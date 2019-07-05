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 Суспільство, За кордоном
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Все про:диктатура (23) Путін (9735) Росія (18437)

 "Фашист якийсь сів при владі, а для мене він демон кривавий", - якутський шаман іде в Москву виганяти Путіна з Кремля. ВIДЕО

Якутський шаман Олександр Габишев вже 4 місяці йде уздовж далекосхідних трас у сторону Москви, звідки в 2021 році має намір вигнати Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии,Габишев вважає президента Росії породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману.

"Він демон кривавий. Коли його не буде - буде свобода. Свобода - це найдорожче ... Гарну, нормальну людину виберете. З усім світом яка в ладу, просунута, сучасна, ринкова людина, а не наш диктатор. Фашист якийсь сів при владі", - говорить якутський шаман.

На сьогодні Габишев пройшов близько 2000 кілометрів. У Москву планує дістатися в 2021 році.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135849
 
   
 Топ коментарі
 
Потом пусть сюда заглянет. Тут тоже есть где пошаманить.
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Тот случай когда один якут умней 70% населения России.... и Украины...
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Хоть один якутский шаман понял кто такой Путин и главное едет его изгонять. Печально,что украинские суперэкстрасенсы с медведчукового канала СТБ до сих пор его не изгнали,видимо у нас нет вообще экстрасенсов.
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СЛЕДУЮЩИЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ!

УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК...СВОБОДНЫЙ, ПРОДВИНУТЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ...
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яскрава різниця між .. християнством і справжніми вірюваннями
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СТБ - пінчуківський, а не медведчуківський
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Его в столице мордора просто отправят в психушку и перекуют в сына шойгу.
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а лучше купить билет на самолет. так быстрее.
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ничего ты не понимаешь у него миссия ))
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Просмотрел несколько видео про шамана Габышева. Он сказал, что надо идти только пешком. И это правильно, т.к. так больше людей о нем узнают и как не странно его очень много людей поддерживают. Чем дольше идет, тем сильнее поддержка.
В добрый путь, шаман!
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почти до кремлёвской стены дошёл и убили.
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Для истинно верующих смерть - это как пересадка в аэропорту или жд вокзале.
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Думаете он и с того света куйла достанет..?
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Глупость сказал. Если бы он не "засветился", то был бы обычным ватником сидящим у ящика, или за компом. Или просто противником власти говорящий "позор". Толку от таких заявлений - ноль. А так он воин. Воин добра со злом.
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Вы не поняли.. если задумал подобное - сделай это тихо..теперь гэбня завалить может и никто в лесах тех не найдёт..
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Это ты не понял. Как сделать тихо бунт, или революцию? Это нереально. Только всеобщая огласка и популярность лидера движения делает лидером, а движение - массовым движением. Под лежачий камень вода не течет.
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Потом пусть сюда заглянет. Тут тоже есть где пошаманить.
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Против 15 миллионов придурков? Сложно, однако.
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А позвольте поинтересоваться, сюда это куда, он уже и так на зауралье
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Та да, можуть зробити, як з нашим мольфаром Нечаєм,я кого вбили після того, як він сказав, що Яник не добуде до кінця президентський термін...
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Мольфар знал, когда он умрет. В тот день он лично подошел к этому психу в очереди и завел его в дом.
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Тот случай когда один якут умней 70% населения России.... и Украины...
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Чукча не дурак.

А вот 86% Роиси и 73% Украины тупее чукчи, как оказалось.
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Почему бы ему не провести ритуал прямо сейчас? Духи достигли бы диктатора намного раньше 2021 года.
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Глупец этот шаман, на пуйле, как и на Потрохе, такая защита стоит, что все, кто бы что ни делал, получит очень сильную отдачу..Тут не один нужен, а несколько человек и не меньше, чем 9 шаманов или колдунов сразу работали...Знающие люди просветили.
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А пять верблюдов взял, чтобы их сжечь? Иначе пукина не изгонишь
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В Москве найдет пять проституток по имени Вера. Там этого добра более чем. Пять Вер б*ядей и пять верблюдов - разница не особо большая. А духам, если что, скажет - языками не владею (с)
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У нас останній справжній мольфар Михайло Нечай теж вважав Яника породженням зла і навіть передбачив, що той не досидить свій президентський термін до кінця. Так донецькі його вбили. Вбивця - житель Даунбаса із православієм головного мозга.
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Мне индейский шаман на Амазонии говорил,что Украина после падения порошенко обновится.Зло ослабнет и нечисть начнет исчезать. Я даже ради того ,чтобы с ним встретиться(шаманом) руку бушмейстеру(очень ядовитая гадюка Южной Америки) подставил.Таковы условия были ))
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У вас больной уж сколько лет сидит в кремле и что,а вы его патрет цалуете
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Да вы вошли в историю...ведь зарегистрировано только 25 случаев укуса человека этой змеей. Сурукуку абсолютно не агрессивна и ее нужно зажать в угол, чтобы она предпочла укусить, а не убежать.
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Я чуть не сдох потом.Этот же шаман отхаживал.Это было в феврале этого года. Меня наша гадюка кусала в Новоазовске. Но то было просто фигня,в сравнении с последней. А клыки - как у собаки. Теперь шрам на всю жизнь.
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Я так понимаю, что клиентов у этого шамана не много, раз нужно проходить через подобную процедуру
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Еще и добираться пешком через джунгли 50 км ))
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Интересные у вас приключения.
И все ради того, чтобы с шаманом поболтать?
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Конечно же нет. Но это уже другая история.
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Художественный свист запоребрика,если губы шевелятся -брехня льется рекой
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Хорошего, нормального человека выберете.

Ну не может 86% кацапов и 73% хохлов само решать, кто хороший, кто плохой. Этот выбор им диктует телевизор.
Выбирает на самом деле тот, кому принадлежит телевизор, а дибилы просто отдают ему свои голоса.

Поэтому зря шаман идет. Эволюция не способна сделать за несколько поколений из обезьян человеков.
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Один не справится. Шаманы всех стран, объединяйтесь! Святое дело, как никак: сначала Кремль от нечести очистить, затем 99% москальских мозгов (там кто не за путина, тот за жирика или зюганова голосовал), да и у нас дятлов хватает. После всех чудес яныка и на 5-м году войны с кацапией 12-13 % за жоппоблок голосать готовы. Надо бы порчу вывести.
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мабуть і пітуха з гімна з собою прихопив ***** злякати...?
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ну дойдет . ну изгонит . так эти бараны еще одного такого же выберут . там всю страну изгонять нужно . на другую планету
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Отчаянный поступок, но больше смахивает на самопиар. Неужели он не может прямо сейчас люто пошаманить,чтоб сбылось его желание, раиська хоть и большая, но для бешеных духов и тысяча вёрст не круг.
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Какой разумный шаман, а некоторые типа папы Римского, которые претендуют на знатоков истины не раскусили кремлёвского карлика, за ручку с ним здороваются. И какая вера лучше? ,,Дикарь" оказался умнее папы. Удачи тебе шаман.
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аборигены рашкинских северов, которых совок и постсовок не споил, нормальные люди. в отличие от московских и остальных правоскрепных зверьков.
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90 % лаптей считают сегодня себя нищими.Готовы ограбить ближнего ,не раздумывая.
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цирк..., неужели, не собьют по дороге..., а в мацкве точно в дурку упекут...
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Так и будет, скажут, что это якутский Форрест Гамп.
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Только качественных идиотов россия делать умеет ...
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Глупость эти все шаманы, экстрасенсы, культы и т.п.. Но абсолютно верная мысль о том, что в кремле сидит кровавый диктатор и фашист.
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Идет шаман, качается, вздыхает дурачок. За ним-Чепига с Мишкиным готовят "Новичок".
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до чего же здоровая психически страна "расасейа" даже никто не удивился)))
честное слово все равно как за умалишенными подглядывать.....
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Андрей Габышев ради такого дела я готов поехать в Косов и скупить тебе все гуцульские дрымбы!!! Нужный тембр подберешь - должно помочь в комплект к бубну!!!!!!
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И будь осторожен!!! У Пуйла есть целый отряд ведем старлидерш!!!!!
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И проституток полно,сейчас, кстати, гундяя обслуживают
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Да он больше по маленьким мальчикам по ходу!!!
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А молодець! Якутія - передовий російський загін по напрямку до демократії і цивілізованого суспільства. Навіть іронічні фігури з тваринного навозу якутського скульптора - гарний ковелок на голові у путєна і його московської шобли.
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даёшь Якутскую Народную Республику !
хватит кормить московских гопников !
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Самолётом бы его и побыстрей в Москву, весь мир мира хочет.
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Боюсь, что случится у него инфаркт по дороге, или медведь белый задерет, или огненной воды поднесет Боширов-Петров. А может он таежную просеку будет переходить с нарушением ПДД и задавит его лесовоз? А токмо не дойдёть он.
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знаменитого петуха тоже берет с собой? поставит на красной площади и пусть шаманит....
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даже якуты знают что ихнее ***** это шайтан и черт.
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Счастья, удачи и здоровья шаману!
И быстрой дороги...
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*****-кровавый демон. Свою деятельность во славу сатаны он начал со взрывов жилых домов в России в сентябре 1999 года.
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Легкой дороги, шаман.
Только зря про него написали, начнется охота на него...…..

Держись шаман!
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Как раз к 300 летию наРФии получается в 2021 году "Фашист якийсь сів при владі, а для мене він демон кривавий", - якутський шаман іде в Москву виганяти Путіна з Кремля - Цензор.НЕТ 2511
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шаман не доганяет, что для москалей он уже стал якутским бандеровцем.ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ И ВЕРЫ ГАБЫШЕВ
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Кадыров завалит скоро услышим.Жаль будет если это случится
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Тесаком опоясан.Ото тесаком Пуйла по горлу як нерпу, и в колодец
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Была надежда на Питер....что оттуда все начнется... все таки культурный город, поближе к Европе.... Но Питер оказался таким же чмошным городом, как путинская Москва... вместе с их Насральными либерастами и дерьмократами...

Шутки шутками (конечно этот шаман ниче не сделает)..... но если что-то в России произойдет, то оно начнется с Урала и Сибири.... Чем дальше от Москвы, тем больше вольницы.... меньше контроля спецслужб и россгвардии.... Там больше нищеты, больше обиженных на Москву, которая оставила эти регионы на розграбления Китая.... Москва вытигивает все соки из этих регионов, взамен ничего... Омск, Томск, Барнаул, Новосиб, Чита... - оч. деприссивные регионы....

Если еще где-то и сохранились РУССКИЕ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА - это должно быть только там....!!! Поэтому, где то еще верю в Сибирь и Урал...... Питер, Москва, вся западная, европейская часть России - прогнившее, украинофобское, путинофильское болото...

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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Фашист якийсь сів при владі, а для мене він демон кривавий", - якутський шаман іде в Москву виганяти Путіна з Кремля. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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