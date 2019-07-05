 Кандидат від "Слуги народу" по 169 округу Куницький регулярно їздить до РФ і "тусується ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов. ВIДЕО

Про це повідомляє юрист, ветеран АТО Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.
"Саньок ще виявляється і шанувальник рашки. І не тільки досі тусується ВКонтакте, а регулярно туди їздить!" - зазначає Маслов.
Крім того він вважає, що Куницький "нічого в своєму житті не створив, крім сумнівної хамовитої попси "Дорожній контроль", де він вчить бидло, як безкарно порушувати ПДР".
Раніше народний депутат України Андрій Денисенко вже заявляв про те, що кандидат від "Слуги народи" Олександр Куницький має громадянство Ізраїлю і часто відвідує Росію.
Сам Олександр Куницький громадянство Ізраїлю спростовує. Крім того, він стверджує, що його основна мета на окрузі "не просто допомогти людям і зробити їх життя простіше і краще", але і не допустити до влади Грановського (екснардеп БПП) і Кірша ("Народний фронт").
Як відомо, по 169 округу балотується народний депутат Олександр Грановський, який був одним з найближчих соратників Порошенка. Після президентських виборів відбулася зустріч Грановського з олігархом Ігорем Коломойським, який підтримує чинного президента Володимира Зеленського. ЗМІ також повідомляли про те, що сам Грановський має румунський паспорт.
Не виноватая я, он сам пришел
АНДРІЙ ХЛОДОВ, під номером 22 у списку партії "Слуга народу", має у власності елітний маєток у Відні і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.
Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.
Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
Или "ветеран АТО Маслов" это ?
Подскажите как пробить инфу по пару человеках очень интересует. Бо звонил только что к знакомым ветеранам, они сказали что я больной, откуда у них такой доступ, такую инфу могут получить только спецслужбы и то по решению суда.
Это у нас местные ветераны неправильные или недоветераны или кто врет ?
Развели срач, будто это как-то дискредитирует кандидата,
а, на самом деле - это лишний повод зебилам за него проголосовать
ибо сами такие же, только победнее.
Блогер ведет разоблачительную войну с продажными гаишниками , всю дорогу , с времен Януковича. На ютуб масса его материалов. Я в ужасе от того как на него напали в пользу Грановского.
Вот откройте на ютуб и посмотрите его работу. А затем будете вещать . кто плохой кто хороший.
Источник: https://censor.net.ua/v3135885
В армии Израиля служат неграждане этой страны?
Кандидат от «Слуги народа» Куницкий служил в армии Израиля.
«Иногда одно фото стоит тысячи слов. Стоит даже больше, чем сухие факты и любые документы, которые вроде и читают, но никогда не вчитываются, и не анализируют.
На фото: кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» по 169 округу в Харькове Александр Куницкий в окружении товарищей по службе в ЦАХАЛ (армия обороны Израиля)», - заявил Мосийчук.
Также журналисты нашли в YouTube видео, датированное 2014 годом.
Оно опубликовано одним из блогеров. На видео Куницкий подтверждает, что находится в Израиле и готовится принять присягу для прохождения службы в израильской армии.
Фото: https://zik.ua/ru/news/2019/07/03/smy_kandydat_ot_slugy_naroda_kunytskyy_sluzhyl_v_armyy_yzraylya_1600547
Там сепари з усієї України та ще навіть експортовані зібралися.
Ще сумуватимете ща Порохом! Таке лайно налізе, що буде смішно про якісь мальдіви згадувати.
Колись зраді підняли, що син Ющенка мобілку дорогу купив)))А коли овоч прийшов, то тільки сміялися з цього!
Не думаю!