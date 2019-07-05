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 Кандидат від "Слуги народу" по 169 округу Куницький регулярно їздить до РФ і "тусується ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов. ВIДЕО

По 169-му одномандатному виборчому округу в місті Харків від партії "Слуга народу" балотується громадянин Ізраїлю Олександр Куницький, який регулярно відвідує РФ і використовує заборонену в Україні російську соціальну мережу "ВКонтакте".

Про це повідомляє юрист, ветеран АТО Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

"Саньок ще виявляється і шанувальник рашки. І не тільки досі тусується ВКонтакте, а регулярно туди їздить!" - зазначає Маслов.

Крім того він вважає, що Куницький "нічого в своєму житті не створив, крім сумнівної хамовитої попси "Дорожній контроль", де він вчить бидло, як безкарно порушувати ПДР".

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Раніше народний депутат України Андрій Денисенко вже заявляв про те, що кандидат від "Слуги народи" Олександр Куницький має громадянство Ізраїлю і часто відвідує Росію.

Сам Олександр Куницький громадянство Ізраїлю спростовує. Крім того, він стверджує, що його основна мета на окрузі "не просто допомогти людям і зробити їх життя простіше і краще", але і не допустити до влади Грановського (екснардеп БПП) і Кірша ("Народний фронт").

Читайте на "Цензор.НЕТ": За списком "Слуги народу" йде ще один ставленик забудовника Вавриша Вадим Струневич, - "Схеми". ФОТО

Як відомо, по 169 округу балотується народний депутат Олександр Грановський, який був одним з найближчих соратників Порошенка. Після президентських виборів відбулася зустріч Грановського з олігархом Ігорем Коломойським, який підтримує чинного президента Володимира Зеленського. ЗМІ також повідомляли про те, що сам Грановський має румунський паспорт.

Кандидат від Слуги народу по 169 округу Куницький регулярно їздить до РФ і тусується ВКонтакте, - ветеран АТО Маслов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135885
 
 
 Топ коментарі
 
Зелина кадровая политика просто поражает. Шо, нет на районах достойных людей для мажоритарки? Вова, так выйди в народ, епи тебя в качель! Где ты собираешь, эту прокацапскую падаль?
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и вообше...то клятий Порошенко подбросил куницкого народному президенту
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грановский..куницкий..хрен редьки не слаще..
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А тем временем: Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины!
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Бєніціон дасть команду , за вказівкою кремля , і позов буде відізвано , так як було з фірташем .
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и вообше...то клятий Порошенко подбросил куницкого народному президенту
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Порошенко бухерит сейчас по черному и на сцене народ развлекает
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Ага бухает Порох, а анализы очкует сдать Зегидрант. Все так и есть 😀
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какая официальная позиция Порошенка по Медведчуку?
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Какая официальная Кучмы? У нас Зевова преЗедент вроде и что то пока все рыгошобло в страну возвращается и в его партию. Какая у него позиция?
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Он туда ездит, чтобы в ВК тусоваться? Кандидат от "Слуги народа" по 169 округу Куницкий регулярно ездит в РФ и "тусуется ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 2904
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Я так не ставив питання. Я б спитав, а чому саме Куніцкій повинен бути кращим за інші "нові обличчя"? От він має бути кришталево чесним, а інші - ні? А йому реально "абідна"! Як кажуть у народі: "яке їхало, таке здибало", або "свій до свого по своє", або "назвався грибом - лізь у козуб" і багато подібних приказок.
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я бы вообще заметил, что поездки в кацапию и тусовка вконтакте - это дополнительный мотив для зебилов проголосовать за этого упыря
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Як це чому? "Слуга..." єдина партія яка заявляє про свою абсолютну протилежність тим хто вже був при владі і свою чистоту. Насправді це нашвидкуруч зліплена частково з кумів сватів,частково з проданих місць в списку політична замазка.Але електорат ЗЕ настільки політично неграмотний ,шо ведеться на Вову аж бігом,їм байдуже до куницьких і іншої шушвалі.Голобородько на вєліку й досі ними рулить
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Зелина кадровая политика просто поражает. Шо, нет на районах достойных людей для мажоритарки? Вова, так выйди в народ, епи тебя в качель! Где ты собираешь, эту прокацапскую падаль?
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Бо він сам такий. - "Каков поп - такой пріход( Кандидат від "Слуги народу" по 169 округу Куницький регулярно їздить до РФ і "тусується ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 7415)" (с)
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Вата инфильтрировала "Слугу" шо п-ц. Или она по своей сути ватная?
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Дык, так и задумывалось с самого начала - собрать всю прокацапскую шваль, посадить ее в Раду и фсё! "Новые лица" заказывали? Получайте! Зеленая табуретка - это 100% зиц-председатель Фунт.
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Це як в пісні: "То ли еще будет." Бо це тіки початок.Подивився у список кандідатів.Там повно якогось мотлоху з Донецьку, Луганьску, якись буфетчіці,охоронники, безработні, безпритульні...Та усі - Слуги народу.
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Это тот у которого второе гражданство Израиля?
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Мені одно не зрозуміло: чому на висіви Зеленського та ЗЕ закриті коменті? Лякаються побачити справжнє відношення людей до Зеленського? Так це не допоможе. Правду не приховати.
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конечно! Зеленского вытащить на свет и показать в чем он измазан, отмыть по возможности.
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Вы бараны!!!! Это все заказуха против Санька!!!! Грановский просто обосрался вместе с Кернесом!!!!! ЗП Санек!!!! Отлично!!!!
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Аш монітор замироточив настоянкою глоду.
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Ну голосуйте тогда за Грановского достойний кандитат. Как воровал, и курировал ссудей, иза ево деятельности многие криминальние дела развалились. Голова цик ето человек Грановского. ******* внас народ ево обваровуют а они за зладеєв готовие всех розорвать.
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А из списка слуги народа ,из всей шоблы,хоть один был на войне,и защищал Украину?
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Нет, лапоть. Нормальный украинец хочет ездить в Швецию, Норвегию, США, Канаду, Новую Зеландию и т.д. А малорос и ватник да, хочет и ездит за поребрик.
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А насколько регулярно он ездит в рашку и как часто присылает автору отчеты - чтобы мы могли в этом убедиться?
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Вы когда свои фейки пачками постите чего то отчеты не прикладываете
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Ищо попадаютса аутисти которие думают что Зеля ставит не тех в дипутаты. ДлЯ баранов в Украине кадрово голод. Нет профи. Нет даже нормальных и достойных депутатов все уэхали. Иза барыгы пороха.
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так тут самое время возвращать под крыло профи зелебоба! Вот и возвращаются.. рыги Кандидат от "Слуги народа" по 169 округу Куницкий регулярно ездит в РФ и "тусуется ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 4425
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zpsanek зашкварился... ездил бы, мусаров кошмарил и был бы в золотых. А теперь стал золотарем Кандидат от "Слуги народа" по 169 округу Куницкий регулярно ездит в РФ и "тусуется ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 4841
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По всіх областях Саня шугав мусорів хабарників на дорогах,доводив іх до гикавки та всирачки,а тепер черга підійшла до всирачки грановському і пішла тупа чорнуха.Це треба додуматись до такого,щоб зліпити в купу атошника та вконтакті.Петіні політехнологи зовсім отупіли чи вже грошей вистачає тільки на маслових
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Тобто коли ти "заліпляв" про АТО сину Пороха (який до речі молодший санька) і всім іншим то це була норма? А коли черга дійшла до ватного санька і АТО, так це уже нє то?
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У кандидата від "Слуги народу" виявили віллу у Відні і кумівство з Медведчуком
АНДРІЙ ХЛОДОВ, під номером 22 у списку партії "Слуга народу", має у власності елітний маєток у Відні і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА

Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.

"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.

Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.

Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
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Я так понимаю у нас каждый ветеран АТО имеет доступ к закрытым базам данных погранслужбы и регулярно мониторит заблокированный в Украине ВКонтакте.
Или "ветеран АТО Маслов" это ?
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Знакомый почерк кремлеботов - "а докажите! А сам дурак!". Никто тебе ничего не собирается здесь объяснять, зелебобик, скоро сам всё почувствуешь на своей шкуре
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не "это" а "кто" я его знаю. с первых дней он на фронте.
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Вы я так понимаю тоже "ветеран" ?
Подскажите как пробить инфу по пару человеках очень интересует. Бо звонил только что к знакомым ветеранам, они сказали что я больной, откуда у них такой доступ, такую инфу могут получить только спецслужбы и то по решению суда.
Это у нас местные ветераны неправильные или недоветераны или кто врет ?
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Так зелебобики за это и голосовали !
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категорически согласен !!!

Развели срач, будто это как-то дискредитирует кандидата,

а, на самом деле - это лишний повод зебилам за него проголосовать

ибо сами такие же, только победнее.
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Санек не только поклонник рашки. Ему еще ужасно нравится Приднестровье. На ютубе есть ролик, в котором Санька остановили тамошники гайцы. Там им Санек объясняется в любви к их тьмутаракани.
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Прям по роже видно, что "новое лЕцо" пришло Кандидат від "Слуги народу" по 169 округу Куницький регулярно їздить до РФ і "тусується ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 9536
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зато ети новые Украину не продадут )(уйлу. как "крававий-барига-мародёр-алкоголик"! они её подарят.
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Українців вже майже видавили з владних коридорів , тепер громадяни землі обітованної , видавлять і із України. Нація дурнів.
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...ано русскагаварящєє?...пачіму ано?...патамушта насєлєніє...
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Грех (сидеть в контакте) он полностью искупил своей деятельностью по не допущению до влади Грановського (екснардеп БПП) і Кірша ("Народний фронт"). Кандидат від "Слуги народу" по 169 округу Куницький регулярно їздить до РФ і "тусується ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 5337
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Куницкий больше сделал для украинцев чем 90% действующих народных депутатов. Давайте уже кандидатов судить по их действиям и поступкам.
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вконтакте и на других росс ресурсах полстраны сидит. не наказуемо.
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Куницин ЗП Санек. Он больше в США ездит.
Блогер ведет разоблачительную войну с продажными гаишниками , всю дорогу , с времен Януковича. На ютуб масса его материалов. Я в ужасе от того как на него напали в пользу Грановского.
Вот откройте на ютуб и посмотрите его работу. А затем будете вещать . кто плохой кто хороший.
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Почему то по пану Грановскому не одного обращения подобного нету. Хотя уже по полной гуляет скан паспорта с не Украинским гражданством.
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Вот многие говорят, что в "Слугу Урода" понабирали кого попало. Неправда. не кого попало. Туда целенаправленно понабирали именно ватников и украинофобов.
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"Сам Александр Куницкий гражданство Израиля опровергает. "
Источник: https://censor.net.ua/v3135885

В армии Израиля служат неграждане этой страны?
Кандидат от «Слуги народа» Куницкий служил в армии Израиля.

«Иногда одно фото стоит тысячи слов. Стоит даже больше, чем сухие факты и любые документы, которые вроде и читают, но никогда не вчитываются, и не анализируют.
На фото: кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» по 169 округу в Харькове Александр Куницкий в окружении товарищей по службе в ЦАХАЛ (армия обороны Израиля)», - заявил Мосийчук.

Также журналисты нашли в YouTube видео, датированное 2014 годом.
Оно опубликовано одним из блогеров. На видео Куницкий подтверждает, что находится в Израиле и готовится принять присягу для прохождения службы в израильской армии.
Фото: https://zik.ua/ru/news/2019/07/03/smy_kandydat_ot_slugy_naroda_kunytskyy_sluzhyl_v_armyy_yzraylya_1600547
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Этот "Санек" редкая мразь. В 2014 снимал провокативные ролики на Блокпостах ВСУ И собирал лайки россиян, с унижением ВСУ. А ТЕПЕРЬ Его готовят В ДЕПУТАТЫ К ЗЕ! Правильно, рыбак рыбака видит издалека!
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А ви що думали, що там патріоти?

Там сепари з усієї України та ще навіть експортовані зібралися.
Ще сумуватимете ща Порохом! Таке лайно налізе, що буде смішно про якісь мальдіви згадувати.

Колись зраді підняли, що син Ющенка мобілку дорогу купив)))А коли овоч прийшов, то тільки сміялися з цього!
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Да это херня Вот у нового главы донецкой администрации брат вообще у опущенцев служит Причём в высоком звании
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниКандидат від "Слуги народу" по 169 округу Куницький регулярно їздить до РФ і "тусується ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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