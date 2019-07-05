 Іловайськ, Іл-76, Дебальцеве: Військовий прокурор Матіос назвав тих, хто віддавав наказ. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
00:17 Справа про Іловайськ
2:44 Причини загибелі військовослужбовців: чи були можливості у командування ЗСУ врятувати оточені підрозділи
3:50 Хто віддавав наказ захопити Іловайськ. Роль начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка
7:20 Хто вів переговори з керівництвом армії Росії про вихід з оточення "зеленими коридорами"
8:00 Роль Верховного головнокомандувача Петра Порошенка в Іловайській трагедії
15:14 Заява колишнього командира добровольчого батальйону "Шахтарськ" Всеволода Філімоненка про "роздачу грошей" добробатам на нараді у Геннадія Корбана перед штурмом Іловайська
17:00 Інсинуації навколо справи про Іловайськ
20:39 Справа генерала Віктора Назарова щодо збитого під Луганськом літака Іл-76
24:23 Військова операція в Дебальцевому. Генерал Геннадій Воробйов
31:03 Майбутнє військової прокуратури. Військова юстиція
Это так не работает
Сначала пусть кто то докажет что он есть.
одни в наличие бога, богоВ
другие в отсутствие
ни то ни другое не доказуемо
шо так , что так это аксиома
и должна приниматься на ВЕРУ
а без аксиомы о боге живут, и не плохо, агностики
Люди, вкратце, шо он там сказал？
на Корбана и Коломойского, которые раздали по 300 тыщ директорам добробатов, чтобы те Бене электростанцию для его ферросплавных заводов захватили
или на Дебальцево. Но тогда при чём там Корбан и Коломойский ?
А ось і про Матіоса є матеріал, всі вони залишилися при владі, чомусь https://www.youtube.com/watch?v=FcqynnSY90w
Нас тупо кормили обещаниями, сперва утром будут танки, в обед уже вечером будут танки, вечером говорили что следующим утром будут танки, в общем когда мы поняли, что нас тупо дурят и тянут время, то часть добровольцев уехала по своим подразделениям, а часть поехали пробовать самостоятельно, но уже время было упущено.
Вот типа, Хомчак даст танки и вы сразу выезжаете.
Так я и прожил в машине двое суток, с четырьмя товарищами, ожидая выезда в любой момент.
А ось і про Матіоса є матеріал, всі вони залишилися при владі, чомусь https://www.youtube.com/watch?v=FcqynnSY90w
Близятся выборы....
Растёт количество разоблачений.....
Почему зеля так мало накосячил за месяц? Чтобы рейтинг не упал)))
ниачем.
Порошенко и Муженко - были в Киеве. Коломойский и Хомчак - были на Донбассе.
Коломойский и Хомчак были непосредственными представителями власти там, на месте.
Именно они докладывали и они принимали решения.
В войсках, приказы командира на месте всегда в приоритете, перед приказами из ставки.
Именно Коломойский и Хомчак там отвечали ЗА ВСЁ!!!
Глава Областной Администрации Днепропетровской области.
то есть прямой представитель Президента и Главное лицо в области.
Стыдно не знать таких вещей.
...Де б і собі такого тепловізора придбати?..
вот и вся правда...)))))))))))))))))
засуньте такую объективность себе ... туда