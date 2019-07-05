 "За 10 днів 37 поранених, серед них багато ампутантів", - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям, яких лікують у військовому госпіталі Києва. ВІДЕО+ФОТО

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, новий борт з важкопораненими прибув в київський шпиталь, зробіть репост, будь ласка! За 10 днів у нас 37 поранених, убиті і поранені медики, вчора отримали поранення п'ять воїнів, є дуже важкі в реанімації! Боєць, який отримав вчора поранення, помер у госпіталі, йому відірвало ноги і руку. Ціна війни! Бортом прилетіли 11 воїнів з ампутацією ніг, серед них є воїни, яким по 21-23 роки", - пише волонтерка.

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Юсупова наголосила, що патріотів в інтернеті дуже багато, однак хотілося б, щоб вони були і в реальності. Адже війна триває, і українським захисникам потрібна підтримка. Волонтерка розповіла, що всі охочі можуть здати кров за адресою: вулиця Госпітальна, 18. Центр крові працює з 9 до 12, з понеділка по четвер.

Пораненим бійцям можна приносити соки, воду, йогурти, оскільки все це йде у великих кількостях. З продуктів є потреба в ковбасі, сирі, овочах для бутербродів, цукрі, цукерках, каві і чаї. З одягу - футболки, шорти. З ліків - дексалгін і кетанов (знеболююче в ампулах).

"У міру можливостей, ми передаємо на ірпінський госпіталь і відсилаємо посилки на передову. Ми знаходимося в відділенні травматології, в їдальні і палатах, нема на складі. Пишіть в приват з питань. Поки багато на морях і відпочинку, наші хлопці віддають свої життя. Спасибі всім, хто не втомився і допомагає", - зауважила волонтерка.

Реквізити для допомоги: 4627 0551 5008 4795, Ветвицька Наталія (Юсупова), ПриватБанк.

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