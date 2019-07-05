 "Фашист якийсь сів при владі, а для мене він демон кривавий", - якутський шаман іде в Москву виганяти Путіна з Кремля. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии,Габишев вважає президента Росії породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману.
"Він демон кривавий. Коли його не буде - буде свобода. Свобода - це найдорожче ... Гарну, нормальну людину виберете. З усім світом яка в ладу, просунута, сучасна, ринкова людина, а не наш диктатор. Фашист якийсь сів при владі", - говорить якутський шаман.
На сьогодні Габишев пройшов близько 2000 кілометрів. У Москву планує дістатися в 2021 році.
УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК...СВОБОДНЫЙ, ПРОДВИНУТЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ...
В добрый путь, шаман!
А вот 86% Роиси и 73% Украины тупее чукчи, как оказалось.
Скорей!!!
У вас больной сбежал!!!🤣
И все ради того, чтобы с шаманом поболтать?
Ну не может 86% кацапов и 73% хохлов само решать, кто хороший, кто плохой. Этот выбор им диктует телевизор.
Выбирает на самом деле тот, кому принадлежит телевизор, а дибилы просто отдают ему свои голоса.
Поэтому зря шаман идет. Эволюция не способна сделать за несколько поколений из обезьян человеков.
Якутский шаман Александр Габышев.
честное слово все равно как за умалишенными подглядывать.....
хватит кормить московских гопников !
И быстрой дороги...
Только зря про него написали, начнется охота на него...…..
Держись шаман!
Шутки шутками (конечно этот шаман ниче не сделает)..... но если что-то в России произойдет, то оно начнется с Урала и Сибири.... Чем дальше от Москвы, тем больше вольницы.... меньше контроля спецслужб и россгвардии.... Там больше нищеты, больше обиженных на Москву, которая оставила эти регионы на розграбления Китая.... Москва вытигивает все соки из этих регионов, взамен ничего... Омск, Томск, Барнаул, Новосиб, Чита... - оч. деприссивные регионы....
Если еще где-то и сохранились РУССКИЕ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА - это должно быть только там....!!! Поэтому, где то еще верю в Сибирь и Урал...... Питер, Москва, вся западная, европейская часть России - прогнившее, украинофобское, путинофильское болото...