколько суток Техники и людей там было достаточно что бы продержаться до вступления минского соглашения в силу Но наши бойцы все в инете все в телефонах Родственники в Украине с подачи кацапов раскрутили панику что мол рятуйте котёл Ну и понеслась Наши драпали что солдаты с брони слетали
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а я вспоминаю пафосные речи паскуд Дырляндии по поводу "убитых ВСУ детей Дебальцево", погибших при штурме города русской мразью!
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А якщо б з Криму солдат не вивели - то там би був третій Іловайськ. А якщо почали б наступиати - то був би 4й Іловайськ.
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А якщо б а якщо б А якщо б скласты зараз зброю то и вбытых бы нэ було разом з Украиною Кацапы в крым заходили без опознавательных знаков что бы в случае отпора съехать И если бы все наши военные дававшие присягу не причитали а убили пару сотен рашистов пусть и ценой гибели сотен наших то путлер дал бы задний ход А когда не сопротивляются то апетиты у агрессора только растут Гитлер где остановился ?под сталинградом так и путлер остановится только там где ему дадут по зубам
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а якщо б Рейстаг не взяли, то Іловайська б не було. Гітлер винен.
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Так що, курва, це все таки "хражданская вайна"
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Решение конечно правильное было, но оно напрашивалось ещё за 2 месяца до того, но Муженко с Пэдрой так и не спромоглись на этот антипиар. Ещё правильно тут заметили, Тепловизоз не ответил на самый главный вопрос: кто дал приказ на вывод гарнизона из Логвиново. Помимо того есть много других вопросов насчёт сомнительного уничтожения ж/д узла, потери управления и связи, по удержанию Углегорска, по приказам другим секторам не предпринимать наступательных действий при оголённых сепарами других направлениях (ведь это могло заблокировать концентрацию войск на Дебальцевском направлении), и т.д.
Плацдарм есть смысл удерживать, если есть планы по наступлению на противника, а если их (планов) нет, то это напрасные жертвы. Но воины ВСУ не погибли за зря, как в Иловайске. Именно там, под Дебалем сепарские наиболее рьяные батальоны понесли огромные потери и их боевой дух был сломлен. Теперь дураков, которые сломя голову готовы переть в наступление, уже нет. Отстатки таких идиотов разбили под Марьинкой и Ясиноватой разом с ушедшими в мир иной Гиви и Мотороллой.
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Да .бежали оттуда и призрак мозгового и казаки всех мастей . фактически брали Дебальцево кадровые кацапы
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На Цензорі колись регулярно з'являлася карта від штабу АТО з зображенням оперативної ситуації на лінії розмежування. Якщо на Цензорі існують архіви статей і форумів під ними, то можна легко переконатися, що за кілька днів до подій в Дебальцево щонайменше один з "диванних експертів" дивлячись на карті на те як з кожним днем все сильніше там затягується видовжений мішок навколо українських сил, запитував в генералів якого чуда вони чекають.
Буквально, через пару днів звідти почали виводити військових. Можливо, що там готували ще один Іловайськ.
Зараз такі карти не публікуються, тому "диванні експерти" в плануванні військових операцій участі більше не беруть.
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Яка чухня. Професійно підготовлений (не дачно-паркетний) командир-командувач не допустив би ні Іловайська, ні Дебальцевого.
Ще раз. Немає у нас ні Роммелів, ні Манштейнів. "Малою кров'ю, на землі окупанта", це не про наших громадян з лампасами. Радилися, радилися и прорадилися все. Від Крима до Донбасу. Зате підзаробили на відкатах.
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В итоге его быстро убрали с передовой в институт. Умер 2 года назад.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниРішення про відхід із Дебальцевого ухвалював генерал Воробйов, він врятував солдатів, не допустивши другого Іловайська, - Матіос. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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