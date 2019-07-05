 Очільник Держкіно звернувся до Зеленського: "Ви вже не продюсер "Сватів", а президент. Покажіть, що для вас пріоритет". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення Іллєнко опублікував на своїй сторінці в youtube.

"Переконаний, що питання серіалу "Свати" виходить за межі юридичного аспекту і лежить у моральній і політичній площині. Тому я хочу звернутися до президента України:"Ви вже не продюсер "Сватів" і не його виробник. Сьогодні ви президент України і саме ви маєте ухвалити рішення про долю цього серіалу і показати, що для вас є пріоритетом - повернення цього продукту в ефір або очищення інформаційного простору України від українофобів, які нехтують національним суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави", - сказав Іллєнко.

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