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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Луганськ (276) Порошенко (9317) Матіос Анатолій (319) Бутусов Юрій (974) Іловайськ (161) Дебальцеве (103) Муженко (187) Назаров (86)

 Іловайськ, Іл-76, Дебальцеве: Військовий прокурор Матіос назвав тих, хто віддавав наказ. ВIДЕО

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів про причини Іловайської трагедії в 2014 році, про роль начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка і Верховного головнокомандувача Петра Порошенка в битві за Іловайськ, хто ухвалив рішення вивести війська з Дебальцевого, а також, як розслідується справа про збитий російськими терористами літак Іл-76 під Луганськом.

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

00:17 Справа про Іловайськ

2:44 Причини загибелі військовослужбовців: чи були можливості у командування ЗСУ врятувати оточені підрозділи

3:50 Хто віддавав наказ захопити Іловайськ. Роль начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка
7:20 Хто вів переговори з керівництвом армії Росії про вихід з оточення "зеленими коридорами"
8:00 Роль Верховного головнокомандувача Петра Порошенка в Іловайській трагедії
15:14 Заява колишнього командира добровольчого батальйону "Шахтарськ" Всеволода Філімоненка про "роздачу грошей" добробатам на нараді у Геннадія Корбана перед штурмом Іловайська

17:00 Інсинуації навколо справи про Іловайськ
20:39 Справа генерала Віктора Назарова щодо збитого під Луганськом літака Іл-76
24:23 Військова операція в Дебальцевому. Генерал Геннадій Воробйов

31:03 Майбутнє військової прокуратури. Військова юстиція

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135905
 
 
 Топ коментарі
 
35 минут наблюдать морду совоносца я не готов.
Люди, вкратце, шо он там сказал？
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Это чудо в перьях назвало то,что давно уже всем известно, а посадить оно не посадило и не посадит.
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Ха! Так вам "известно" даже шо бох есть, а его нетути. Че всем известно? Как он посадит, если все должно быть по закону и развалить дела, или затянуть лет на 10 - не особо сложно.
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Если ты утверждаешь,что Бога нет то докажи, иначе ты будешь голословно верующий в то,что его нет. ) И второе, я не просто верю абы как и абы во что , а моя вера основана на моем жизненном опыте и наблюдениях и не один раз доказана.
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"Если ты утверждаешь,что Бога нет то докажи"
Это так не работает
Сначала пусть кто то докажет что он есть.
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А кто тебе что должен? Это ты сам так решил?))
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С чего ты взяла что мне кто то что то должен? Сама придумала?
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большинство людей верит
одни в наличие бога, богоВ
другие в отсутствие
ни то ни другое не доказуемо
шо так , что так это аксиома
и должна приниматься на ВЕРУ

а без аксиомы о боге живут, и не плохо, агностики
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Пусть он Путина и подельников посадит!!!! А то все умные!!!
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розповідати байки вони всі мастаки. А прокурори особливо.
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А що, він збрехав ? Чи повинен був промовчати ?
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навіть не знаю, послухай ще, а потім розкажи в 3-х словах.
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та шо вы такое говорите, у нас же гражданский конфликт..., беня его видел собственными глазами...
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35 минут наблюдать морду совоносца я не готов.
Люди, вкратце, шо он там сказал？
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Вообщем как обычно. Яснопонятно, сенк ю
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Теж не дивився, можу припустити сказав, що винні Муженко і Порошенко а Корбани з Коломоями і Хомчаками не при дєлах.
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Сам інтерв'юер теж до речі доклав руку до цієї трагедії, мабуть тому зараз і ліпить такі відбілюючі групу Приват відео.
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Ну так, у нас же Корбан з Коломойським верховний головнокомандувач та нач генштабу, і саме вони планували операції. Цікаво, а здати Дебальцеве і залишити там в оточенні українських солдатів, яких потім катували бойовики, це Корбан чи Коломойський спланували? А Мінські домовленості, за якими було здано Донбас, хто з них уклав?
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а каким образом добробаты подчинялись Верховному Главнокомандующему и Начальнику Генерального Штаба ВСУ ?
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Какие добробаты в Дебальцево? Кстати и добробаты согласовывали свои военные операции с генштабом. Та и в Минске никаких добробатов, кроме посланных Порошенко Кучмы и Медведчука не наблюдалось.
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Це брехня. Дебальцеве захопили відразу після підписання другого Мінську, Порох тоді був в Україні. Але навіть якщо тут його не було, це ж не значить, що він мав усунутись від керування армією. Проте, тут інша ситуація. Мінськ було підписано 14 лютого. Там зазначалось, що всі війська, як українські так і окупантів, мають залишатися на своїх позиціях на цю дату. Дебальцеве було захоплено 19 лютого. Тобто, якщо між Порошенком та Путіним не було домовленості про здачу Дебальцевого, то це означає, що Мінські домовленості було порушено, і вони не мали далі продовжуватись, і Порошенко повинен був вимагати у Путіна і світу повернути Дебальцеве і дати армії наказ продовжувати воєнні дії. Якщо ж Порошенко з Путіним домовились про здачу Дебальцевого, то чому Порошенко не вивів війська організовано без того, щоб вони опинились в отгченні. От ти скажи, Дебальцеве по Мінську наше, чи ні? Чому Порошенко за весь час жодного разу Дебальцеве не згадав?
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так ты определись, на что у тебя аллергия,

на Корбана и Коломойского, которые раздали по 300 тыщ директорам добробатов, чтобы те Бене электростанцию для его ферросплавных заводов захватили

или на Дебальцево. Но тогда при чём там Корбан и Коломойский ?
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повинен памятати, що дебалю атакували якраз коли порох цілий день і ніч сидів з оландом та меркель які мляво але до чогось договорилися аж під ранок, а порох ще й його матюкав, а ***** просто час тянув поки візьмуть ЖД вузел, які там приймалися рішення хз ну тактично тільки могли по телефону ПО докладати та виконувати накази, якщо в такому становищі, можна було предпреняти. Ясно одне, усі надіялися на підтримку заходу, яка вплине на ***** в його планах, все таки на тому етапі все одно слабо могли упиратися переодягнутим кадровим з їх зброєю, але все таки багато бурят попалили, та сепарів полягло.
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Тобто фінансує і безпосередньо керує добробатами Коломойський, планується операція по Іловайську в кабінеті Корбана а винні Порох з Муженко? З логікою все нормально?
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У мене з логікою все нормально, на відміну від вас. У Іловайську трагедія відбулася через відступ ЗСУ на чолі з генералом Літвиним, і через ненадання своєчасної допомоги від генштабу. Та і оточенні у Іловайську були не тільки добробати, а якраз більшою мірою саме ЗСУ. У Дебальцевому ніяких добробатів не було, тільки ЗСУ. І ДАП було здано після особистого керування рперацією Муженком.
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ти спочатку згадай під чиїм командуванням було взято ДАП, а то тільки про здачу згадав, там здачі не було, була братська могила, тим паче наші все одно зараз не далеко звід ти. А про Іловайськ вже декілька років викручуються, ось Шапошніков навіть в США втік бо знає хто давав накази на прорив та потім скинув рацію щоб не спалити своє місце знаходження та покинути поле боя. https://www.youtube.com/watch?v=Ptdpuyr9F7M

А ось і про Матіоса є матеріал, всі вони залишилися при владі, чомусь https://www.youtube.com/watch?v=FcqynnSY90w
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Виходить, що Коломойський, який хотів силами добробатів віджати Зугрес у Ахметова, (хоча судячи по останніх заявах міг і свідомо відправити добробати в пастку, щоб потім спровокувати підтягнення на допомогу резерву ВСУ таким чином граючи на руку кацапам), і контрольовані ним ЗМІ, які підняли істерію і просто змушували Генштаб відправляти підтримку на визволення батальйонів в Іловайську просто непричетні? Тобто той, хто спочатку воляє про те, що потрібна підтримку ВСУ і отримує її, потім перекладає всю відповідальність на тих, хто надав цю підтримку? Ваша логіка зламалась, викиньте на смітник.
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Коломойский - "там гражданский конфликт". Зеля - "там повстанцы". А Мысягин - кандидат от партии Зели в Раду.
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А Порошенко сдает два арткатери и моряков ВМСУ в плен, - все п...т, а Петя делает.
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Воно троляка кацапська. "Путин ни виноват"
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этот чмошник Матиос не хочет отреагировать на высказывания Каломойшского, или у Матиоса не стоит на группу "Приват"?!.. точнее сказать, послушно висит на группу "Приват"..
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И как давно ты главному Тепловизору верить перестал?
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«Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, осознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины. Двоемыслие - душа ангсоца, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твёрдо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в неё верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, - всё это абсолютно необходимо. Даже пользуясь словом "двоемыслие", необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь этим словом, ты признаёшь, что мошенничаешь с действительностью; ещё один акт двоемыслия - и ты стёр это в памяти; и так до бесконечности, причём ложь всё время на шаг впереди истины. В конечном счёте именно благодаря двоемыслию партии удалось (и кто знает, ещё тысячи лет может удаваться) остановить ход истории.» (часть вторая, IX: книга Голдстейна «Теория и практика олигархического коллективизма», глава 1)
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какое отношение военный прокурор имеет к гражданским?
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У соевых дегенератов - прямое.
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А Коломойша , что генерал или командующий сектором , что бы Матиосу реагировать на него ? Ты лучше ник на Балабол смени
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Я лично просидел двое суток в Днепропетровской обладминистрации, там собралось до 600 добровольцев, которым обещали дать 20 танков для того, что-бы мы совместно пробили коридор и вывели окруженцев с Иловайска.
Нас тупо кормили обещаниями, сперва утром будут танки, в обед уже вечером будут танки, вечером говорили что следующим утром будут танки, в общем когда мы поняли, что нас тупо дурят и тянут время, то часть добровольцев уехала по своим подразделениям, а часть поехали пробовать самостоятельно, но уже время было упущено.
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Эдмонд, ну вы, как ветеран АТО, объясните порошенковским сумасшедшим, кто не дал танки и солдат, Коломойский, или преступники Порошенко с Муженко?
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Я не знаю, кто не дал танки, но обещали от имени Хомчака.
Вот типа, Хомчак даст танки и вы сразу выезжаете.
Так я и прожил в машине двое суток, с четырьмя товарищами, ожидая выезда в любой момент.
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Я не знаю о роли лично Хомчака, но он, насколько я знаю, тогда был кадровым военным ЗСУ, и получал указания с генштаба.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ptdpuyr9F7M

А ось і про Матіоса є матеріал, всі вони залишилися при владі, чомусь https://www.youtube.com/watch?v=FcqynnSY90w
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Если бы Порошенко и Муженко хотели бы дать броню, то её было море, прям с парада можно было забирать, но она уехала в неизвестном направлении.
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У Пеці один шлях - дипломатичний: або домовлятись з ворогом, або здавати наших військових у полон.
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Лето...
Близятся выборы....
Растёт количество разоблачений.....
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Какие нахрен розаблачения ? Говнометные машины на всю мощность)))
Почему зеля так мало накосячил за месяц? Чтобы рейтинг не упал)))
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намыленный толик все время выскальзывает из рук юры))))
ниачем.
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При Иловайске:
Порошенко и Муженко - были в Киеве. Коломойский и Хомчак - были на Донбассе.
Коломойский и Хомчак были непосредственными представителями власти там, на месте.
Именно они докладывали и они принимали решения.
В войсках, приказы командира на месте всегда в приоритете, перед приказами из ставки.
Именно Коломойский и Хомчак там отвечали ЗА ВСЁ!!!

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То есть, вы хотите сказать, что Порошенко и Муженко самоустранились от исполнения обязанностей верховного главнокомандующего и начальника генштаба? Об этом вам, порохоботам, все время и говорят. А чего Порошенко и Муженко были в Киеве во время военных действий на Донбассе? Хомчак был генералом ЗСУ и выполнял приказы генштаба. А Коломойский был гражданским лицом (который в обще-то, на Донбассе и не был в то время). Почему военные ЗСУ выполняли приказы посторонних лиц, которые представителями власти и не были?
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То есть, я хочу сказать, что ты - алигофрен, не понимающий элементарных вещей.
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"В войсках приказы командира на месте всегда в приоритете... Именно Коломойский и Хомчак там отвечали ЗА ВСЕ!!!". - Какое звание было у Коломойского в то время, и каким воинским подразделением он командовал?
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У Коломойского было звание:
Глава Областной Администрации Днепропетровской области.
то есть прямой представитель Президента и Главное лицо в области.
Стыдно не знать таких вещей.
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На дитектрі давали покази? Що заважає зараз викликати Коломойського та Порошенко? Матіос без кінця повторює,що він не тиран і не нквд і не сталін,дає зрозуміти,що були викликані,прийшли побалакали хто як міг балакав та й порозходилися по домам,ясно ніхто не буде покараний і засуджений бо як можна посадити "свого",розуміє,що він і вони в одній ямі. Питання до Бутусова,Юра нащо ці балачки? Тут є,хто вірить в справедливе покарання? І чи є в нас хтось,хто зможе провести якісне розслідування? Юра,зможеш? Я б не змогла,бо відправлять на той світ.
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Йой! Не інакше, як пан матіос то всьо роздивився в тепловізорі!
...Де б і собі такого тепловізора придбати?..
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и на 31 минуте он вылизал хомчаку и зеле, спекулируя именем погибшего
вот и вся правда...)))))))))))))))))
засуньте такую объективность себе ... туда
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За всі ці військові злочини паРашен і його злочинна кліка, в тому числі паркетники -катафалки назаров, муженко, галантерей, литвин мають сісти за грати
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниІловайськ, Іл-76, Дебальцеве: Військовий прокурор Матіос назвав тих, хто віддавав наказ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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