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 Суспільство, Здоров'я
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 "За 10 днів 37 поранених, серед них багато ампутантів", - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям, яких лікують у військовому госпіталі Києва. ВІДЕО+ФОТО

В Головний військовий клінічний госпіталь в Києві 4 липня прибув черговий борт з важкопораненими бійцями із зони бойових дій на Донбасі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, новий борт з важкопораненими прибув в київський шпиталь, зробіть репост, будь ласка! За 10 днів у нас 37 поранених, убиті і поранені медики, вчора отримали поранення п'ять воїнів, є дуже важкі в реанімації! Боєць, який отримав вчора поранення, помер у госпіталі, йому відірвало ноги і руку. Ціна війни! Бортом прилетіли 11 воїнів з ампутацією ніг, серед них є воїни, яким по 21-23 роки", - пише волонтерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 1 воїна поранено, 2 дістали бойові травми, зафіксовано 16 ворожих обстрілів, у т.ч. із застосуванням артилерії і мінометів, - прес-центр ОС

За 10 днів 37 поранених, серед них багато ампутантів, - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям, яких лікують у військовому госпіталі Києва 01

За 10 днів 37 поранених, серед них багато ампутантів, - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям, яких лікують у військовому госпіталі Києва 02

За 10 днів 37 поранених, серед них багато ампутантів, - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям, яких лікують у військовому госпіталі Києва 03

Юсупова наголосила, що патріотів в інтернеті дуже багато, однак хотілося б, щоб вони були і в реальності. Адже війна триває, і українським захисникам потрібна підтримка. Волонтерка розповіла, що всі охочі можуть здати кров за адресою: вулиця Госпітальна, 18. Центр крові працює з 9 до 12, з понеділка по четвер.

Пораненим бійцям можна приносити соки, воду, йогурти, оскільки все це йде у великих кількостях. З продуктів є потреба в ковбасі, сирі, овочах для бутербродів, цукрі, цукерках, каві і чаї. З одягу - футболки, шорти. З ліків - дексалгін і кетанов (знеболююче в ампулах).

За 10 днів 37 поранених, серед них багато ампутантів, - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям, яких лікують у військовому госпіталі Києва 04

"У міру можливостей, ми передаємо на ірпінський госпіталь і відсилаємо посилки на передову. Ми знаходимося в відділенні травматології, в їдальні і палатах, нема на складі. Пишіть в приват з питань. Поки багато на морях і відпочинку, наші хлопці віддають свої життя. Спасибі всім, хто не втомився і допомагає", - зауважила волонтерка.

Реквізити для допомоги: 4627 0551 5008 4795, Ветвицька Наталія (Юсупова), ПриватБанк.

Також дивіться: На Майдані попрощалися з волонтеркою Мариною Шеремет. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135848
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо бойцам, которые защищают нашу Украину. Что, 73% зелебеней, нужно просто перестать стрелять, как ваш клоун призывает?
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Нехай бог і люди допомагають нашим героям. А щодо такої кількості поранених, то мінський процес в самому кучмовському розгарі. А ще якщо "просто перестанемо стріляти"...
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Если только зарегистрирован то это еще не преступление и не нужно здесь быть экзаменатором на патриотизм. Такого права вам тоже никто не давал
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Волонтер Юрий Мысягин зарегистрирован кандидатом от "Слуги народа". А я его раньше уважал....
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Если только зарегистрирован то это еще не преступление и не нужно здесь быть экзаменатором на патриотизм. Такого права вам тоже никто не давал
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А я это право себе присвоил. Не понимаю, как можно балотироваться от человека, который Украину сравнил с порноакрисой и до сих пор не извинился.
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а тем, кто за 30 лет сделал из потенциально богатейшей страны европейское Гаити, у вас претензий нет..?
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У меня очень большие претензии к волонтеру Мысягину, который как никто из нас, знает, кто воюет на Донбассе с той стороны. И это не помешало ему вступить в партию человека, который оккупантов назвал "повстанцами". Вас это не смущает?
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кто сделал? те самые 73% зебилов, которые ВСЕ 30 лет голосуют "по-приколу" то за крепкого хозяйственника, то за гречку, а то и просто за клоуна - ПУСТОЙ место, который брешет и отказывается от своих же слов на след.день...
К ним у вас - претензий нет, к стаду зебилов?
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А чего решил не уважать? В этой партии разные люди, попадаются и хорошие. Что за зомбированность?
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если он пройдет в парламент, сразу потеряет уважение? странно...
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Спасибо бойцам, которые защищают нашу Украину. Что, 73% зелебеней, нужно просто перестать стрелять, как ваш клоун призывает?
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Нехай бог і люди допомагають нашим героям. А щодо такої кількості поранених, то мінський процес в самому кучмовському розгарі. А ще якщо "просто перестанемо стріляти"...
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Что -то разведение Зеленского приносит только потери наших военных. Главнокомандующий хренов. Поезжай на линию разведения и сиди там, а не в Киеве и по заграницам бегаешь, слушаешь что тебе макроны и меркели трандят. Почему такие потери? На кого ЗЕ работает?Почему солдат гробит, подставляет? Что за новый генштаб и как он такое допускает?
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Разведение только в районе Станицы Луганской.
Раненные и убитые - с других участков фронта.

Как вам вообще удается на столько безграмотно пытаться связывать несвязуемое?
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щось кількість загиблих і поранених в війні з кацапами судячи з повідомлення не співпадає з офіційними реляціями інформцентра АТО...
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официально и МО перезаявило, что Владимир Александрович повесток в военный комиссариат не получал....
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Как по мне, самое отвратительное у нас - это ложь. Лгут буквально все, но при этом невыносимо верующие в Яхве. Я вот х.з. как бы объяснил иностранцу что любой чинарь может на всю страну нагло солгать и ему за это ничего не будет(Семочко например). Почти братья с кацапами, они правда бухают и воруют больше.
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Согласен, нельзя смотреть лживые фильмы про президента на велосипеде - это сильно травмирует слаборазвитый мозг
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вообще не смотрел это. разве один кусок, тут дали ссылку - где шахтеры Днобасса типо спасали львовян..... г*споди, вот это издевается, я х.з. как это говно не запретили.
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Мирек, ты хотя бы не со своего Ай-Пи пишешь?...... Думай(те)
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Ты хоть знаешь что у Муссолини не было свастики, "умник". Высеры свои забери взад, откуда достал. Зачем шоб кацы с нас смеялись?
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Патріоти, не здавайтесь, залишайтесь на передовій, грошима ми вас підтримаємо!
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А, что военный сбор уже отменили?По идее должно на все хватать если не пиз...ть конечно. Да и вообще со слов Пороха у нас армия лечится по стандартам НАТО и мы пятая армия в Европе .
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он сказок много рассказывал..до сих пор часть пипла свято в них верит..
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Результати зрадолюбства злочинного оточення Зе "За 10 днів 37 поранених, серед них багато ампутантів", - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям, яких лікують у військовому госпіталі Києва - Цензор.НЕТ 7371
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Люди в Украине настоящие Патриоты , всегда помогут !!! Вот только с депутатами и олигархами не сложилось, за копейку удавятся !!!!
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"За 10 днів 37 поранених, серед них багато ампутантів", - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям, яких лікують у військовому госпіталі Києва. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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