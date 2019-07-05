 "Фашист якийсь сів при владі, а для мене він демон кривавий", - якутський шаман іде в Москву виганяти Путіна з Кремля. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии,Габишев вважає президента Росії породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману.

"Він демон кривавий. Коли його не буде - буде свобода. Свобода - це найдорожче ... Гарну, нормальну людину виберете. З усім світом яка в ладу, просунута, сучасна, ринкова людина, а не наш диктатор. Фашист якийсь сів при владі", - говорить якутський шаман.

На сьогодні Габишев пройшов близько 2000 кілометрів. У Москву планує дістатися в 2021 році.

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